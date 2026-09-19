31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ankara NALLIHAN
İsmail Öntaş
AK Parti
%53,6
10.276 oy
Abdülfettah Güngör
İYİ Parti
%44,4
8.501 oy
Diğer
%2
385 oy
Ankara - NALLIHAN İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 124 / 124
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İsmail Öntaş AK Parti
- Abdülfettah Güngör İYİ Parti
- Murat Gür SP
- Celal İlhan VP
- Ali Bağ Bağımsız
- Katılım oranı % 89,5
- Toplam seçmen22.455
- Kullanılan oy20.088
- Geçerli oy19.162
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1423.534
- 30 Mar 1421.583
- 30 Mar 1420.510
- Açılan sandık
- 124 / 124
- %100
Belediye Başkan Adayları
- İsmail Öntaş AK Parti
- Abdülfettah Güngör İYİ Parti
- Murat Gür SP
- Celal İlhan VP
- Ali Bağ Bağımsız
- Katılım oranı % 89,5
- Toplam seçmen22.455
- Kullanılan oy20.088
- Geçerli oy19.162
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1423.534
- 30 Mar 1421.583
- 30 Mar 1420.510
NALLIHAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 124 / 124
- %100
Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AkyurtHilal Ayık % 100 % 54,5 % 0 % 0 % 7,1 % 0 % 32,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKYURT Hilal Ayık % 100 % 54,46 % 0 % 0 % 7,08 % 0 % 32,91 Bağımsız
- AKYURT (30 Mar 2014) Gültekin Ayantaş % 56,27 % 34,13 % 3,9 % 0 % 0 % 3,97 BBP
-
AltındağAsım Balcı % 100 % 64,4 % 0 % 0 % 27,4 % 0 % 3,5 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALTINDAĞ Asım Balcı % 100 % 64,43 % 0 % 0 % 27,37 % 0 % 3,49 BBP
- ALTINDAĞ (30 Mar 2014) Veysel Tiryaki % 63,6 % 8,71 % 23,23 % 0 % 0 % 1,63 BBP
-
AyaşBurhan Demirbaş % 100 % 52,1 % 0 % 46,1 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AYAŞ Burhan Demirbaş % 100 % 52,07 % 0 % 46,1 % 0 % 0 % 0,93 SP
- AYAŞ (30 Mar 2014) Bülent Taşan % 48,94 % 17,6 % 30,29 % 0 % 0 % 1,25 BBP
-
BalaAhmet Buran % 100 % 61 % 0 % 0 % 35,3 % 1,6 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BALA Ahmet Buran % 100 % 60,97 % 0 % 0 % 35,34 % 1,57 % 1,26 SP
- BALA (30 Mar 2014) İbrahim Gürbüz % 46,03 % 16,75 % 29,71 % 0 % 0 % 4,14 Bağımsız
-
BeypazarıTuncer Kaplan % 100 % 48,3 % 0 % 0 % 48 % 0 % 3,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEYPAZARI Tuncer Kaplan % 100 % 48,31 % 0 % 0 % 47,95 % 0 % 3,15 SP
- BEYPAZARI (30 Mar 2014) Tuncer Kaplan % 51,42 % 33,88 % 10,65 % 0 % 0 % 2,68 Bağımsız
-
ÇamlıdereHazım Caner Can % 100 % 73,8 % 0 % 0 % 22,3 % 0 % 3,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAMLIDERE Hazım Caner Can % 100 % 73,78 % 0 % 0 % 22,25 % 0 % 3,24 BBP
- ÇAMLIDERE (30 Mar 2014) Hazım Caner Can % 68 % 25,09 % 4,05 % 0 % 0 % 1,51 SP
-
ÇankayaAlper Taşdelen % 100 % 21,6 % 0 % 73,5 % 0 % 1,6 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇANKAYA Alper Taşdelen % 100 % 21,62 % 0 % 73,48 % 0 % 1,57 % 1,58 SP
- ÇANKAYA (30 Mar 2014) Alper Taşdelen % 21,58 % 9,05 % 64,77 % 0 % 0 % 1,52 Bağımsız
-
ÇubukBaki Demirbaş % 100 % 65,5 % 0 % 0 % 17,4 % 0 % 8,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇUBUK Baki Demirbaş % 100 % 65,49 % 0 % 0 % 17,41 % 0 % 8,44 SP
- ÇUBUK (30 Mar 2014) Tuncay Acehan % 56,67 % 19,12 % 4,82 % 0 % 0 % 17,44 BBP
-
ElmadağAdem Barış Aşkın % 100 % 46 % 0 % 51,9 % 0 % 0 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ELMADAĞ Adem Barış Aşkın % 100 % 45,97 % 0 % 51,87 % 0 % 0 % 1,67 SP
- ELMADAĞ (30 Mar 2014) Gazi Şahin % 39,48 % 34,9 % 19,53 % 0 % 0 % 4,02 SP
-
EtimesgutEnver Demirel % 100 % 0 % 49,6 % 45,7 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ETİMESGUT Enver Demirel % 100 % 0 % 49,57 % 45,72 % 0 % 0 % 1,84 SP
- ETİMESGUT (30 Mar 2014) Enver Demirel % 37,08 % 39,77 % 20,01 % 0 % 0 % 1,11 BBP
-
EvrenHüsamettin Ünsal % 100 % 63,9 % 0 % 0 % 35 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EVREN Hüsamettin Ünsal % 100 % 63,88 % 0 % 0 % 35,01 % 0 % 0,34 SP
- EVREN (30 Mar 2014) Abdulkadir Demirci % 51,25 % 31,27 % 15,4 % 0 % 0 % 0,99 SP
-
GölbaşıRamazan Şimşek % 100 % 0 % 54,2 % 0 % 39,1 % 0 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖLBAŞI Ramazan Şimşek % 100 % 0 % 54,18 % 0 % 39,09 % 0 % 2,69 SP
- GÖLBAŞI (30 Mar 2014) Fatih Duruay % 43,89 % 41,45 % 12,2 % 0 % 0 % 1,27 SP
-
GüdülMuzaffer Yalçın % 100 % 66,4 % 0 % 11,4 % 21 % 0 % 0,6 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜDÜL Muzaffer Yalçın % 100 % 66,4 % 0 % 11,41 % 20,96 % 0 % 0,56 VP
- GÜDÜL (30 Mar 2014) Hava Yıldırım % 40,37 % 20,79 % 4,01 % 0 % 0 % 17,5 Bağımsız
-
HaymanaÖzdemir Turgut % 100 % 43,6 % 0 % 21,9 % 0 % 3,6 % 21,7 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HAYMANA Özdemir Turgut % 100 % 43,6 % 0 % 21,85 % 0 % 3,59 % 21,68 DP
- HAYMANA (30 Mar 2014) Özdemir Turgut % 39,11 % 4,27 % 4,26 % 0 % 0 % 42,38 DP
-
KahramankazanSerhat Oğuz % 100 % 53,3 % 0 % 0 % 45 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KAHRAMANKAZAN Serhat Oğuz % 100 % 53,31 % 0 % 0 % 45,03 % 0 % 0,54 SP
- KAHRAMANKAZAN (30 Mar 2014) Lokman Ertürk % 53,42 % 42,13 % 2,43 % 0 % 0 % 0,95 BBP
-
KalecikDuhan Kalkan % 100 % 60,5 % 0 % 30,9 % 0 % 0 % 7,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KALECİK Duhan Kalkan % 100 % 60,5 % 0 % 30,87 % 0 % 0 % 7,57 BBP
- KALECİK (30 Mar 2014) Filiz Ulusoy % 56,7 % 21,42 % 14,78 % 0 % 0 % 4,74 Bağımsız
-
KeçiörenTurgut Altınok % 100 % 63,7 % 0 % 0 % 30,9 % 1,5 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEÇİÖREN Turgut Altınok % 100 % 63,65 % 0 % 0 % 30,89 % 1,46 % 1,84 SP
- KEÇİÖREN (30 Mar 2014) Mustafa Ak % 43,84 % 7,37 % 16,36 % 0 % 0 % 30,27 BBP
-
KızılcahamamSüleyman Acar % 100 % 60,3 % 0 % 0 % 37,1 % 0 % 1,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIZILCAHAMAM Süleyman Acar % 100 % 60,28 % 0 % 0 % 37,07 % 0 % 1,38 BBP
- KIZILCAHAMAM (30 Mar 2014) Muhittin Güney % 53,83 % 39,95 % 3,11 % 0 % 0 % 1,41 SP
-
MamakMurat Köse % 100 % 50,4 % 0 % 47,2 % 0 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MAMAK Murat Köse % 100 % 50,4 % 0 % 47,24 % 0 % 0 % 1,39 SP
- MAMAK (30 Mar 2014) Mesut Akgül % 47,88 % 10,1 % 38,91 % 0 % 0 % 1,09 BBP
-
Nallıhanİsmail Öntaş % 100 % 53,6 % 0 % 0 % 44,4 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NALLIHAN İsmail Öntaş % 100 % 53,63 % 0 % 0 % 44,36 % 0 % 0,84 SP
- NALLIHAN (30 Mar 2014) İsmail Öntaş % 47,92 % 16,56 % 34,36 % 0 % 0 % 0,71 SP
-
PolatlıMürsel Yıldızkaya % 100 % 0 % 56,3 % 38,3 % 0 % 1,2 % 1,5 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- POLATLI Mürsel Yıldızkaya % 100 % 0 % 56,32 % 38,35 % 0 % 1,21 % 1,54 DP
- POLATLI (30 Mar 2014) Mürsel Yıldızkaya % 42,84 % 47,49 % 5,56 % 0 % 0 % 2,27 Bağımsız
-
PursaklarAyhan Yılmaz % 100 % 72 % 0 % 0 % 18,6 % 0 % 5,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PURSAKLAR Ayhan Yılmaz % 100 % 72,05 % 0 % 0 % 18,56 % 0 % 5,12 BBP
- PURSAKLAR (30 Mar 2014) Selçuk Çetin % 63,62 % 27,3 % 4,77 % 0 % 0 % 2,67 BBP
-
SincanMurat Ercan % 100 % 67,6 % 0 % 0 % 26,1 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SİNCAN Murat Ercan % 100 % 67,6 % 0 % 0 % 26,13 % 0 % 2,21 SP
- SİNCAN (30 Mar 2014) Mustafa Tuna % 57,87 % 28,9 % 8,99 % 0 % 0 % 1,72 BBP
-
ŞereflikoçhisarMemiş Çelik % 100 % 57,3 % 0 % 0 % 39 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞEREFLİKOÇHİSAR Memiş Çelik % 100 % 57,29 % 0 % 0 % 38,98 % 0 % 1,33 SP
- ŞEREFLİKOÇHİSAR (30 Mar 2014) Ferda Polat % 46,39 % 32,74 % 16,46 % 0 % 0 % 2,44 Bağımsız
-
YenimahalleFethi Yaşar % 100 % 40,2 % 0 % 58,3 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YENİMAHALLE Fethi Yaşar % 100 % 40,21 % 0 % 58,35 % 0 % 0 % 1,08 SP
- YENİMAHALLE (30 Mar 2014) Fethi Yaşar % 37,92 % 7,94 % 50,84 % 0 % 0 % 1,23 BBP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 12.180 / 12.180
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi