Balıkesir İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Balıkesir Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.322 / 3.322
- %100
Milletvekili Dağılımı
Balıkesir Milletvekilleri
-
İsmail Ok1
-
Belgin Uygur2
-
Mustafa Canbey3
-
Ali Taylan Öztaylan4
-
Pakize Mutlu Aydemir5
-
Mehmet Aydemir6
-
Ahmet Gür7
-
Eşref Uslu8
-
Fatih Güngör9
-
Ensar Aytekin1
-
Serkan Sarı2
-
Burak Dalgın3
-
Seval Bozkurt4
-
Selim Panç5
-
Fatma Salı Karabacakoğlu6
-
Dilek Yalçın7
-
Gülizar Yıldız8
-
Muharrem Koç9
-
Turhan Çömez1
-
Özlem Ural2
-
Nedim Tuna3
-
Kamil Gültekin Öztürk4
-
Nilgün Başaran5
-
Mustafa Lemi Aytekin6
-
Metin Özgür7
-
Kemal Girgin8
-
Mehmet Çalık9
-
Ekrem Gökay Yüksel1
-
Harun Algül2
-
Cem Özışıklıoğlu3
-
Abdullah Sarbay4
-
İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu5
-
Nihat Gezergiç6
-
Ayten Sak7
-
Özkan Öztürk8
-
Cem Kıvılcım9
-
Şevin Coşkun1
-
Gül Ertunan Karaaslan2
-
Canşah Çelik3
-
Mehmet Aslan4
-
Ali Açıkgöz5
-
Emin Filiz6
-
Fikriye Yadırgı7
-
Nevin Yılmaz Çakaloz8
-
Medine Çağlıyan9
-
Fatih İnceboy1
-
Kaan Burak Zarifoğlu2
-
Nedim Savaş3
-
Ülfet Sönmez4
-
Tanju Akçe5
-
Malik Kabakcı6
-
İsmail Yılmaz7
-
Murat Aygören8
-
Hüseyin Öztürk9
-
Erhan Ötegen1
-
Özlem Bozkaya2
-
Nilgün Sadıkoğlu Danışman3
-
Hasan Güngör4
-
Zeynep Erdemli Ünsal5
-
Çilem Gökdemir6
-
Barış Gagit7
-
Mustafa Yılmaz8
-
Haydar Alpcan Dikili9
-
Serhat Suha Özcan1
-
Müge Okur2
-
Açelya Sungur3
-
Şerife Sevim Şenel4
-
Oktay Şükür5
-
Baran Bakır6
-
Gizem Yoğurtcu7
-
Cem Cantaş8
-
Fatih Niyazioğlu9
-
Sinan Diker1
-
Göksel Taşaltı2
-
Hakkı Bitikli3
-
Diğdar Daşkın4
-
İbrahim Kaya5
-
Ahmet Can Aydemir6
-
Akide Karaşahin7
-
Kerem Altanhan8
-
Ayşegül Toktay9
-
Çağatay Hergül1
-
Ali Öksüz2
-
Mahmut Şen3
-
Orhan Kömürcü4
-
Safiye Bayraktar5
-
Ramazan Seren6
-
Gül Molla7
-
Mesud Erden8
-
Mustafa Yıldırım9
-
Ahmet Demir1
-
Nilgün Özyıldırım2
-
Mehmet Taşkıran3
-
Uğur Gardiyan4
-
Serkan Ceylan5
-
Nurten Yüksel6
-
Şirin Aleyna Esen7
-
Ayşe Eser8
-
Erdal Yurdaer9
- Katılım oranı % 91,4
- Toplam seçmen1.020.964
- Kullanılan oy933.650
- Geçerli oy912.051
- 24 Haz 18 % 91,1
- 24 Haz 18970.997
- 24 Haz 18884.119
- 24 Haz 18864.512
- Açılan sandık
- 3.322 / 3.322
- %100
Milletvekili Dağılımı
Balıkesir Milletvekilleri
-
İsmail Ok1
-
Belgin Uygur2
-
Mustafa Canbey3
-
Ali Taylan Öztaylan4
-
Pakize Mutlu Aydemir5
-
Mehmet Aydemir6
-
Ahmet Gür7
-
Eşref Uslu8
-
Fatih Güngör9
-
Ensar Aytekin1
-
Serkan Sarı2
-
Burak Dalgın3
-
Seval Bozkurt4
-
Selim Panç5
-
Fatma Salı Karabacakoğlu6
-
Dilek Yalçın7
-
Gülizar Yıldız8
-
Muharrem Koç9
-
Turhan Çömez1
-
Özlem Ural2
-
Nedim Tuna3
-
Kamil Gültekin Öztürk4
-
Nilgün Başaran5
-
Mustafa Lemi Aytekin6
-
Metin Özgür7
-
Kemal Girgin8
-
Mehmet Çalık9
-
Ekrem Gökay Yüksel1
-
Harun Algül2
-
Cem Özışıklıoğlu3
-
Abdullah Sarbay4
-
İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu5
-
Nihat Gezergiç6
-
Ayten Sak7
-
Özkan Öztürk8
-
Cem Kıvılcım9
-
Şevin Coşkun1
-
Gül Ertunan Karaaslan2
-
Canşah Çelik3
-
Mehmet Aslan4
-
Ali Açıkgöz5
-
Emin Filiz6
-
Fikriye Yadırgı7
-
Nevin Yılmaz Çakaloz8
-
Medine Çağlıyan9
-
Fatih İnceboy1
-
Kaan Burak Zarifoğlu2
-
Nedim Savaş3
-
Ülfet Sönmez4
-
Tanju Akçe5
-
Malik Kabakcı6
-
İsmail Yılmaz7
-
Murat Aygören8
-
Hüseyin Öztürk9
-
Erhan Ötegen1
-
Özlem Bozkaya2
-
Nilgün Sadıkoğlu Danışman3
-
Hasan Güngör4
-
Zeynep Erdemli Ünsal5
-
Çilem Gökdemir6
-
Barış Gagit7
-
Mustafa Yılmaz8
-
Haydar Alpcan Dikili9
-
Serhat Suha Özcan1
-
Müge Okur2
-
Açelya Sungur3
-
Şerife Sevim Şenel4
-
Oktay Şükür5
-
Baran Bakır6
-
Gizem Yoğurtcu7
-
Cem Cantaş8
-
Fatih Niyazioğlu9
-
Sinan Diker1
-
Göksel Taşaltı2
-
Hakkı Bitikli3
-
Diğdar Daşkın4
-
İbrahim Kaya5
-
Ahmet Can Aydemir6
-
Akide Karaşahin7
-
Kerem Altanhan8
-
Ayşegül Toktay9
-
Çağatay Hergül1
-
Ali Öksüz2
-
Mahmut Şen3
-
Orhan Kömürcü4
-
Safiye Bayraktar5
-
Ramazan Seren6
-
Gül Molla7
-
Mesud Erden8
-
Mustafa Yıldırım9
-
Ahmet Demir1
-
Nilgün Özyıldırım2
-
Mehmet Taşkıran3
-
Uğur Gardiyan4
-
Serkan Ceylan5
-
Nurten Yüksel6
-
Şirin Aleyna Esen7
-
Ayşe Eser8
-
Erdal Yurdaer9
- Katılım oranı % 91,4
- Toplam seçmen1.020.964
- Kullanılan oy933.650
- Geçerli oy912.051
- 24 Haz 18 % 91,1
- 24 Haz 18970.997
- 24 Haz 18884.119
- 24 Haz 18864.512
Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Balıkesir% 100 % 34,7 4 % 8,2 1 % 0,7 % 2,1 % 31,5 3 % 14,6 1 % 2,3 % 1,3 % 0,4 % 2,1 % 1,2 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Balıkesir% 100 % 34,67 4 % 8,2 1 % 0,69 % 2,07 % 31,47 3 % 14,6 1 % 2,27 % 1,27 % 0,36 % 2,05 % 1,21 % 0,27 Genç Parti
- Balıkesir (24 Haz 18) % 41,4 5 % 7,56 % 0 % 0 % 30,37 3 % 14,71 1 % 4,25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
ALTIEYLÜL% 100 % 35,3 % 10,2 % 0,8 % 3,9 % 27,9 % 14,8 % 0,9 % 0,8 % 0,4 % 2,7 % 1,5 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ALTIEYLÜL% 100 % 35,3 % 10,16 % 0,83 % 3,86 % 27,9 % 14,77 % 0,86 % 0,81 % 0,37 % 2,72 % 1,47 % 0,29 Genç Parti
- ALTIEYLÜL (24 Haz 18) % 46,36 % 9 % 0 % 0 % 24,55 % 16,08 % 2,48 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
AYVALIK% 100 % 19,1 % 6,3 % 0,3 % 0,6 % 46,6 % 14,9 % 5 % 3,3 % 0,2 % 1,6 % 0,9 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
AYVALIK% 100 % 19,14 % 6,34 % 0,29 % 0,56 % 46,57 % 14,9 % 5,01 % 3,32 % 0,23 % 1,58 % 0,91 % 0,27 Genç Parti
- AYVALIK (24 Haz 18) % 22,07 % 7,06 % 0 % 0 % 47,3 % 13,88 % 8,68 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
BALYA% 100 % 38,3 % 8,7 % 0,7 % 1,4 % 33 % 11,7 % 1,1 % 0,8 % 0,6 % 0,9 % 1 % 0,5 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BALYA% 100 % 38,31 % 8,73 % 0,73 % 1,35 % 32,98 % 11,67 % 1,15 % 0,76 % 0,56 % 0,9 % 0,97 % 0,48 HAK-PAR
- BALYA (24 Haz 18) % 42,12 % 8,77 % 0 % 0 % 30,72 % 13,63 % 2,2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,09 Bağımsız
-
BANDIRMA% 100 % 29 % 6,2 % 0,4 % 1,3 % 35,6 % 17,6 % 3,1 % 1,4 % 0,3 % 2,7 % 1,3 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BANDIRMA% 100 % 28,99 % 6,21 % 0,44 % 1,33 % 35,59 % 17,62 % 3,09 % 1,35 % 0,3 % 2,68 % 1,28 % 0,4 Genç Parti
- BANDIRMA (24 Haz 18) % 33,81 % 6,94 % 0 % 0 % 36,16 % 16,69 % 4,77 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
BİGADİÇ% 100 % 46,1 % 6,9 % 0,9 % 3,3 % 24,4 % 12,9 % 0,4 % 0,4 % 0,5 % 1,7 % 1,2 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BİGADİÇ% 100 % 46,1 % 6,89 % 0,9 % 3,32 % 24,37 % 12,91 % 0,42 % 0,43 % 0,48 % 1,68 % 1,21 % 0,25 Genç Parti
- BİGADİÇ (24 Haz 18) % 51,33 % 8,18 % 0 % 0 % 20,85 % 14,68 % 2,82 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
BURHANİYE% 100 % 28,3 % 5,6 % 0,5 % 0,9 % 41 % 13,6 % 3,7 % 1,8 % 0,3 % 1,8 % 1,4 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
BURHANİYE% 100 % 28,33 % 5,64 % 0,48 % 0,87 % 40,99 % 13,6 % 3,68 % 1,81 % 0,33 % 1,76 % 1,36 % 0,23 Genç Parti
- BURHANİYE (24 Haz 18) % 30,81 % 6,21 % 0 % 0 % 41,05 % 12,88 % 7,86 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,01 Bağımsız
-
DURSUNBEY% 100 % 62,4 % 9,1 % 1,3 % 3,4 % 9,5 % 9,2 % 0,2 % 0,2 % 0,7 % 1,6 % 0,8 % 0,4 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DURSUNBEY% 100 % 62,45 % 9,11 % 1,32 % 3,43 % 9,54 % 9,21 % 0,18 % 0,23 % 0,68 % 1,61 % 0,83 % 0,38 HAK-PAR
- DURSUNBEY (24 Haz 18) % 70,91 % 9,53 % 0 % 0 % 6,73 % 9,38 % 0,41 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
EDREMİT% 100 % 25,1 % 7 % 0,6 % 1 % 41,4 % 13,9 % 4,4 % 2,3 % 0,3 % 1,9 % 1,1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
EDREMİT% 100 % 25,11 % 6,99 % 0,63 % 1 % 41,44 % 13,88 % 4,37 % 2,27 % 0,28 % 1,88 % 1,05 % 0,3 Genç Parti
- EDREMİT (24 Haz 18) % 29,54 % 6,04 % 0 % 0 % 41,65 % 13,2 % 8,04 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
ERDEK% 100 % 25,6 % 6,4 % 0,6 % 0,7 % 46,4 % 14,4 % 1 % 1,3 % 0,3 % 1,4 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ERDEK% 100 % 25,6 % 6,45 % 0,56 % 0,72 % 46,35 % 14,36 % 1,01 % 1,29 % 0,29 % 1,42 % 0,95 % 0,23 Genç Parti
- ERDEK (24 Haz 18) % 30,06 % 3,75 % 0 % 0 % 50,5 % 11,25 % 3,15 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
GÖMEÇ% 100 % 27 % 6,1 % 0,4 % 0,7 % 39,5 % 14 % 6,6 % 2 % 0,3 % 1,5 % 0,9 % 0,3 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GÖMEÇ% 100 % 27 % 6,14 % 0,36 % 0,68 % 39,49 % 14,02 % 6,61 % 2,03 % 0,34 % 1,48 % 0,85 % 0,25 Vatan
- GÖMEÇ (24 Haz 18) % 28,69 % 4,74 % 0 % 0 % 43,72 % 13,6 % 8,05 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
GÖNEN% 100 % 39,7 % 5,9 % 0,6 % 1,2 % 25,3 % 20 % 1,4 % 0,8 % 0,4 % 2,1 % 1,3 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GÖNEN% 100 % 39,67 % 5,91 % 0,63 % 1,24 % 25,29 % 20,02 % 1,4 % 0,81 % 0,43 % 2,1 % 1,29 % 0,23 Genç Parti
- GÖNEN (24 Haz 18) % 43,64 % 6,77 % 0 % 0 % 29,18 % 16,68 % 2,12 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
HAVRAN% 100 % 47,8 % 13,2 % 0,7 % 1,3 % 19,2 % 13,4 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 1,2 % 0,8 % 0,4 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
HAVRAN% 100 % 47,75 % 13,18 % 0,73 % 1,35 % 19,19 % 13,41 % 0,36 % 0,34 % 0,37 % 1,2 % 0,77 % 0,43 Vatan
- HAVRAN (24 Haz 18) % 56,89 % 7,47 % 0 % 0 % 18,18 % 14,52 % 0,67 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
İVRİNDİ% 100 % 50,2 % 10 % 0,9 % 2 % 19,9 % 12,7 % 0,2 % 0,2 % 0,5 % 1 % 0,9 % 0,3 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İVRİNDİ% 100 % 50,17 % 10,01 % 0,88 % 1,97 % 19,91 % 12,72 % 0,17 % 0,22 % 0,55 % 1,05 % 0,95 % 0,34 HAK-PAR
- İVRİNDİ (24 Haz 18) % 57,45 % 7,19 % 0 % 0 % 18,83 % 13,74 % 0,74 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
KARESİ% 100 % 35,8 % 10,3 % 1 % 3,8 % 26,7 % 15,5 % 0,6 % 0,8 % 0,4 % 2,7 % 1,6 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KARESİ% 100 % 35,79 % 10,26 % 0,98 % 3,78 % 26,74 % 15,53 % 0,62 % 0,81 % 0,35 % 2,66 % 1,57 % 0,3 Genç Parti
- KARESİ (24 Haz 18) % 46,52 % 9,47 % 0 % 0 % 22,93 % 17,34 % 1,9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
KEPSUT% 100 % 55,9 % 9,1 % 0,8 % 2,5 % 15,4 % 11,7 % 0,1 % 0,2 % 0,5 % 1,3 % 1 % 0,3 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KEPSUT% 100 % 55,87 % 9,15 % 0,78 % 2,49 % 15,4 % 11,68 % 0,12 % 0,25 % 0,52 % 1,3 % 0,99 % 0,28 HAK-PAR
- KEPSUT (24 Haz 18) % 61,08 % 7,67 % 0 % 0 % 12,09 % 13,84 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,02 Bağımsız
-
MANYAS% 100 % 34,3 % 7,6 % 0,5 % 1,3 % 35,7 % 15,9 % 0,4 % 0,3 % 0,4 % 1,5 % 0,8 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MANYAS% 100 % 34,35 % 7,61 % 0,48 % 1,25 % 35,74 % 15,91 % 0,39 % 0,32 % 0,44 % 1,5 % 0,81 % 0,19 Genç Parti
- MANYAS (24 Haz 18) % 36,23 % 9,86 % 0 % 0 % 35,06 % 15,62 % 1,44 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,01 Bağımsız
-
MARMARA% 100 % 31,7 % 9,1 % 0,6 % 1,2 % 33,4 % 13,4 % 5,1 % 1,4 % 0,5 % 1,8 % 1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MARMARA% 100 % 31,72 % 9,12 % 0,56 % 1,17 % 33,39 % 13,45 % 5,05 % 1,4 % 0,51 % 1,79 % 0,99 % 0,2 Genç Parti
- MARMARA (24 Haz 18) % 37,9 % 6,44 % 0 % 0 % 38,28 % 10,55 % 5,79 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
SAVAŞTEPE% 100 % 39,6 % 17,1 % 0,5 % 1,1 % 20,2 % 16,7 % 0,4 % 0,5 % 0,4 % 1,2 % 0,9 % 0,2 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SAVAŞTEPE% 100 % 39,62 % 17,09 % 0,51 % 1,08 % 20,21 % 16,65 % 0,42 % 0,46 % 0,41 % 1,24 % 0,91 % 0,24 Vatan
- SAVAŞTEPE (24 Haz 18) % 52,35 % 7,41 % 0 % 0 % 20,23 % 17,37 % 1,17 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
SINDIRGI% 100 % 42,7 % 7 % 1,1 % 2,6 % 28,5 % 12,6 % 0,3 % 0,3 % 0,6 % 1,3 % 1,1 % 0,4 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SINDIRGI% 100 % 42,65 % 7,02 % 1,08 % 2,57 % 28,47 % 12,6 % 0,3 % 0,34 % 0,63 % 1,33 % 1,05 % 0,4 HAK-PAR
- SINDIRGI (24 Haz 18) % 49,76 % 6,25 % 0 % 0 % 27,8 % 12,92 % 0,75 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
SUSURLUK% 100 % 38,1 % 6,1 % 0,4 % 1,2 % 31,5 % 16 % 0,7 % 0,8 % 0,4 % 2,1 % 1,3 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SUSURLUK% 100 % 38,14 % 6,15 % 0,44 % 1,21 % 31,52 % 15,98 % 0,71 % 0,81 % 0,38 % 2,09 % 1,34 % 0,29 Genç Parti
- SUSURLUK (24 Haz 18) % 39,77 % 7,54 % 0 % 0 % 31,48 % 18,08 % 1,46 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Balıkesir Milletvekilleri
* Balıkesir ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 4 AK Parti 3 CHP 1 İyi Parti 1 MHP
- Balıkesir
- 1
İsmail Ok+244495
Ensar Aytekin+220412
Turhan Çömez+61426
Ekrem Gökay Yüksel+3028
- 2
Belgin Uygur+172745
Serkan Sarı+153824
Özlem Ural-16380
Harun Algül-83344
- 3
Mustafa Canbey+100995
Burak Dalgın+87236
Nedim Tuna-91158
Cem Özışıklıoğlu-162406
- 4
Ali Taylan Öztaylan+29245
Seval Bozkurt-12112
Kamil Gültekin Öztürk-165936
Abdullah Sarbay-241467
- 5
Pakize Mutlu Aydemir-57645
Selim Panç-86890
Nilgün Başaran-240714
İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu-320528
- 6
Mehmet Aydemir-132423
Fatma Salı Karabacakoğlu-161668
Mustafa Lemi Aytekin-315492
Nihat Gezergiç-399590
- 7
Ahmet Gür-207201
Dilek Yalçın-236446
Metin Özgür-390270
Ayten Sak-478651
- 8
Eşref Uslu-281979
Gülizar Yıldız-311224
Kemal Girgin-465048
Özkan Öztürk-557712
- 9
Fatih Güngör-356757
Muharrem Koç-386002
Mehmet Çalık-539826
Cem Kıvılcım-636773
Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3.322 / 3.322
- %100
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- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
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- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Cumhurbaşkanlığı Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
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