Aydın İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Aydın Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.720 / 2.720
- %100
Milletvekili Dağılımı
Aydın Milletvekilleri
-
Bülent Tezcan1
-
Hüseyin Yıldız2
-
Süleyman Bülbül3
-
Evrim Karakoz4
-
Nilüfer Ünüvar5
-
Gamze Yolcu Metin6
-
Ziya Yılmaz7
-
Nebahat Oskay Ürün8
-
Mustafa Savaş1
-
Seda Sarıbaş2
-
Ömer Özmen3
-
Mustafa Abak4
-
Mehmet Umut Tuncer5
-
Duygu Göğde6
-
Murat Gün7
-
Mehmet Arkun8
-
Ömer Karakaş1
-
Ahmet Ertürk2
-
Tuğça Canpolat Yılmaz3
-
Erhan Algan4
-
Semra Yücel5
-
Fevzi Köse6
-
Cemal Sarı7
-
Pınar Öncer8
-
Deniz Depboylu1
-
Burak Pehlivan2
-
Yusuf Keremit3
-
Burhan Uçaş4
-
Etem Yeşilyurt5
-
Çetin Durmaz6
-
Osman Gazi Cihangiroğlu7
-
Cengiz Ataseven8
-
Ebrü Günay1
-
Rojin Tanhan Doğan2
-
Sinan Çakmakçi3
-
Mediha Ayhan4
-
Abdurrahman Saran5
-
Zafer Şimşek6
-
Zerrin Alparslan7
-
Bülent Elden8
-
Seray Ünbay1
-
Mustafa Bayraktar2
-
Kemal Kayhan3
-
Ecem Söyleten Akgün4
-
Hüseyin Özkan5
-
İbrahim Özdemir6
-
Taysun Serin7
-
Fatih Yetgin8
-
Cavit Yenipazarlı1
-
Sibel Özen2
-
Caner Ünlü3
-
Ahmet Koçman4
-
Pembe Koç5
-
Tolga İnci6
-
Seyhan Ateş7
-
Sinan Yağız8
-
Rıdvan Eşin1
-
Yunus Emre Yıldırım2
-
Nazire Aldırmaz3
-
Hasan Ergül4
-
Osman Akdam5
-
Ali Serfin6
-
Kaan Sarıcan7
-
Hasan Urcu8
-
Hüseyin Aslan1
-
Bülent Ay2
-
Emin Eser3
-
Alper Sezer4
-
Havva Türk5
-
Devrim Oktan6
-
Ali Keser7
-
Cumali Uçar8
-
Sami Demiray1
-
Oğuz Doğan2
-
Binnaz Yıldırım Dayan3
-
İlknur Doğanlı4
-
Canan Yiğit5
-
Şeniz Ulaş Bahşi6
-
Zeynep Ulaş7
-
Asiye Demirkıran8
- Katılım oranı % 90,2
- Toplam seçmen902.817
- Kullanılan oy814.157
- Geçerli oy793.911
- 24 Haz 18 % 89,3
- 24 Haz 18837.892
- 24 Haz 18748.162
- 24 Haz 18731.456
- Açılan sandık
- 2.720 / 2.720
- %100
Milletvekili Dağılımı
Aydın Milletvekilleri
-
Bülent Tezcan1
-
Hüseyin Yıldız2
-
Süleyman Bülbül3
-
Evrim Karakoz4
-
Nilüfer Ünüvar5
-
Gamze Yolcu Metin6
-
Ziya Yılmaz7
-
Nebahat Oskay Ürün8
-
Mustafa Savaş1
-
Seda Sarıbaş2
-
Ömer Özmen3
-
Mustafa Abak4
-
Mehmet Umut Tuncer5
-
Duygu Göğde6
-
Murat Gün7
-
Mehmet Arkun8
-
Ömer Karakaş1
-
Ahmet Ertürk2
-
Tuğça Canpolat Yılmaz3
-
Erhan Algan4
-
Semra Yücel5
-
Fevzi Köse6
-
Cemal Sarı7
-
Pınar Öncer8
-
Deniz Depboylu1
-
Burak Pehlivan2
-
Yusuf Keremit3
-
Burhan Uçaş4
-
Etem Yeşilyurt5
-
Çetin Durmaz6
-
Osman Gazi Cihangiroğlu7
-
Cengiz Ataseven8
-
Ebrü Günay1
-
Rojin Tanhan Doğan2
-
Sinan Çakmakçi3
-
Mediha Ayhan4
-
Abdurrahman Saran5
-
Zafer Şimşek6
-
Zerrin Alparslan7
-
Bülent Elden8
-
Seray Ünbay1
-
Mustafa Bayraktar2
-
Kemal Kayhan3
-
Ecem Söyleten Akgün4
-
Hüseyin Özkan5
-
İbrahim Özdemir6
-
Taysun Serin7
-
Fatih Yetgin8
-
Cavit Yenipazarlı1
-
Sibel Özen2
-
Caner Ünlü3
-
Ahmet Koçman4
-
Pembe Koç5
-
Tolga İnci6
-
Seyhan Ateş7
-
Sinan Yağız8
-
Rıdvan Eşin1
-
Yunus Emre Yıldırım2
-
Nazire Aldırmaz3
-
Hasan Ergül4
-
Osman Akdam5
-
Ali Serfin6
-
Kaan Sarıcan7
-
Hasan Urcu8
-
Hüseyin Aslan1
-
Bülent Ay2
-
Emin Eser3
-
Alper Sezer4
-
Havva Türk5
-
Devrim Oktan6
-
Ali Keser7
-
Cumali Uçar8
-
Sami Demiray1
-
Oğuz Doğan2
-
Binnaz Yıldırım Dayan3
-
İlknur Doğanlı4
-
Canan Yiğit5
-
Şeniz Ulaş Bahşi6
-
Zeynep Ulaş7
-
Asiye Demirkıran8
- Katılım oranı % 90,2
- Toplam seçmen902.817
- Kullanılan oy814.157
- Geçerli oy793.911
- 24 Haz 18 % 89,3
- 24 Haz 18837.892
- 24 Haz 18748.162
- 24 Haz 18731.456
Aydın İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Aydın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Aydın% 100 % 28,7 3 % 8,6 % 0,9 % 0,7 % 35,6 4 % 12,9 1 % 7,3 % 0 % 0,3 % 2,2 % 1,1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Aydın% 100 % 28,71 3 % 8,65 % 0,85 % 0,75 % 35,59 4 % 12,95 1 % 7,32 % 0 % 0,27 % 2,22 % 1,14 % 0,32 Genç Parti
- Aydın (24 Haz 18) % 32,51 4 % 8,09 % 0 % 0 % 33,93 3 % 14,77 1 % 9,37 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BOZDOĞAN% 100 % 36,7 % 9,6 % 0,5 % 1 % 30,6 % 15,6 % 0,5 % 0 % 0,5 % 1,6 % 1,5 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BOZDOĞAN% 100 % 36,69 % 9,61 % 0,48 % 0,95 % 30,6 % 15,63 % 0,52 % 0 % 0,51 % 1,62 % 1,47 % 0,36 ANAP
- BOZDOĞAN (24 Haz 18) % 39,07 % 7,34 % 0 % 0 % 28,95 % 20,79 % 1,29 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BUHARKENT% 100 % 32,7 % 9,3 % 0,5 % 0,9 % 30,2 % 16,3 % 4,7 % 0 % 0,4 % 2,1 % 1,4 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BUHARKENT% 100 % 32,68 % 9,33 % 0,54 % 0,86 % 30,16 % 16,26 % 4,7 % 0 % 0,4 % 2,1 % 1,41 % 0,34 Genç Parti
- BUHARKENT (24 Haz 18) % 37,83 % 7,4 % 0 % 0 % 29,63 % 18,7 % 4,29 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇİNE% 100 % 36 % 7 % 0,6 % 0,6 % 38,1 % 11,7 % 0,7 % 0 % 0,4 % 1,8 % 1,3 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇİNE% 100 % 36 % 7,03 % 0,6 % 0,65 % 38,12 % 11,67 % 0,68 % 0 % 0,44 % 1,84 % 1,29 % 0,33 Genç Parti
- ÇİNE (24 Haz 18) % 39,15 % 6,36 % 0 % 0 % 35,51 % 15,03 % 2,07 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DİDİM% 100 % 18,7 % 6 % 0,5 % 0,5 % 46,2 % 10,6 % 13,2 % 0 % 0,2 % 1,6 % 1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DİDİM% 100 % 18,65 % 5,99 % 0,48 % 0,54 % 46,21 % 10,64 % 13,21 % 0 % 0,18 % 1,6 % 1,02 % 0,31 Genç Parti
- DİDİM (24 Haz 18) % 21,4 % 5,92 % 0 % 0 % 43,21 % 10,83 % 17,63 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
EFELER% 100 % 26,3 % 8,3 % 1,4 % 0,8 % 35,3 % 15,1 % 7,3 % 0 % 0,2 % 2,6 % 1,1 % 0,5 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
EFELER% 100 % 26,3 % 8,26 % 1,35 % 0,84 % 35,27 % 15,07 % 7,28 % 0 % 0,21 % 2,62 % 1,13 % 0,5 Bağımsız
- EFELER (24 Haz 18) % 31,12 % 8,76 % 0 % 0 % 32,73 % 16,38 % 9,83 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GERMENCİK% 100 % 26,6 % 11,6 % 0,6 % 0,7 % 27,9 % 9,4 % 19,1 % 0 % 0,3 % 1,7 % 0,6 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GERMENCİK% 100 % 26,6 % 11,63 % 0,59 % 0,69 % 27,88 % 9,43 % 19,09 % 0 % 0,25 % 1,72 % 0,63 % 0,32 Genç Parti
- GERMENCİK (24 Haz 18) % 27,13 % 10,07 % 0 % 0 % 30,02 % 12,43 % 19,28 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
İNCİRLİOVA% 100 % 33,5 % 12,1 % 0,9 % 0,8 % 30,4 % 12,2 % 5,7 % 0 % 0,2 % 2,1 % 0,9 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İNCİRLİOVA% 100 % 33,48 % 12,07 % 0,92 % 0,82 % 30,37 % 12,21 % 5,75 % 0 % 0,24 % 2,08 % 0,94 % 0,22 Genç Parti
- İNCİRLİOVA (24 Haz 18) % 37,27 % 10,42 % 0 % 0 % 31,28 % 12,59 % 7,27 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KARACASU% 100 % 34,3 % 9,8 % 1,1 % 0,7 % 36,5 % 11,6 % 0,3 % 0 % 0,5 % 2 % 1,2 % 0,3 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KARACASU% 100 % 34,26 % 9,76 % 1,11 % 0,69 % 36,53 % 11,59 % 0,34 % 0 % 0,55 % 1,99 % 1,16 % 0,33 HAK-PAR
- KARACASU (24 Haz 18) % 37,13 % 8,58 % 0 % 0 % 34,52 % 16,31 % 0,94 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KARPUZLU% 100 % 38,5 % 19,4 % 0,7 % 0,8 % 25,1 % 10,8 % 0,2 % 0 % 0,5 % 1,5 % 0,8 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KARPUZLU% 100 % 38,47 % 19,39 % 0,7 % 0,83 % 25,11 % 10,82 % 0,18 % 0 % 0,54 % 1,47 % 0,76 % 0,39 ANAP
- KARPUZLU (24 Haz 18) % 49,1 % 11,63 % 0 % 0 % 24,26 % 12,64 % 0,79 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KOÇARLI% 100 % 40,4 % 11,9 % 1,2 % 0,7 % 29,5 % 10,5 % 1,8 % 0 % 0,4 % 1,6 % 0,8 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KOÇARLI% 100 % 40,38 % 11,94 % 1,17 % 0,7 % 29,52 % 10,52 % 1,84 % 0 % 0,37 % 1,65 % 0,77 % 0,22 ANAP
- KOÇARLI (24 Haz 18) % 47,42 % 7,4 % 0 % 0 % 30,66 % 10,75 % 2,63 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KÖŞK% 100 % 43,9 % 18 % 0,9 % 0,8 % 17,5 % 9,5 % 5,1 % 0 % 0,3 % 1,9 % 0,8 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KÖŞK% 100 % 43,9 % 17,98 % 0,89 % 0,82 % 17,52 % 9,46 % 5,14 % 0 % 0,27 % 1,91 % 0,78 % 0,34 ANAP
- KÖŞK (24 Haz 18) % 53,03 % 12,42 % 0 % 0 % 13,83 % 12,45 % 6,94 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KUŞADASI% 100 % 19,2 % 5,5 % 0,6 % 0,5 % 47,8 % 13,4 % 7 % 0 % 0,2 % 2,7 % 1,4 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KUŞADASI% 100 % 19,17 % 5,51 % 0,6 % 0,5 % 47,83 % 13,41 % 7,04 % 0 % 0,2 % 2,71 % 1,41 % 0,49 Genç Parti
- KUŞADASI (24 Haz 18) % 20,98 % 6,52 % 0 % 0 % 48,43 % 13,34 % 9,81 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KUYUCAK% 100 % 32,4 % 11,6 % 0,9 % 0,7 % 37,4 % 11,8 % 0,6 % 0 % 0,4 % 1,8 % 0,9 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KUYUCAK% 100 % 32,37 % 11,62 % 0,89 % 0,71 % 37,4 % 11,76 % 0,61 % 0 % 0,37 % 1,84 % 0,89 % 0,39 ANAP
- KUYUCAK (24 Haz 18) % 40,81 % 5,86 % 0 % 0 % 35,14 % 15,13 % 1,16 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
NAZİLLİ% 100 % 32,5 % 7,7 % 0,8 % 0,8 % 33,2 % 13,5 % 5,6 % 0 % 0,3 % 2,8 % 1,4 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
NAZİLLİ% 100 % 32,47 % 7,66 % 0,76 % 0,85 % 33,18 % 13,46 % 5,58 % 0 % 0,3 % 2,78 % 1,39 % 0,38 Genç Parti
- NAZİLLİ (24 Haz 18) % 34,26 % 8,87 % 0 % 0 % 30,26 % 17,72 % 7,28 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SÖKE% 100 % 24,8 % 8,6 % 0,7 % 0,7 % 35,2 % 13,6 % 11,6 % 0 % 0,2 % 1,9 % 1,2 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SÖKE% 100 % 24,79 % 8,57 % 0,67 % 0,69 % 35,16 % 13,64 % 11,56 % 0 % 0,24 % 1,89 % 1,17 % 0,38 Genç Parti
- SÖKE (24 Haz 18) % 27,78 % 7,47 % 0 % 0 % 36,06 % 14,37 % 13,17 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SULTANHİSAR% 100 % 32,2 % 9,3 % 0,7 % 0,7 % 29,9 % 15,9 % 6,8 % 0 % 0,4 % 2,1 % 0,9 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SULTANHİSAR% 100 % 32,16 % 9,27 % 0,74 % 0,67 % 29,87 % 15,9 % 6,82 % 0 % 0,39 % 2,08 % 0,87 % 0,21 ANAP
- SULTANHİSAR (24 Haz 18) % 34,71 % 8,17 % 0 % 0 % 31,29 % 17,35 % 7,37 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YENİPAZAR% 100 % 41,5 % 6,9 % 0,6 % 0,5 % 30,7 % 14,4 % 1 % 0 % 0,4 % 1,6 % 1,1 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
YENİPAZAR% 100 % 41,52 % 6,88 % 0,56 % 0,48 % 30,65 % 14,37 % 0,98 % 0 % 0,43 % 1,62 % 1,14 % 0,41 ANAP
- YENİPAZAR (24 Haz 18) % 43,14 % 6,57 % 0 % 0 % 30,33 % 17,26 % 1,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Aydın Milletvekilleri
* Aydın ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 4 CHP 3 AK Parti 1 İyi Parti
- Aydın
- 1
Bülent Tezcan+213875
Mustafa Savaş+159264
Ömer Karakaş+34128
- 2
Hüseyin Yıldız+145209
Seda Sarıbaş+90598
Ahmet Ertürk-38476
- 3
Süleyman Bülbül+76543
Ömer Özmen+21932
Tuğça Canpolat Yılmaz-109112
- 4
Evrim Karakoz+7877
Mustafa Abak-54611
Erhan Algan-179747
- 5
Nilüfer Ünüvar-97342
Mehmet Umut Tuncer-125246
Semra Yücel-250382
- 6
Gamze Yolcu Metin-173319
Duygu Göğde-195882
Fevzi Köse-321018
- 7
Ziya Yılmaz-249296
Murat Gün-266517
Cemal Sarı-391653
- 8
Nebahat Oskay Ürün-325272
Mehmet Arkun-337152
Pınar Öncer-462288
Aydın Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.720 / 2.720
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
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