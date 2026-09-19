Seçim Ankara ÇANKAYA Seçim Sonuçları – ÇANKAYA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ankara ÇANKAYA

Alper Taşdelen

CHP
%73,5
418.740 oy

Amber Türkmen

AK Parti
%21,6
123.222 oy

Diğer

%5
27.944 oy
Ankara - ÇANKAYA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 2.029 / 2.029
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • HDP
  • BBP
  • %73,5
  • %21,6
  • %1,6
  • %1,6
  • %1
  • %73,5
  • %21,6
  • %1,6
  • %1,6
  • %1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,8
  • %21,6
  • %0,4
  • %0
  • %0,9
  • %64,8
  • %21,6
  • %0,4
  • %0
  • %0,9
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alper Taşdelen CHP
  • Amber Türkmen AK Parti
  • Hasan Çıplak SP
  • Filiz Kerestecioğlu HDP
  • Erol Koçoğlu BBP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen680.264
  • Kullanılan oy580.514
  • Geçerli oy569.906
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14683.071
  • 30 Mar 14614.582
  • 30 Mar 14598.525
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çankaya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 2.029 / 2.029
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %73,5
  • %73,5
  • %73,5
  • %73,5
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %21,6
  • %21,6
  • %21,6
  • %21,6
  • Diğer
  • SP
  • HDP
  • BBP
  • %4,9
  • %1,6
  • %1,6
  • %1
  • %4,9
  • %1,6
  • %1,6
  • %1
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Alper Taşdelen CHP
  • Amber Türkmen AK Parti
  • Hasan Çıplak SP
  • Filiz Kerestecioğlu HDP
  • Erol Koçoğlu BBP
  • Katılım oranı % 85,3
  • Toplam seçmen680.264
  • Kullanılan oy580.514
  • Geçerli oy569.906
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14683.071
  • 30 Mar 14614.582
  • 30 Mar 14598.525
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Çankaya Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÇANKAYA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.029 / 2.029
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %73,5
    418.740 oy
  • %21,6
    123.222 oy
  • %1,6
    9.023 oy
  • %73,5
    418.740 oy
  • %21,6
    123.222 oy
  • %1,6
    9.023 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %64,8
    387.658 oy
  • %21,6
    129.191 oy
  • %0,4
    2.141 oy
  • %64,8
    387.658 oy
  • %21,6
    129.191 oy
  • %0,4
    2.141 oy
  • HDP
  • BBP
  • VP
  • %1,6
    8.944 oy
  • %1
    5.638 oy
  • %0,3
    1.983 oy
  • %1,6
    8.944 oy
  • %1
    5.638 oy
  • %0,3
    1.983 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    5.527 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,9
    5.527 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • %0,3
    1.654 oy
  • %0,1
    702 oy
  • %0,3
    1.654 oy
  • %0,1
    702 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    545 oy
  • %0,1
    566 oy
  • %0,1
    545 oy
  • %0,1
    566 oy

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.180 / 12.180
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • %0,1
    3.344 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3