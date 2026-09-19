Seçim Ankara BALA Seçim Sonuçları – BALA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ankara BALA

Ahmet Buran

AK Parti
%61
15.125 oy

Necati Deli

İYİ Parti
%35,3
8.766 oy

Diğer

%4
916 oy
Ankara - BALA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 111 / 111
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %61
  • %35,3
  • %1,6
  • %1,3
  • %0,4
  • %61
  • %35,3
  • %1,6
  • %1,3
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %0,3
  • %46
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %0,3
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
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ALTINDAĞ
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AYAŞ
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BALA
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BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
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SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
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YENİMAHALLE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Buran AK Parti
  • Necati Deli İYİ Parti
  • Bülent Akbaş HDP
  • Soner Dalkıran SP
  • Bayram Güzel BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen29.218
  • Kullanılan oy25.762
  • Geçerli oy24.807
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.183
  • 30 Mar 1420.224
  • 30 Mar 1419.282
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bala Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 111 / 111
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %61
  • %61
  • %61
  • %61
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %35,3
  • %35,3
  • %35,3
  • %35,3
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %3,7
  • %1,6
  • %1,3
  • %0,4
  • %3,7
  • %1,6
  • %1,3
  • %0,4
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Buran AK Parti
  • Necati Deli İYİ Parti
  • Bülent Akbaş HDP
  • Soner Dalkıran SP
  • Bayram Güzel BTP
  • Katılım oranı % 88,2
  • Toplam seçmen29.218
  • Kullanılan oy25.762
  • Geçerli oy24.807
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.183
  • 30 Mar 1420.224
  • 30 Mar 1419.282
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bala Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BALA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 111 / 111
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • HDP
  • %61
    15.125 oy
  • %35,3
    8.766 oy
  • %1,6
    390 oy
  • %61
    15.125 oy
  • %35,3
    8.766 oy
  • %1,6
    390 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46
    8.875 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %46
    8.875 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • DSP
  • %1,3
    313 oy
  • %0,4
    95 oy
  • %0,3
    66 oy
  • %1,3
    313 oy
  • %0,4
    95 oy
  • %0,3
    66 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    206 oy
  • %0,3
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    206 oy
  • %0,3
    59 oy
  • %0
  • VP
  • %0,2
    52 oy
  • %0,2
    52 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.180 / 12.180
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • %0,1
    3.344 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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