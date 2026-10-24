Seçim Aydın İttifak Seçim Sonuçları - 2023 Aydın İttifak Oy Dağılımı

Aydın İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Aydın Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 2.720 / 2.720
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İyi Parti
  • MHP
  • Y.Sol Parti
  • Zafer
  • Memleket
  • BBP
  • Y.Refah
  • Adalet
  • Diğer
  • 4
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %35,6
  • %28,7
  • %12,9
  • %8,6
  • %7,3
  • %2,2
  • %1,1
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,3
  • %1,5
  • %35,6
  • %28,7
  • %12,9
  • %8,6
  • %7,3
  • %2,2
  • %1,1
  • %0,9
  • %0,7
  • %0,3
  • %1,5
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 3
  • 4
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %33,9
  • %32,5
  • %14,8
  • %8,1
  • %9,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,3
  • %33,9
  • %32,5
  • %14,8
  • %8,1
  • %9,4
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,3
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
4 3 1
Kazanan Milletvekili Listesi
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
yukleniyor
BUHARKENT
yukleniyor
ÇİNE
yukleniyor
DİDİM
yukleniyor
EFELER
yukleniyor
GERMENCİK
yukleniyor
İNCİRLİOVA
yukleniyor
KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Aydın Milletvekilleri

  • CHP 4
  • AK Parti 3
  • İyi Parti 1
  • MHP 0
  • Y.Sol Parti 0
  • Zafer 0
  • Memleket 0
  • BBP 0
  • Y.Refah 0
  • Adalet 0

  • Bülent Tezcan

     1

  • Hüseyin Yıldız

     2

  • Süleyman Bülbül

     3

  • Evrim Karakoz

     4

  • Nilüfer Ünüvar

     5

  • Gamze Yolcu Metin

     6

  • Ziya Yılmaz

     7

  • Nebahat Oskay Ürün

     8

  • Mustafa Savaş

     1

  • Seda Sarıbaş

     2

  • Ömer Özmen

     3

  • Mustafa Abak

     4

  • Mehmet Umut Tuncer

     5

  • Duygu Göğde

     6

  • Murat Gün

     7

  • Mehmet Arkun

     8

  • Ömer Karakaş

     1

  • Ahmet Ertürk

     2

  • Tuğça Canpolat Yılmaz

     3

  • Erhan Algan

     4

  • Semra Yücel

     5

  • Fevzi Köse

     6

  • Cemal Sarı

     7

  • Pınar Öncer

     8

  • Deniz Depboylu

     1

  • Burak Pehlivan

     2

  • Yusuf Keremit

     3

  • Burhan Uçaş

     4

  • Etem Yeşilyurt

     5

  • Çetin Durmaz

     6

  • Osman Gazi Cihangiroğlu

     7

  • Cengiz Ataseven

     8

  • Ebrü Günay

     1

  • Rojin Tanhan Doğan

     2

  • Sinan Çakmakçi

     3

  • Mediha Ayhan

     4

  • Abdurrahman Saran

     5

  • Zafer Şimşek

     6

  • Zerrin Alparslan

     7

  • Bülent Elden

     8

  • Seray Ünbay

     1

  • Mustafa Bayraktar

     2

  • Kemal Kayhan

     3

  • Ecem Söyleten Akgün

     4

  • Hüseyin Özkan

     5

  • İbrahim Özdemir

     6

  • Taysun Serin

     7

  • Fatih Yetgin

     8

  • Cavit Yenipazarlı

     1

  • Sibel Özen

     2

  • Caner Ünlü

     3

  • Ahmet Koçman

     4

  • Pembe Koç

     5

  • Tolga İnci

     6

  • Seyhan Ateş

     7

  • Sinan Yağız

     8

  • Rıdvan Eşin

     1

  • Yunus Emre Yıldırım

     2

  • Nazire Aldırmaz

     3

  • Hasan Ergül

     4

  • Osman Akdam

     5

  • Ali Serfin

     6

  • Kaan Sarıcan

     7

  • Hasan Urcu

     8

  • Hüseyin Aslan

     1

  • Bülent Ay

     2

  • Emin Eser

     3

  • Alper Sezer

     4

  • Havva Türk

     5

  • Devrim Oktan

     6

  • Ali Keser

     7

  • Cumali Uçar

     8

  • Sami Demiray

     1

  • Oğuz Doğan

     2

  • Binnaz Yıldırım Dayan

     3

  • İlknur Doğanlı

     4

  • Canan Yiğit

     5

  • Şeniz Ulaş Bahşi

     6

  • Zeynep Ulaş

     7

  • Asiye Demirkıran

     8
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 90,2
  • Toplam seçmen902.817
  • Kullanılan oy814.157
  • Geçerli oy793.911
  • 24 Haz 18 % 89,3
  • 24 Haz 18837.892
  • 24 Haz 18748.162
  • 24 Haz 18731.456
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 2.720 / 2.720
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 5
  • 4
  • 1
  • %48,5
  • %35,6
  • %12,9
  • %48,5
  • %35,6
  • %12,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • BBP
  • Y.Refah
  • 3
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • %39
  • %28,7
  • %8,6
  • %0,9
  • %0,7
  • %39
  • %28,7
  • %8,6
  • %0,9
  • %0,7
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • 0
  • 0
  • %7,3
  • %7,3
  • %7,3
  • %7,3
  • ATA
  • Zafer
  • Adalet
  • 0
  • 0
  • 0
  • %2,5
  • %2,2
  • %0,3
  • %2,5
  • %2,2
  • %0,3
  • Diğer
  • 0
  • %2,7
  • %2,7
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
5 3
Kazanan Milletvekili Listesi
BOZ ÇNE GER KRC KÇR KUŞ KUY NAZ SÖK SLT YPZ BHR İNC KRP KŞK DDM EFE
BOZDOĞAN
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BUHARKENT
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ÇİNE
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DİDİM
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EFELER
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GERMENCİK
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İNCİRLİOVA
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KARACASU
yukleniyor
KARPUZLU
yukleniyor
KOÇARLI
yukleniyor
KÖŞK
yukleniyor
KUŞADASI
yukleniyor
KUYUCAK
yukleniyor
NAZİLLİ
yukleniyor
SÖKE
yukleniyor
SULTANHİSAR
yukleniyor
YENİPAZAR
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Aydın Milletvekilleri

  • CHP 4
  • AK Parti 3
  • İyi Parti 1
  • MHP 0
  • Y.Sol Parti 0
  • Zafer 0
  • Memleket 0
  • BBP 0
  • Y.Refah 0
  • Adalet 0

  • Bülent Tezcan

     1

  • Hüseyin Yıldız

     2

  • Süleyman Bülbül

     3

  • Evrim Karakoz

     4

  • Nilüfer Ünüvar

     5

  • Gamze Yolcu Metin

     6

  • Ziya Yılmaz

     7

  • Nebahat Oskay Ürün

     8

  • Mustafa Savaş

     1

  • Seda Sarıbaş

     2

  • Ömer Özmen

     3

  • Mustafa Abak

     4

  • Mehmet Umut Tuncer

     5

  • Duygu Göğde

     6

  • Murat Gün

     7

  • Mehmet Arkun

     8

  • Ömer Karakaş

     1

  • Ahmet Ertürk

     2

  • Tuğça Canpolat Yılmaz

     3

  • Erhan Algan

     4

  • Semra Yücel

     5

  • Fevzi Köse

     6

  • Cemal Sarı

     7

  • Pınar Öncer

     8

  • Deniz Depboylu

     1

  • Burak Pehlivan

     2

  • Yusuf Keremit

     3

  • Burhan Uçaş

     4

  • Etem Yeşilyurt

     5

  • Çetin Durmaz

     6

  • Osman Gazi Cihangiroğlu

     7

  • Cengiz Ataseven

     8

  • Ebrü Günay

     1

  • Rojin Tanhan Doğan

     2

  • Sinan Çakmakçi

     3

  • Mediha Ayhan

     4

  • Abdurrahman Saran

     5

  • Zafer Şimşek

     6

  • Zerrin Alparslan

     7

  • Bülent Elden

     8

  • Seray Ünbay

     1

  • Mustafa Bayraktar

     2

  • Kemal Kayhan

     3

  • Ecem Söyleten Akgün

     4

  • Hüseyin Özkan

     5

  • İbrahim Özdemir

     6

  • Taysun Serin

     7

  • Fatih Yetgin

     8

  • Cavit Yenipazarlı

     1

  • Sibel Özen

     2

  • Caner Ünlü

     3

  • Ahmet Koçman

     4

  • Pembe Koç

     5

  • Tolga İnci

     6

  • Seyhan Ateş

     7

  • Sinan Yağız

     8

  • Rıdvan Eşin

     1

  • Yunus Emre Yıldırım

     2

  • Nazire Aldırmaz

     3

  • Hasan Ergül

     4

  • Osman Akdam

     5

  • Ali Serfin

     6

  • Kaan Sarıcan

     7

  • Hasan Urcu

     8

  • Hüseyin Aslan

     1

  • Bülent Ay

     2

  • Emin Eser

     3

  • Alper Sezer

     4

  • Havva Türk

     5

  • Devrim Oktan

     6

  • Ali Keser

     7

  • Cumali Uçar

     8

  • Sami Demiray

     1

  • Oğuz Doğan

     2

  • Binnaz Yıldırım Dayan

     3

  • İlknur Doğanlı

     4

  • Canan Yiğit

     5

  • Şeniz Ulaş Bahşi

     6

  • Zeynep Ulaş

     7

  • Asiye Demirkıran

     8
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 90,2
  • Toplam seçmen902.817
  • Kullanılan oy814.157
  • Geçerli oy793.911
  • 24 Haz 18 % 89,3
  • 24 Haz 18837.892
  • 24 Haz 18748.162
  • 24 Haz 18731.456
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Aydın Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Aydın Milletvekilleri

* Aydın ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 4 CHP 3 AK Parti 1 İyi Parti
  • Aydın
  • 1

    Bülent Tezcan

     +213875

    Mustafa Savaş

     +159264

    Ömer Karakaş

     +34128
  • 2

    Hüseyin Yıldız

     +145209

    Seda Sarıbaş

     +90598

    Ahmet Ertürk

     -38476
  • 3

    Süleyman Bülbül

     +76543

    Ömer Özmen

     +21932

    Tuğça Canpolat Yılmaz

     -109112
  • 4

    Evrim Karakoz

     +7877

    Mustafa Abak

     -54611

    Erhan Algan

     -179747
  • 5

    Nilüfer Ünüvar

     -97342

    Mehmet Umut Tuncer

     -125246

    Semra Yücel

     -250382
  • 6

    Gamze Yolcu Metin

     -173319

    Duygu Göğde

     -195882

    Fevzi Köse

     -321018
  • 7

    Ziya Yılmaz

     -249296

    Murat Gün

     -266517

    Cemal Sarı

     -391653
  • 8

    Nebahat Oskay Ürün

     -325272

    Mehmet Arkun

     -337152

    Pınar Öncer

     -462288

Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.720 / 2.720
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • İyi Parti
  • MHP
  • Y.Sol Parti
  • Zafer
  • Memleket
  • 4
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %35,6
    282.541 oy
  • %28,7
    227.930 oy
  • %12,9
    102.794 oy
  • %8,6
    68.666 oy
  • %7,3
    58.147 oy
  • %2,2
    17.624 oy
  • %1,1
    9.086 oy
  • %35,6
    282.541 oy
  • %28,7
    227.930 oy
  • %12,9
    102.794 oy
  • %8,6
    68.666 oy
  • %7,3
    58.147 oy
  • %2,2
    17.624 oy
  • %1,1
    9.086 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 3
  • 4
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %33,9
    248.188 oy
  • %32,5
    237.771 oy
  • %14,8
    108.069 oy
  • %8,1
    59.207 oy
  • %9,4
    68.541 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %33,9
    248.188 oy
  • %32,5
    237.771 oy
  • %14,8
    108.069 oy
  • %8,1
    59.207 oy
  • %9,4
    68.541 oy
  • %0
  • %0
  • BBP
  • Y.Refah
  • Genç Parti
  • Adalet
  • ANAP
  • Vatan
  • TKP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,9
    6.772 oy
  • %0,7
    5.946 oy
  • %0,3
    2.517 oy
  • %0,3
    2.121 oy
  • %0,2
    1.654 oy
  • %0,2
    1.561 oy
  • %0,2
    1.258 oy
  • %0,9
    6.772 oy
  • %0,7
    5.946 oy
  • %0,3
    2.517 oy
  • %0,3
    2.121 oy
  • %0,2
    1.654 oy
  • %0,2
    1.561 oy
  • %0,2
    1.258 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    2.653 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,4
    2.653 oy
  • %0
  • Sol Parti
  • MİLLET
  • HAK-PAR
  • HKP
  • TKH
  • YP
  • Bağımsız
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    1.190 oy
  • %0,1
    777 oy
  • %0,1
    721 oy
  • %0,1
    552 oy
  • %0
    362 oy
  • %0
    291 oy
  • %0,2
    1.401 oy
  • %0,1
    1.190 oy
  • %0,1
    777 oy
  • %0,1
    721 oy
  • %0,1
    552 oy
  • %0
    362 oy
  • %0
    291 oy
  • %0,2
    1.401 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Aydın Genel Seçim Sonuçları Mayıs 2023

Aydın Geneli Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Aydın Milletvekilleri