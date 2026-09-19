Seçim Ankara PURSAKLAR Seçim Sonuçları – PURSAKLAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ankara PURSAKLAR

Ayhan Yılmaz

AK Parti
%72
58.567 oy

Hüseyin Burgaz

İYİ Parti
%18,6
15.085 oy

Diğer

%9
7.640 oy
Ankara - PURSAKLAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 290 / 290
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • SP
  • Bağımsız
  • %72
  • %18,6
  • %5,1
  • %1,6
  • %1,4
  • %72
  • %18,6
  • %5,1
  • %1,6
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,6
  • %0
  • %2,7
  • %1,1
  • %0
  • %63,6
  • %0
  • %2,7
  • %1,1
  • %0
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
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ALTINDAĞ
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AYAŞ
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BALA
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BEYPAZARI
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ÇAMLIDERE
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ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
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PURSAKLAR
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SİNCAN
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
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YENİMAHALLE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Yılmaz AK Parti
  • Hüseyin Burgaz İYİ Parti
  • Ebubekir Aktaş BBP
  • Muammer Gülap SP
  • Cemil Yanık Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen97.446
  • Kullanılan oy84.197
  • Geçerli oy81.292
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1481.985
  • 30 Mar 1475.543
  • 30 Mar 1472.018
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pursaklar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 290 / 290
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %72
  • %72
  • %72
  • %72
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %18,6
  • %18,6
  • %18,6
  • %18,6
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • Bağımsız
  • %9,4
  • %5,1
  • %1,6
  • %1,4
  • %9,4
  • %5,1
  • %1,6
  • %1,4
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ayhan Yılmaz AK Parti
  • Hüseyin Burgaz İYİ Parti
  • Ebubekir Aktaş BBP
  • Muammer Gülap SP
  • Cemil Yanık Bağımsız
  • Katılım oranı % 86,4
  • Toplam seçmen97.446
  • Kullanılan oy84.197
  • Geçerli oy81.292
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1481.985
  • 30 Mar 1475.543
  • 30 Mar 1472.018
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Pursaklar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

PURSAKLAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 290 / 290
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • BBP
  • %72
    58.567 oy
  • %18,6
    15.085 oy
  • %5,1
    4.164 oy
  • %72
    58.567 oy
  • %18,6
    15.085 oy
  • %5,1
    4.164 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,6
    45.819 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    1.925 oy
  • %63,6
    45.819 oy
  • %0
  • %2,7
    1.925 oy
  • SP
  • Bağımsız
  • DSP
  • %1,6
    1.307 oy
  • %1,4
    1.134 oy
  • %0,4
    352 oy
  • %1,6
    1.307 oy
  • %1,4
    1.134 oy
  • %0,4
    352 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    787 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    37 oy
  • %1,1
    787 oy
  • %0
  • %0,1
    37 oy
  • BTP
  • DP
  • VP
  • %0,4
    298 oy
  • %0,3
    282 oy
  • %0,1
    103 oy
  • %0,4
    298 oy
  • %0,3
    282 oy
  • %0,1
    103 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    119 oy
  • %0,2
    174 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    119 oy
  • %0,2
    174 oy
  • %0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.180 / 12.180
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • %0,1
    3.344 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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