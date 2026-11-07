Ordu İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Ordu Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.094 / 2.094
- %100
Milletvekili Dağılımı
Ordu Milletvekilleri
-
Mahmut Özer1
-
İbrahim Ufuk Kaynak2
-
Mustafa Hamarat3
-
İsa Yüksel4
-
İsa Gül5
-
Samet Özdemir6
-
Seyit Torun1
-
Mustafa Adıgüzel2
-
Ahmet Toklucuoğlu3
-
Cengiz Okur4
-
Nilgün Yılmaz5
-
Sabri Soner Görgülü6
-
Naci Şanlıtürk1
-
Erol Bayram2
-
Doğukan Ak3
-
Alpaslan Türkkan4
-
Tuncer Usta5
-
Ahmet Topal6
-
İdris Naim Şahin1
-
Onur Şahin2
-
Çiğdem Çelenk Karakaya3
-
Murat Vardal4
-
Ebru Avcı Başaran5
-
Feyza Nur Yalçın Öner6
-
Adem Ağca1
-
Harun Pala2
-
Zehra Çınar3
-
Furkan Çalış4
-
Fikret Balcı5
-
Ümit Özden6
-
Yener Turan1
-
Hüseyin Yalçıntaş2
-
İbrahim Yanık3
-
Öznur Genç Erdem4
-
Levent Şaban Başkaya5
-
Mehmet Kahraman6
-
Coşkun Sipahioğlu1
-
Adem Pişmek2
-
Meliha Bekci3
-
Murat Şahin4
-
Murat Yiğit5
-
Murat Hamarat6
-
Sebanur Özdemir1
-
Öykü Çalış2
-
Cumhur İnce3
-
Mustafa Baştepe4
-
Batuhan Yılmaz5
-
Seda Güler6
-
İbrahim Özdemirel1
-
Nurcan Karasu2
-
Şeref Özkan3
-
Özden Ünal4
-
Orhan Koca5
-
Ertan Kabadayı6
-
Ayşegül Aydın Şengöz1
-
Ertuğrul Kahraman2
-
Mert Efe3
-
Deniz Arslantürk4
-
Tansu Ayık5
-
Hakan Duyan6
-
İsa İlyasoğlu1
-
Sefer Can Yılmaz2
-
Şaban Aktaş3
-
Özcan Koçer4
-
Nuri Demir5
-
Mustafa Gölcü6
- Katılım oranı % 88
- Toplam seçmen608.062
- Kullanılan oy534.950
- Geçerli oy517.279
- 24 Haz 18 % 87,1
- 24 Haz 18572.507
- 24 Haz 18498.768
- 24 Haz 18484.672
- Açılan sandık
- 2.094 / 2.094
- %100
Milletvekili Dağılımı
Ordu Milletvekilleri
-
Mahmut Özer1
-
İbrahim Ufuk Kaynak2
-
Mustafa Hamarat3
-
İsa Yüksel4
-
İsa Gül5
-
Samet Özdemir6
-
Seyit Torun1
-
Mustafa Adıgüzel2
-
Ahmet Toklucuoğlu3
-
Cengiz Okur4
-
Nilgün Yılmaz5
-
Sabri Soner Görgülü6
-
Naci Şanlıtürk1
-
Erol Bayram2
-
Doğukan Ak3
-
Alpaslan Türkkan4
-
Tuncer Usta5
-
Ahmet Topal6
-
İdris Naim Şahin1
-
Onur Şahin2
-
Çiğdem Çelenk Karakaya3
-
Murat Vardal4
-
Ebru Avcı Başaran5
-
Feyza Nur Yalçın Öner6
-
Adem Ağca1
-
Harun Pala2
-
Zehra Çınar3
-
Furkan Çalış4
-
Fikret Balcı5
-
Ümit Özden6
-
Yener Turan1
-
Hüseyin Yalçıntaş2
-
İbrahim Yanık3
-
Öznur Genç Erdem4
-
Levent Şaban Başkaya5
-
Mehmet Kahraman6
-
Coşkun Sipahioğlu1
-
Adem Pişmek2
-
Meliha Bekci3
-
Murat Şahin4
-
Murat Yiğit5
-
Murat Hamarat6
-
Sebanur Özdemir1
-
Öykü Çalış2
-
Cumhur İnce3
-
Mustafa Baştepe4
-
Batuhan Yılmaz5
-
Seda Güler6
-
İbrahim Özdemirel1
-
Nurcan Karasu2
-
Şeref Özkan3
-
Özden Ünal4
-
Orhan Koca5
-
Ertan Kabadayı6
-
Ayşegül Aydın Şengöz1
-
Ertuğrul Kahraman2
-
Mert Efe3
-
Deniz Arslantürk4
-
Tansu Ayık5
-
Hakan Duyan6
-
İsa İlyasoğlu1
-
Sefer Can Yılmaz2
-
Şaban Aktaş3
-
Özcan Koçer4
-
Nuri Demir5
-
Mustafa Gölcü6
- Katılım oranı % 88
- Toplam seçmen608.062
- Kullanılan oy534.950
- Geçerli oy517.279
- 24 Haz 18 % 87,1
- 24 Haz 18572.507
- 24 Haz 18498.768
- 24 Haz 18484.672
Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Ordu% 100 % 45,2 3 % 12,7 1 % 0,8 % 2,3 % 24,2 2 % 9,8 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 1,4 % 0,8 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Ordu% 100 % 45,25 3 % 12,73 1 % 0,81 % 2,29 % 24,22 2 % 9,78 % 0,52 % 0,43 % 0,42 % 1,41 % 0,78 % 0,43 ANAP
- Ordu (24 Haz 18) % 48,77 3 % 16,85 1 % 0 % 0 % 22,74 2 % 8,47 % 1,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
AKKUŞ% 100 % 58 % 10,8 % 1,1 % 2,2 % 14 % 7,7 % 0,1 % 0,3 % 0,8 % 1,2 % 0,5 % 0,9 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
AKKUŞ% 100 % 57,97 % 10,81 % 1,09 % 2,23 % 14,02 % 7,7 % 0,14 % 0,27 % 0,79 % 1,19 % 0,5 % 0,92 ANAP
- AKKUŞ (24 Haz 18) % 58,12 % 19,48 % 0 % 0 % 13,14 % 5,98 % 0,73 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ALTINORDU% 100 % 34,2 % 15 % 0,4 % 1,4 % 33,4 % 11 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 1,7 % 0,8 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ALTINORDU% 100 % 34,19 % 14,99 % 0,4 % 1,38 % 33,4 % 11,05 % 0,29 % 0,51 % 0,31 % 1,67 % 0,82 % 0,36 ANAP
- ALTINORDU (24 Haz 18) % 39,52 % 15,51 % 0 % 0 % 32,34 % 10,1 % 1,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
AYBASTI% 100 % 54,7 % 14,8 % 1 % 2,1 % 15,4 % 7,1 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % 1,2 % 0,7 % 0,5 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
AYBASTI% 100 % 54,7 % 14,85 % 0,97 % 2,15 % 15,37 % 7,15 % 0,2 % 0,3 % 0,45 % 1,22 % 0,65 % 0,49 ANAP
- AYBASTI (24 Haz 18) % 58,24 % 16,35 % 0 % 0 % 15,14 % 6,92 % 0,94 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇAMAŞ% 100 % 51 % 14,8 % 1,1 % 2 % 18,3 % 8,9 % 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,8 % 0,7 % 0,9 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇAMAŞ% 100 % 51 % 14,83 % 1,06 % 1,98 % 18,29 % 8,93 % 0,08 % 0,07 % 0,42 % 0,81 % 0,65 % 0,92 ANAP
- ÇAMAŞ (24 Haz 18) % 47,23 % 22,94 % 0 % 0 % 18,55 % 8,43 % 0,46 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇATALPINAR% 100 % 55,4 % 25,1 % 1 % 3,9 % 8,3 % 4 % 0 % 0 % 0,2 % 0,6 % 0,4 % 0,5 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇATALPINAR% 100 % 55,42 % 25,08 % 1,01 % 3,92 % 8,31 % 3,98 % 0,02 % 0,05 % 0,23 % 0,62 % 0,37 % 0,46 ANAP
- ÇATALPINAR (24 Haz 18) % 59,34 % 29,14 % 0 % 0 % 7,24 % 2,67 % 0,24 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇAYBAŞI% 100 % 54,9 % 14,9 % 1,9 % 5,7 % 8,8 % 9,8 % 0 % 0,2 % 0,4 % 1,1 % 0,5 % 0,6 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇAYBAŞI% 100 % 54,95 % 14,91 % 1,92 % 5,7 % 8,82 % 9,79 % 0,04 % 0,17 % 0,39 % 1,15 % 0,48 % 0,57 ANAP
- ÇAYBAŞI (24 Haz 18) % 60,49 % 23,6 % 0 % 0 % 7,18 % 6,84 % 0,27 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
FATSA% 100 % 47,5 % 8,9 % 1,1 % 2,1 % 25,7 % 10 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 1,6 % 0,9 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
FATSA% 100 % 47,46 % 8,94 % 1,13 % 2,09 % 25,7 % 9,96 % 0,24 % 0,36 % 0,43 % 1,57 % 0,94 % 0,34 ANAP
- FATSA (24 Haz 18) % 48,05 % 15,92 % 0 % 0 % 23,98 % 9,21 % 1,21 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GÖLKÖY% 100 % 41,9 % 16,8 % 0,7 % 1,2 % 25,6 % 9,2 % 0,2 % 0,3 % 0,5 % 0,9 % 0,6 % 0,6 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GÖLKÖY% 100 % 41,87 % 16,8 % 0,68 % 1,22 % 25,62 % 9,2 % 0,15 % 0,26 % 0,5 % 0,94 % 0,58 % 0,56 ANAP
- GÖLKÖY (24 Haz 18) % 41,71 % 20,92 % 0 % 0 % 25,64 % 9,16 % 0,57 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GÜLYALI% 100 % 38,9 % 9,5 % 0,4 % 0,7 % 34,1 % 12,1 % 0,2 % 0,2 % 0,4 % 1,2 % 0,8 % 0,7 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GÜLYALI% 100 % 38,91 % 9,5 % 0,39 % 0,71 % 34,13 % 12,06 % 0,2 % 0,25 % 0,4 % 1,17 % 0,76 % 0,66 ANAP
- GÜLYALI (24 Haz 18) % 43,32 % 11,44 % 0 % 0 % 32,08 % 10,75 % 0,71 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GÜRGENTEPE% 100 % 36,8 % 10,4 % 0,3 % 1,1 % 42,1 % 5,9 % 0,2 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,2 % 0,8 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GÜRGENTEPE% 100 % 36,81 % 10,42 % 0,32 % 1,11 % 42,15 % 5,95 % 0,25 % 0,19 % 0,32 % 0,39 % 0,25 % 0,82 ANAP
- GÜRGENTEPE (24 Haz 18) % 33,74 % 17,98 % 0 % 0 % 41,9 % 3,84 % 1,13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
İKİZCE% 100 % 54,5 % 13,7 % 1,2 % 2,7 % 14,9 % 8,4 % 0,1 % 0,2 % 0,6 % 1 % 0,8 % 0,6 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İKİZCE% 100 % 54,49 % 13,73 % 1,2 % 2,66 % 14,87 % 8,42 % 0,07 % 0,23 % 0,61 % 1,05 % 0,75 % 0,64 ANAP
- İKİZCE (24 Haz 18) % 53,85 % 17,82 % 0 % 0 % 15,02 % 10,62 % 0,42 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KABADÜZ% 100 % 42,2 % 26,1 % 0,3 % 1,3 % 16,7 % 9,5 % 0,1 % 0,2 % 0,6 % 0,8 % 0,6 % 0,9 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KABADÜZ% 100 % 42,17 % 26,09 % 0,31 % 1,27 % 16,68 % 9,49 % 0,06 % 0,21 % 0,56 % 0,85 % 0,56 % 0,9 ANAP
- KABADÜZ (24 Haz 18) % 54,18 % 16,8 % 0 % 0 % 17,46 % 9,67 % 0,46 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KABATAŞ% 100 % 52 % 16,1 % 0,7 % 1,8 % 13,6 % 11,4 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 1 % 0,4 % 0,8 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KABATAŞ% 100 % 51,96 % 16,1 % 0,67 % 1,85 % 13,56 % 11,41 % 0,16 % 0,19 % 0,52 % 1,02 % 0,39 % 0,81 ANAP
- KABATAŞ (24 Haz 18) % 54,66 % 22,24 % 0 % 0 % 10,51 % 9,63 % 0,73 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KORGAN% 100 % 62,2 % 10,5 % 3,1 % 3,4 % 10,6 % 6,6 % 0,1 % 0,1 % 0,5 % 0,9 % 0,4 % 0,5 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KORGAN% 100 % 62,17 % 10,46 % 3,07 % 3,39 % 10,56 % 6,56 % 0,15 % 0,12 % 0,51 % 0,93 % 0,43 % 0,5 HAK-PAR
- KORGAN (24 Haz 18) % 61,74 % 21,72 % 0 % 0 % 9,48 % 4,63 % 0,33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KUMRU% 100 % 63 % 13,4 % 1,5 % 3,9 % 7,9 % 6,9 % 0,1 % 0,1 % 0,4 % 0,9 % 0,5 % 0,3 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KUMRU% 100 % 62,99 % 13,36 % 1,5 % 3,88 % 7,9 % 6,94 % 0,1 % 0,12 % 0,41 % 0,94 % 0,49 % 0,33 HAK-PAR
- KUMRU (24 Haz 18) % 63,37 % 22,58 % 0 % 0 % 7,69 % 4,32 % 0,53 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
MESUDİYE% 100 % 50,9 % 12,4 % 0,8 % 2,1 % 23,3 % 6,4 % 0,1 % 0,2 % 0,7 % 0,7 % 0,5 % 0,7 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MESUDİYE% 100 % 50,85 % 12,43 % 0,77 % 2,09 % 23,32 % 6,39 % 0,09 % 0,22 % 0,72 % 0,73 % 0,49 % 0,74 ANAP
- MESUDİYE (24 Haz 18) % 54,98 % 13,23 % 0 % 0 % 18,94 % 10,9 % 0,49 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
PERŞEMBE% 100 % 38,2 % 9,7 % 0,5 % 1,3 % 32,1 % 12,9 % 0,1 % 0,4 % 0,7 % 1,1 % 0,7 % 0,7 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
PERŞEMBE% 100 % 38,22 % 9,71 % 0,51 % 1,26 % 32,09 % 12,94 % 0,14 % 0,44 % 0,7 % 1,08 % 0,7 % 0,66 ANAP
- PERŞEMBE (24 Haz 18) % 39,72 % 11,84 % 0 % 0 % 32,41 % 12,9 % 1,44 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ULUBEY% 100 % 42,7 % 15,9 % 0,4 % 1,5 % 26,8 % 8,7 % 0,1 % 0,2 % 0,7 % 0,7 % 0,4 % 0,7 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ULUBEY% 100 % 42,74 % 15,9 % 0,45 % 1,53 % 26,83 % 8,7 % 0,09 % 0,16 % 0,69 % 0,71 % 0,43 % 0,71 ANAP
- ULUBEY (24 Haz 18) % 47,71 % 16,95 % 0 % 0 % 27,31 % 6,07 % 0,47 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÜNYE% 100 % 52,4 % 10,2 % 0,8 % 4,2 % 16,2 % 11,3 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 1,9 % 1,1 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÜNYE% 100 % 52,45 % 10,17 % 0,75 % 4,21 % 16,17 % 11,29 % 0,15 % 0,32 % 0,43 % 1,89 % 1,05 % 0,34 ANAP
- ÜNYE (24 Haz 18) % 56,74 % 16,88 % 0 % 0 % 15,29 % 7,83 % 0,87 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Ordu Milletvekilleri
* Ordu ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 3 AK Parti 2 CHP 1 MHP
- Ordu
- 1
Mahmut Özer+183471
Seyit Torun+66748
Naci Şanlıtürk+7348
- 2
İbrahim Ufuk Kaynak+132888
Mustafa Adıgüzel+8234
Erol Bayram-59400
- 3
Mustafa Hamarat+82305
Ahmet Toklucuoğlu-72322
Doğukan Ak-122030
- 4
İsa Yüksel-16468
Cengiz Okur-138183
Alpaslan Türkkan-184661
- 5
İsa Gül-79098
Nilgün Yılmaz-204044
Tuncer Usta-247292
- 6
Samet Özdemir-141729
Sabri Soner Görgülü-269905
Ahmet Topal-309922
Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.094 / 2.094
- %100
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