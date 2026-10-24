Seçim Balıkesir İttifak Seçim Sonuçları - 2023 Balıkesir İttifak Oy Dağılımı

Balıkesir İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Balıkesir Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 3.322 / 3.322
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İyi Parti
  • MHP
  • Y.Sol Parti
  • Y.Refah
  • Zafer
  • TİP
  • Memleket
  • BBP
  • Adalet
  • Diğer
  • 4
  • 3
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %34,7
  • %31,5
  • %14,6
  • %8,2
  • %2,3
  • %2,1
  • %2,1
  • %1,3
  • %1,2
  • %0,7
  • %0,4
  • %1,1
  • %34,7
  • %31,5
  • %14,6
  • %8,2
  • %2,3
  • %2,1
  • %2,1
  • %1,3
  • %1,2
  • %0,7
  • %0,4
  • %1,1
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 5
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %41,4
  • %30,4
  • %14,7
  • %7,6
  • %4,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,7
  • %41,4
  • %30,4
  • %14,7
  • %7,6
  • %4,3
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %1,7
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
4 3 1 1
Kazanan Milletvekili Listesi
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Balıkesir Milletvekilleri

  • AK Parti 4
  • CHP 3
  • İyi Parti 1
  • MHP 1
  • Y.Sol Parti 0
  • Y.Refah 0
  • Zafer 0
  • TİP 0
  • Memleket 0
  • BBP 0
  • Adalet 0

  • İsmail Ok

     1

  • Belgin Uygur

     2

  • Mustafa Canbey

     3

  • Ali Taylan Öztaylan

     4

  • Pakize Mutlu Aydemir

     5

  • Mehmet Aydemir

     6

  • Ahmet Gür

     7

  • Eşref Uslu

     8

  • Fatih Güngör

     9

  • Ensar Aytekin

     1

  • Serkan Sarı

     2

  • Burak Dalgın

     3

  • Seval Bozkurt

     4

  • Selim Panç

     5

  • Fatma Salı Karabacakoğlu

     6

  • Dilek Yalçın

     7

  • Gülizar Yıldız

     8

  • Muharrem Koç

     9

  • Turhan Çömez

     1

  • Özlem Ural

     2

  • Nedim Tuna

     3

  • Kamil Gültekin Öztürk

     4

  • Nilgün Başaran

     5

  • Mustafa Lemi Aytekin

     6

  • Metin Özgür

     7

  • Kemal Girgin

     8

  • Mehmet Çalık

     9

  • Ekrem Gökay Yüksel

     1

  • Harun Algül

     2

  • Cem Özışıklıoğlu

     3

  • Abdullah Sarbay

     4

  • İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu

     5

  • Nihat Gezergiç

     6

  • Ayten Sak

     7

  • Özkan Öztürk

     8

  • Cem Kıvılcım

     9

  • Şevin Coşkun

     1

  • Gül Ertunan Karaaslan

     2

  • Canşah Çelik

     3

  • Mehmet Aslan

     4

  • Ali Açıkgöz

     5

  • Emin Filiz

     6

  • Fikriye Yadırgı

     7

  • Nevin Yılmaz Çakaloz

     8

  • Medine Çağlıyan

     9

  • Fatih İnceboy

     1

  • Kaan Burak Zarifoğlu

     2

  • Nedim Savaş

     3

  • Ülfet Sönmez

     4

  • Tanju Akçe

     5

  • Malik Kabakcı

     6

  • İsmail Yılmaz

     7

  • Murat Aygören

     8

  • Hüseyin Öztürk

     9

  • Erhan Ötegen

     1

  • Özlem Bozkaya

     2

  • Nilgün Sadıkoğlu Danışman

     3

  • Hasan Güngör

     4

  • Zeynep Erdemli Ünsal

     5

  • Çilem Gökdemir

     6

  • Barış Gagit

     7

  • Mustafa Yılmaz

     8

  • Haydar Alpcan Dikili

     9

  • Serhat Suha Özcan

     1

  • Müge Okur

     2

  • Açelya Sungur

     3

  • Şerife Sevim Şenel

     4

  • Oktay Şükür

     5

  • Baran Bakır

     6

  • Gizem Yoğurtcu

     7

  • Cem Cantaş

     8

  • Fatih Niyazioğlu

     9

  • Sinan Diker

     1

  • Göksel Taşaltı

     2

  • Hakkı Bitikli

     3

  • Diğdar Daşkın

     4

  • İbrahim Kaya

     5

  • Ahmet Can Aydemir

     6

  • Akide Karaşahin

     7

  • Kerem Altanhan

     8

  • Ayşegül Toktay

     9

  • Çağatay Hergül

     1

  • Ali Öksüz

     2

  • Mahmut Şen

     3

  • Orhan Kömürcü

     4

  • Safiye Bayraktar

     5

  • Ramazan Seren

     6

  • Gül Molla

     7

  • Mesud Erden

     8

  • Mustafa Yıldırım

     9

  • Ahmet Demir

     1

  • Nilgün Özyıldırım

     2

  • Mehmet Taşkıran

     3

  • Uğur Gardiyan

     4

  • Serkan Ceylan

     5

  • Nurten Yüksel

     6

  • Şirin Aleyna Esen

     7

  • Ayşe Eser

     8

  • Erdal Yurdaer

     9
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 91,4
  • Toplam seçmen1.020.964
  • Kullanılan oy933.650
  • Geçerli oy912.051
  • 24 Haz 18 % 91,1
  • 24 Haz 18970.997
  • 24 Haz 18884.119
  • 24 Haz 18864.512
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 3.322 / 3.322
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 4
  • 3
  • 1
  • %46,1
  • %31,5
  • %14,6
  • %46,1
  • %31,5
  • %14,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 5
  • 4
  • 1
  • 0
  • 0
  • %45,6
  • %34,7
  • %8,2
  • %2,1
  • %0,7
  • %45,6
  • %34,7
  • %8,2
  • %2,1
  • %0,7
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • TİP
  • 0
  • 0
  • 0
  • %3,5
  • %2,3
  • %1,3
  • %3,5
  • %2,3
  • %1,3
  • ATA
  • Zafer
  • Adalet
  • 0
  • 0
  • 0
  • %2,4
  • %2,1
  • %0,4
  • %2,4
  • %2,1
  • %0,4
  • Diğer
  • 0
  • %2,3
  • %2,3
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
4 5
Kazanan Milletvekili Listesi
AYV BLY BND BİG BUR DRS EDR ERD GNN HAV İVR KEP MNY SAV SIN SSR MAR GÖM KRS ALT
ALTIEYLÜL
yukleniyor
AYVALIK
yukleniyor
BALYA
yukleniyor
BANDIRMA
yukleniyor
BİGADİÇ
yukleniyor
BURHANİYE
yukleniyor
DURSUNBEY
yukleniyor
EDREMİT
yukleniyor
ERDEK
yukleniyor
GÖMEÇ
yukleniyor
GÖNEN
yukleniyor
HAVRAN
yukleniyor
İVRİNDİ
yukleniyor
KARESİ
yukleniyor
KEPSUT
yukleniyor
MANYAS
yukleniyor
MARMARA
yukleniyor
SAVAŞTEPE
yukleniyor
SINDIRGI
yukleniyor
SUSURLUK
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Balıkesir Milletvekilleri

  • AK Parti 4
  • CHP 3
  • İyi Parti 1
  • MHP 1
  • Y.Sol Parti 0
  • Y.Refah 0
  • Zafer 0
  • TİP 0
  • Memleket 0
  • BBP 0
  • Adalet 0

  • İsmail Ok

     1

  • Belgin Uygur

     2

  • Mustafa Canbey

     3

  • Ali Taylan Öztaylan

     4

  • Pakize Mutlu Aydemir

     5

  • Mehmet Aydemir

     6

  • Ahmet Gür

     7

  • Eşref Uslu

     8

  • Fatih Güngör

     9

  • Ensar Aytekin

     1

  • Serkan Sarı

     2

  • Burak Dalgın

     3

  • Seval Bozkurt

     4

  • Selim Panç

     5

  • Fatma Salı Karabacakoğlu

     6

  • Dilek Yalçın

     7

  • Gülizar Yıldız

     8

  • Muharrem Koç

     9

  • Turhan Çömez

     1

  • Özlem Ural

     2

  • Nedim Tuna

     3

  • Kamil Gültekin Öztürk

     4

  • Nilgün Başaran

     5

  • Mustafa Lemi Aytekin

     6

  • Metin Özgür

     7

  • Kemal Girgin

     8

  • Mehmet Çalık

     9

  • Ekrem Gökay Yüksel

     1

  • Harun Algül

     2

  • Cem Özışıklıoğlu

     3

  • Abdullah Sarbay

     4

  • İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu

     5

  • Nihat Gezergiç

     6

  • Ayten Sak

     7

  • Özkan Öztürk

     8

  • Cem Kıvılcım

     9

  • Şevin Coşkun

     1

  • Gül Ertunan Karaaslan

     2

  • Canşah Çelik

     3

  • Mehmet Aslan

     4

  • Ali Açıkgöz

     5

  • Emin Filiz

     6

  • Fikriye Yadırgı

     7

  • Nevin Yılmaz Çakaloz

     8

  • Medine Çağlıyan

     9

  • Fatih İnceboy

     1

  • Kaan Burak Zarifoğlu

     2

  • Nedim Savaş

     3

  • Ülfet Sönmez

     4

  • Tanju Akçe

     5

  • Malik Kabakcı

     6

  • İsmail Yılmaz

     7

  • Murat Aygören

     8

  • Hüseyin Öztürk

     9

  • Erhan Ötegen

     1

  • Özlem Bozkaya

     2

  • Nilgün Sadıkoğlu Danışman

     3

  • Hasan Güngör

     4

  • Zeynep Erdemli Ünsal

     5

  • Çilem Gökdemir

     6

  • Barış Gagit

     7

  • Mustafa Yılmaz

     8

  • Haydar Alpcan Dikili

     9

  • Serhat Suha Özcan

     1

  • Müge Okur

     2

  • Açelya Sungur

     3

  • Şerife Sevim Şenel

     4

  • Oktay Şükür

     5

  • Baran Bakır

     6

  • Gizem Yoğurtcu

     7

  • Cem Cantaş

     8

  • Fatih Niyazioğlu

     9

  • Sinan Diker

     1

  • Göksel Taşaltı

     2

  • Hakkı Bitikli

     3

  • Diğdar Daşkın

     4

  • İbrahim Kaya

     5

  • Ahmet Can Aydemir

     6

  • Akide Karaşahin

     7

  • Kerem Altanhan

     8

  • Ayşegül Toktay

     9

  • Çağatay Hergül

     1

  • Ali Öksüz

     2

  • Mahmut Şen

     3

  • Orhan Kömürcü

     4

  • Safiye Bayraktar

     5

  • Ramazan Seren

     6

  • Gül Molla

     7

  • Mesud Erden

     8

  • Mustafa Yıldırım

     9

  • Ahmet Demir

     1

  • Nilgün Özyıldırım

     2

  • Mehmet Taşkıran

     3

  • Uğur Gardiyan

     4

  • Serkan Ceylan

     5

  • Nurten Yüksel

     6

  • Şirin Aleyna Esen

     7

  • Ayşe Eser

     8

  • Erdal Yurdaer

     9
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 91,4
  • Toplam seçmen1.020.964
  • Kullanılan oy933.650
  • Geçerli oy912.051
  • 24 Haz 18 % 91,1
  • 24 Haz 18970.997
  • 24 Haz 18884.119
  • 24 Haz 18864.512
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Balıkesir Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Balıkesir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Balıkesir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Balıkesir Milletvekilleri

* Balıkesir ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 4 AK Parti 3 CHP 1 İyi Parti 1 MHP
  • Balıkesir
  • 1

    İsmail Ok

     +244495

    Ensar Aytekin

     +220412

    Turhan Çömez

     +61426

    Ekrem Gökay Yüksel

     +3028
  • 2

    Belgin Uygur

     +172745

    Serkan Sarı

     +153824

    Özlem Ural

     -16380

    Harun Algül

     -83344
  • 3

    Mustafa Canbey

     +100995

    Burak Dalgın

     +87236

    Nedim Tuna

     -91158

    Cem Özışıklıoğlu

     -162406
  • 4

    Ali Taylan Öztaylan

     +29245

    Seval Bozkurt

     -12112

    Kamil Gültekin Öztürk

     -165936

    Abdullah Sarbay

     -241467
  • 5

    Pakize Mutlu Aydemir

     -57645

    Selim Panç

     -86890

    Nilgün Başaran

     -240714

    İlteriş Kağan Sıkıcıkoğlu

     -320528
  • 6

    Mehmet Aydemir

     -132423

    Fatma Salı Karabacakoğlu

     -161668

    Mustafa Lemi Aytekin

     -315492

    Nihat Gezergiç

     -399590
  • 7

    Ahmet Gür

     -207201

    Dilek Yalçın

     -236446

    Metin Özgür

     -390270

    Ayten Sak

     -478651
  • 8

    Eşref Uslu

     -281979

    Gülizar Yıldız

     -311224

    Kemal Girgin

     -465048

    Özkan Öztürk

     -557712
  • 9

    Fatih Güngör

     -356757

    Muharrem Koç

     -386002

    Mehmet Çalık

     -539826

    Cem Kıvılcım

     -636773

Balıkesir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3.322 / 3.322
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • İyi Parti
  • MHP
  • Y.Sol Parti
  • Y.Refah
  • Zafer
  • TİP
  • 4
  • 3
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %34,7
    316.245 oy
  • %31,5
    287.000 oy
  • %14,6
    133.176 oy
  • %8,2
    74.778 oy
  • %2,3
    20.685 oy
  • %2,1
    18.925 oy
  • %2,1
    18.723 oy
  • %1,3
    11.580 oy
  • %34,7
    316.245 oy
  • %31,5
    287.000 oy
  • %14,6
    133.176 oy
  • %8,2
    74.778 oy
  • %2,3
    20.685 oy
  • %2,1
    18.925 oy
  • %2,1
    18.723 oy
  • %1,3
    11.580 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 5
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %41,4
    357.899 oy
  • %30,4
    262.559 oy
  • %14,7
    127.211 oy
  • %7,6
    65.372 oy
  • %4,3
    36.760 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %41,4
    357.899 oy
  • %30,4
    262.559 oy
  • %14,7
    127.211 oy
  • %7,6
    65.372 oy
  • %4,3
    36.760 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • Memleket
  • BBP
  • Adalet
  • Genç Parti
  • Vatan
  • HAK-PAR
  • MİLLET
  • AB
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %1,2
    11.053 oy
  • %0,7
    6.282 oy
  • %0,4
    3.317 oy
  • %0,3
    2.480 oy
  • %0,2
    1.664 oy
  • %0,1
    1.126 oy
  • %0,1
    1.043 oy
  • %0,1
    1.008 oy
  • %1,2
    11.053 oy
  • %0,7
    6.282 oy
  • %0,4
    3.317 oy
  • %0,3
    2.480 oy
  • %0,2
    1.664 oy
  • %0,1
    1.126 oy
  • %0,1
    1.043 oy
  • %0,1
    1.008 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
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  • 0
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  • %0,3
    2.881 oy
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    0 oy
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  • %0,3
    2.881 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • TKP
  • Sol Parti
  • HKP
  • YP
  • TKH
  • Bağımsız
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    895 oy
  • %0,1
    745 oy
  • %0,1
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    895 oy
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    664 oy
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    292 oy
  • %0
    284 oy
  • %0
    86 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
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Balıkesir Genel Seçim Sonuçları Mayıs 2023

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