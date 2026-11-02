Kahramanmaraş İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Kahramanmaraş Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.405 / 2.405
- %100
Milletvekili Dağılımı
Kahramanmaraş Milletvekilleri
-
Vahit Kirişci1
-
Ömer Oruç Bilal Debgici2
-
Mevlüt Kurt3
-
Tuba Köksal4
-
Mehmet Şahin5
-
Hasan Gezginç6
-
Koray Kıraç7
-
Ramazan Gürbak8
-
Ali Öztunç1
-
İrfan Karatutlu2
-
Mehmet Bağlar3
-
Ejder Kaygusuz4
-
Naile İşlek5
-
Tufan Yanar6
-
Aziz Cem Güner7
-
Çağatay Atasay8
-
Zuhal Karakoç Dora1
-
Turan Şahin2
-
Ertuğrul Doğan3
-
Ömer Özkan4
-
Aziz Kömürcü5
-
Hüseyin Çiçek6
-
Sermet Yıldız7
-
Mesut Çakar8
-
Ahmet Çabukel1
-
Neslihan Koca Nergiz2
-
Ziya Dumlupınar3
-
Burak Sert4
-
Şeyma Aytemiz Arslantürk5
-
İrfan Mert Yıkan6
-
Emine Leblebici7
-
Serdal Kurtoğlu8
-
Muhammed Aydoğar1
-
Mehmet Dere2
-
Levent Parlak3
-
Mahmut Sulayıcı4
-
Ekrem Bekereci5
-
Merve Kırmacı Kutlu6
-
Hakan Zıba7
-
Mikdat Kuzhan8
-
Alparslan Kenger1
-
Ufuk Doğan2
-
Osman Doğan Bastırmacı3
-
Kamber Harmankaya4
-
Merve Suyadal5
-
Hüseyin Çolak6
-
Yunus Emre Kurt7
-
Yüksel Bağcıoğlu8
-
Bülent İspir1
-
Nedat Türk2
-
Oğuzhan Koca3
-
Songül Zülkadiroğlu4
-
Nevzat Ulutürk5
-
Ahmet Hakan Kaya6
-
Ahmet Arslan7
-
Hayrullah Can8
-
Hüseyin Eroğlu1
-
Ayşegül Demiroğlu2
-
Abdulhakim Gülmez3
-
Nurten Gülmez4
-
Bahir Horuz5
-
Ali İper6
-
Ali Ardıç7
-
Yunus Yıldız8
-
Hilmi Emre Kazancı1
-
Halil İbrahim Kuruçay2
-
Ömer Canpolat3
-
Durmuş Karakaş4
-
Hamza Erpaylaştıran5
-
Erdal Çiftci6
-
Oğuzhan Keklik7
-
Feriha Cansu Aksoy Kayacık8
-
İsmail Özbay1
-
Melike Ünlü2
-
Erdem Okumuş3
-
Nureddin Fidan4
-
Ahmet Durular5
-
Abdulkadir Eyicil6
-
Hatice Gürbüz7
-
Ali Bozköse8
- Katılım oranı % 85,8
- Toplam seçmen774.533
- Kullanılan oy664.618
- Geçerli oy648.559
- 24 Haz 18 % 89,8
- 24 Haz 18758.718
- 24 Haz 18681.181
- 24 Haz 18668.827
- Açılan sandık
- 2.405 / 2.405
- %100
Milletvekili Dağılımı
Kahramanmaraş Milletvekilleri
-
Vahit Kirişci1
-
Ömer Oruç Bilal Debgici2
-
Mevlüt Kurt3
-
Tuba Köksal4
-
Mehmet Şahin5
-
Hasan Gezginç6
-
Koray Kıraç7
-
Ramazan Gürbak8
-
Ali Öztunç1
-
İrfan Karatutlu2
-
Mehmet Bağlar3
-
Ejder Kaygusuz4
-
Naile İşlek5
-
Tufan Yanar6
-
Aziz Cem Güner7
-
Çağatay Atasay8
-
Zuhal Karakoç Dora1
-
Turan Şahin2
-
Ertuğrul Doğan3
-
Ömer Özkan4
-
Aziz Kömürcü5
-
Hüseyin Çiçek6
-
Sermet Yıldız7
-
Mesut Çakar8
-
Ahmet Çabukel1
-
Neslihan Koca Nergiz2
-
Ziya Dumlupınar3
-
Burak Sert4
-
Şeyma Aytemiz Arslantürk5
-
İrfan Mert Yıkan6
-
Emine Leblebici7
-
Serdal Kurtoğlu8
-
Muhammed Aydoğar1
-
Mehmet Dere2
-
Levent Parlak3
-
Mahmut Sulayıcı4
-
Ekrem Bekereci5
-
Merve Kırmacı Kutlu6
-
Hakan Zıba7
-
Mikdat Kuzhan8
-
Alparslan Kenger1
-
Ufuk Doğan2
-
Osman Doğan Bastırmacı3
-
Kamber Harmankaya4
-
Merve Suyadal5
-
Hüseyin Çolak6
-
Yunus Emre Kurt7
-
Yüksel Bağcıoğlu8
-
Bülent İspir1
-
Nedat Türk2
-
Oğuzhan Koca3
-
Songül Zülkadiroğlu4
-
Nevzat Ulutürk5
-
Ahmet Hakan Kaya6
-
Ahmet Arslan7
-
Hayrullah Can8
-
Hüseyin Eroğlu1
-
Ayşegül Demiroğlu2
-
Abdulhakim Gülmez3
-
Nurten Gülmez4
-
Bahir Horuz5
-
Ali İper6
-
Ali Ardıç7
-
Yunus Yıldız8
-
Hilmi Emre Kazancı1
-
Halil İbrahim Kuruçay2
-
Ömer Canpolat3
-
Durmuş Karakaş4
-
Hamza Erpaylaştıran5
-
Erdal Çiftci6
-
Oğuzhan Keklik7
-
Feriha Cansu Aksoy Kayacık8
-
İsmail Özbay1
-
Melike Ünlü2
-
Erdem Okumuş3
-
Nureddin Fidan4
-
Ahmet Durular5
-
Abdulkadir Eyicil6
-
Hatice Gürbüz7
-
Ali Bozköse8
- Katılım oranı % 85,8
- Toplam seçmen774.533
- Kullanılan oy664.618
- Geçerli oy648.559
- 24 Haz 18 % 89,8
- 24 Haz 18758.718
- 24 Haz 18681.181
- 24 Haz 18668.827
Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kahramanmaraş% 100 % 47,7 5 % 16,2 1 % 1,6 % 5,4 % 16,3 2 % 7 % 1,5 % 0 % 0,3 % 1,7 % 0,7 % 0,6 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Kahramanmaraş% 100 % 47,72 5 % 16,17 1 % 1,56 % 5,42 % 16,3 2 % 7,05 % 1,45 % 0 % 0,25 % 1,71 % 0,73 % 0,57 Bağımsız
- Kahramanmaraş (24 Haz 18) % 58,46 6 % 16,33 1 % 0 % 0 % 9,76 1 % 9,63 % 3,85 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
AFŞİN% 100 % 46,3 % 21,1 % 1,3 % 2,9 % 16,1 % 7,8 % 0,8 % 0 % 0,3 % 1,7 % 0,5 % 0,4 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
AFŞİN% 100 % 46,28 % 21,06 % 1,28 % 2,85 % 16,06 % 7,75 % 0,84 % 0 % 0,3 % 1,71 % 0,46 % 0,37 ANAP
- AFŞİN (24 Haz 18) % 48,65 % 25,75 % 0 % 0 % 9,97 % 11,16 % 2,89 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ANDIRIN% 100 % 46,2 % 17,1 % 0,6 % 1,5 % 19,4 % 10,6 % 0,1 % 0 % 0,4 % 1,4 % 0,8 % 0,5 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ANDIRIN% 100 % 46,2 % 17,13 % 0,64 % 1,51 % 19,37 % 10,63 % 0,11 % 0 % 0,37 % 1,35 % 0,78 % 0,46 HAK-PAR
- ANDIRIN (24 Haz 18) % 51,05 % 15,85 % 0 % 0 % 17,42 % 12,57 % 0,62 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇAĞLAYANCERİT% 100 % 43,1 % 14,9 % 1,4 % 4,1 % 20,7 % 11,6 % 1,3 % 0 % 0,3 % 1,1 % 0,5 % 0,2 HAK-PAR
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÇAĞLAYANCERİT% 100 % 43,14 % 14,89 % 1,37 % 4,08 % 20,66 % 11,59 % 1,35 % 0 % 0,26 % 1,13 % 0,54 % 0,16 HAK-PAR
- ÇAĞLAYANCERİT (24 Haz 18) % 51,84 % 10,37 % 0 % 0 % 13,79 % 15,4 % 6,14 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DULKADİROĞLU% 100 % 54,1 % 15,7 % 1,6 % 7 % 11,6 % 4,3 % 1 % 0 % 0,2 % 1,7 % 0,8 % 0,6 Milli Yol
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DULKADİROĞLU% 100 % 54,09 % 15,75 % 1,61 % 7,04 % 11,56 % 4,28 % 0,98 % 0 % 0,25 % 1,69 % 0,82 % 0,59 Milli Yol
- DULKADİROĞLU (24 Haz 18) % 68,7 % 14,62 % 0 % 0 % 6,08 % 6,41 % 2,58 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
EKİNÖZÜ% 100 % 44,1 % 16,7 % 1,8 % 2,3 % 22,5 % 7,1 % 2,9 % 0 % 0,3 % 1,1 % 0,5 % 0,1 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
EKİNÖZÜ% 100 % 44,1 % 16,69 % 1,75 % 2,3 % 22,49 % 7,15 % 2,9 % 0 % 0,31 % 1,06 % 0,47 % 0,13 Sol Parti
- EKİNÖZÜ (24 Haz 18) % 53,88 % 14,27 % 0 % 0 % 11,27 % 10,68 % 8,42 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ELBİSTAN% 100 % 42,8 % 14,3 % 2,2 % 3,7 % 23,9 % 7,5 % 1,8 % 0 % 0,3 % 2,1 % 0,6 % 0,2 Milli Yol
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ELBİSTAN% 100 % 42,83 % 14,26 % 2,19 % 3,69 % 23,91 % 7,48 % 1,77 % 0 % 0,26 % 2,05 % 0,64 % 0,17 Milli Yol
- ELBİSTAN (24 Haz 18) % 46,42 % 18,81 % 0 % 0 % 13,89 % 12,71 % 6,19 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GÖKSUN% 100 % 40,7 % 25,4 % 2,6 % 2,5 % 14,6 % 9,9 % 0,3 % 0 % 0,4 % 1,7 % 0,5 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
GÖKSUN% 100 % 40,75 % 25,41 % 2,62 % 2,49 % 14,61 % 9,87 % 0,31 % 0 % 0,38 % 1,74 % 0,5 % 0,22 ANAP
- GÖKSUN (24 Haz 18) % 53,72 % 21,61 % 0 % 0 % 9,95 % 10,51 % 1,68 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
NURHAK% 100 % 21,6 % 8,8 % 1,1 % 3,6 % 54,9 % 3,6 % 2,9 % 0 % 0,2 % 1,7 % 0,5 % 0,2 Vatan
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
NURHAK% 100 % 21,59 % 8,8 % 1,11 % 3,59 % 54,89 % 3,59 % 2,86 % 0 % 0,24 % 1,74 % 0,47 % 0,21 Vatan
- NURHAK (24 Haz 18) % 26,26 % 11,07 % 0 % 0 % 44,29 % 6,13 % 10,04 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ONİKİŞUBAT% 100 % 49,2 % 15,6 % 1,6 % 7,2 % 12,8 % 8,3 % 0,2 % 0 % 0,2 % 1,9 % 0,9 % 1,2 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ONİKİŞUBAT% 100 % 49,17 % 15,63 % 1,62 % 7,23 % 12,8 % 8,29 % 0,23 % 0 % 0,24 % 1,9 % 0,87 % 1,2 Bağımsız
- ONİKİŞUBAT (24 Haz 18) % 64,28 % 16,23 % 0 % 0 % 5,42 % 10,82 % 1,1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
PAZARCIK% 100 % 36,2 % 13,5 % 0,8 % 2,6 % 30,6 % 4,4 % 8,3 % 0 % 0,2 % 1,3 % 0,3 % 0,4 TKP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
PAZARCIK% 100 % 36,18 % 13,51 % 0,85 % 2,58 % 30,64 % 4,43 % 8,32 % 0 % 0,2 % 1,26 % 0,35 % 0,37 TKP
- PAZARCIK (24 Haz 18) % 40,32 % 11,9 % 0 % 0 % 25,09 % 4,95 % 16,81 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
TÜRKOĞLU% 100 % 52,9 % 18,1 % 1,4 % 5,4 % 13 % 5,6 % 0,6 % 0 % 0,2 % 1,2 % 0,5 % 0,2 ANAP
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
TÜRKOĞLU% 100 % 52,94 % 18,06 % 1,38 % 5,41 % 13,04 % 5,56 % 0,62 % 0 % 0,22 % 1,25 % 0,52 % 0,17 ANAP
- TÜRKOĞLU (24 Haz 18) % 64,61 % 14,39 % 0 % 0 % 7,6 % 8,27 % 1,93 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kahramanmaraş Milletvekilleri
* Kahramanmaraş ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 5 AK Parti 2 CHP 1 MHP
- Kahramanmaraş
- 1
Vahit Kirişci+257046
Ali Öztunç+53302
Zuhal Karakoç Dora+53285
- 2
Ömer Oruç Bilal Debgici+204613
İrfan Karatutlu+869
Turan Şahin-869
- 3
Mevlüt Kurt+152180
Mehmet Bağlar-79953
Ertuğrul Doğan-53736
- 4
Tuba Köksal+99748
Ejder Kaygusuz-141848
Ömer Özkan-106603
- 5
Mehmet Şahin+47315
Naile İşlek-203744
Aziz Kömürcü-159470
- 6
Hasan Gezginç-7724
Tufan Yanar-265640
Hüseyin Çiçek-212337
- 7
Koray Kıraç-60591
Aziz Cem Güner-327535
Sermet Yıldız-265204
- 8
Ramazan Gürbak-113458
Çağatay Atasay-389431
Mesut Çakar-318071
Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 2.405 / 2.405
- %100
-
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