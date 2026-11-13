İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Yurt Dışı Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 9.593 / 9.593
- %100
- Katılım oranı % 53,9
- Toplam seçmen3.416.086
- Kullanılan oy1.842.044
- Geçerli oy1.814.553
- 24 Haz 18 % 50,2
- 24 Haz 183.032.206
- 24 Haz 181.521.566
- 24 Haz 181.502.140
- Açılan sandık
- 9.593 / 9.593
- %100
- Katılım oranı % 53,9
- Toplam seçmen3.416.086
- Kullanılan oy1.842.044
- Geçerli oy1.814.553
- 24 Haz 18 % 50,2
- 24 Haz 183.032.206
- 24 Haz 181.521.566
- 24 Haz 181.502.140
Tüm Ülkeler
* Dünya Genelinde başkonsoluklar, büyükelçilikler, limanlar, hava alanları, gümrük kapılarındaki oy dağılımlarını özet olarak gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Almanya% 100 % 50,5 % 12,6 % 0,4 % 1,1 % 19,2 % 2,8 % 8,7 % 1,9 % 0,2 % 0,6 % 0,5 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Almanya% 100 % 50,52 % 12,63 % 0,44 % 1,11 % 19,18 % 2,78 % 8,71 % 1,89 % 0,2 % 0,61 % 0,5 % 0,16 AB
- Almanya (24 Haz 18) % 55,69 % 8,38 % 0 % 0 % 15,56 % 3,35 % 14,79 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Berlin Başkonsolosluğu% 100 % 38,7 % 8,1 % 0,8 % 1,1 % 30,2 % 3,1 % 11,1 % 3,9 % 0,2 % 0,6 % 0,6 % 0,4 GBP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Berlin Başkonsolosluğu% 100 % 38,71 % 8,08 % 0,83 % 1,12 % 30,18 % 3,11 % 11,1 % 3,86 % 0,21 % 0,61 % 0,55 % 0,39 GBP
- Berlin Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Düsseldorf Başkonsolosluğu% 100 % 53,9 % 15,1 % 0,4 % 1 % 16 % 2,9 % 6,8 % 1,4 % 0,2 % 0,6 % 0,4 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Düsseldorf Başkonsolosluğu% 100 % 53,93 % 15,05 % 0,35 % 1,02 % 16,05 % 2,86 % 6,76 % 1,43 % 0,21 % 0,65 % 0,4 % 0,17 Sol Parti
- Düsseldorf Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Essen Başkonsolosluğu% 100 % 62,1 % 13,2 % 0,3 % 1 % 11,1 % 2,2 % 6,5 % 1 % 0,2 % 0,5 % 0,4 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Essen Başkonsolosluğu% 100 % 62,09 % 13,23 % 0,34 % 1,03 % 11,13 % 2,2 % 6,52 % 0,97 % 0,22 % 0,5 % 0,43 % 0,16 AB
- Essen Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Frankfurt Başkonsolosluğu% 100 % 44,5 % 13,5 % 0,4 % 1,1 % 21,9 % 2,7 % 10,9 % 2,2 % 0,1 % 0,6 % 0,5 % 0,2 GBP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Frankfurt Başkonsolosluğu% 100 % 44,54 % 13,53 % 0,39 % 1,07 % 21,9 % 2,69 % 10,93 % 2,19 % 0,14 % 0,58 % 0,49 % 0,18 GBP
- Frankfurt Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Hamburg Başkonsolosluğu% 100 % 46,3 % 10,6 % 0,4 % 1,2 % 21,9 % 2,7 % 11,8 % 2,2 % 0,2 % 0,6 % 0,4 % 0,2 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Hamburg Başkonsolosluğu% 100 % 46,29 % 10,64 % 0,42 % 1,2 % 21,93 % 2,72 % 11,84 % 2,21 % 0,18 % 0,58 % 0,44 % 0,18 HAK-PAR
- Hamburg Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Hannover Başkonsolosluğu% 100 % 48,8 % 10,7 % 0,3 % 1,2 % 20,2 % 2,8 % 11,6 % 1,9 % 0,2 % 0,7 % 0,6 % 0,1 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Hannover Başkonsolosluğu% 100 % 48,76 % 10,67 % 0,31 % 1,18 % 20,2 % 2,75 % 11,62 % 1,88 % 0,18 % 0,67 % 0,58 % 0,13 AB
- Hannover Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Karlsruhe Başkonsolosluğu% 100 % 49,8 % 12,5 % 0,4 % 1,1 % 18,7 % 2,8 % 10,1 % 1,8 % 0,2 % 0,6 % 0,5 % 0,2 HKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Karlsruhe Başkonsolosluğu% 100 % 49,77 % 12,51 % 0,44 % 1,07 % 18,66 % 2,77 % 10,07 % 1,82 % 0,22 % 0,65 % 0,51 % 0,17 HKP
- Karlsruhe Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Köln Başkonsolosluğu% 100 % 51,6 % 12,9 % 0,3 % 1,1 % 17,7 % 2,9 % 9,3 % 1,6 % 0,2 % 0,6 % 0,4 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Köln Başkonsolosluğu% 100 % 51,61 % 12,9 % 0,34 % 1,06 % 17,73 % 2,86 % 9,31 % 1,6 % 0,24 % 0,58 % 0,43 % 0,17 Sol Parti
- Köln Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Mainz Başkonsolosluğu% 100 % 52,1 % 12,5 % 0,4 % 1,2 % 17,3 % 2,2 % 10,5 % 1,6 % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,1 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Mainz Başkonsolosluğu% 100 % 52,05 % 12,48 % 0,38 % 1,18 % 17,27 % 2,17 % 10,54 % 1,6 % 0,18 % 0,52 % 0,49 % 0,14 AB
- Mainz Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Münih Başkonsolosluğu% 100 % 47,3 % 12,4 % 0,6 % 1,2 % 25,2 % 3,8 % 4 % 2,5 % 0,2 % 0,8 % 0,7 % 0,1 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Münih Başkonsolosluğu% 100 % 47,34 % 12,38 % 0,57 % 1,23 % 25,22 % 3,75 % 4 % 2,52 % 0,2 % 0,82 % 0,71 % 0,11 AB
- Münih Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Münster Başkonsolosluğu% 100 % 58,1 % 12,5 % 0,4 % 1,1 % 14,9 % 2,3 % 7,2 % 1,2 % 0,2 % 0,4 % 0,4 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Münster Başkonsolosluğu% 100 % 58,09 % 12,47 % 0,38 % 1,07 % 14,9 % 2,29 % 7,16 % 1,16 % 0,2 % 0,41 % 0,43 % 0,19 AB
- Münster Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Nürnberg Başkonsolosluğu% 100 % 44,7 % 13,1 % 0,4 % 1,1 % 25,4 % 3,6 % 6 % 2,2 % 0,2 % 0,8 % 0,8 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Nürnberg Başkonsolosluğu% 100 % 44,7 % 13,1 % 0,39 % 1,09 % 25,38 % 3,57 % 5,95 % 2,22 % 0,21 % 0,8 % 0,75 % 0,18 Genç Parti
- Nürnberg Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Stuttgart Başkonsolosluğu% 100 % 52 % 15,1 % 0,4 % 1,3 % 15,8 % 2,7 % 8,4 % 1,5 % 0,2 % 0,6 % 0,5 % 0,4 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Stuttgart Başkonsolosluğu% 100 % 51,96 % 15,12 % 0,41 % 1,25 % 15,81 % 2,71 % 8,41 % 1,48 % 0,17 % 0,64 % 0,47 % 0,39 AB
- Stuttgart Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kassel Başkonsolosluğu% 100 % 54,5 % 13 % 1,5 % 1,1 % 15 % 2,6 % 8,6 % 1,1 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % 0,1 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kassel Başkonsolosluğu% 100 % 54,5 % 13 % 1,48 % 1,1 % 14,96 % 2,56 % 8,61 % 1,08 % 0,26 % 0,54 % 0,35 % 0,15 AB
- Kassel Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Bremen% 100 % 50,8 % 8,5 % 0,3 % 1,2 % 18,5 % 2 % 14,3 % 1,9 % 0,2 % 0,3 % 0,4 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bremen% 100 % 50,83 % 8,48 % 0,34 % 1,23 % 18,52 % 2,02 % 14,32 % 1,94 % 0,15 % 0,32 % 0,41 % 0,17 AB
- Bremen (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Regensburg% 100 % 53,7 % 13,9 % 0,3 % 1 % 18,6 % 2,8 % 5,1 % 1,8 % 0,1 % 0,7 % 0,7 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Regensburg% 100 % 53,67 % 13,85 % 0,31 % 1,04 % 18,63 % 2,75 % 5,11 % 1,77 % 0,11 % 0,7 % 0,67 % 0,2 AB
- Regensburg (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Aachen% 100 % 49,8 % 10,5 % 0,3 % 0,6 % 19,9 % 2,6 % 11,3 % 2,3 % 0,2 % 0,5 % 0,6 % 0,3 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Aachen% 100 % 49,75 % 10,46 % 0,27 % 0,57 % 19,86 % 2,64 % 11,28 % 2,25 % 0,22 % 0,49 % 0,62 % 0,26 Sol Parti
- Aachen (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Amerika Birleşik Dev.% 100 % 13,1 % 2,2 % 0,2 % 0,5 % 60,2 % 7,4 % 5,9 % 6,7 % 0,1 % 1,3 % 1,2 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Amerika Birleşik Dev.% 100 % 13,14 % 2,2 % 0,16 % 0,49 % 60,2 % 7,39 % 5,88 % 6,69 % 0,12 % 1,28 % 1,2 % 0,16 Genç Parti
- Amerika Birleşik Dev. (24 Haz 18) % 15,3 % 2,25 % 0 % 0 % 47,92 % 11,17 % 21,36 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Houston Başkonsolosluğu% 100 % 7,7 % 0,9 % 0,2 % 0,6 % 65,9 % 9 % 6,5 % 5,8 % 0 % 1,2 % 0,8 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Houston Başkonsolosluğu% 100 % 7,66 % 0,94 % 0,23 % 0,61 % 65,89 % 8,97 % 6,51 % 5,85 % 0,05 % 1,15 % 0,82 % 0,21 Genç Parti
- Houston Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Los Angeles Başkonsolosluğu% 100 % 5,1 % 0,6 % 0 % 0,2 % 70,4 % 6,7 % 6 % 7,8 % 0 % 1,2 % 0,9 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Los Angeles Başkonsolosluğu% 100 % 5,05 % 0,63 % 0,03 % 0,24 % 70,37 % 6,7 % 6,01 % 7,82 % 0,04 % 1,21 % 0,94 % 0,16 Genç Parti
- Los Angeles Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
New York Başkonsolosluğu% 100 % 11,5 % 2,3 % 0,2 % 0,5 % 60,2 % 7,7 % 6,8 % 6,9 % 0,2 % 1,3 % 1,2 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
New York Başkonsolosluğu% 100 % 11,53 % 2,25 % 0,17 % 0,49 % 60,22 % 7,7 % 6,83 % 6,87 % 0,16 % 1,31 % 1,16 % 0,2 Genç Parti
- New York Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Şikago Başkonsolosluğu% 100 % 14 % 1,1 % 0,1 % 0,2 % 61,2 % 7 % 6,2 % 6,8 % 0,1 % 1,1 % 1,2 % 0,1 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Şikago Başkonsolosluğu% 100 % 13,97 % 1,14 % 0,14 % 0,2 % 61,25 % 7,05 % 6,16 % 6,79 % 0,06 % 1,06 % 1,16 % 0,12 TKP
- Şikago Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Boston Başkonsolosluğu% 100 % 12 % 2,4 % 0,2 % 0,5 % 58,2 % 7,4 % 7,4 % 7,1 % 0,1 % 1,6 % 1,5 % 0,2 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Boston Başkonsolosluğu% 100 % 11,95 % 2,4 % 0,22 % 0,52 % 58,17 % 7,44 % 7,36 % 7,14 % 0,12 % 1,63 % 1,51 % 0,18 TKP
- Boston Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Miami Başkonsolosluğu% 100 % 7,5 % 1,2 % 0,1 % 0,3 % 68,9 % 7,8 % 3,1 % 7,7 % 0 % 1,2 % 1,2 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Miami Başkonsolosluğu% 100 % 7,46 % 1,24 % 0,07 % 0,3 % 68,87 % 7,83 % 3,08 % 7,71 % 0,05 % 1,17 % 1,19 % 0,17 Genç Parti
- Miami Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Washington Büyükelçiliği% 100 % 11 % 1,6 % 0,1 % 0,4 % 62,7 % 7,5 % 6,1 % 6,7 % 0 % 1,4 % 1,4 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Washington Büyükelçiliği% 100 % 11 % 1,58 % 0,11 % 0,43 % 62,69 % 7,53 % 6,08 % 6,74 % 0,05 % 1,36 % 1,36 % 0,17 Genç Parti
- Washington Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Long Island% 100 % 29,9 % 7,2 % 0,1 % 1,1 % 42,1 % 6,4 % 2,1 % 5,5 % 0,5 % 1,3 % 1,8 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Long Island% 100 % 29,9 % 7,24 % 0,14 % 1,14 % 42,1 % 6,37 % 2,09 % 5,46 % 0,5 % 1,32 % 1,82 % 0,23 ANAP
- Long Island (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
South Jersey% 100 % 42,4 % 6,8 % 0,5 % 1,1 % 31,8 % 5,9 % 3,8 % 3,6 % 0,2 % 1,3 % 1,3 % 0,2 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
South Jersey% 100 % 42,39 % 6,78 % 0,48 % 1,14 % 31,81 % 5,87 % 3,76 % 3,56 % 0,23 % 1,28 % 1,28 % 0,2 TKP
- South Jersey (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Arnavutluk% 100 % 25,8 % 4,8 % 0,2 % 1,6 % 37,5 % 14,7 % 4,6 % 6,3 % 0,3 % 1,6 % 1,4 % 0,2 HKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Arnavutluk% 100 % 25,8 % 4,81 % 0,16 % 1,6 % 37,5 % 14,74 % 4,65 % 6,25 % 0,32 % 1,6 % 1,44 % 0,16 HKP
- Arnavutluk (24 Haz 18) % 32,98 % 7,12 % 0 % 0 % 33,51 % 8,97 % 12,14 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Tiran Büyükelçiliği% 100 % 25,8 % 4,8 % 0,2 % 1,6 % 37,5 % 14,7 % 4,6 % 6,3 % 0,3 % 1,6 % 1,4 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Tiran Büyükelçiliği% 100 % 25,8 % 4,81 % 0,16 % 1,6 % 37,5 % 14,74 % 4,65 % 6,25 % 0,32 % 1,6 % 1,44 % 0,16 Genç Parti
- Tiran Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Avustralya% 100 % 37,4 % 3,3 % 0,3 % 0,8 % 37,9 % 3,9 % 7,7 % 4,8 % 0,3 % 1,1 % 0,9 % 0,2 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Avustralya% 100 % 37,41 % 3,27 % 0,29 % 0,79 % 37,85 % 3,87 % 7,7 % 4,84 % 0,27 % 1,08 % 0,93 % 0,17 Vatan
- Avustralya (24 Haz 18) % 42,62 % 2,63 % 0 % 0 % 30,73 % 5,8 % 16,3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Melburn Başkonsolosluğu% 100 % 43 % 3,5 % 0,3 % 0,9 % 33,7 % 3,5 % 6,9 % 4,4 % 0,3 % 1,2 % 0,7 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Melburn Başkonsolosluğu% 100 % 42,99 % 3,48 % 0,31 % 0,86 % 33,65 % 3,54 % 6,86 % 4,38 % 0,29 % 1,16 % 0,75 % 0,19 Sol Parti
- Melburn Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Sidney Başkonsolosluğu% 100 % 31,3 % 3 % 0,3 % 0,7 % 42,4 % 4,3 % 8,8 % 5,4 % 0,2 % 0,9 % 1,1 % 0,2 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Sidney Başkonsolosluğu% 100 % 31,27 % 3,04 % 0,26 % 0,71 % 42,43 % 4,28 % 8,77 % 5,35 % 0,23 % 0,95 % 1,14 % 0,18 TKP
- Sidney Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kanberra Büyükelçiliği% 100 % 12,2 % 1,9 % 0 % 0,5 % 58,7 % 3,3 % 5,6 % 7 % 0,9 % 2,8 % 1,4 % 1,9 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kanberra Büyükelçiliği% 100 % 12,21 % 1,88 % 0 % 0,47 % 58,69 % 3,29 % 5,63 % 7,04 % 0,94 % 2,82 % 1,41 % 1,88 Vatan
- Kanberra Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Avusturya% 100 % 54,8 % 14 % 0,4 % 1,6 % 14,4 % 2,4 % 7,4 % 2 % 0,2 % 0,8 % 0,5 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Avusturya% 100 % 54,75 % 14,03 % 0,42 % 1,61 % 14,36 % 2,45 % 7,41 % 2,03 % 0,24 % 0,78 % 0,51 % 0,15 AB
- Avusturya (24 Haz 18) % 62,52 % 8,9 % 0 % 0 % 11,4 % 2,74 % 11,8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Bregenz Başkonsolosluğu% 100 % 54,9 % 16,1 % 0,3 % 1,4 % 13,8 % 2,7 % 6,6 % 1,5 % 0,2 % 0,6 % 0,5 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bregenz Başkonsolosluğu% 100 % 54,87 % 16,14 % 0,35 % 1,44 % 13,83 % 2,71 % 6,61 % 1,45 % 0,21 % 0,62 % 0,48 % 0,19 ANAP
- Bregenz Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Salzburg Başkonsolosluğu% 100 % 58,5 % 13,1 % 0,5 % 1,6 % 12,6 % 3,4 % 4,5 % 1,8 % 0,3 % 1 % 1,1 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Salzburg Başkonsolosluğu% 100 % 58,48 % 13,05 % 0,55 % 1,63 % 12,57 % 3,4 % 4,48 % 1,8 % 0,29 % 0,99 % 1,15 % 0,19 AB
- Salzburg Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Viyana Başkonsolosluğu% 100 % 56 % 13,8 % 0,5 % 1,8 % 14,8 % 2,3 % 5,6 % 2,2 % 0,2 % 0,9 % 0,5 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Viyana Başkonsolosluğu% 100 % 56,01 % 13,75 % 0,51 % 1,81 % 14,83 % 2,34 % 5,57 % 2,23 % 0,25 % 0,91 % 0,47 % 0,15 AB
- Viyana Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Innsbruck% 100 % 48,1 % 14 % 0,2 % 1,8 % 20,3 % 2,2 % 8,1 % 2,8 % 0,2 % 0,4 % 0,3 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Innsbruck% 100 % 48,09 % 14 % 0,21 % 1,82 % 20,28 % 2,22 % 8,07 % 2,81 % 0,21 % 0,43 % 0,35 % 0,24 Sol Parti
- Innsbruck (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Linz% 100 % 56,4 % 14,3 % 0,4 % 1,3 % 11 % 1,4 % 10 % 1,9 % 0,3 % 0,8 % 0,3 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Linz% 100 % 56,45 % 14,27 % 0,38 % 1,3 % 10,99 % 1,4 % 10 % 1,94 % 0,34 % 0,77 % 0,34 % 0,22 ANAP
- Linz (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Graz% 100 % 37,2 % 4,8 % 0 % 0,9 % 14,7 % 2,1 % 34,7 % 3,2 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Graz% 100 % 37,24 % 4,8 % 0,04 % 0,86 % 14,68 % 2,13 % 34,7 % 3,2 % 0,16 % 0,41 % 0,45 % 0,62 Sol Parti
- Graz (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Azerbaycan% 100 % 35,1 % 11,3 % 0,5 % 2,2 % 24 % 7,8 % 9,8 % 2,7 % 0,2 % 3,2 % 1,9 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Azerbaycan% 100 % 35,1 % 11,28 % 0,47 % 2,25 % 23,95 % 7,81 % 9,83 % 2,72 % 0,23 % 3,2 % 1,9 % 0,26 Genç Parti
- Azerbaycan (24 Haz 18) % 31,69 % 7,73 % 0 % 0 % 21,67 % 11,48 % 25,83 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Nahçivan Başkonsolosluğu% 100 % 26,8 % 7,6 % 0,1 % 1 % 20,7 % 7,1 % 26,7 % 2,2 % 0,1 % 3,5 % 2,8 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Nahçivan Başkonsolosluğu% 100 % 26,84 % 7,64 % 0,1 % 0,98 % 20,67 % 7,15 % 26,74 % 2,15 % 0,1 % 3,53 % 2,84 % 0,29 Genç Parti
- Nahçivan Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Gence Başkonsolosluğu% 100 % 41,6 % 20 % 0,9 % 4,1 % 15,9 % 5,1 % 4,2 % 0,7 % 0,4 % 3,6 % 2,2 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Gence Başkonsolosluğu% 100 % 41,61 % 19,97 % 0,87 % 4,07 % 15,9 % 5,08 % 4,21 % 0,73 % 0,36 % 3,56 % 2,18 % 0,51 Genç Parti
- Gence Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Bakü Büyükelçiliği% 100 % 35 % 9,3 % 0,4 % 2 % 27,4 % 8,9 % 7,5 % 3,5 % 0,2 % 3 % 1,6 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bakü Büyükelçiliği% 100 % 34,97 % 9,32 % 0,43 % 1,96 % 27,4 % 8,86 % 7,55 % 3,51 % 0,22 % 3,01 % 1,58 % 0,17 Genç Parti
- Bakü Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Bahreyn% 100 % 20 % 1,5 % 0,1 % 0,8 % 49,8 % 6,9 % 1,7 % 15,6 % 0 % 1,6 % 0,1 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bahreyn% 100 % 19,95 % 1,47 % 0,11 % 0,79 % 49,83 % 6,88 % 1,69 % 15,56 % 0 % 1,58 % 0,11 % 0,34 TKP
- Bahreyn (24 Haz 18) % 13,47 % 4,98 % 0 % 0 % 54,17 % 8,49 % 16,98 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Manama Büyükelçiliği% 100 % 20 % 1,5 % 0,1 % 0,8 % 49,8 % 6,9 % 1,7 % 15,6 % 0 % 1,6 % 0,1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Manama Büyükelçiliği% 100 % 19,95 % 1,47 % 0,11 % 0,79 % 49,83 % 6,88 % 1,69 % 15,56 % 0 % 1,58 % 0,11 % 0,34 Genç Parti
- Manama Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Belarus Cumhuriyeti% 100 % 16,9 % 4,3 % 0 % 0,8 % 45,1 % 10,2 % 7,1 % 5,5 % 0 % 4,3 % 2,7 % 0,8 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Belarus Cumhuriyeti% 100 % 16,86 % 4,31 % 0 % 0,78 % 45,1 % 10,2 % 7,06 % 5,49 % 0 % 4,31 % 2,75 % 0,78 Sol Parti
- Belarus Cumhuriyeti (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Minsk Büyükelçiliği% 100 % 16,9 % 4,3 % 0 % 0,8 % 45,1 % 10,2 % 7,1 % 5,5 % 0 % 4,3 % 2,7 % 0,8 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Minsk Büyükelçiliği% 100 % 16,86 % 4,31 % 0 % 0,78 % 45,1 % 10,2 % 7,06 % 5,49 % 0 % 4,31 % 2,75 % 0,78 Sol Parti
- Minsk Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Belçika% 100 % 55 % 14,2 % 0,5 % 1,7 % 14,7 % 2,8 % 6 % 1,6 % 0,2 % 1,1 % 0,7 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Belçika% 100 % 54,97 % 14,21 % 0,5 % 1,74 % 14,65 % 2,78 % 5,98 % 1,59 % 0,19 % 1,14 % 0,71 % 0,18 AB
- Belçika (24 Haz 18) % 64,35 % 9,68 % 0 % 0 % 10,56 % 3,33 % 9,59 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Anvers Başkonsolosluğu% 100 % 58,6 % 14,9 % 0,4 % 2,2 % 11,4 % 2,5 % 5,2 % 1,5 % 0,2 % 1,1 % 0,7 % 0,1 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Anvers Başkonsolosluğu% 100 % 58,56 % 14,94 % 0,43 % 2,24 % 11,44 % 2,48 % 5,16 % 1,52 % 0,16 % 1,14 % 0,68 % 0,11 Genç Parti
- Anvers Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Brüksel Başkonsolosluğu% 100 % 49,7 % 14 % 0,6 % 1,3 % 18,7 % 3,3 % 6,6 % 1,8 % 0,2 % 1,3 % 0,8 % 0,1 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Brüksel Başkonsolosluğu% 100 % 49,71 % 14,04 % 0,61 % 1,32 % 18,66 % 3,31 % 6,6 % 1,77 % 0,23 % 1,33 % 0,78 % 0,12 Genç Parti
- Brüksel Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Hasselt% 100 % 61,5 % 11,7 % 0,3 % 1,3 % 11,7 % 1,9 % 6,9 % 1,1 % 0,2 % 0,4 % 0,6 % 0,8 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Hasselt% 100 % 61,52 % 11,67 % 0,32 % 1,32 % 11,74 % 1,9 % 6,88 % 1,15 % 0,19 % 0,39 % 0,56 % 0,78 AB
- Hasselt (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Birleşik Arap Emir.% 100 % 26,1 % 1,2 % 0,4 % 0,6 % 53,3 % 6,2 % 2,3 % 6,1 % 0,2 % 1,2 % 0,9 % 0,2 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Birleşik Arap Emir.% 100 % 26,05 % 1,24 % 0,41 % 0,61 % 53,27 % 6,2 % 2,3 % 6,12 % 0,19 % 1,18 % 0,88 % 0,2 MİLLET
- Birleşik Arap Emir. (24 Haz 18) % 12,49 % 1,91 % 0 % 0 % 55,37 % 11,53 % 17,14 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Dubai Başkonsolosluğu% 100 % 23,3 % 1,1 % 0,4 % 0,7 % 55,8 % 6,3 % 2,3 % 6,5 % 0,2 % 1,1 % 0,9 % 0,2 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Dubai Başkonsolosluğu% 100 % 23,29 % 1,05 % 0,4 % 0,67 % 55,83 % 6,27 % 2,34 % 6,46 % 0,15 % 1,13 % 0,85 % 0,23 MİLLET
- Dubai Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Abu Dabi Büyükelçiliği% 100 % 45,9 % 2,6 % 0,4 % 0,2 % 34,9 % 5,7 % 2 % 3,7 % 0,4 % 1,6 % 1,1 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Abu Dabi Büyükelçiliği% 100 % 45,88 % 2,56 % 0,45 % 0,22 % 34,86 % 5,68 % 2 % 3,67 % 0,45 % 1,56 % 1,11 % 0,33 ANAP
- Abu Dabi Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Bosna-Hersek% 100 % 32,9 % 9,1 % 0,6 % 2,9 % 28,7 % 11,6 % 2,5 % 3,4 % 0,3 % 4,7 % 2,3 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bosna-Hersek% 100 % 32,9 % 9,12 % 0,62 % 2,95 % 28,72 % 11,58 % 2,54 % 3,43 % 0,27 % 4,66 % 2,33 % 0,34 Genç Parti
- Bosna-Hersek (24 Haz 18) % 44,05 % 16,23 % 0 % 0 % 22,34 % 9,17 % 4,74 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Mostar Başkonsolosluğu% 100 % 22,7 % 5,5 % 0,8 % 0 % 53,1 % 7 % 0,8 % 4,7 % 0 % 3,9 % 0,8 % 0,8 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Mostar Başkonsolosluğu% 100 % 22,66 % 5,47 % 0,78 % 0 % 53,13 % 7,03 % 0,78 % 4,69 % 0 % 3,91 % 0,78 % 0,78 Genç Parti
- Mostar Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Banja Luka Başkonsolusluğu% 100 % 27,3 % 10,2 % 0 % 5,7 % 27,3 % 11,4 % 8 % 3,4 % 2,3 % 0 % 2,3 % 1,1 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Banja Luka Başkonsolusluğu% 100 % 27,27 % 10,23 % 0 % 5,68 % 27,27 % 11,36 % 7,95 % 3,41 % 2,27 % 0 % 2,27 % 1,14 MİLLET
- Banja Luka Başkonsolusluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Saraybosna Büyükelçiliği% 100 % 34,4 % 9,4 % 0,6 % 3,1 % 26,3 % 12,1 % 2,3 % 3,3 % 0,2 % 5,1 % 2,5 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Saraybosna Büyükelçiliği% 100 % 34,35 % 9,41 % 0,64 % 3,06 % 26,31 % 12,07 % 2,33 % 3,3 % 0,16 % 5,07 % 2,49 % 0,32 Genç Parti
- Saraybosna Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Brezilya Federatif Cumhuriyeti% 100 % 19,4 % 4,7 % 0 % 0,6 % 56,5 % 6,5 % 1,8 % 7,6 % 0 % 1,2 % 1,2 % 0,6 TKH
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Brezilya Federatif Cumhuriyeti% 100 % 19,41 % 4,71 % 0 % 0,59 % 56,47 % 6,47 % 1,76 % 7,65 % 0 % 1,18 % 1,18 % 0,59 TKH
- Brezilya Federatif Cumhuriyeti (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Sao Paulo Başkonsolosluğu% 100 % 18,2 % 3,6 % 0 % 0,7 % 59,1 % 5,1 % 2,2 % 7,3 % 0 % 1,5 % 1,5 % 0,7 TKH
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Sao Paulo Başkonsolosluğu% 100 % 18,25 % 3,65 % 0 % 0,73 % 59,12 % 5,11 % 2,19 % 7,3 % 0 % 1,46 % 1,46 % 0,73 TKH
- Sao Paulo Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Brasilia Büyükelçiliği% 100 % 24,2 % 9,1 % 0 % 0 % 45,5 % 12,1 % 0 % 9,1 % 0 % 0 % 0 % 0 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Brasilia Büyükelçiliği% 100 % 24,24 % 9,09 % 0 % 0 % 45,45 % 12,12 % 0 % 9,09 % 0 % 0 % 0 % 0 Genç Parti
- Brasilia Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Bulgaristan% 100 % 18,5 % 4,8 % 0,1 % 0,6 % 50,2 % 10,7 % 3,9 % 4,9 % 0,2 % 2,6 % 2,4 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bulgaristan% 100 % 18,46 % 4,75 % 0,1 % 0,56 % 50,15 % 10,74 % 3,94 % 4,91 % 0,15 % 2,61 % 2,35 % 0,41 Genç Parti
- Bulgaristan (24 Haz 18) % 21,62 % 4,64 % 0 % 0 % 43,96 % 15,21 % 12,33 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Burgaz Başkonsolosluğu% 100 % 31,6 % 5,6 % 0 % 1,3 % 42 % 10,4 % 1,7 % 2,6 % 0,4 % 1,7 % 0,4 % 0,9 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Burgaz Başkonsolosluğu% 100 % 31,6 % 5,63 % 0 % 1,3 % 41,99 % 10,39 % 1,73 % 2,6 % 0,43 % 1,73 % 0,43 % 0,87 Genç Parti
- Burgaz Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Filibe Başkonsolosluğu% 100 % 19,7 % 6,5 % 0 % 0,7 % 50,4 % 8,4 % 4,8 % 4,1 % 0,3 % 1,4 % 1,9 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Filibe Başkonsolosluğu% 100 % 19,73 % 6,52 % 0 % 0,69 % 50,43 % 8,4 % 4,8 % 4,12 % 0,34 % 1,37 % 1,89 % 0,34 Genç Parti
- Filibe Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Sofya Büyükelçiliği% 100 % 15,1 % 3,7 % 0,2 % 0,4 % 51,7 % 12 % 3,9 % 5,8 % 0 % 3,4 % 3 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Sofya Büyükelçiliği% 100 % 15,15 % 3,68 % 0,18 % 0,35 % 51,66 % 12 % 3,94 % 5,78 % 0 % 3,42 % 2,98 % 0,35 Genç Parti
- Sofya Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Büyük Britanya% 100 % 14 % 3,4 % 0,2 % 0,5 % 45,7 % 3,9 % 20,9 % 8,1 % 0,1 % 1,1 % 0,6 % 0,3 GBP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Büyük Britanya% 100 % 14,05 % 3,42 % 0,23 % 0,49 % 45,68 % 3,86 % 20,91 % 8,09 % 0,08 % 1,06 % 0,6 % 0,31 GBP
- Büyük Britanya (24 Haz 18) % 18,48 % 2,94 % 0 % 0 % 24,47 % 3,81 % 49,21 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Londra Başkonsolosluğu% 100 % 13,3 % 3,3 % 0,2 % 0,4 % 46,1 % 3,6 % 21,8 % 8 % 0,1 % 1 % 0,6 % 0,4 GBP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Londra Başkonsolosluğu% 100 % 13,33 % 3,27 % 0,24 % 0,44 % 46,08 % 3,62 % 21,81 % 7,98 % 0,08 % 1,04 % 0,56 % 0,36 GBP
- Londra Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Edinburg Başkonsolosluğu% 100 % 14,5 % 3,2 % 0,2 % 0,7 % 45,4 % 4,6 % 19,8 % 8,3 % 0 % 1,1 % 0,9 % 0,3 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Edinburg Başkonsolosluğu% 100 % 14,54 % 3,18 % 0,19 % 0,67 % 45,41 % 4,59 % 19,84 % 8,33 % 0 % 1,15 % 0,89 % 0,3 Sol Parti
- Edinburg Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Manchester Başkonsolosluğu% 100 % 19,9 % 5,2 % 0,2 % 0,7 % 41 % 5,6 % 15,3 % 8,5 % 0,1 % 1,2 % 0,9 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Manchester Başkonsolosluğu% 100 % 19,86 % 5,22 % 0,2 % 0,7 % 41,02 % 5,57 % 15,32 % 8,47 % 0,07 % 1,24 % 0,9 % 0,22 Sol Parti
- Manchester Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Leicester% 100 % 18,1 % 3,6 % 0,1 % 1,1 % 45,9 % 5,2 % 13,2 % 9,6 % 0,1 % 1,1 % 0,7 % 0,4 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Leicester% 100 % 18,15 % 3,62 % 0,12 % 1,07 % 45,88 % 5,17 % 13,21 % 9,55 % 0,12 % 1,07 % 0,72 % 0,36 Sol Parti
- Leicester (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Cezayir% 100 % 39,6 % 10,7 % 0,4 % 2,5 % 21,5 % 4,8 % 12,1 % 3,4 % 0,3 % 2,7 % 0,6 % 0,2 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Cezayir% 100 % 39,59 % 10,67 % 0,43 % 2,45 % 21,45 % 4,8 % 12,06 % 3,42 % 0,32 % 2,67 % 0,64 % 0,21 TKP
- Cezayir (24 Haz 18) % 36,12 % 10,85 % 0 % 0 % 25,58 % 10,23 % 15,35 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Cezayir Büyükelçiliği% 100 % 39,6 % 10,7 % 0,4 % 2,5 % 21,5 % 4,8 % 12,1 % 3,4 % 0,3 % 2,7 % 0,6 % 0,2 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Cezayir Büyükelçiliği% 100 % 39,59 % 10,67 % 0,43 % 2,45 % 21,45 % 4,8 % 12,06 % 3,42 % 0,32 % 2,67 % 0,64 % 0,21 TKP
- Cezayir Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Çek Cumhuriyeti% 100 % 6,2 % 1,5 % 0 % 0,5 % 58,5 % 10,4 % 8,4 % 9,6 % 0 % 2,2 % 1,6 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Çek Cumhuriyeti% 100 % 6,15 % 1,54 % 0,05 % 0,55 % 58,46 % 10,42 % 8,44 % 9,63 % 0,05 % 2,23 % 1,59 % 0,35 TKP
- Çek Cumhuriyeti (24 Haz 18) % 8,61 % 3,01 % 0 % 0 % 48,36 % 14,34 % 24,86 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Prag Büyükelçiliği% 100 % 6,2 % 1,5 % 0 % 0,5 % 58,5 % 10,4 % 8,4 % 9,6 % 0 % 2,2 % 1,6 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Prag Büyükelçiliği% 100 % 6,15 % 1,54 % 0,05 % 0,55 % 58,46 % 10,42 % 8,44 % 9,63 % 0,05 % 2,23 % 1,59 % 0,35 TKP
- Prag Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Çin Halk Cumhuriyeti% 100 % 18,8 % 2,4 % 0,4 % 1,1 % 50,5 % 8,6 % 4,5 % 5,9 % 0,3 % 4,1 % 0,9 % 1,8 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Çin Halk Cumhuriyeti% 100 % 18,81 % 2,36 % 0,38 % 1,13 % 50,47 % 8,6 % 4,54 % 5,86 % 0,28 % 4,06 % 0,95 % 1,8 Vatan
- Çin Halk Cumhuriyeti (24 Haz 18) % 16,05 % 3,52 % 0 % 0 % 43,17 % 14,6 % 18,63 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Hong Kong Başkonsolosluğu% 100 % 7,2 % 2,7 % 0,7 % 1,4 % 61,8 % 8,5 % 3,1 % 8,9 % 0 % 4,4 % 0,7 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Hong Kong Başkonsolosluğu% 100 % 7,17 % 2,73 % 0,68 % 1,37 % 61,77 % 8,53 % 3,07 % 8,87 % 0 % 4,44 % 0,68 % 0,34 Genç Parti
- Hong Kong Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Şanghay Başkonsolosluğu% 100 % 21,2 % 0,3 % 0 % 1 % 50,3 % 6,7 % 5,4 % 7 % 0,3 % 3,9 % 0,8 % 2,1 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Şanghay Başkonsolosluğu% 100 % 21,24 % 0,26 % 0 % 1,04 % 50,26 % 6,74 % 5,44 % 6,99 % 0,26 % 3,89 % 0,78 % 2,07 Vatan
- Şanghay Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Guanco Başkonsolosluğu% 100 % 31,4 % 4,8 % 1 % 1,4 % 38,6 % 6,2 % 7,6 % 1,9 % 1 % 3,3 % 0,5 % 1,4 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Guanco Başkonsolosluğu% 100 % 31,43 % 4,76 % 0,95 % 1,43 % 38,57 % 6,19 % 7,62 % 1,9 % 0,95 % 3,33 % 0,48 % 1,43 Vatan
- Guanco Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Pekin Büyükelçiliği% 100 % 17,8 % 3,6 % 0 % 0,6 % 46,2 % 16 % 1,2 % 3 % 0 % 4,7 % 2,4 % 4,7 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Pekin Büyükelçiliği% 100 % 17,75 % 3,55 % 0 % 0,59 % 46,15 % 15,98 % 1,18 % 2,96 % 0 % 4,73 % 2,37 % 4,73 Vatan
- Pekin Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Danimarka% 100 % 47 % 8,9 % 0,7 % 0,9 % 19,1 % 2,7 % 15,5 % 2,5 % 0,2 % 0,8 % 0,4 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Danimarka% 100 % 46,97 % 8,92 % 0,65 % 0,91 % 19,06 % 2,68 % 15,49 % 2,53 % 0,23 % 0,76 % 0,42 % 0,21 Sol Parti
- Danimarka (24 Haz 18) % 50,52 % 6,99 % 0 % 0 % 11,82 % 2,51 % 27,04 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Kopenhag Büyükelçiliği% 100 % 45,6 % 8,3 % 0,6 % 0,8 % 18,9 % 2,8 % 17,6 % 2,6 % 0,2 % 0,8 % 0,4 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kopenhag Büyükelçiliği% 100 % 45,57 % 8,35 % 0,62 % 0,78 % 18,87 % 2,82 % 17,63 % 2,56 % 0,21 % 0,8 % 0,38 % 0,25 Sol Parti
- Kopenhag Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Aarhus% 100 % 52,1 % 11 % 0,8 % 1,4 % 19,8 % 2,2 % 7,7 % 2,4 % 0,3 % 0,6 % 0,6 % 0,3 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Aarhus% 100 % 52,1 % 11,03 % 0,78 % 1,39 % 19,78 % 2,2 % 7,66 % 2,41 % 0,3 % 0,63 % 0,57 % 0,27 AB
- Aarhus (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Estonya Cumhuriyeti% 100 % 3 % 0,9 % 0 % 0,2 % 61,7 % 14,8 % 3,5 % 10,7 % 0,2 % 3 % 1,5 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Estonya Cumhuriyeti% 100 % 3,02 % 0,9 % 0 % 0,15 % 61,69 % 14,78 % 3,47 % 10,71 % 0,15 % 3,02 % 1,51 % 0,3 TKP
- Estonya Cumhuriyeti (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Tallin Büyükelçiliği% 100 % 3 % 0,9 % 0 % 0,2 % 61,7 % 14,8 % 3,5 % 10,7 % 0,2 % 3 % 1,5 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Tallin Büyükelçiliği% 100 % 3,02 % 0,9 % 0 % 0,15 % 61,69 % 14,78 % 3,47 % 10,71 % 0,15 % 3,02 % 1,51 % 0,3 TKP
- Tallin Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Fas Krallığı% 100 % 49 % 5,9 % 0,7 % 2,4 % 23,4 % 7,3 % 3,8 % 4,2 % 0 % 1,4 % 1,4 % 0 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Fas Krallığı% 100 % 48,95 % 5,94 % 0,7 % 2,45 % 23,43 % 7,34 % 3,85 % 4,2 % 0 % 1,4 % 1,4 % 0 Genç Parti
- Fas Krallığı (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Rabat Büyükelçiliği% 100 % 49 % 5,9 % 0,7 % 2,4 % 23,4 % 7,3 % 3,8 % 4,2 % 0 % 1,4 % 1,4 % 0 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Rabat Büyükelçiliği% 100 % 48,95 % 5,94 % 0,7 % 2,45 % 23,43 % 7,34 % 3,85 % 4,2 % 0 % 1,4 % 1,4 % 0 Genç Parti
- Rabat Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Finlandiya% 100 % 18,2 % 3,6 % 0,1 % 0,7 % 31,9 % 4,8 % 28,4 % 7,9 % 0,1 % 1,8 % 1,1 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Finlandiya% 100 % 18,2 % 3,65 % 0,15 % 0,66 % 31,91 % 4,75 % 28,35 % 7,89 % 0,09 % 1,82 % 1,14 % 0,6 Sol Parti
- Finlandiya (24 Haz 18) % 17,67 % 3,39 % 0 % 0 % 25,01 % 4,76 % 48,05 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Helsinki Büyükelçiliği% 100 % 18,2 % 3,6 % 0,1 % 0,7 % 31,9 % 4,8 % 28,4 % 7,9 % 0,1 % 1,8 % 1,1 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Helsinki Büyükelçiliği% 100 % 18,2 % 3,65 % 0,15 % 0,66 % 31,91 % 4,75 % 28,35 % 7,89 % 0,09 % 1,82 % 1,14 % 0,6 Sol Parti
- Helsinki Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Fransa% 100 % 48,2 % 13,9 % 0,7 % 1,2 % 12,7 % 1,6 % 17,9 % 1,5 % 0,1 % 0,5 % 0,4 % 0,3 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Fransa% 100 % 48,23 % 13,92 % 0,69 % 1,18 % 12,71 % 1,58 % 17,91 % 1,5 % 0,14 % 0,51 % 0,36 % 0,26 Sol Parti
- Fransa (24 Haz 18) % 55,05 % 8,07 % 0 % 0 % 8,91 % 1,86 % 24,55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Lyon Başkonsolosluğu% 100 % 63,8 % 17,8 % 1,8 % 1,9 % 6,8 % 1,5 % 3,7 % 0,7 % 0,1 % 0,6 % 0,4 % 0,1 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Lyon Başkonsolosluğu% 100 % 63,76 % 17,81 % 1,82 % 1,87 % 6,83 % 1,45 % 3,71 % 0,69 % 0,12 % 0,56 % 0,38 % 0,09 AB
- Lyon Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Marsilya Başkonsolosluğu% 100 % 30,4 % 9,9 % 0,3 % 0,8 % 9,3 % 0,9 % 45,4 % 1,3 % 0,1 % 0,3 % 0,2 % 0,4 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Marsilya Başkonsolosluğu% 100 % 30,44 % 9,93 % 0,27 % 0,84 % 9,29 % 0,91 % 45,42 % 1,26 % 0,11 % 0,29 % 0,21 % 0,45 Sol Parti
- Marsilya Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Paris Başkonsolosluğu% 100 % 37,2 % 12,2 % 0,3 % 0,8 % 16 % 1,8 % 27 % 2,1 % 0,1 % 0,5 % 0,4 % 0,4 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Paris Başkonsolosluğu% 100 % 37,22 % 12,22 % 0,3 % 0,8 % 15,98 % 1,81 % 26,96 % 2,09 % 0,14 % 0,53 % 0,37 % 0,38 Sol Parti
- Paris Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Strazburg Başkonsolosluğu% 100 % 54,3 % 14,5 % 0,5 % 1,4 % 15,5 % 1,8 % 8,3 % 1,6 % 0,1 % 0,6 % 0,4 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Strazburg Başkonsolosluğu% 100 % 54,25 % 14,5 % 0,47 % 1,39 % 15,47 % 1,84 % 8,33 % 1,57 % 0,15 % 0,55 % 0,36 % 0,17 Sol Parti
- Strazburg Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Bordeaux Başkonsolosluğu% 100 % 41,1 % 14,1 % 0,2 % 0,9 % 12,6 % 1,3 % 25,8 % 1,4 % 0,2 % 0,5 % 0,5 % 0,4 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bordeaux Başkonsolosluğu% 100 % 41,11 % 14,14 % 0,25 % 0,91 % 12,58 % 1,33 % 25,75 % 1,4 % 0,16 % 0,48 % 0,47 % 0,39 Sol Parti
- Bordeaux Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Nantes Başkonsolosluğu% 100 % 51,4 % 12,4 % 0,4 % 0,9 % 12,3 % 1,4 % 17,2 % 1,8 % 0,1 % 0,5 % 0,5 % 0,3 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Nantes Başkonsolosluğu% 100 % 51,4 % 12,42 % 0,35 % 0,89 % 12,27 % 1,37 % 17,19 % 1,76 % 0,1 % 0,49 % 0,46 % 0,3 Sol Parti
- Nantes Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Orleans% 100 % 67,8 % 14,8 % 0,4 % 1,6 % 6,7 % 1 % 4,8 % 0,8 % 0,1 % 0,4 % 0,3 % 0,3 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Orleans% 100 % 67,78 % 14,78 % 0,45 % 1,6 % 6,7 % 0,99 % 4,83 % 0,79 % 0,13 % 0,38 % 0,31 % 0,29 AB
- Orleans (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Mulhouse% 100 % 48,3 % 13,6 % 0,8 % 1 % 14,8 % 1,2 % 16,6 % 1,5 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,3 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Mulhouse% 100 % 48,25 % 13,64 % 0,82 % 1,04 % 14,78 % 1,23 % 16,56 % 1,47 % 0,16 % 0,35 % 0,24 % 0,34 Sol Parti
- Mulhouse (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Clermont-Ferrand% 100 % 70,5 % 16,6 % 1,4 % 1,4 % 4,5 % 1,6 % 1,7 % 0,2 % 0,1 % 0,5 % 0,3 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Clermont-Ferrand% 100 % 70,47 % 16,63 % 1,37 % 1,42 % 4,47 % 1,64 % 1,71 % 0,16 % 0,11 % 0,47 % 0,34 % 0,2 AB
- Clermont-Ferrand (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Gümrük% 100 % 41 % 11,5 % 0,6 % 1,7 % 25,9 % 5,3 % 5 % 2,9 % 0,3 % 2,1 % 2 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Gümrük% 100 % 40,98 % 11,49 % 0,63 % 1,72 % 25,85 % 5,29 % 5,03 % 2,88 % 0,28 % 2,1 % 2,01 % 0,21 AB
- Gümrük (24 Haz 18) % 43,65 % 8,11 % 0 % 0 % 26,71 % 6,39 % 12,25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 1. Seçim Kurulu% 100 % 46,6 % 14,2 % 0,6 % 1,1 % 21,3 % 6 % 4,1 % 1,8 % 0,4 % 0,9 % 1,2 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 1. Seçim Kurulu% 100 % 46,57 % 14,18 % 0,58 % 1,13 % 21,27 % 6,04 % 4,1 % 1,79 % 0,42 % 0,89 % 1,18 % 0,26 Genç Parti
- Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 2. Seçim Kurulu% 100 % 46 % 13,9 % 0,5 % 2,1 % 19,3 % 5,8 % 6 % 2,9 % 0,3 % 0,5 % 0,8 % 0,5 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 2. Seçim Kurulu% 100 % 46,02 % 13,93 % 0,49 % 2,14 % 19,25 % 5,81 % 5,98 % 2,91 % 0,27 % 0,55 % 0,82 % 0,49 AB
- Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 2. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 3. Seçim Kurulu% 100 % 36,6 % 12,2 % 0 % 2,4 % 39 % 0 % 2,4 % 0 % 4,9 % 0 % 0 % 2,4 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 3. Seçim Kurulu% 100 % 36,59 % 12,2 % 0 % 2,44 % 39,02 % 0 % 2,44 % 0 % 4,88 % 0 % 0 % 2,44 AB
- Kapıkule Karayolu Gümrük Kapısı Edirne Merkez 3. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Cilvegözü Gümrük Kapısı Reyhanlı 1. Seçim Kurulu% 100 % 43,4 % 19,6 % 1,1 % 3,9 % 11,1 % 3,4 % 0,7 % 0,8 % 0,2 % 7,4 % 6,9 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Cilvegözü Gümrük Kapısı Reyhanlı 1. Seçim Kurulu% 100 % 43,38 % 19,64 % 1,13 % 3,87 % 11,14 % 3,41 % 0,67 % 0,82 % 0,18 % 7,44 % 6,88 % 0,52 Genç Parti
- Cilvegözü Gümrük Kapısı Reyhanlı 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
İpsala Karayolu Gümrük Kapısı İpsala 1. Seçim Kurulu% 100 % 28,8 % 6,7 % 0,2 % 1,1 % 40 % 10,3 % 5 % 3,8 % 0,2 % 0,8 % 1,2 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İpsala Karayolu Gümrük Kapısı İpsala 1. Seçim Kurulu% 100 % 28,84 % 6,74 % 0,22 % 1,1 % 40 % 10,28 % 4,97 % 3,76 % 0,22 % 0,77 % 1,22 % 0,33 ANAP
- İpsala Karayolu Gümrük Kapısı İpsala 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 1. Seçim Kurulu% 100 % 30,9 % 7,5 % 0,3 % 0,6 % 38,9 % 7,5 % 6 % 4,6 % 0,2 % 1 % 0,9 % 0,2 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 1. Seçim Kurulu% 100 % 30,89 % 7,53 % 0,35 % 0,6 % 38,89 % 7,55 % 5,98 % 4,58 % 0,22 % 1,04 % 0,89 % 0,2 TKP
- Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 1. Seçim Kurulu% 100 % 40 % 11,8 % 0,5 % 1,3 % 28,5 % 6,4 % 4,3 % 3,3 % 0,3 % 1,3 % 0,9 % 0,2 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 1. Seçim Kurulu% 100 % 40 % 11,82 % 0,49 % 1,34 % 28,54 % 6,42 % 4,29 % 3,25 % 0,34 % 1,34 % 0,89 % 0,23 TKP
- Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Habur Karayolu Gümrük Kapısı Silopi 1. Seçim Kurulu% 100 % 47,4 % 17,9 % 1,2 % 2,4 % 9,8 % 2,7 % 1,9 % 0,3 % 0,6 % 6,9 % 7,4 % 0,9 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Habur Karayolu Gümrük Kapısı Silopi 1. Seçim Kurulu% 100 % 47,41 % 17,86 % 1,22 % 2,38 % 9,79 % 2,68 % 1,88 % 0,33 % 0,6 % 6,88 % 7,38 % 0,89 Genç Parti
- Habur Karayolu Gümrük Kapısı Silopi 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 2. Seçim Kurulu% 100 % 41 % 13,2 % 0,6 % 1,3 % 27,1 % 6,3 % 4 % 2,9 % 0,2 % 1,3 % 0,9 % 0,1 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 2. Seçim Kurulu% 100 % 40,96 % 13,18 % 0,6 % 1,3 % 27,12 % 6,28 % 4,02 % 2,94 % 0,23 % 1,34 % 0,86 % 0,14 Sol Parti
- Esenboğa Havalimanı Gümrük Kapısı Çubuk 2. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Şakirpaşa Havalimanı Gümrük Kapısı Seyhan 1. Seçim Kurulu% 100 % 28,4 % 8,8 % 0,3 % 1,2 % 39,6 % 6,1 % 6,9 % 4,6 % 0,2 % 1,3 % 1,2 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Şakirpaşa Havalimanı Gümrük Kapısı Seyhan 1. Seçim Kurulu% 100 % 28,39 % 8,79 % 0,29 % 1,15 % 39,58 % 6,08 % 6,89 % 4,64 % 0,17 % 1,27 % 1,24 % 0,23 Genç Parti
- Şakirpaşa Havalimanı Gümrük Kapısı Seyhan 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Erkilet Havalimanı Gümrük Kapısı Kocasinan 1. Seçim Kurulu% 100 % 53,4 % 23,8 % 1,1 % 2 % 9,9 % 4,4 % 0,9 % 0,4 % 0,4 % 1 % 0,5 % 0,3 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Erkilet Havalimanı Gümrük Kapısı Kocasinan 1. Seçim Kurulu% 100 % 53,38 % 23,77 % 1,07 % 1,95 % 9,86 % 4,42 % 0,92 % 0,39 % 0,4 % 1,05 % 0,46 % 0,26 AB
- Erkilet Havalimanı Gümrük Kapısı Kocasinan 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Sarp Karayolu Gümrük Kapısı Hopa 1. Seçim Kurulu% 100 % 45,4 % 11,2 % 0,7 % 1 % 26,3 % 5,9 % 2,3 % 1,6 % 0 % 2,3 % 1,3 % 0,7 GBP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Sarp Karayolu Gümrük Kapısı Hopa 1. Seçim Kurulu% 100 % 45,39 % 11,18 % 0,66 % 0,99 % 26,32 % 5,92 % 2,3 % 1,64 % 0 % 2,3 % 1,32 % 0,66 GBP
- Sarp Karayolu Gümrük Kapısı Hopa 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Taşucu Limanı Gümrük Kapısı Silifke 1. Seçim Kurulu% 100 % 33,5 % 10,4 % 0,6 % 1 % 34,5 % 6,7 % 6 % 2,9 % 0,2 % 1 % 0,8 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Taşucu Limanı Gümrük Kapısı Silifke 1. Seçim Kurulu% 100 % 33,47 % 10,4 % 0,62 % 1,04 % 34,51 % 6,65 % 6,03 % 2,91 % 0,21 % 1,04 % 0,83 % 0,42 Genç Parti
- Taşucu Limanı Gümrük Kapısı Silifke 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Çeşme Deniz Limanı Gümrük Kapısı Çeşme 1. Seçim Kurulu% 100 % 9,3 % 2,8 % 0 % 0,3 % 61,1 % 6,8 % 5,2 % 7,7 % 1,5 % 1,2 % 1,9 % 0,6 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Çeşme Deniz Limanı Gümrük Kapısı Çeşme 1. Seçim Kurulu% 100 % 9,26 % 2,78 % 0 % 0,31 % 61,11 % 6,79 % 5,25 % 7,72 % 1,54 % 1,23 % 1,85 % 0,62 Genç Parti
- Çeşme Deniz Limanı Gümrük Kapısı Çeşme 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 1. Seçim Kurulu% 100 % 42,3 % 10,2 % 1,1 % 1,6 % 25,8 % 4,8 % 5,8 % 4 % 0,3 % 1 % 1 % 0,4 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 1. Seçim Kurulu% 100 % 42,27 % 10,18 % 1,1 % 1,64 % 25,83 % 4,77 % 5,81 % 4,03 % 0,34 % 0,96 % 0,97 % 0,42 AB
- Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Kilis Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu% 100 % 43 % 19,5 % 0,8 % 2,8 % 10,6 % 3 % 2,5 % 0,6 % 1 % 7,8 % 7,1 % 0,7 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Kilis Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu% 100 % 43,02 % 19,47 % 0,79 % 2,8 % 10,58 % 3,02 % 2,49 % 0,58 % 0,95 % 7,83 % 7,09 % 0,74 Genç Parti
- Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı Kilis Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Akçakale Karayolu Gümrük Kapısı Akçakale Seçim Kurulu% 100 % 48,8 % 18,3 % 1,1 % 3,9 % 10 % 3,2 % 0,5 % 0,2 % 0,2 % 6,4 % 6,3 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Akçakale Karayolu Gümrük Kapısı Akçakale Seçim Kurulu% 100 % 48,83 % 18,31 % 1,09 % 3,85 % 9,97 % 3,22 % 0,47 % 0,22 % 0,16 % 6,42 % 6,34 % 0,47 Genç Parti
- Akçakale Karayolu Gümrük Kapısı Akçakale Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Dalaman Havalimanı Gümrük Kapısı Dalaman 1. Seçim Kurulu% 100 % 26 % 6,4 % 0,2 % 0,6 % 42,1 % 8 % 4,7 % 6,6 % 0,1 % 1,8 % 2,2 % 0,3 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Dalaman Havalimanı Gümrük Kapısı Dalaman 1. Seçim Kurulu% 100 % 26 % 6,41 % 0,2 % 0,61 % 42,13 % 8,04 % 4,73 % 6,62 % 0,14 % 1,76 % 2,16 % 0,27 Sol Parti
- Dalaman Havalimanı Gümrük Kapısı Dalaman 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Antalya Havalimanı Gümrük Kapısı Muratpaşa 1. Seçim Kurulu% 100 % 41,8 % 12,5 % 0,5 % 1,1 % 26,2 % 5,1 % 4,7 % 3,1 % 0,3 % 1,1 % 1,2 % 0,5 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Antalya Havalimanı Gümrük Kapısı Muratpaşa 1. Seçim Kurulu% 100 % 41,8 % 12,51 % 0,53 % 1,06 % 26,24 % 5,14 % 4,73 % 3,13 % 0,34 % 1,09 % 1,16 % 0,53 AB
- Antalya Havalimanı Gümrük Kapısı Muratpaşa 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Hamzabeyli Karayolu Gümrük Kapısı Lalapaşa 1. Seçim Kurulu% 100 % 36,8 % 9,9 % 0,9 % 0,6 % 32,5 % 6,4 % 2,9 % 4,3 % 0,3 % 1,2 % 1,7 % 0,6 TKH
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Hamzabeyli Karayolu Gümrük Kapısı Lalapaşa 1. Seçim Kurulu% 100 % 36,81 % 9,86 % 0,87 % 0,58 % 32,46 % 6,38 % 2,9 % 4,35 % 0,29 % 1,16 % 1,74 % 0,58 TKH
- Hamzabeyli Karayolu Gümrük Kapısı Lalapaşa 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Doğubeyazıt Gürbulak Gümrük Kapısı Doğubayazıt 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu% 100 % 32,5 % 17,5 % 0 % 7,5 % 10 % 0 % 22,5 % 0 % 0 % 7,5 % 2,5 % 0 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Doğubeyazıt Gürbulak Gümrük Kapısı Doğubayazıt 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu% 100 % 32,5 % 17,5 % 0 % 7,5 % 10 % 0 % 22,5 % 0 % 0 % 7,5 % 2,5 % 0 Genç Parti
- Doğubeyazıt Gürbulak Gümrük Kapısı Doğubayazıt 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Gaziantep Havalimanı Gümrük Kapısı Oğuzeli 1. Seçim Kurulu% 100 % 35,1 % 7 % 0,3 % 1,7 % 23,8 % 2,2 % 24 % 1,8 % 0,1 % 1 % 1 % 0,5 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Gaziantep Havalimanı Gümrük Kapısı Oğuzeli 1. Seçim Kurulu% 100 % 35,11 % 7,01 % 0,33 % 1,69 % 23,76 % 2,19 % 23,97 % 1,82 % 0,08 % 1,03 % 1,03 % 0,45 Sol Parti
- Gaziantep Havalimanı Gümrük Kapısı Oğuzeli 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Dereköy Karayolu Gümrük Kapısı Kırklareli Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu% 100 % 30,6 % 8,2 % 0 % 1,6 % 31 % 12,9 % 3,9 % 4,7 % 0 % 2 % 3,1 % 0,8 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Dereköy Karayolu Gümrük Kapısı Kırklareli Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu% 100 % 30,59 % 8,24 % 0 % 1,57 % 30,98 % 12,94 % 3,92 % 4,71 % 0 % 1,96 % 3,14 % 0,78 Genç Parti
- Dereköy Karayolu Gümrük Kapısı Kırklareli Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Bodrum-Milas Havalimanı Gümrük Kapısı Milas 1. Seçim Kurulu% 100 % 17,8 % 5,1 % 0,1 % 0,1 % 53,8 % 6,9 % 6,8 % 7,2 % 0 % 0,1 % 0,9 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bodrum-Milas Havalimanı Gümrük Kapısı Milas 1. Seçim Kurulu% 100 % 17,77 % 5,09 % 0,12 % 0,12 % 53,79 % 6,87 % 6,75 % 7,23 % 0 % 0,12 % 0,95 % 0,36 Genç Parti
- Bodrum-Milas Havalimanı Gümrük Kapısı Milas 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 2. Seçim Kurulu% 100 % 39,5 % 8,1 % 0,5 % 1,6 % 29,5 % 5,5 % 7,2 % 4,3 % 0,2 % 1,1 % 0,9 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 2. Seçim Kurulu% 100 % 39,46 % 8,08 % 0,55 % 1,61 % 29,48 % 5,51 % 7,16 % 4,34 % 0,21 % 1,13 % 0,93 % 0,17 Sol Parti
- Sabiha Gökçen Havalimanı Gümrük Kapısı Pendik 2. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
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Hasan Polatkan Gümrük Kapısı Tepebaşı 1. Seçim Kurulu% 100 % 56,7 % 13,9 % 0,6 % 1,1 % 16,6 % 5,2 % 0,8 % 1,1 % 0,1 % 1 % 0,6 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Hasan Polatkan Gümrük Kapısı Tepebaşı 1. Seçim Kurulu% 100 % 56,7 % 13,91 % 0,57 % 1,13 % 16,61 % 5,22 % 0,82 % 1,07 % 0,06 % 1,01 % 0,57 % 0,25 ANAP
- Hasan Polatkan Gümrük Kapısı Tepebaşı 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Samsun Çarşamba Havalimanı Gümrük Kapısı Çarşamba 1. Seçim Kurulu% 100 % 59,5 % 11,8 % 0,5 % 2 % 16,6 % 3,9 % 0,5 % 0,9 % 0,5 % 0,3 % 1 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Samsun Çarşamba Havalimanı Gümrük Kapısı Çarşamba 1. Seçim Kurulu% 100 % 59,45 % 11,81 % 0,55 % 1,97 % 16,64 % 3,88 % 0,51 % 0,88 % 0,55 % 0,33 % 0,95 % 0,26 ANAP
- Samsun Çarşamba Havalimanı Gümrük Kapısı Çarşamba 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kuşadası Limanı Gümrük Kapısı Kuşadası 1. Seçim Kurulu% 100 % 18,2 % 3,5 % 0,5 % 0,1 % 54,7 % 7,4 % 8,7 % 2,8 % 0,3 % 0,4 % 0,5 % 0,4 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kuşadası Limanı Gümrük Kapısı Kuşadası 1. Seçim Kurulu% 100 % 18,22 % 3,51 % 0,52 % 0,15 % 54,67 % 7,39 % 8,66 % 2,84 % 0,3 % 0,37 % 0,52 % 0,45 Sol Parti
- Kuşadası Limanı Gümrük Kapısı Kuşadası 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Aktaş Karayolu Gümrük Kapısı Çıldır 1. Seçim Kurulu% 100 % 6,3 % 6,3 % 6,3 % 0 % 37,5 % 12,5 % 25 % 6,3 % 0 % 0 % 0 % 0 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Aktaş Karayolu Gümrük Kapısı Çıldır 1. Seçim Kurulu% 100 % 6,25 % 6,25 % 6,25 % 0 % 37,5 % 12,5 % 25 % 6,25 % 0 % 0 % 0 % 0 Genç Parti
- Aktaş Karayolu Gümrük Kapısı Çıldır 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Üzümlü Karayolu Gümrük Kapısı Çukurca 1. Seçim Kurulu% 100 % 45,9 % 19,3 % 0,8 % 2,7 % 10,9 % 3,1 % 0,7 % 0,5 % 0,3 % 7,7 % 5,7 % 0,5 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Üzümlü Karayolu Gümrük Kapısı Çukurca 1. Seçim Kurulu% 100 % 45,89 % 19,32 % 0,82 % 2,67 % 10,89 % 3,08 % 0,68 % 0,48 % 0,27 % 7,74 % 5,68 % 0,48 MİLLET
- Üzümlü Karayolu Gümrük Kapısı Çukurca 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kumlu Karayolu Gümrük Kapısı Kumlu 1. Seçim Kurulu% 100 % 44,2 % 18,8 % 0,8 % 3,7 % 10,9 % 2,9 % 0,7 % 1,1 % 0,1 % 5,8 % 9 % 1 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kumlu Karayolu Gümrük Kapısı Kumlu 1. Seçim Kurulu% 100 % 44,23 % 18,75 % 0,84 % 3,73 % 10,94 % 2,88 % 0,72 % 1,08 % 0,12 % 5,77 % 9,01 % 0,96 Genç Parti
- Kumlu Karayolu Gümrük Kapısı Kumlu 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Diyarbakır Havalimanı Gümrük Kapısı Bağlar 1. Seçim Kurulu% 100 % 25,6 % 5 % 0,2 % 1,6 % 7 % 2,4 % 54,5 % 0,2 % 0 % 0,8 % 1,6 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Diyarbakır Havalimanı Gümrük Kapısı Bağlar 1. Seçim Kurulu% 100 % 25,65 % 4,97 % 0,2 % 1,59 % 6,96 % 2,39 % 54,47 % 0,2 % 0 % 0,8 % 1,59 % 0,6 Sol Parti
- Diyarbakır Havalimanı Gümrük Kapısı Bağlar 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Süleyman Demirel Havalimanı Gümrük Kapısı Isparta 1. Seçim Kurulu% 100 % 44,1 % 15,1 % 0,7 % 0,7 % 20,6 % 11,4 % 0 % 1,8 % 0 % 1,8 % 1,1 % 0,7 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Süleyman Demirel Havalimanı Gümrük Kapısı Isparta 1. Seçim Kurulu% 100 % 44,12 % 15,07 % 0,74 % 0,74 % 20,59 % 11,4 % 0 % 1,84 % 0 % 1,84 % 1,1 % 0,74 MİLLET
- Süleyman Demirel Havalimanı Gümrük Kapısı Isparta 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Zonguldak Çaycuma Havalimanı Gümrük Kapısı Çaycuma 1. Seçim Kurulu% 100 % 69,2 % 8,7 % 0,4 % 1,2 % 13,4 % 3 % 0,1 % 0,2 % 1 % 0,2 % 0,6 % 0,4 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Zonguldak Çaycuma Havalimanı Gümrük Kapısı Çaycuma 1. Seçim Kurulu% 100 % 69,21 % 8,66 % 0,39 % 1,23 % 13,43 % 3,05 % 0,1 % 0,25 % 0,98 % 0,25 % 0,59 % 0,39 AB
- Zonguldak Çaycuma Havalimanı Gümrük Kapısı Çaycuma 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Mersin Liman Gümrük Kapısı Akdeniz 1. Seçim Kurulu% 100 % 22,7 % 4,3 % 0,4 % 0 % 44,9 % 6,7 % 13,7 % 3,9 % 0,2 % 0,6 % 1 % 0,4 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Mersin Liman Gümrük Kapısı Akdeniz 1. Seçim Kurulu% 100 % 22,75 % 4,31 % 0,39 % 0 % 44,9 % 6,67 % 13,73 % 3,92 % 0,2 % 0,59 % 0,98 % 0,39 Vatan
- Mersin Liman Gümrük Kapısı Akdeniz 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Türkgözü Karayolu Gümrük Kapısı Posof 1. Seçim Kurulu% 100 % 53,8 % 15,4 % 0 % 7,7 % 23,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Türkgözü Karayolu Gümrük Kapısı Posof 1. Seçim Kurulu% 100 % 53,85 % 15,38 % 0 % 7,69 % 23,08 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 Genç Parti
- Türkgözü Karayolu Gümrük Kapısı Posof 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Derince Limanı Gümrük Kapısı Derince 1. Seçim Kurulu% 100 % 62,6 % 10,5 % 0,9 % 1,8 % 11,4 % 5,9 % 2 % 1,4 % 0,9 % 1,2 % 0,9 % 0,4 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Derince Limanı Gümrük Kapısı Derince 1. Seçim Kurulu% 100 % 62,57 % 10,52 % 0,89 % 1,78 % 11,41 % 5,88 % 1,96 % 1,43 % 0,89 % 1,25 % 0,89 % 0,36 MİLLET
- Derince Limanı Gümrük Kapısı Derince 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Bodrum Limanı Gümrük Kapısı Bodrum 1. Seçim Kurulu% 100 % 5,1 % 1,3 % 0 % 0,3 % 73,4 % 6,1 % 4,5 % 7,1 % 0 % 0,6 % 0 % 0,6 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bodrum Limanı Gümrük Kapısı Bodrum 1. Seçim Kurulu% 100 % 5,13 % 1,28 % 0 % 0,32 % 73,4 % 6,09 % 4,49 % 7,05 % 0 % 0,64 % 0 % 0,64 Vatan
- Bodrum Limanı Gümrük Kapısı Bodrum 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Elazığ Havalimanı Gümrük Kapısı Elazığ Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu% 100 % 36,8 % 4,7 % 0,3 % 1,3 % 16,5 % 1,3 % 34,8 % 0,9 % 0,2 % 0,8 % 0,6 % 1,1 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Elazığ Havalimanı Gümrük Kapısı Elazığ Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu% 100 % 36,81 % 4,69 % 0,28 % 1,31 % 16,53 % 1,31 % 34,84 % 0,94 % 0,19 % 0,75 % 0,56 % 1,13 Sol Parti
- Elazığ Havalimanı Gümrük Kapısı Elazığ Merkez İlçe 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Konya Havalimanı Gümrük Kapısı Selçuklu 1. Seçim Kurulu% 100 % 66,1 % 13,3 % 0,9 % 1,9 % 6 % 2,8 % 5,5 % 0,6 % 0,2 % 0,6 % 0,8 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Konya Havalimanı Gümrük Kapısı Selçuklu 1. Seçim Kurulu% 100 % 66,1 % 13,33 % 0,92 % 1,94 % 6 % 2,81 % 5,54 % 0,55 % 0,23 % 0,55 % 0,78 % 0,23 AB
- Konya Havalimanı Gümrük Kapısı Selçuklu 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kapıköy Karayolu Gümrük Kapısı Saray 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu% 100 % 21,1 % 26,3 % 0 % 0 % 15,8 % 5,3 % 26,3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kapıköy Karayolu Gümrük Kapısı Saray 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu% 100 % 21,05 % 26,32 % 0 % 0 % 15,79 % 5,26 % 26,32 % 0 % 0 % 0 % 0 % 5,26 Genç Parti
- Kapıköy Karayolu Gümrük Kapısı Saray 1.Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Samsun Limanı Gümrük Kapısı İlkadım 1. Seçim Kurulu% 100 % 51,8 % 9,5 % 0,7 % 2,2 % 23,1 % 6,3 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 1,5 % 1 % 0,5 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Samsun Limanı Gümrük Kapısı İlkadım 1. Seçim Kurulu% 100 % 51,82 % 9,49 % 0,73 % 2,19 % 23,11 % 6,33 % 0,73 % 0,73 % 0,73 % 1,46 % 0,97 % 0,49 ANAP
- Samsun Limanı Gümrük Kapısı İlkadım 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Trabzon Havalimanı Gümrük Kapısı Ortahisar 1. Seçim Kurulu% 100 % 66,6 % 12,4 % 0,4 % 1,7 % 8,9 % 4,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,7 % 0,5 % 1 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Trabzon Havalimanı Gümrük Kapısı Ortahisar 1. Seçim Kurulu% 100 % 66,63 % 12,43 % 0,4 % 1,66 % 8,86 % 4,53 % 0,45 % 0,55 % 0,6 % 0,65 % 0,45 % 0,96 AB
- Trabzon Havalimanı Gümrük Kapısı Ortahisar 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 2. Seçim Kurulu% 100 % 31,3 % 8,4 % 0,4 % 0,8 % 39,1 % 6,4 % 5,2 % 3,7 % 0,3 % 0,9 % 0,7 % 0,9 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 2. Seçim Kurulu% 100 % 31,33 % 8,36 % 0,43 % 0,79 % 39,07 % 6,37 % 5,16 % 3,72 % 0,32 % 0,93 % 0,72 % 0,92 AB
- Adnan Menderes Havalimanı Gümrük Kapısı Gaziemir 2. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Pazarkule Karayolu Geçici Gümrük Kapısı Edirne Merkez 4. Seçim Kurulu% 100 % 27,7 % 6,4 % 0 % 0 % 48,2 % 9,9 % 3,5 % 2,1 % 1,4 % 0 % 0 % 0,7 HKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Pazarkule Karayolu Geçici Gümrük Kapısı Edirne Merkez 4. Seçim Kurulu% 100 % 27,66 % 6,38 % 0 % 0 % 48,23 % 9,93 % 3,55 % 2,13 % 1,42 % 0 % 0 % 0,71 HKP
- Pazarkule Karayolu Geçici Gümrük Kapısı Edirne Merkez 4. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Ayvalık Limanı Gümrük Kapısı Ayvalık 1. Seçim Kurulu% 100 % 20,8 % 4,2 % 0,5 % 0,4 % 55,1 % 7 % 5,6 % 3,1 % 0,3 % 0,5 % 0,2 % 0,2 GBP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Ayvalık Limanı Gümrük Kapısı Ayvalık 1. Seçim Kurulu% 100 % 20,83 % 4,21 % 0,48 % 0,4 % 55,09 % 7 % 5,56 % 3,1 % 0,32 % 0,48 % 0,24 % 0,24 GBP
- Ayvalık Limanı Gümrük Kapısı Ayvalık 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Çardak Havalimanı Gümrük Kapısı Çardak 1. Seçim Kurulu% 100 % 54,3 % 11,3 % 0,6 % 1,3 % 20,3 % 5,3 % 0,4 % 1,9 % 0,1 % 1,6 % 0,5 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Çardak Havalimanı Gümrük Kapısı Çardak 1. Seçim Kurulu% 100 % 54,32 % 11,26 % 0,63 % 1,25 % 20,28 % 5,26 % 0,38 % 1,88 % 0,13 % 1,63 % 0,5 % 0,38 Genç Parti
- Çardak Havalimanı Gümrük Kapısı Çardak 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Çobanbey Karayolu Gümrük Kapısı Elbeyli 1. Seçim Kurulu% 100 % 41,3 % 19,3 % 0,7 % 3,9 % 12,2 % 4,3 % 0,5 % 0,4 % 0,2 % 6,6 % 9,3 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Çobanbey Karayolu Gümrük Kapısı Elbeyli 1. Seçim Kurulu% 100 % 41,31 % 19,28 % 0,74 % 3,91 % 12,16 % 4,3 % 0,45 % 0,42 % 0,16 % 6,63 % 9,25 % 0,42 Genç Parti
- Çobanbey Karayolu Gümrük Kapısı Elbeyli 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Yüksekova Esendere Gümrük Kapisi Yüksekova 1. Geçici İlçe Seçim Kurulu Başkanliği% 100 % 44,3 % 16,9 % 1,2 % 2,5 % 13,2 % 3,4 % 1,3 % 0,5 % 0,1 % 8,5 % 6,8 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Yüksekova Esendere Gümrük Kapisi Yüksekova 1. Geçici İlçe Seçim Kurulu Başkanliği% 100 % 44,31 % 16,86 % 1,18 % 2,48 % 13,2 % 3,4 % 1,31 % 0,52 % 0,13 % 8,5 % 6,8 % 0,52 Genç Parti
- Yüksekova Esendere Gümrük Kapisi Yüksekova 1. Geçici İlçe Seçim Kurulu Başkanliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Karkamış Karayolu Gümrük Kapısı Karkamış 1. Seçim Kurulu% 100 % 38,7 % 24,3 % 0,6 % 3,8 % 8,9 % 2,6 % 0,6 % 0 % 0,3 % 9,6 % 9,9 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Karkamış Karayolu Gümrük Kapısı Karkamış 1. Seçim Kurulu% 100 % 38,66 % 24,28 % 0,64 % 3,83 % 8,95 % 2,56 % 0,64 % 0 % 0,32 % 9,58 % 9,9 % 0,32 Genç Parti
- Karkamış Karayolu Gümrük Kapısı Karkamış 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
İstanbul Havalimani Gümrük Kapisi Arnavutköy 1. Seçim Kurulu% 100 % 34,7 % 6,3 % 0,4 % 1,3 % 36,7 % 6,6 % 5,8 % 4,6 % 0 % 1,4 % 0,9 % 0,1 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İstanbul Havalimani Gümrük Kapisi Arnavutköy 1. Seçim Kurulu% 100 % 34,66 % 6,26 % 0,41 % 1,34 % 36,72 % 6,56 % 5,77 % 4,64 % 0,04 % 1,38 % 0,87 % 0,14 TKP
- İstanbul Havalimani Gümrük Kapisi Arnavutköy 1. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 3. Seçim Kurulu% 100 % 35,7 % 6,9 % 0,4 % 1,9 % 34,5 % 6,5 % 5,9 % 4,4 % 0,2 % 1,4 % 0,8 % 0,1 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 3. Seçim Kurulu% 100 % 35,7 % 6,89 % 0,4 % 1,88 % 34,53 % 6,54 % 5,93 % 4,36 % 0,21 % 1,39 % 0,8 % 0,11 Vatan
- İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 3. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 2. Seçim Kurulu% 100 % 35,3 % 6,1 % 0,5 % 1,6 % 36,2 % 6,8 % 5,1 % 4,6 % 0,2 % 1 % 1 % 0,1 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 2. Seçim Kurulu% 100 % 35,34 % 6,14 % 0,53 % 1,62 % 36,21 % 6,79 % 5,14 % 4,64 % 0,2 % 1,03 % 1,01 % 0,12 ANAP
- İstanbul Havalimanı Gümrük Kapısı Arnavutköy 2. Seçim Kurulu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Güney Afrika% 100 % 19,9 % 1,8 % 0,4 % 0,9 % 51,8 % 7,3 % 8,6 % 3,9 % 0,1 % 2,2 % 0,9 % 1,2 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Güney Afrika% 100 % 19,88 % 1,78 % 0,45 % 0,89 % 51,78 % 7,27 % 8,61 % 3,86 % 0,15 % 2,23 % 0,89 % 1,19 MİLLET
- Güney Afrika (24 Haz 18) % 31,48 % 4,23 % 0 % 0 % 31,75 % 17,2 % 12,17 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Cape Town Başkonsolosluğu% 100 % 16,1 % 0,6 % 0 % 0,6 % 56,5 % 5 % 9,3 % 3,1 % 0 % 2,5 % 1,2 % 3,7 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Cape Town Başkonsolosluğu% 100 % 16,15 % 0,62 % 0 % 0,62 % 56,52 % 4,97 % 9,32 % 3,11 % 0 % 2,48 % 1,24 % 3,73 MİLLET
- Cape Town Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Pretorya Büyükelçiliği% 100 % 21,1 % 2,1 % 0,6 % 1 % 50,3 % 8 % 8,4 % 4,1 % 0,2 % 2,1 % 0,8 % 0,4 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Pretorya Büyükelçiliği% 100 % 21,05 % 2,14 % 0,58 % 0,97 % 50,29 % 7,99 % 8,38 % 4,09 % 0,19 % 2,14 % 0,78 % 0,39 MİLLET
- Pretorya Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Gürcistan% 100 % 22,2 % 5,5 % 0,6 % 1,9 % 43,1 % 9,2 % 6,9 % 5,2 % 0,3 % 2,6 % 1,3 % 0,3 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Gürcistan% 100 % 22,23 % 5,48 % 0,6 % 1,89 % 43,07 % 9,17 % 6,88 % 5,18 % 0,3 % 2,59 % 1,3 % 0,3 AB
- Gürcistan (24 Haz 18) % 28,74 % 7,65 % 0 % 0 % 37,24 % 11,9 % 11,56 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Batum Başkonsolosluğu% 100 % 25,4 % 6,8 % 1,1 % 1,9 % 38,6 % 9,4 % 7,2 % 3,6 % 0,2 % 3,6 % 1,3 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Batum Başkonsolosluğu% 100 % 25,37 % 6,82 % 1,07 % 1,92 % 38,59 % 9,38 % 7,25 % 3,62 % 0,21 % 3,62 % 1,28 % 0,21 ANAP
- Batum Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Tiflis Büyükelçiliği% 100 % 19,5 % 4,3 % 0,2 % 1,9 % 47 % 9 % 6,6 % 6,6 % 0,4 % 1,7 % 1,3 % 0,6 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Tiflis Büyükelçiliği% 100 % 19,48 % 4,31 % 0,19 % 1,87 % 47 % 8,99 % 6,55 % 6,55 % 0,37 % 1,69 % 1,31 % 0,56 AB
- Tiflis Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Hollanda% 100 % 53,4 % 13 % 0,4 % 1,3 % 18,9 % 3,2 % 4,6 % 2,5 % 0,2 % 0,9 % 0,6 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Hollanda% 100 % 53,36 % 12,99 % 0,44 % 1,25 % 18,9 % 3,16 % 4,58 % 2,55 % 0,16 % 0,93 % 0,57 % 0,16 AB
- Hollanda (24 Haz 18) % 63 % 10,19 % 0 % 0 % 12,67 % 3,3 % 9,13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Deventer Başkonsolosluğu% 100 % 53,7 % 14,2 % 0,5 % 1,2 % 18 % 3,1 % 4,6 % 2,1 % 0,1 % 1 % 0,6 % 0,1 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Deventer Başkonsolosluğu% 100 % 53,74 % 14,24 % 0,46 % 1,15 % 18 % 3,09 % 4,59 % 2,11 % 0,1 % 1,04 % 0,55 % 0,14 AB
- Deventer Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Rotterdam Başkonsolosluğu% 100 % 54,8 % 13,5 % 0,3 % 1,3 % 16,1 % 2,8 % 6,1 % 2 % 0,2 % 1 % 0,5 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Rotterdam Başkonsolosluğu% 100 % 54,81 % 13,52 % 0,35 % 1,34 % 16,1 % 2,83 % 6,15 % 2,03 % 0,18 % 1 % 0,5 % 0,22 AB
- Rotterdam Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Amsterdam Başkonsolosluğu% 100 % 52,3 % 12,1 % 0,6 % 1,3 % 21,4 % 3,4 % 3,1 % 3,1 % 0,2 % 0,8 % 0,6 % 0,1 GBP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Amsterdam Başkonsolosluğu% 100 % 52,26 % 12,12 % 0,57 % 1,31 % 21,44 % 3,38 % 3,08 % 3,14 % 0,15 % 0,79 % 0,62 % 0,13 GBP
- Amsterdam Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Eindhoven% 100 % 49,3 % 10,3 % 0,3 % 0,7 % 25,1 % 4,1 % 3,2 % 3,9 % 0,2 % 0,9 % 0,8 % 0,1 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Eindhoven% 100 % 49,29 % 10,33 % 0,32 % 0,72 % 25,12 % 4,11 % 3,16 % 3,94 % 0,24 % 0,89 % 0,79 % 0,11 AB
- Eindhoven (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Irak Cumhuriyeti% 100 % 44,6 % 6,7 % 0,7 % 1,6 % 15,9 % 4,6 % 19,3 % 2,1 % 0,3 % 2,2 % 0,9 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Irak Cumhuriyeti% 100 % 44,62 % 6,68 % 0,67 % 1,6 % 15,9 % 4,61 % 19,31 % 2,07 % 0,27 % 2,2 % 0,87 % 0,4 Genç Parti
- Irak Cumhuriyeti (24 Haz 18) % 26,2 % 5,07 % 0 % 0 % 13,52 % 6,2 % 47,89 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Basra Başkonsolosluğu% 100 % 56,8 % 6,8 % 0 % 4,1 % 20,3 % 4,1 % 1,4 % 0 % 0 % 6,8 % 0 % 0 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Basra Başkonsolosluğu% 100 % 56,76 % 6,76 % 0 % 4,05 % 20,27 % 4,05 % 1,35 % 0 % 0 % 6,76 % 0 % 0 Genç Parti
- Basra Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Erbil Başkonsolosluğu% 100 % 39,1 % 5,2 % 0,4 % 1,3 % 14,9 % 4,4 % 27,7 % 2,6 % 0,3 % 1,8 % 1 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Erbil Başkonsolosluğu% 100 % 39,11 % 5,25 % 0,4 % 1,29 % 14,85 % 4,36 % 27,72 % 2,57 % 0,3 % 1,78 % 0,99 % 0,5 Genç Parti
- Erbil Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Bağdat Büyükelçiliği% 100 % 55,9 % 10,2 % 1,5 % 1,9 % 17,7 % 5,3 % 1,9 % 1,2 % 0,2 % 2,4 % 0,7 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bağdat Büyükelçiliği% 100 % 55,93 % 10,17 % 1,45 % 1,94 % 17,68 % 5,33 % 1,94 % 1,21 % 0,24 % 2,42 % 0,73 % 0,24 Genç Parti
- Bağdat Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
İran% 100 % 35,1 % 5 % 0,9 % 3,8 % 30,4 % 7,1 % 4,5 % 0,2 % 0,9 % 1,9 % 0,9 % 1,2 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İran% 100 % 35,14 % 4,95 % 0,94 % 3,77 % 30,42 % 7,08 % 4,48 % 0,24 % 0,94 % 1,89 % 0,94 % 1,18 Vatan
- İran (24 Haz 18) % 28,83 % 6,76 % 0 % 0 % 27,05 % 16,01 % 15,3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Tebriz Başkonsolosluğu% 100 % 25,6 % 0 % 0,8 % 3,9 % 44,2 % 12,4 % 1,6 % 0 % 0,8 % 2,3 % 1,6 % 0,8 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Tebriz Başkonsolosluğu% 100 % 25,58 % 0 % 0,78 % 3,88 % 44,19 % 12,4 % 1,55 % 0 % 0,78 % 2,33 % 1,55 % 0,78 HAK-PAR
- Tebriz Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Meşhed Başkonsolosluğu% 100 % 60,5 % 1,2 % 2,3 % 1,2 % 12,8 % 2,3 % 1,2 % 0 % 2,3 % 3,5 % 2,3 % 3,5 HKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Meşhed Başkonsolosluğu% 100 % 60,47 % 1,16 % 2,33 % 1,16 % 12,79 % 2,33 % 1,16 % 0 % 2,33 % 3,49 % 2,33 % 3,49 HKP
- Meşhed Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Tahran Büyükelçiliği% 100 % 30,6 % 9,6 % 0,5 % 4,8 % 29,2 % 5,7 % 7,7 % 0,5 % 0,5 % 1 % 0 % 1,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Tahran Büyükelçiliği% 100 % 30,62 % 9,57 % 0,48 % 4,78 % 29,19 % 5,74 % 7,66 % 0,48 % 0,48 % 0,96 % 0 % 1,44 Genç Parti
- Tahran Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
İrlanda% 100 % 5,6 % 1,6 % 0,1 % 0,4 % 55,9 % 11,5 % 7,1 % 11,7 % 0,1 % 3,2 % 1,6 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İrlanda% 100 % 5,57 % 1,59 % 0,09 % 0,43 % 55,94 % 11,54 % 7,1 % 11,71 % 0,09 % 3,23 % 1,64 % 0,3 TKP
- İrlanda (24 Haz 18) % 12,65 % 3,82 % 0 % 0 % 46,27 % 11,08 % 24,8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Dublin Büyükelçiliği% 100 % 5,6 % 1,6 % 0,1 % 0,4 % 55,9 % 11,5 % 7,1 % 11,7 % 0,1 % 3,2 % 1,6 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Dublin Büyükelçiliği% 100 % 5,57 % 1,59 % 0,09 % 0,43 % 55,94 % 11,54 % 7,1 % 11,71 % 0,09 % 3,23 % 1,64 % 0,3 TKP
- Dublin Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
İspanya% 100 % 11,8 % 3,4 % 0,3 % 0,3 % 57,2 % 5,1 % 8,7 % 10,7 % 0,1 % 0,7 % 0,5 % 0,3 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İspanya% 100 % 11,77 % 3,36 % 0,31 % 0,34 % 57,15 % 5,13 % 8,69 % 10,74 % 0,06 % 0,71 % 0,51 % 0,26 Sol Parti
- İspanya (24 Haz 18) % 14,7 % 2,6 % 0 % 0 % 39,02 % 8,44 % 34 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Barselona Başkonsolosluğu% 100 % 15,6 % 4,7 % 0,3 % 0,5 % 54,9 % 4,4 % 7,3 % 9,9 % 0 % 0,6 % 0,4 % 0,3 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Barselona Başkonsolosluğu% 100 % 15,65 % 4,7 % 0,31 % 0,48 % 54,95 % 4,4 % 7,34 % 9,89 % 0 % 0,62 % 0,44 % 0,26 Sol Parti
- Barselona Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Madrid Büyükelçiliği% 100 % 4,6 % 0,9 % 0,3 % 0,1 % 61,2 % 6,5 % 11,2 % 12,3 % 0,2 % 0,9 % 0,6 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Madrid Büyükelçiliği% 100 % 4,62 % 0,89 % 0,32 % 0,08 % 61,21 % 6,48 % 11,17 % 12,31 % 0,16 % 0,89 % 0,65 % 0,24 Sol Parti
- Madrid Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
İsrail% 100 % 18,6 % 3,9 % 0,1 % 0,4 % 60,1 % 4,2 % 3,3 % 5,3 % 0,2 % 0,5 % 0,9 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İsrail% 100 % 18,57 % 3,92 % 0,1 % 0,4 % 60,14 % 4,22 % 3,31 % 5,32 % 0,2 % 0,5 % 0,9 % 0,4 Genç Parti
- İsrail (24 Haz 18) % 27,07 % 5,77 % 0 % 0 % 34,62 % 5,62 % 26,48 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Telaviv Büyükelçiliği% 100 % 18,6 % 3,9 % 0,1 % 0,4 % 60,1 % 4,2 % 3,3 % 5,3 % 0,2 % 0,5 % 0,9 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Telaviv Büyükelçiliği% 100 % 18,57 % 3,92 % 0,1 % 0,4 % 60,14 % 4,22 % 3,31 % 5,32 % 0,2 % 0,5 % 0,9 % 0,4 Genç Parti
- Telaviv Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
İsveç% 100 % 32,5 % 10,4 % 0,2 % 0,7 % 21,7 % 3,8 % 24,9 % 3,3 % 0,1 % 0,8 % 0,6 % 0,3 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İsveç% 100 % 32,47 % 10,36 % 0,18 % 0,69 % 21,69 % 3,77 % 24,89 % 3,26 % 0,1 % 0,83 % 0,58 % 0,25 Sol Parti
- İsveç (24 Haz 18) % 36,42 % 7,75 % 0 % 0 % 13,54 % 4,23 % 37,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Stokholm Büyükelçiliği% 100 % 32,5 % 10,4 % 0,2 % 0,7 % 21,7 % 3,8 % 24,9 % 3,3 % 0,1 % 0,8 % 0,6 % 0,3 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Stokholm Büyükelçiliği% 100 % 32,47 % 10,36 % 0,18 % 0,69 % 21,69 % 3,77 % 24,89 % 3,26 % 0,1 % 0,83 % 0,58 % 0,25 Sol Parti
- Stokholm Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
İsviçre% 100 % 30,2 % 8,5 % 0,3 % 1,1 % 26,2 % 2,5 % 25,1 % 3,5 % 0,1 % 0,6 % 0,5 % 0,3 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İsviçre% 100 % 30,17 % 8,46 % 0,34 % 1,1 % 26,21 % 2,49 % 25,14 % 3,52 % 0,12 % 0,64 % 0,55 % 0,3 Sol Parti
- İsviçre (24 Haz 18) % 31,32 % 5,79 % 0 % 0 % 17,29 % 3,16 % 40,78 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Cenevre Başkonsolosluğu% 100 % 42 % 14,6 % 0,3 % 1,2 % 19,9 % 2 % 15,3 % 2,2 % 0,1 % 0,7 % 0,5 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Cenevre Başkonsolosluğu% 100 % 41,97 % 14,57 % 0,33 % 1,22 % 19,94 % 1,97 % 15,32 % 2,25 % 0,11 % 0,66 % 0,53 % 0,17 Sol Parti
- Cenevre Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Zürih Başkonsolosluğu% 100 % 27,1 % 6,9 % 0,3 % 1,1 % 28,3 % 2,6 % 27,3 % 3,8 % 0,1 % 0,6 % 0,6 % 0,3 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Zürih Başkonsolosluğu% 100 % 27,13 % 6,87 % 0,32 % 1,09 % 28,3 % 2,63 % 27,34 % 3,77 % 0,13 % 0,59 % 0,59 % 0,32 Sol Parti
- Zürih Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Bern Büyükelçiliği% 100 % 25,7 % 6,2 % 0,4 % 1 % 27,3 % 2,7 % 29,8 % 4,2 % 0,1 % 0,8 % 0,4 % 0,4 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bern Büyükelçiliği% 100 % 25,66 % 6,18 % 0,41 % 0,99 % 27,27 % 2,69 % 29,83 % 4,22 % 0,09 % 0,78 % 0,44 % 0,38 Sol Parti
- Bern Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
İtalya% 100 % 18 % 3,8 % 1,6 % 0,8 % 47,7 % 5,6 % 13,7 % 5,9 % 0,1 % 1 % 0,6 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İtalya% 100 % 18,02 % 3,84 % 1,56 % 0,81 % 47,73 % 5,62 % 13,74 % 5,87 % 0,13 % 1,03 % 0,63 % 0,17 Sol Parti
- İtalya (24 Haz 18) % 28,65 % 2,42 % 0 % 0 % 31,3 % 5,48 % 30,53 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Milano Başkonsolosluğu% 100 % 20,8 % 4,5 % 1,9 % 1 % 46,4 % 5,3 % 12,4 % 5,2 % 0,2 % 0,8 % 0,6 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Milano Başkonsolosluğu% 100 % 20,84 % 4,5 % 1,92 % 0,97 % 46,39 % 5,28 % 12,39 % 5,2 % 0,16 % 0,84 % 0,56 % 0,17 Sol Parti
- Milano Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Roma Büyükelçiliği% 100 % 5,9 % 1 % 0 % 0,2 % 53,5 % 7,1 % 19,5 % 8,7 % 0 % 1,8 % 0,9 % 0,2 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Roma Büyükelçiliği% 100 % 5,92 % 1,05 % 0 % 0,16 % 53,48 % 7,07 % 19,54 % 8,75 % 0 % 1,83 % 0,94 % 0,21 TKP
- Roma Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Japonya% 100 % 26,7 % 4,7 % 0,3 % 1,4 % 24,5 % 3,2 % 31 % 3,5 % 0,1 % 2 % 1,6 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Japonya% 100 % 26,71 % 4,7 % 0,27 % 1,41 % 24,48 % 3,19 % 30,99 % 3,46 % 0,1 % 1,99 % 1,65 % 0,24 Sol Parti
- Japonya (24 Haz 18) % 33,68 % 4,42 % 0 % 0 % 12,88 % 3,87 % 44,29 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Tokyo Büyükelçiliği% 100 % 14,1 % 2,7 % 0,2 % 0,7 % 26,8 % 3,1 % 45 % 3,8 % 0,1 % 1,5 % 0,9 % 0,4 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Tokyo Büyükelçiliği% 100 % 14,09 % 2,66 % 0,16 % 0,69 % 26,85 % 3,14 % 45,03 % 3,77 % 0,05 % 1,49 % 0,85 % 0,37 Sol Parti
- Tokyo Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Nagoya Başkonsolosluğu% 100 % 49,6 % 8,4 % 0,5 % 2,7 % 20,2 % 3,3 % 5,5 % 2,9 % 0,2 % 2,9 % 3,1 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Nagoya Başkonsolosluğu% 100 % 49,61 % 8,4 % 0,48 % 2,7 % 20,17 % 3,28 % 5,5 % 2,9 % 0,19 % 2,9 % 3,09 % 0,19 Genç Parti
- Nagoya Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kanada% 100 % 14,3 % 2 % 0,1 % 0,5 % 52,3 % 5,1 % 13,9 % 8,1 % 0,3 % 1 % 0,9 % 0,2 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kanada% 100 % 14,35 % 2,04 % 0,13 % 0,46 % 52,34 % 5,06 % 13,9 % 8,09 % 0,35 % 1,05 % 0,86 % 0,22 AB
- Kanada (24 Haz 18) % 23,09 % 2,6 % 0 % 0 % 33,94 % 6,34 % 32,58 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Toronto Başkonsolosluğu% 100 % 12,6 % 2 % 0,2 % 0,5 % 51,6 % 4,8 % 16,3 % 8,5 % 0,6 % 1 % 0,7 % 0,4 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Toronto Başkonsolosluğu% 100 % 12,6 % 2,02 % 0,17 % 0,5 % 51,56 % 4,8 % 16,26 % 8,47 % 0,56 % 0,97 % 0,73 % 0,38 AB
- Toronto Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Montreal Başkonsolosluğu% 100 % 26,7 % 3,1 % 0,2 % 0,6 % 39,8 % 3,1 % 18,5 % 5,1 % 0,1 % 0,7 % 0,6 % 0,4 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Montreal Başkonsolosluğu% 100 % 26,67 % 3,11 % 0,17 % 0,59 % 39,83 % 3,11 % 18,53 % 5,06 % 0,15 % 0,68 % 0,61 % 0,39 Sol Parti
- Montreal Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Vancouver Başkonsolosluğu% 100 % 7,4 % 0,9 % 0 % 0,3 % 64,6 % 7,2 % 5,7 % 9,8 % 0 % 1,5 % 1,3 % 0,2 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Vancouver Başkonsolosluğu% 100 % 7,39 % 0,95 % 0,02 % 0,31 % 64,55 % 7,25 % 5,71 % 9,78 % 0,05 % 1,47 % 1,35 % 0,24 TKP
- Vancouver Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Ottava Büyükelçiliği% 100 % 13,7 % 2,4 % 0,1 % 0,2 % 58,2 % 6,2 % 6,1 % 8,7 % 0,1 % 1,4 % 1,2 % 0,5 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Ottava Büyükelçiliği% 100 % 13,7 % 2,39 % 0,07 % 0,2 % 58,21 % 6,2 % 6,07 % 8,73 % 0,07 % 1,43 % 1,16 % 0,48 TKP
- Ottava Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Karadağ% 100 % 9,2 % 3 % 0,2 % 0,9 % 50,6 % 8 % 7,2 % 13,8 % 0,1 % 3,3 % 2,3 % 0,8 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Karadağ% 100 % 9,2 % 3 % 0,19 % 0,94 % 50,61 % 7,98 % 7,23 % 13,8 % 0,09 % 3,29 % 2,25 % 0,75 Genç Parti
- Karadağ (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Podgoritsa Büyükelçiliği% 100 % 9,2 % 3 % 0,2 % 0,9 % 50,6 % 8 % 7,2 % 13,8 % 0,1 % 3,3 % 2,3 % 0,8 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Podgoritsa Büyükelçiliği% 100 % 9,2 % 3 % 0,19 % 0,94 % 50,61 % 7,98 % 7,23 % 13,8 % 0,09 % 3,29 % 2,25 % 0,75 Genç Parti
- Podgoritsa Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Katar% 100 % 54,7 % 3,8 % 0,6 % 1,6 % 24,3 % 4,6 % 1,5 % 4,3 % 0,3 % 1,5 % 1,3 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Katar% 100 % 54,67 % 3,78 % 0,6 % 1,62 % 24,33 % 4,57 % 1,49 % 4,28 % 0,32 % 1,55 % 1,32 % 0,24 Genç Parti
- Katar (24 Haz 18) % 23,87 % 5,2 % 0 % 0 % 45,39 % 10,9 % 12,77 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Doha Büyükelçiliği% 100 % 54,7 % 3,8 % 0,6 % 1,6 % 24,3 % 4,6 % 1,5 % 4,3 % 0,3 % 1,5 % 1,3 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Doha Büyükelçiliği% 100 % 54,67 % 3,78 % 0,6 % 1,62 % 24,33 % 4,57 % 1,49 % 4,28 % 0,32 % 1,55 % 1,32 % 0,24 Genç Parti
- Doha Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kazakistan% 100 % 31,5 % 9,7 % 0,6 % 1,3 % 31,2 % 7,3 % 6,7 % 5,2 % 0,1 % 3 % 1,7 % 0,6 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kazakistan% 100 % 31,54 % 9,75 % 0,62 % 1,32 % 31,23 % 7,32 % 6,75 % 5,21 % 0,09 % 3 % 1,68 % 0,62 Genç Parti
- Kazakistan (24 Haz 18) % 37,77 % 9,19 % 0 % 0 % 26,19 % 10,2 % 14,4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Almatı Başkonsolosluğu% 100 % 32,2 % 9,3 % 0,5 % 1,3 % 30,7 % 7,4 % 7,3 % 5,1 % 0,1 % 3,1 % 1,3 % 0,6 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Almatı Başkonsolosluğu% 100 % 32,2 % 9,32 % 0,51 % 1,35 % 30,72 % 7,39 % 7,33 % 5,14 % 0,13 % 3,08 % 1,35 % 0,58 Genç Parti
- Almatı Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Aktau Başkonsolosluğu% 100 % 28,2 % 6,8 % 0,9 % 0,9 % 37,6 % 6 % 5,1 % 8,5 % 0 % 4,3 % 0 % 0,9 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Aktau Başkonsolosluğu% 100 % 28,21 % 6,84 % 0,85 % 0,85 % 37,61 % 5,98 % 5,13 % 8,55 % 0 % 4,27 % 0 % 0,85 ANAP
- Aktau Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Nur-Sultan Büyükelçiliği% 100 % 30,5 % 11,4 % 0,8 % 1,3 % 31,3 % 7,4 % 5,6 % 4,7 % 0 % 2,5 % 2,9 % 0,8 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Nur-Sultan Büyükelçiliği% 100 % 30,47 % 11,45 % 0,84 % 1,35 % 31,31 % 7,41 % 5,56 % 4,71 % 0 % 2,53 % 2,86 % 0,84 Genç Parti
- Nur-Sultan Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kırgızistan% 100 % 51,2 % 10,2 % 0,6 % 2,2 % 15,4 % 7 % 4 % 2,6 % 0,2 % 4 % 1 % 0,4 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kırgızistan% 100 % 51,25 % 10,25 % 0,64 % 2,24 % 15,44 % 7,05 % 3,97 % 2,63 % 0,19 % 3,97 % 1,02 % 0,38 MİLLET
- Kırgızistan (24 Haz 18) % 47,13 % 11,48 % 0 % 0 % 13,16 % 12,08 % 11,48 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Bişkek Büyükelçiliği% 100 % 51,2 % 10,2 % 0,6 % 2,2 % 15,4 % 7 % 4 % 2,6 % 0,2 % 4 % 1 % 0,4 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bişkek Büyükelçiliği% 100 % 51,25 % 10,25 % 0,64 % 2,24 % 15,44 % 7,05 % 3,97 % 2,63 % 0,19 % 3,97 % 1,02 % 0,38 MİLLET
- Bişkek Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kore Cumhuriyeti% 100 % 14,4 % 1,9 % 0,4 % 1,5 % 55,4 % 10,1 % 2,1 % 6,1 % 0 % 3,4 % 2,7 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kore Cumhuriyeti% 100 % 14,42 % 1,9 % 0,38 % 1,52 % 55,41 % 10,06 % 2,09 % 6,07 % 0 % 3,42 % 2,66 % 0,38 Genç Parti
- Kore Cumhuriyeti (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Seul Büyükelçiliği% 100 % 14,4 % 1,9 % 0,4 % 1,5 % 55,4 % 10,1 % 2,1 % 6,1 % 0 % 3,4 % 2,7 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Seul Büyükelçiliği% 100 % 14,42 % 1,9 % 0,38 % 1,52 % 55,41 % 10,06 % 2,09 % 6,07 % 0 % 3,42 % 2,66 % 0,38 Genç Parti
- Seul Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kosova% 100 % 36,8 % 8,5 % 0,7 % 2,7 % 27,7 % 11,7 % 1,2 % 3,6 % 0,4 % 2,9 % 2,4 % 0,3 HKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kosova% 100 % 36,77 % 8,5 % 0,67 % 2,67 % 27,7 % 11,65 % 1,24 % 3,63 % 0,38 % 2,87 % 2,39 % 0,29 HKP
- Kosova (24 Haz 18) % 44,33 % 14,35 % 0 % 0 % 25,27 % 8,24 % 5,78 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Prizren Başkonsolosluğu% 100 % 47,6 % 7 % 1,3 % 3,5 % 17,9 % 12,7 % 0,7 % 0,9 % 0,4 % 2,8 % 3,1 % 0,4 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Prizren Başkonsolosluğu% 100 % 47,6 % 6,99 % 1,31 % 3,49 % 17,9 % 12,66 % 0,66 % 0,87 % 0,44 % 2,84 % 3,06 % 0,44 HAK-PAR
- Prizren Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Priştine Büyükelçiliği% 100 % 28,4 % 9,7 % 0,2 % 2 % 35,3 % 10,9 % 1,7 % 5,8 % 0,3 % 2,9 % 1,9 % 0,3 HKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Priştine Büyükelçiliği% 100 % 28,35 % 9,68 % 0,17 % 2,04 % 35,31 % 10,87 % 1,7 % 5,77 % 0,34 % 2,89 % 1,87 % 0,34 HKP
- Priştine Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kuveyt% 100 % 52,3 % 8,1 % 0,6 % 2 % 21,5 % 4,1 % 1,9 % 6 % 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kuveyt% 100 % 52,31 % 8,06 % 0,59 % 2 % 21,53 % 4,06 % 1,9 % 6,03 % 0,46 % 0,75 % 0,56 % 0,23 Genç Parti
- Kuveyt (24 Haz 18) % 32,83 % 8,36 % 0 % 0 % 39,38 % 5,84 % 11,08 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Kuveyt Büyükelçiliği% 100 % 52,3 % 8,1 % 0,6 % 2 % 21,5 % 4,1 % 1,9 % 6 % 0,5 % 0,8 % 0,6 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kuveyt Büyükelçiliği% 100 % 52,31 % 8,06 % 0,59 % 2 % 21,53 % 4,06 % 1,9 % 6,03 % 0,46 % 0,75 % 0,56 % 0,23 Genç Parti
- Kuveyt Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kuzey Kıbrıs Türk Cum.% 100 % 30,1 % 7,3 % 0,4 % 1,1 % 35,2 % 7 % 6,8 % 4,8 % 0,3 % 2,1 % 2,9 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kuzey Kıbrıs Türk Cum.% 100 % 30,09 % 7,32 % 0,38 % 1,09 % 35,24 % 6,99 % 6,78 % 4,81 % 0,3 % 2,13 % 2,92 % 0,37 Genç Parti
- Kuzey Kıbrıs Türk Cum. (24 Haz 18) % 41,98 % 6,84 % 0 % 0 % 27,67 % 8,39 % 13,15 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Lefkoşa Büyükelçiliği% 100 % 28,9 % 7,1 % 0,4 % 1,2 % 36,3 % 6,9 % 7,1 % 5,2 % 0,2 % 2,1 % 2,8 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Lefkoşa Büyükelçiliği% 100 % 28,95 % 7,08 % 0,37 % 1,17 % 36,27 % 6,92 % 7,05 % 5,22 % 0,25 % 2,12 % 2,76 % 0,4 Genç Parti
- Lefkoşa Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Gazimağusa Başkonsolosluğu% 100 % 33,6 % 8,2 % 0,4 % 0,9 % 32,4 % 7 % 5,9 % 3,9 % 0,4 % 2 % 2,9 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Gazimağusa Başkonsolosluğu% 100 % 33,57 % 8,24 % 0,42 % 0,9 % 32,45 % 7,02 % 5,86 % 3,92 % 0,41 % 2,02 % 2,91 % 0,34 Genç Parti
- Gazimağusa Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
GÜZELYURT% 100 % 27,4 % 5,9 % 0,4 % 1 % 36,1 % 7,7 % 7,9 % 4,2 % 0,3 % 2,7 % 4,7 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GÜZELYURT% 100 % 27,37 % 5,93 % 0,37 % 1,02 % 36,06 % 7,69 % 7,91 % 4,19 % 0,29 % 2,74 % 4,7 % 0,2 Genç Parti
- GÜZELYURT (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kuzey Makedonya% 100 % 28,4 % 6,7 % 0,6 % 3,2 % 32,2 % 10,5 % 6,3 % 4,1 % 0,1 % 3 % 3 % 0,6 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kuzey Makedonya% 100 % 28,39 % 6,67 % 0,57 % 3,16 % 32,24 % 10,52 % 6,32 % 4,14 % 0,11 % 3,05 % 2,99 % 0,63 Genç Parti
- Kuzey Makedonya (24 Haz 18) % 52,72 % 6,53 % 0 % 0 % 20,53 % 6,38 % 8,09 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Üsküp Büyükelçiliği% 100 % 28,4 % 6,7 % 0,6 % 3,2 % 32,2 % 10,5 % 6,3 % 4,1 % 0,1 % 3 % 3 % 0,6 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Üsküp Büyükelçiliği% 100 % 28,39 % 6,67 % 0,57 % 3,16 % 32,24 % 10,52 % 6,32 % 4,14 % 0,11 % 3,05 % 2,99 % 0,63 Genç Parti
- Üsküp Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Libya Devleti% 100 % 37,9 % 16,4 % 0,7 % 4,1 % 18,1 % 9,2 % 0,8 % 0,4 % 0,2 % 7,6 % 3,6 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Libya Devleti% 100 % 37,94 % 16,42 % 0,68 % 4,07 % 18,07 % 9,16 % 0,82 % 0,39 % 0,24 % 7,56 % 3,63 % 0,39 Genç Parti
- Libya Devleti (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Misurata Başkonsolosluğu% 100 % 40,5 % 14,5 % 0,5 % 4,6 % 18,2 % 8 % 0,7 % 0,8 % 0,1 % 6 % 5,3 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Misurata Başkonsolosluğu% 100 % 40,49 % 14,54 % 0,54 % 4,62 % 18,21 % 8,02 % 0,68 % 0,82 % 0,14 % 5,98 % 5,3 % 0,41 Genç Parti
- Misurata Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Trablus Büyükelçiliği% 100 % 36,5 % 17,5 % 0,8 % 3,8 % 18 % 9,8 % 0,9 % 0,2 % 0,3 % 8,4 % 2,7 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Trablus Büyükelçiliği% 100 % 36,52 % 17,47 % 0,75 % 3,77 % 18 % 9,79 % 0,9 % 0,15 % 0,3 % 8,43 % 2,71 % 0,38 Genç Parti
- Trablus Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Litvanya Cumhuriyeti% 100 % 9 % 2,2 % 0 % 0,5 % 51,3 % 14,3 % 4,8 % 9,5 % 0 % 4,1 % 2,9 % 0,3 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Litvanya Cumhuriyeti% 100 % 8,98 % 2,25 % 0 % 0,52 % 51,3 % 14,34 % 4,84 % 9,5 % 0 % 4,15 % 2,94 % 0,35 Vatan
- Litvanya Cumhuriyeti (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Vilnius Büyükelçiliği% 100 % 9 % 2,2 % 0 % 0,5 % 51,3 % 14,3 % 4,8 % 9,5 % 0 % 4,1 % 2,9 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Vilnius Büyükelçiliği% 100 % 8,98 % 2,25 % 0 % 0,52 % 51,3 % 14,34 % 4,84 % 9,5 % 0 % 4,15 % 2,94 % 0,35 TKP
- Vilnius Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Lübnan% 100 % 93,4 % 0,4 % 0,5 % 0,2 % 3 % 0,7 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Lübnan% 100 % 93,36 % 0,38 % 0,51 % 0,24 % 2,98 % 0,72 % 0,34 % 0,17 % 0,14 % 0,1 % 0 % 0,27 Genç Parti
- Lübnan (24 Haz 18) % 92,42 % 0,81 % 0 % 0 % 2,62 % 1,61 % 1,21 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Beyrut Büyükelçiliği% 100 % 93,4 % 0,4 % 0,5 % 0,2 % 3 % 0,7 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Beyrut Büyükelçiliği% 100 % 93,36 % 0,38 % 0,51 % 0,24 % 2,98 % 0,72 % 0,34 % 0,17 % 0,14 % 0,1 % 0 % 0,27 Genç Parti
- Beyrut Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Lüksemburg Büyük Dükalığı% 100 % 45 % 12,3 % 0,3 % 1,1 % 20,5 % 2,2 % 14,2 % 2,1 % 0,1 % 0,8 % 0,4 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Lüksemburg Büyük Dükalığı% 100 % 44,97 % 12,29 % 0,31 % 1,13 % 20,45 % 2,24 % 14,2 % 2,14 % 0,12 % 0,81 % 0,38 % 0,22 Sol Parti
- Lüksemburg Büyük Dükalığı (24 Haz 18) % 50,66 % 8,53 % 0 % 0 % 13,94 % 2,16 % 23,23 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Lüksemburg Büyükelçiliği% 100 % 45 % 12,3 % 0,3 % 1,1 % 20,5 % 2,2 % 14,2 % 2,1 % 0,1 % 0,8 % 0,4 % 0,2 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Lüksemburg Büyükelçiliği% 100 % 44,97 % 12,29 % 0,31 % 1,13 % 20,45 % 2,24 % 14,2 % 2,14 % 0,12 % 0,81 % 0,38 % 0,22 Sol Parti
- Lüksemburg Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Macaristan% 100 % 14,7 % 4,7 % 0,5 % 0,8 % 49,1 % 9,9 % 8,1 % 6,5 % 0 % 3 % 1,5 % 0,4 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Macaristan% 100 % 14,7 % 4,72 % 0,5 % 0,84 % 49,06 % 9,85 % 8,14 % 6,51 % 0,04 % 2,96 % 1,5 % 0,38 TKP
- Macaristan (24 Haz 18) % 20,57 % 3,58 % 0 % 0 % 40,12 % 10,64 % 22,31 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Budapeşte Büyükelçiliği% 100 % 14,7 % 4,7 % 0,5 % 0,8 % 49,1 % 9,9 % 8,1 % 6,5 % 0 % 3 % 1,5 % 0,4 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Budapeşte Büyükelçiliği% 100 % 14,7 % 4,72 % 0,5 % 0,84 % 49,06 % 9,85 % 8,14 % 6,51 % 0,04 % 2,96 % 1,5 % 0,38 TKP
- Budapeşte Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Malezya% 100 % 45,2 % 2,1 % 0,5 % 3,4 % 32,6 % 7,6 % 1 % 3,4 % 0,3 % 1,8 % 0,8 % 0,3 TKH
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Malezya% 100 % 45,17 % 2,09 % 0,52 % 3,39 % 32,64 % 7,57 % 1,04 % 3,39 % 0,26 % 1,83 % 0,78 % 0,26 TKH
- Malezya (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kuala Lumpur Büyükelçiliği% 100 % 45,2 % 2,1 % 0,5 % 3,4 % 32,6 % 7,6 % 1 % 3,4 % 0,3 % 1,8 % 0,8 % 0,3 TKH
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kuala Lumpur Büyükelçiliği% 100 % 45,17 % 2,09 % 0,52 % 3,39 % 32,64 % 7,57 % 1,04 % 3,39 % 0,26 % 1,83 % 0,78 % 0,26 TKH
- Kuala Lumpur Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Malta Cumhuriyeti% 100 % 14,9 % 4,8 % 0,7 % 0,7 % 49,7 % 8 % 5,8 % 10,6 % 0,1 % 1,8 % 1,5 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Malta Cumhuriyeti% 100 % 14,9 % 4,76 % 0,74 % 0,74 % 49,66 % 8,04 % 5,81 % 10,64 % 0,06 % 1,79 % 1,48 % 0,25 Genç Parti
- Malta Cumhuriyeti (24 Haz 18) % 9,35 % 1,56 % 0 % 0 % 61,02 % 8,46 % 18,04 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Valetta Büyükelçiliği% 100 % 14,9 % 4,8 % 0,7 % 0,7 % 49,7 % 8 % 5,8 % 10,6 % 0,1 % 1,8 % 1,5 % 0,2 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Valetta Büyükelçiliği% 100 % 14,9 % 4,76 % 0,74 % 0,74 % 49,66 % 8,04 % 5,81 % 10,64 % 0,06 % 1,79 % 1,48 % 0,25 Genç Parti
- Valetta Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Mısır% 100 % 66 % 3,3 % 0,1 % 2,6 % 15,1 % 5,3 % 1,4 % 1,4 % 0,3 % 0,9 % 0,8 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Mısır% 100 % 65,95 % 3,27 % 0,13 % 2,64 % 15,08 % 5,28 % 1,38 % 1,38 % 0,25 % 0,88 % 0,75 % 0,25 Genç Parti
- Mısır (24 Haz 18) % 49,18 % 5,16 % 0 % 0 % 25 % 9,24 % 7,34 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
İskenderiye Başkonsolosluğu% 100 % 62,4 % 4,7 % 0 % 0,6 % 17,1 % 7,6 % 0 % 3,5 % 0,6 % 0 % 1,8 % 0,6 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İskenderiye Başkonsolosluğu% 100 % 62,35 % 4,71 % 0 % 0,59 % 17,06 % 7,65 % 0 % 3,53 % 0,59 % 0 % 1,76 % 0,59 TKP
- İskenderiye Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kahire Büyükelçiliği% 100 % 66,9 % 2,9 % 0,2 % 3,2 % 14,5 % 4,6 % 1,8 % 0,8 % 0,2 % 1,1 % 0,5 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kahire Büyükelçiliği% 100 % 66,93 % 2,88 % 0,16 % 3,19 % 14,54 % 4,63 % 1,76 % 0,8 % 0,16 % 1,12 % 0,48 % 0,32 Genç Parti
- Kahire Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Moldova Cumhuriyeti% 100 % 30,7 % 6,7 % 0,3 % 2,1 % 38,2 % 8,3 % 4,8 % 4 % 0 % 1,1 % 2,7 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Moldova Cumhuriyeti% 100 % 30,75 % 6,68 % 0,27 % 2,14 % 38,24 % 8,29 % 4,81 % 4,01 % 0 % 1,07 % 2,67 % 0,27 Genç Parti
- Moldova Cumhuriyeti (24 Haz 18) % 35,37 % 4,88 % 0 % 0 % 32,93 % 10,98 % 14,63 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Kişinev Büyükelçiliği% 100 % 30,7 % 7,4 % 0,4 % 2,1 % 38,2 % 6,4 % 6 % 4,6 % 0 % 0,7 % 3,5 % 0 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kişinev Büyükelçiliği% 100 % 30,74 % 7,42 % 0,35 % 2,12 % 38,16 % 6,36 % 6,01 % 4,59 % 0 % 0,71 % 3,53 % 0 Genç Parti
- Kişinev Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Komrat Başkonsolosluğu% 100 % 30,8 % 4,4 % 0 % 2,2 % 38,5 % 14,3 % 1,1 % 2,2 % 0 % 2,2 % 0 % 1,1 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Komrat Başkonsolosluğu% 100 % 30,77 % 4,4 % 0 % 2,2 % 38,46 % 14,29 % 1,1 % 2,2 % 0 % 2,2 % 0 % 1,1 Genç Parti
- Komrat Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Nijerya Federal Cumhuriyeti% 100 % 40,5 % 2,4 % 0 % 2,4 % 31 % 13,1 % 3,6 % 6 % 0 % 0 % 1,2 % 0 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Nijerya Federal Cumhuriyeti% 100 % 40,48 % 2,38 % 0 % 2,38 % 30,95 % 13,1 % 3,57 % 5,95 % 0 % 0 % 1,19 % 0 Genç Parti
- Nijerya Federal Cumhuriyeti (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Abuja Büyükelçiliği% 100 % 40,5 % 2,4 % 0 % 2,4 % 31 % 13,1 % 3,6 % 6 % 0 % 0 % 1,2 % 0 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Abuja Büyükelçiliği% 100 % 40,48 % 2,38 % 0 % 2,38 % 30,95 % 13,1 % 3,57 % 5,95 % 0 % 0 % 1,19 % 0 Genç Parti
- Abuja Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Norveç% 100 % 43,2 % 7,2 % 0,4 % 1,3 % 25,1 % 5,4 % 11,2 % 3,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Norveç% 100 % 43,19 % 7,24 % 0,38 % 1,29 % 25,06 % 5,41 % 11,23 % 3,14 % 0,14 % 0,85 % 0,83 % 0,3 TKP
- Norveç (24 Haz 18) % 49,87 % 5,9 % 0 % 0 % 17,75 % 3,91 % 20,03 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Oslo Büyükelçiliği% 100 % 43,2 % 7,2 % 0,4 % 1,3 % 25,1 % 5,4 % 11,2 % 3,1 % 0,1 % 0,8 % 0,8 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Oslo Büyükelçiliği% 100 % 43,19 % 7,24 % 0,38 % 1,29 % 25,06 % 5,41 % 11,23 % 3,14 % 0,14 % 0,85 % 0,83 % 0,3 TKP
- Oslo Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Özbekistan% 100 % 37 % 11,2 % 1,5 % 2,9 % 26,5 % 7 % 4,8 % 4,3 % 0,3 % 2,6 % 0,7 % 0,4 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Özbekistan% 100 % 36,98 % 11,23 % 1,47 % 2,89 % 26,49 % 7,03 % 4,82 % 4,25 % 0,34 % 2,55 % 0,74 % 0,4 MİLLET
- Özbekistan (24 Haz 18) % 45,98 % 7,79 % 0 % 0 % 20,85 % 9,3 % 13,32 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Semerkant Başkonsolosluğu% 100 % 47,7 % 16,7 % 0,9 % 3,7 % 15,7 % 6,5 % 2,8 % 1,4 % 0,5 % 1,4 % 1,4 % 0,9 Milli Yol
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Semerkant Başkonsolosluğu% 100 % 47,69 % 16,67 % 0,93 % 3,7 % 15,74 % 6,48 % 2,78 % 1,39 % 0,46 % 1,39 % 1,39 % 0,93 Milli Yol
- Semerkant Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Taşkent Büyükelçiliği% 100 % 35,5 % 10,5 % 1,6 % 2,8 % 28 % 7,1 % 5,1 % 4,7 % 0,3 % 2,7 % 0,6 % 0,5 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Taşkent Büyükelçiliği% 100 % 35,49 % 10,47 % 1,55 % 2,78 % 27,99 % 7,11 % 5,11 % 4,65 % 0,32 % 2,71 % 0,65 % 0,45 MİLLET
- Taşkent Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Pakistan İslam Cumhuriyeti% 100 % 56,4 % 4,7 % 0,5 % 5 % 20,9 % 4,4 % 0,5 % 2,3 % 0 % 2,3 % 0,8 % 0,5 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Pakistan İslam Cumhuriyeti% 100 % 56,4 % 4,7 % 0,52 % 4,96 % 20,89 % 4,44 % 0,52 % 2,35 % 0 % 2,35 % 0,78 % 0,52 TKP
- Pakistan İslam Cumhuriyeti (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Karaçi Başkonsolosluğu% 100 % 50,5 % 10,9 % 0 % 3 % 19,8 % 2 % 0 % 5,9 % 0 % 5 % 1 % 2 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Karaçi Başkonsolosluğu% 100 % 50,5 % 10,89 % 0 % 2,97 % 19,8 % 1,98 % 0 % 5,94 % 0 % 4,95 % 0,99 % 1,98 TKP
- Karaçi Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Lahor Başkonsolosluğu% 100 % 72 % 0,8 % 0,8 % 4,8 % 12,8 % 4,8 % 1,6 % 0,8 % 0 % 0 % 0 % 0,8 TKH
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Lahor Başkonsolosluğu% 100 % 72 % 0,8 % 0,8 % 4,8 % 12,8 % 4,8 % 1,6 % 0,8 % 0 % 0 % 0 % 0,8 TKH
- Lahor Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
İslamabad Büyükelçiliği% 100 % 47,8 % 3,8 % 0,6 % 6,4 % 28 % 5,7 % 0 % 1,3 % 0 % 2,5 % 1,3 % 0,6 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
İslamabad Büyükelçiliği% 100 % 47,77 % 3,82 % 0,64 % 6,37 % 28,03 % 5,73 % 0 % 1,27 % 0 % 2,55 % 1,27 % 0,64 Vatan
- İslamabad Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Polonya% 100 % 6,7 % 1,3 % 0,2 % 0,3 % 54,8 % 14,2 % 8,3 % 7,1 % 0,2 % 3,9 % 2,2 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Polonya% 100 % 6,69 % 1,34 % 0,16 % 0,3 % 54,78 % 14,16 % 8,29 % 7,08 % 0,18 % 3,91 % 2,23 % 0,26 Genç Parti
- Polonya (24 Haz 18) % 15,81 % 3,57 % 0 % 0 % 40,66 % 13,89 % 24,28 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Varşova Büyükelçiliği% 100 % 6,7 % 1,3 % 0,2 % 0,3 % 54,8 % 14,2 % 8,3 % 7,1 % 0,2 % 3,9 % 2,2 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Varşova Büyükelçiliği% 100 % 6,69 % 1,34 % 0,16 % 0,3 % 54,78 % 14,16 % 8,29 % 7,08 % 0,18 % 3,91 % 2,23 % 0,26 Genç Parti
- Varşova Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Portekiz Cumhuriyeti% 100 % 2,9 % 0,9 % 0,3 % 0 % 62,4 % 8 % 7 % 13,5 % 0,1 % 1,6 % 1,4 % 0,5 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Portekiz Cumhuriyeti% 100 % 2,91 % 0,93 % 0,35 % 0 % 62,4 % 8,03 % 6,98 % 13,5 % 0,12 % 1,63 % 1,4 % 0,47 TKP
- Portekiz Cumhuriyeti (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Lizbon Büyükelçiliği% 100 % 2,9 % 0,9 % 0,3 % 0 % 62,4 % 8 % 7 % 13,5 % 0,1 % 1,6 % 1,4 % 0,5 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Lizbon Büyükelçiliği% 100 % 2,91 % 0,93 % 0,35 % 0 % 62,4 % 8,03 % 6,98 % 13,5 % 0,12 % 1,63 % 1,4 % 0,47 TKP
- Lizbon Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Romanya% 100 % 28,4 % 6,8 % 0,4 % 1,1 % 35 % 6,6 % 12,9 % 4,3 % 0,1 % 1,9 % 1,4 % 0,2 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Romanya% 100 % 28,38 % 6,79 % 0,43 % 1,08 % 34,97 % 6,61 % 12,9 % 4,35 % 0,09 % 1,86 % 1,43 % 0,16 TKP
- Romanya (24 Haz 18) % 33,72 % 6 % 0 % 0 % 27,5 % 6,99 % 23,9 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Köstence Başkonsolosluğu% 100 % 34,4 % 8,5 % 0,5 % 0,8 % 31,1 % 6,2 % 12,5 % 2,7 % 0,2 % 1,2 % 0,9 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Köstence Başkonsolosluğu% 100 % 34,44 % 8,46 % 0,45 % 0,76 % 31,12 % 6,19 % 12,54 % 2,72 % 0,15 % 1,21 % 0,91 % 0,3 TKP
- Köstence Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Bükreş Büyükelçiliği% 100 % 27,3 % 6,5 % 0,4 % 1,1 % 35,6 % 6,7 % 13 % 4,6 % 0,1 % 2 % 1,5 % 0,1 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bükreş Büyükelçiliği% 100 % 27,33 % 6,5 % 0,42 % 1,13 % 35,64 % 6,68 % 12,97 % 4,63 % 0,08 % 1,97 % 1,53 % 0,13 ANAP
- Bükreş Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Rusya Federasyonu% 100 % 28,3 % 6,1 % 0,5 % 1,4 % 36,7 % 6,3 % 7,8 % 6 % 0,1 % 2,7 % 2,6 % 0,4 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Rusya Federasyonu% 100 % 28,29 % 6,15 % 0,46 % 1,39 % 36,66 % 6,29 % 7,83 % 6,04 % 0,12 % 2,66 % 2,62 % 0,37 Genç Parti
- Rusya Federasyonu (24 Haz 18) % 21,12 % 6,34 % 0 % 0 % 39,12 % 11,08 % 20,38 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Kazan Başkonsolosluğu% 100 % 32,3 % 14,2 % 0,9 % 1,3 % 29,3 % 5 % 3,9 % 3,9 % 0 % 4,5 % 3 % 0,4 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kazan Başkonsolosluğu% 100 % 32,33 % 14,22 % 0,86 % 1,29 % 29,31 % 4,96 % 3,88 % 3,88 % 0 % 4,53 % 3,02 % 0,43 TKP
- Kazan Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Novorossisk Başkonsolosluğu% 100 % 77 % 6,3 % 1,4 % 0,7 % 5,4 % 1,7 % 3 % 1,9 % 0 % 0,2 % 0,3 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Novorossisk Başkonsolosluğu% 100 % 76,96 % 6,28 % 1,4 % 0,7 % 5,41 % 1,75 % 2,97 % 1,92 % 0 % 0,17 % 0,35 % 0,52 Genç Parti
- Novorossisk Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
St. Petersburg Başkonsolosluğu% 100 % 22,6 % 4,7 % 0,2 % 1,4 % 42,5 % 9,1 % 5,7 % 5,8 % 0,2 % 2,7 % 3,5 % 0,8 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
St. Petersburg Başkonsolosluğu% 100 % 22,64 % 4,72 % 0,16 % 1,42 % 42,45 % 9,12 % 5,66 % 5,82 % 0,16 % 2,67 % 3,46 % 0,79 Genç Parti
- St. Petersburg Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Moskova Büyükelçiliği% 100 % 20 % 5,2 % 0,3 % 1,5 % 42,3 % 6,7 % 9,7 % 7,2 % 0,2 % 2,8 % 2,8 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Moskova Büyükelçiliği% 100 % 19,96 % 5,22 % 0,29 % 1,53 % 42,27 % 6,75 % 9,74 % 7,16 % 0,16 % 2,83 % 2,8 % 0,25 Genç Parti
- Moskova Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Sırbistan Cumhuriyeti% 100 % 30,5 % 12,7 % 0,7 % 2 % 30,3 % 7,7 % 5,7 % 5,8 % 0,2 % 2,3 % 0,7 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Sırbistan Cumhuriyeti% 100 % 30,49 % 12,71 % 0,72 % 2,01 % 30,33 % 7,72 % 5,71 % 5,79 % 0,16 % 2,25 % 0,72 % 0,48 Genç Parti
- Sırbistan Cumhuriyeti (24 Haz 18) % 17,11 % 5,88 % 0 % 0 % 42,78 % 13,37 % 17,11 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Yeni Pazar Başkonsolosluğu% 100 % 40,7 % 14,3 % 1,4 % 4,6 % 21,6 % 7,8 % 5,3 % 0,9 % 0,5 % 1,6 % 0 % 0,9 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Yeni Pazar Başkonsolosluğu% 100 % 40,69 % 14,25 % 1,38 % 4,6 % 21,61 % 7,82 % 5,29 % 0,92 % 0,46 % 1,61 % 0 % 0,92 Genç Parti
- Yeni Pazar Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Belgrad Büyükelçiliği% 100 % 25 % 11,9 % 0,4 % 0,6 % 35 % 7,7 % 5,9 % 8,4 % 0 % 2,6 % 1,1 % 0,7 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Belgrad Büyükelçiliği% 100 % 25 % 11,88 % 0,37 % 0,62 % 35,02 % 7,67 % 5,94 % 8,42 % 0 % 2,6 % 1,11 % 0,74 TKP
- Belgrad Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Singapur Cumhuriyeti% 100 % 9,1 % 0,4 % 0 % 0,2 % 64,3 % 8,9 % 4,9 % 7,2 % 0 % 2,1 % 1,1 % 0,4 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Singapur Cumhuriyeti% 100 % 9,11 % 0,35 % 0 % 0,18 % 64,27 % 8,93 % 4,9 % 7,18 % 0 % 2,1 % 1,05 % 0,35 Vatan
- Singapur Cumhuriyeti (24 Haz 18) % 26,38 % 0,43 % 0 % 0 % 41,7 % 9,36 % 18,51 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Singapur Büyükelçiliği% 100 % 9,1 % 0,4 % 0 % 0,2 % 64,3 % 8,9 % 4,9 % 7,2 % 0 % 2,1 % 1,1 % 0,4 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Singapur Büyükelçiliği% 100 % 9,11 % 0,35 % 0 % 0,18 % 64,27 % 8,93 % 4,9 % 7,18 % 0 % 2,1 % 1,05 % 0,35 Vatan
- Singapur Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Slovak Cumhuriyeti% 100 % 11,4 % 4,2 % 0,3 % 0 % 49,1 % 13 % 6,2 % 9,6 % 0 % 2,6 % 1,8 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Slovak Cumhuriyeti% 100 % 11,43 % 4,16 % 0,26 % 0 % 49,09 % 12,99 % 6,23 % 9,61 % 0 % 2,6 % 1,82 % 0,52 Genç Parti
- Slovak Cumhuriyeti (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Bratislava Büyükelçiliği% 100 % 11,4 % 4,2 % 0,3 % 0 % 49,1 % 13 % 6,2 % 9,6 % 0 % 2,6 % 1,8 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bratislava Büyükelçiliği% 100 % 11,43 % 4,16 % 0,26 % 0 % 49,09 % 12,99 % 6,23 % 9,61 % 0 % 2,6 % 1,82 % 0,52 Genç Parti
- Bratislava Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Suudi Arabistan% 100 % 67,3 % 2 % 0,6 % 1,1 % 18,7 % 2,1 % 1,3 % 4,2 % 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,3 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Suudi Arabistan% 100 % 67,26 % 1,99 % 0,59 % 1,06 % 18,68 % 2,08 % 1,31 % 4,22 % 0,37 % 0,3 % 0,23 % 0,35 AB
- Suudi Arabistan (24 Haz 18) % 49,82 % 3,56 % 0 % 0 % 32,93 % 2,55 % 9,42 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Cidde Başkonsolosluğu% 100 % 74,9 % 2,3 % 0,7 % 1,3 % 12,4 % 1,8 % 1,3 % 2,3 % 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,4 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Cidde Başkonsolosluğu% 100 % 74,92 % 2,34 % 0,69 % 1,29 % 12,43 % 1,79 % 1,31 % 2,31 % 0,29 % 0,28 % 0,19 % 0,38 AB
- Cidde Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Riyad Büyükelçiliği% 100 % 56,1 % 1,5 % 0,5 % 0,7 % 27,8 % 2,5 % 1,3 % 7 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,3 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Riyad Büyükelçiliği% 100 % 56,07 % 1,46 % 0,45 % 0,73 % 27,82 % 2,5 % 1,31 % 7,01 % 0,48 % 0,33 % 0,28 % 0,3 AB
- Riyad Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti% 100 % 33,8 % 7,1 % 0,6 % 3,9 % 28,8 % 10,4 % 3,3 % 7,1 % 0 % 2,1 % 2,1 % 0,3 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti% 100 % 33,83 % 7,12 % 0,59 % 3,86 % 28,78 % 10,39 % 3,26 % 7,12 % 0 % 2,08 % 2,08 % 0,3 Genç Parti
- Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Darüsselam Büyükelçiliği% 100 % 33,8 % 7,1 % 0,6 % 3,9 % 28,8 % 10,4 % 3,3 % 7,1 % 0 % 2,1 % 2,1 % 0,3 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Darüsselam Büyükelçiliği% 100 % 33,83 % 7,12 % 0,59 % 3,86 % 28,78 % 10,39 % 3,26 % 7,12 % 0 % 2,08 % 2,08 % 0,3 HAK-PAR
- Darüsselam Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Tayland% 100 % 7,6 % 3,8 % 0,2 % 0,6 % 56,8 % 9,5 % 3,2 % 9,9 % 0,2 % 3,4 % 2,7 % 0,6 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Tayland% 100 % 7,59 % 3,8 % 0,21 % 0,63 % 56,75 % 9,49 % 3,16 % 9,92 % 0,21 % 3,38 % 2,74 % 0,63 Vatan
- Tayland (24 Haz 18) % 13,06 % 2,99 % 0 % 0 % 51,12 % 17,54 % 14,55 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Bangkok Büyükelçiliği% 100 % 7,6 % 3,8 % 0,2 % 0,6 % 56,8 % 9,5 % 3,2 % 9,9 % 0,2 % 3,4 % 2,7 % 0,6 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Bangkok Büyükelçiliği% 100 % 7,59 % 3,8 % 0,21 % 0,63 % 56,75 % 9,49 % 3,16 % 9,92 % 0,21 % 3,38 % 2,74 % 0,63 Vatan
- Bangkok Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Türkiye% 100 % 35,6 268 % 10,1 50 % 1 % 2,8 5 % 25,3 169 % 9,7 43 % 8,8 61 % 1,7 4 % 0,2 % 2,2 % 0,9 % 0,4 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Türkiye% 100 % 35,61 268 % 10,07 50 % 0,98 % 2,81 5 % 25,33 169 % 9,68 43 % 8,82 61 % 1,73 4 % 0,2 % 2,23 % 0,92 % 0,42 Bağımsız
- Türkiye (24 Haz 18) % 42,56 295 % 11,1 49 % 0 % 0 % 22,64 146 % 9,96 43 % 11,7 67 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,15 Bağımsız
-
Türkmenistan% 100 % 28 % 11,7 % 1,5 % 1,2 % 32,1 % 11,1 % 6,4 % 2 % 0 % 2,9 % 1,7 % 0,6 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Türkmenistan% 100 % 27,99 % 11,66 % 1,46 % 1,17 % 32,07 % 11,08 % 6,41 % 2,04 % 0 % 2,92 % 1,75 % 0,58 TKP
- Türkmenistan (24 Haz 18) % 29,48 % 6,39 % 0 % 0 % 35,67 % 11,13 % 13,81 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Aşkabat Büyükelçiliği% 100 % 28 % 11,7 % 1,5 % 1,2 % 32,1 % 11,1 % 6,4 % 2 % 0 % 2,9 % 1,7 % 0,6 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Aşkabat Büyükelçiliği% 100 % 27,99 % 11,66 % 1,46 % 1,17 % 32,07 % 11,08 % 6,41 % 2,04 % 0 % 2,92 % 1,75 % 0,58 TKP
- Aşkabat Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Ukrayna% 100 % 23 % 8,4 % 0 % 1,1 % 40,1 % 7,9 % 11,1 % 4,6 % 0 % 1,6 % 1,4 % 0,3 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Ukrayna% 100 % 23,04 % 8,4 % 0 % 1,08 % 40,11 % 7,86 % 11,11 % 4,61 % 0 % 1,63 % 1,36 % 0,27 ANAP
- Ukrayna (24 Haz 18) % 24,53 % 4,44 % 0 % 0 % 25,86 % 12,54 % 29,52 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Odessa Başkonsolosluğu% 100 % 23 % 9,8 % 0 % 1,1 % 38,5 % 2,9 % 15,5 % 5,7 % 0 % 1,1 % 1,7 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Odessa Başkonsolosluğu% 100 % 22,99 % 9,77 % 0 % 1,15 % 38,51 % 2,87 % 15,52 % 5,75 % 0 % 1,15 % 1,72 % 0,57 Sol Parti
- Odessa Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Kiev Büyükelçiliği% 100 % 23,1 % 7,2 % 0 % 1 % 41,5 % 12,3 % 7,2 % 3,6 % 0 % 2,1 % 1 % 0,5 Genç Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kiev Büyükelçiliği% 100 % 23,08 % 7,18 % 0 % 1,03 % 41,54 % 12,31 % 7,18 % 3,59 % 0 % 2,05 % 1,03 % 0,51 Genç Parti
- Kiev Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Umman% 100 % 26,6 % 1,4 % 0 % 1,9 % 52,4 % 4 % 1,9 % 7,9 % 0 % 1,7 % 1,1 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Umman% 100 % 26,58 % 1,42 % 0 % 1,9 % 52,37 % 3,96 % 1,9 % 7,91 % 0 % 1,74 % 1,11 % 0,32 TKP
- Umman (24 Haz 18) % 18,59 % 5,44 % 0 % 0 % 58,96 % 7,03 % 8,39 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Muskat Büyükelçiliği% 100 % 26,6 % 1,4 % 0 % 1,9 % 52,4 % 4 % 1,9 % 7,9 % 0 % 1,7 % 1,1 % 0,3 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Muskat Büyükelçiliği% 100 % 26,58 % 1,42 % 0 % 1,9 % 52,37 % 3,96 % 1,9 % 7,91 % 0 % 1,74 % 1,11 % 0,32 TKP
- Muskat Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Ürdün% 100 % 80,5 % 2 % 0,8 % 2 % 7,2 % 2 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % 0,3 % 0,1 % 0,4 MİLLET
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Ürdün% 100 % 80,48 % 2 % 0,82 % 2 % 7,2 % 2 % 0,82 % 0,82 % 1,11 % 0,3 % 0,15 % 0,37 MİLLET
- Ürdün (24 Haz 18) % 73,09 % 2,09 % 0 % 0 % 13,92 % 3,02 % 3,25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Amman Büyükelçiliği% 100 % 80,5 % 2 % 0,8 % 2 % 7,2 % 2 % 0,8 % 0,8 % 1,1 % 0,3 % 0,1 % 0,4 AB
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Amman Büyükelçiliği% 100 % 80,48 % 2 % 0,82 % 2 % 7,2 % 2 % 0,82 % 0,82 % 1,11 % 0,3 % 0,15 % 0,37 AB
- Amman Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Yeni Zelanda% 100 % 10,1 % 1,3 % 0 % 1,9 % 56,2 % 4,1 % 11 % 12,3 % 0 % 1,3 % 0,3 % 0,9 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Yeni Zelanda% 100 % 10,09 % 1,26 % 0 % 1,89 % 56,15 % 4,1 % 11,04 % 12,3 % 0 % 1,26 % 0,32 % 0,95 TKP
- Yeni Zelanda (24 Haz 18) % 15,79 % 0,66 % 0 % 0 % 43,42 % 9,21 % 29,61 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Wellington Büyükelçiliği% 100 % 10,1 % 1,3 % 0 % 1,9 % 56,2 % 4,1 % 11 % 12,3 % 0 % 1,3 % 0,3 % 0,9 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Wellington Büyükelçiliği% 100 % 10,09 % 1,26 % 0 % 1,89 % 56,15 % 4,1 % 11,04 % 12,3 % 0 % 1,26 % 0,32 % 0,95 TKP
- Wellington Büyükelçiliği (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Yunanistan% 100 % 11,9 % 2,1 % 0,4 % 0,2 % 49,7 % 6,1 % 10,9 % 11,9 % 0,3 % 1,7 % 1,2 % 0,8 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Yunanistan% 100 % 11,95 % 2,12 % 0,41 % 0,2 % 49,69 % 6,08 % 10,85 % 11,95 % 0,27 % 1,71 % 1,23 % 0,75 TKP
- Yunanistan (24 Haz 18) % 18 % 3,68 % 0 % 0 % 36,32 % 6,11 % 33,89 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Atina-Pire Başkonsolosluğu% 100 % 8,6 % 1,1 % 0,3 % 0,2 % 52,1 % 4,8 % 12,4 % 14,6 % 0,1 % 1,2 % 0,9 % 0,8 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Atina-Pire Başkonsolosluğu% 100 % 8,6 % 1,15 % 0,29 % 0,19 % 52,15 % 4,78 % 12,42 % 14,61 % 0,1 % 1,24 % 0,86 % 0,76 TKP
- Atina-Pire Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Gümülcine Başkonsolosluğu% 100 % 40,1 % 8,8 % 0 % 0,7 % 35 % 8 % 0,7 % 1,5 % 0 % 2,2 % 1,5 % 1,5 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Gümülcine Başkonsolosluğu% 100 % 40,15 % 8,76 % 0 % 0,73 % 35,04 % 8,03 % 0,73 % 1,46 % 0 % 2,19 % 1,46 % 1,46 TKP
- Gümülcine Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Rodos Başkonsolosluğu% 100 % 23,9 % 6 % 3 % 0 % 38,8 % 7,5 % 1,5 % 7,5 % 1,5 % 6 % 0 % 1,5 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Rodos Başkonsolosluğu% 100 % 23,88 % 5,97 % 2,99 % 0 % 38,81 % 7,46 % 1,49 % 7,46 % 1,49 % 5,97 % 0 % 1,49 Sol Parti
- Rodos Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
-
Selanik Başkonsolosluğu% 100 % 6,5 % 1,4 % 0,5 % 0 % 50,5 % 10,7 % 12,6 % 7 % 0,9 % 2,3 % 3,3 % 0,9 TKH
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Ülke Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Selanik Başkonsolosluğu% 100 % 6,54 % 1,4 % 0,47 % 0 % 50,47 % 10,75 % 12,62 % 7,01 % 0,93 % 2,34 % 3,27 % 0,93 TKH
- Selanik Başkonsolosluğu (24 Haz 18) - - - - - - - - - - - -
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
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