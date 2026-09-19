Seçim Ankara SİNCAN Seçim Sonuçları – SİNCAN Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ankara SİNCAN

Murat Ercan

AK Parti
%67,6
194.879 oy

Mehmet Arslan

İYİ Parti
%26,1
75.321 oy

Diğer

%6
18.068 oy
Ankara - SİNCAN İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.078 / 1.078
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %67,6
  • %26,1
  • %2,2
  • %1,8
  • %0,8
  • %67,6
  • %26,1
  • %2,2
  • %1,8
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
  • %0
  • %0,7
  • %1,7
  • %0,1
  • %57,9
  • %0
  • %0,7
  • %1,7
  • %0,1
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
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ALTINDAĞ
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AYAŞ
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BALA
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BEYPAZARI
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ÇAMLIDERE
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ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Ercan AK Parti
  • Mehmet Arslan İYİ Parti
  • Muhammet İbrahim Dilman SP
  • Sabri Öz BBP
  • Mahmut Akyol DSP
  • Katılım oranı % 84,2
  • Toplam seçmen357.827
  • Kullanılan oy301.278
  • Geçerli oy288.268
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14327.066
  • 30 Mar 14297.929
  • 30 Mar 14284.032
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sincan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.078 / 1.078
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %67,6
  • %67,6
  • %67,6
  • %67,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %26,1
  • %26,1
  • %26,1
  • %26,1
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %6,3
  • %2,2
  • %1,8
  • %0,8
  • %6,3
  • %2,2
  • %1,8
  • %0,8
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Murat Ercan AK Parti
  • Mehmet Arslan İYİ Parti
  • Muhammet İbrahim Dilman SP
  • Sabri Öz BBP
  • Mahmut Akyol DSP
  • Katılım oranı % 84,2
  • Toplam seçmen357.827
  • Kullanılan oy301.278
  • Geçerli oy288.268
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14327.066
  • 30 Mar 14297.929
  • 30 Mar 14284.032
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sincan Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SİNCAN Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.078 / 1.078
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BBP
  • %67,6
    194.879 oy
  • %26,1
    75.321 oy
  • %2,2
    6.358 oy
  • %1,8
    5.290 oy
  • %67,6
    194.879 oy
  • %26,1
    75.321 oy
  • %2,2
    6.358 oy
  • %1,8
    5.290 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,9
    164.368 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    2.080 oy
  • %1,7
    4.896 oy
  • %57,9
    164.368 oy
  • %0
  • %0,7
    2.080 oy
  • %1,7
    4.896 oy
  • DSP
  • DP
  • TKP
  • BTP
  • %0,8
    2.432 oy
  • %0,4
    1.166 oy
  • %0,3
    803 oy
  • %0,2
    711 oy
  • %0,8
    2.432 oy
  • %0,4
    1.166 oy
  • %0,3
    803 oy
  • %0,2
    711 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    174 oy
  • %0,3
    815 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    399 oy
  • %0,1
    174 oy
  • %0,3
    815 oy
  • %0
  • %0,1
    399 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • %0,2
    673 oy
  • %0,2
    635 oy
  • %0,2
    673 oy
  • %0,2
    635 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    2.533 oy
  • %0
  • %0,9
    2.533 oy

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.180 / 12.180
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • %0,1
    3.344 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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