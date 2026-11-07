Seçim Ordu İttifak Seçim Sonuçları - 2023 Ordu İttifak Oy Dağılımı

Ordu İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Ordu Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 2.094 / 2.094
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İyi Parti
  • Y.Refah
  • Zafer
  • BBP
  • Memleket
  • Y.Sol Parti
  • TİP
  • Adalet
  • Diğer
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %45,2
  • %24,2
  • %12,7
  • %9,8
  • %2,3
  • %1,4
  • %0,8
  • %0,8
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,4
  • %1,4
  • %45,2
  • %24,2
  • %12,7
  • %9,8
  • %2,3
  • %1,4
  • %0,8
  • %0,8
  • %0,5
  • %0,4
  • %0,4
  • %1,4
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %48,8
  • %22,7
  • %16,9
  • %8,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %1,8
  • %48,8
  • %22,7
  • %16,9
  • %8,5
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,4
  • %0
  • %0
  • %1,8
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
3 2 1
Kazanan Milletvekili Listesi
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
AKKUŞ
yukleniyor
ALTINORDU
yukleniyor
AYBASTI
yukleniyor
ÇAMAŞ
yukleniyor
ÇATALPINAR
yukleniyor
ÇAYBAŞI
yukleniyor
FATSA
yukleniyor
GÖLKÖY
yukleniyor
GÜLYALI
yukleniyor
GÜRGENTEPE
yukleniyor
İKİZCE
yukleniyor
KABADÜZ
yukleniyor
KABATAŞ
yukleniyor
KORGAN
yukleniyor
KUMRU
yukleniyor
MESUDİYE
yukleniyor
PERŞEMBE
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
ÜNYE
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Ordu Milletvekilleri

  • AK Parti 3
  • CHP 2
  • MHP 1
  • İyi Parti 0
  • Y.Refah 0
  • Zafer 0
  • BBP 0
  • Memleket 0
  • Y.Sol Parti 0
  • TİP 0
  • Adalet 0

  • Mahmut Özer

     1

  • İbrahim Ufuk Kaynak

     2

  • Mustafa Hamarat

     3

  • İsa Yüksel

     4

  • İsa Gül

     5

  • Samet Özdemir

     6

  • Seyit Torun

     1

  • Mustafa Adıgüzel

     2

  • Ahmet Toklucuoğlu

     3

  • Cengiz Okur

     4

  • Nilgün Yılmaz

     5

  • Sabri Soner Görgülü

     6

  • Naci Şanlıtürk

     1

  • Erol Bayram

     2

  • Doğukan Ak

     3

  • Alpaslan Türkkan

     4

  • Tuncer Usta

     5

  • Ahmet Topal

     6

  • İdris Naim Şahin

     1

  • Onur Şahin

     2

  • Çiğdem Çelenk Karakaya

     3

  • Murat Vardal

     4

  • Ebru Avcı Başaran

     5

  • Feyza Nur Yalçın Öner

     6

  • Adem Ağca

     1

  • Harun Pala

     2

  • Zehra Çınar

     3

  • Furkan Çalış

     4

  • Fikret Balcı

     5

  • Ümit Özden

     6

  • Yener Turan

     1

  • Hüseyin Yalçıntaş

     2

  • İbrahim Yanık

     3

  • Öznur Genç Erdem

     4

  • Levent Şaban Başkaya

     5

  • Mehmet Kahraman

     6

  • Coşkun Sipahioğlu

     1

  • Adem Pişmek

     2

  • Meliha Bekci

     3

  • Murat Şahin

     4

  • Murat Yiğit

     5

  • Murat Hamarat

     6

  • Sebanur Özdemir

     1

  • Öykü Çalış

     2

  • Cumhur İnce

     3

  • Mustafa Baştepe

     4

  • Batuhan Yılmaz

     5

  • Seda Güler

     6

  • İbrahim Özdemirel

     1

  • Nurcan Karasu

     2

  • Şeref Özkan

     3

  • Özden Ünal

     4

  • Orhan Koca

     5

  • Ertan Kabadayı

     6

  • Ayşegül Aydın Şengöz

     1

  • Ertuğrul Kahraman

     2

  • Mert Efe

     3

  • Deniz Arslantürk

     4

  • Tansu Ayık

     5

  • Hakan Duyan

     6

  • İsa İlyasoğlu

     1

  • Sefer Can Yılmaz

     2

  • Şaban Aktaş

     3

  • Özcan Koçer

     4

  • Nuri Demir

     5

  • Mustafa Gölcü

     6
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen608.062
  • Kullanılan oy534.950
  • Geçerli oy517.279
  • 24 Haz 18 % 87,1
  • 24 Haz 18572.507
  • 24 Haz 18498.768
  • 24 Haz 18484.672
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 2.094 / 2.094
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 4
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • %61,1
  • %45,2
  • %12,7
  • %2,3
  • %0,8
  • %61,1
  • %45,2
  • %12,7
  • %2,3
  • %0,8
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 2
  • 2
  • 0
  • %34
  • %24,2
  • %9,8
  • %34
  • %24,2
  • %9,8
  • ATA
  • Zafer
  • Adalet
  • 0
  • 0
  • 0
  • %1,8
  • %1,4
  • %0,4
  • %1,8
  • %1,4
  • %0,4
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • TİP
  • 0
  • 0
  • 0
  • %1
  • %0,5
  • %0,4
  • %1
  • %0,5
  • %0,4
  • Diğer
  • 0
  • %2,1
  • %2,1
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
4 2
Kazanan Milletvekili Listesi
AKK AYB FAT GÖL KOR KMR MES PRŞ ULB ÜNY GÜL GÜR ÇMŞ ÇTL ÇYB İKZ KBD KBT AOR
AKKUŞ
yukleniyor
ALTINORDU
yukleniyor
AYBASTI
yukleniyor
ÇAMAŞ
yukleniyor
ÇATALPINAR
yukleniyor
ÇAYBAŞI
yukleniyor
FATSA
yukleniyor
GÖLKÖY
yukleniyor
GÜLYALI
yukleniyor
GÜRGENTEPE
yukleniyor
İKİZCE
yukleniyor
KABADÜZ
yukleniyor
KABATAŞ
yukleniyor
KORGAN
yukleniyor
KUMRU
yukleniyor
MESUDİYE
yukleniyor
PERŞEMBE
yukleniyor
ULUBEY
yukleniyor
ÜNYE
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Ordu Milletvekilleri

  • AK Parti 3
  • CHP 2
  • MHP 1
  • İyi Parti 0
  • Y.Refah 0
  • Zafer 0
  • BBP 0
  • Memleket 0
  • Y.Sol Parti 0
  • TİP 0
  • Adalet 0

  • Mahmut Özer

     1

  • İbrahim Ufuk Kaynak

     2

  • Mustafa Hamarat

     3

  • İsa Yüksel

     4

  • İsa Gül

     5

  • Samet Özdemir

     6

  • Seyit Torun

     1

  • Mustafa Adıgüzel

     2

  • Ahmet Toklucuoğlu

     3

  • Cengiz Okur

     4

  • Nilgün Yılmaz

     5

  • Sabri Soner Görgülü

     6

  • Naci Şanlıtürk

     1

  • Erol Bayram

     2

  • Doğukan Ak

     3

  • Alpaslan Türkkan

     4

  • Tuncer Usta

     5

  • Ahmet Topal

     6

  • İdris Naim Şahin

     1

  • Onur Şahin

     2

  • Çiğdem Çelenk Karakaya

     3

  • Murat Vardal

     4

  • Ebru Avcı Başaran

     5

  • Feyza Nur Yalçın Öner

     6

  • Adem Ağca

     1

  • Harun Pala

     2

  • Zehra Çınar

     3

  • Furkan Çalış

     4

  • Fikret Balcı

     5

  • Ümit Özden

     6

  • Yener Turan

     1

  • Hüseyin Yalçıntaş

     2

  • İbrahim Yanık

     3

  • Öznur Genç Erdem

     4

  • Levent Şaban Başkaya

     5

  • Mehmet Kahraman

     6

  • Coşkun Sipahioğlu

     1

  • Adem Pişmek

     2

  • Meliha Bekci

     3

  • Murat Şahin

     4

  • Murat Yiğit

     5

  • Murat Hamarat

     6

  • Sebanur Özdemir

     1

  • Öykü Çalış

     2

  • Cumhur İnce

     3

  • Mustafa Baştepe

     4

  • Batuhan Yılmaz

     5

  • Seda Güler

     6

  • İbrahim Özdemirel

     1

  • Nurcan Karasu

     2

  • Şeref Özkan

     3

  • Özden Ünal

     4

  • Orhan Koca

     5

  • Ertan Kabadayı

     6

  • Ayşegül Aydın Şengöz

     1

  • Ertuğrul Kahraman

     2

  • Mert Efe

     3

  • Deniz Arslantürk

     4

  • Tansu Ayık

     5

  • Hakan Duyan

     6

  • İsa İlyasoğlu

     1

  • Sefer Can Yılmaz

     2

  • Şaban Aktaş

     3

  • Özcan Koçer

     4

  • Nuri Demir

     5

  • Mustafa Gölcü

     6
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 88
  • Toplam seçmen608.062
  • Kullanılan oy534.950
  • Geçerli oy517.279
  • 24 Haz 18 % 87,1
  • 24 Haz 18572.507
  • 24 Haz 18498.768
  • 24 Haz 18484.672
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Ordu Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ordu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ordu Milletvekilleri

* Ordu ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 3 AK Parti 2 CHP 1 MHP
  • Ordu
  • 1

    Mahmut Özer

     +183471

    Seyit Torun

     +66748

    Naci Şanlıtürk

     +7348
  • 2

    İbrahim Ufuk Kaynak

     +132888

    Mustafa Adıgüzel

     +8234

    Erol Bayram

     -59400
  • 3

    Mustafa Hamarat

     +82305

    Ahmet Toklucuoğlu

     -72322

    Doğukan Ak

     -122030
  • 4

    İsa Yüksel

     -16468

    Cengiz Okur

     -138183

    Alpaslan Türkkan

     -184661
  • 5

    İsa Gül

     -79098

    Nilgün Yılmaz

     -204044

    Tuncer Usta

     -247292
  • 6

    Samet Özdemir

     -141729

    Sabri Soner Görgülü

     -269905

    Ahmet Topal

     -309922

Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.094 / 2.094
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İyi Parti
  • Y.Refah
  • Zafer
  • BBP
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %45,2
    234.054 oy
  • %24,2
    125.261 oy
  • %12,7
    65.861 oy
  • %9,8
    50.583 oy
  • %2,3
    11.823 oy
  • %1,4
    7.311 oy
  • %0,8
    4.193 oy
  • %45,2
    234.054 oy
  • %24,2
    125.261 oy
  • %12,7
    65.861 oy
  • %9,8
    50.583 oy
  • %2,3
    11.823 oy
  • %1,4
    7.311 oy
  • %0,8
    4.193 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 3
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %48,8
    236.373 oy
  • %22,7
    110.233 oy
  • %16,9
    81.676 oy
  • %8,5
    41.031 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %48,8
    236.373 oy
  • %22,7
    110.233 oy
  • %16,9
    81.676 oy
  • %8,5
    41.031 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • Memleket
  • Y.Sol Parti
  • TİP
  • ANAP
  • Adalet
  • HAK-PAR
  • Vatan
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,8
    4.025 oy
  • %0,5
    2.708 oy
  • %0,4
    2.240 oy
  • %0,4
    2.237 oy
  • %0,4
    2.184 oy
  • %0,2
    1.182 oy
  • %0,1
    660 oy
  • %0,8
    4.025 oy
  • %0,5
    2.708 oy
  • %0,4
    2.240 oy
  • %0,4
    2.237 oy
  • %0,4
    2.184 oy
  • %0,2
    1.182 oy
  • %0,1
    660 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    6.783 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    1.784 oy
  • %0
  • %1,4
    6.783 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,4
    1.784 oy
  • HKP
  • MİLLET
  • GBP
  • Sol Parti
  • TKP
  • TKH
  • YP
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    580 oy
  • %0,1
    542 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    218 oy
  • %0
    140 oy
  • %0,1
    580 oy
  • %0,1
    542 oy
  • %0,1
    515 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0,1
    481 oy
  • %0
    218 oy
  • %0
    140 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Ordu Genel Seçim Sonuçları Mayıs 2023

Ordu Geneli Ordu İlçeleri Seçim Sonuçları Ordu Ayrıntılı Seçim Sonuçları Türkiye Ayrıntılı Seçim Sonuçları Ordu Milletvekilleri