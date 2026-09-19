Seçim Ankara ETİMESGUT Seçim Sonuçları – ETİMESGUT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ankara ETİMESGUT

Enver Demirel

MHP
%49,6
164.842 oy

Celal Çelik

CHP
%45,7
152.057 oy

Diğer

%4
15.649 oy
Ankara - ETİMESGUT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.186 / 1.186
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %49,6
  • %45,7
  • %1,8
  • %1,6
  • %0,3
  • %49,6
  • %45,7
  • %1,8
  • %1,6
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
  • %20
  • %0,5
  • %1,1
  • %0,1
  • %39,8
  • %20
  • %0,5
  • %1,1
  • %0,1
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Enver Demirel MHP
  • Celal Çelik CHP
  • Hakan Polat SP
  • Orhan Bozkurt BBP
  • Necati Şeyhoğlu DSP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen405.522
  • Kullanılan oy344.898
  • Geçerli oy332.548
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14327.211
  • 30 Mar 14298.086
  • 30 Mar 14287.560
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Etimesgut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.186 / 1.186
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • %49,6
  • %49,6
  • %49,6
  • %49,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %45,7
  • %45,7
  • %45,7
  • %45,7
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DSP
  • %4,7
  • %1,8
  • %1,6
  • %0,3
  • %4,7
  • %1,8
  • %1,6
  • %0,3
Tüm Partiler
ALT AYŞ BAL BYP ÇML ÇAN ÇBK ELM GDL HYM KLC KIZ NLH POL ŞRF GÖL KEÇ MMK SNC YMH YMH KZN AKY ETİ EVR PUR
AKYURT
yukleniyor
ALTINDAĞ
yukleniyor
AYAŞ
yukleniyor
BALA
yukleniyor
BEYPAZARI
yukleniyor
ÇAMLIDERE
yukleniyor
ÇANKAYA
yukleniyor
ÇUBUK
yukleniyor
ELMADAĞ
yukleniyor
ETİMESGUT
yukleniyor
EVREN
yukleniyor
GÖLBAŞI
yukleniyor
GÜDÜL
yukleniyor
HAYMANA
yukleniyor
KAHRAMANKAZAN
yukleniyor
KALECİK
yukleniyor
KEÇİÖREN
yukleniyor
KIZILCAHAMAM
yukleniyor
MAMAK
yukleniyor
NALLIHAN
yukleniyor
POLATLI
yukleniyor
PURSAKLAR
yukleniyor
SİNCAN
yukleniyor
ŞEREFLİKOÇHİSAR
yukleniyor
YENİMAHALLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Enver Demirel MHP
  • Celal Çelik CHP
  • Hakan Polat SP
  • Orhan Bozkurt BBP
  • Necati Şeyhoğlu DSP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen405.522
  • Kullanılan oy344.898
  • Geçerli oy332.548
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14327.211
  • 30 Mar 14298.086
  • 30 Mar 14287.560
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Etimesgut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ETİMESGUT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.186 / 1.186
  • %100
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %49,6
    164.842 oy
  • %45,7
    152.057 oy
  • %1,8
    6.116 oy
  • %49,6
    164.842 oy
  • %45,7
    152.057 oy
  • %1,8
    6.116 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %39,8
    114.364 oy
  • %20
    57.542 oy
  • %0,5
    1.336 oy
  • %39,8
    114.364 oy
  • %20
    57.542 oy
  • %0,5
    1.336 oy
  • BBP
  • DSP
  • Bağımsız
  • %1,6
    5.451 oy
  • %0,3
    1.094 oy
  • %0,3
    1.093 oy
  • %1,6
    5.451 oy
  • %0,3
    1.094 oy
  • %0,3
    1.093 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    3.201 oy
  • %0,1
    151 oy
  • %1
    2.764 oy
  • %1,1
    3.201 oy
  • %0,1
    151 oy
  • %1
    2.764 oy
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    1.077 oy
  • %0,2
    818 oy
  • %0,3
    1.077 oy
  • %0,2
    818 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    243 oy
  • %0
  • %0,1
    243 oy

Ankara İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ankara ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ankara Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12.180 / 12.180
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • %50,9
    1.662.183 oy
  • %47,1
    1.537.694 oy
  • %1
    34.175 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • %43,8
    1.383.786 oy
  • %44,8
    1.415.973 oy
  • %0,5
    15.208 oy
  • DSP
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • %0,3
    9.698 oy
  • %0,2
    6.764 oy
  • %0,2
    5.573 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3.344 oy
  • %0,1
    1.898 oy
  • %0
  • %0,1
    3.344 oy
  • TKP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    4.628 oy
  • %0,1
    2.694 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy
  • %0
  • %0,9
    28.232 oy
  • %7,8
    245.624 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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