Seçim Kahramanmaraş İttifak Seçim Sonuçları - 2023 Kahramanmaraş İttifak Oy Dağılımı

Kahramanmaraş İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Kahramanmaraş Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 2.405 / 2.405
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İyi Parti
  • Y.Refah
  • Zafer
  • BBP
  • Y.Sol Parti
  • Memleket
  • Adalet
  • Diğer
  • 5
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %47,7
  • %16,3
  • %16,2
  • %7
  • %5,4
  • %1,7
  • %1,6
  • %1,5
  • %0,7
  • %0,3
  • %1,7
  • %47,7
  • %16,3
  • %16,2
  • %7
  • %5,4
  • %1,7
  • %1,6
  • %1,5
  • %0,7
  • %0,3
  • %1,7
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 6
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %58,5
  • %9,8
  • %16,3
  • %9,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • %0
  • %0
  • %2
  • %58,5
  • %9,8
  • %16,3
  • %9,6
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,8
  • %0
  • %0
  • %2
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
5 2 1
Kazanan Milletvekili Listesi
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Kahramanmaraş Milletvekilleri

  • AK Parti 5
  • CHP 2
  • MHP 1
  • İyi Parti 0
  • Y.Refah 0
  • Zafer 0
  • BBP 0
  • Y.Sol Parti 0
  • Memleket 0
  • Adalet 0

  • Vahit Kirişci

     1

  • Ömer Oruç Bilal Debgici

     2

  • Mevlüt Kurt

     3

  • Tuba Köksal

     4

  • Mehmet Şahin

     5

  • Hasan Gezginç

     6

  • Koray Kıraç

     7

  • Ramazan Gürbak

     8

  • Ali Öztunç

     1

  • İrfan Karatutlu

     2

  • Mehmet Bağlar

     3

  • Ejder Kaygusuz

     4

  • Naile İşlek

     5

  • Tufan Yanar

     6

  • Aziz Cem Güner

     7

  • Çağatay Atasay

     8

  • Zuhal Karakoç Dora

     1

  • Turan Şahin

     2

  • Ertuğrul Doğan

     3

  • Ömer Özkan

     4

  • Aziz Kömürcü

     5

  • Hüseyin Çiçek

     6

  • Sermet Yıldız

     7

  • Mesut Çakar

     8

  • Ahmet Çabukel

     1

  • Neslihan Koca Nergiz

     2

  • Ziya Dumlupınar

     3

  • Burak Sert

     4

  • Şeyma Aytemiz Arslantürk

     5

  • İrfan Mert Yıkan

     6

  • Emine Leblebici

     7

  • Serdal Kurtoğlu

     8

  • Muhammed Aydoğar

     1

  • Mehmet Dere

     2

  • Levent Parlak

     3

  • Mahmut Sulayıcı

     4

  • Ekrem Bekereci

     5

  • Merve Kırmacı Kutlu

     6

  • Hakan Zıba

     7

  • Mikdat Kuzhan

     8

  • Alparslan Kenger

     1

  • Ufuk Doğan

     2

  • Osman Doğan Bastırmacı

     3

  • Kamber Harmankaya

     4

  • Merve Suyadal

     5

  • Hüseyin Çolak

     6

  • Yunus Emre Kurt

     7

  • Yüksel Bağcıoğlu

     8

  • Bülent İspir

     1

  • Nedat Türk

     2

  • Oğuzhan Koca

     3

  • Songül Zülkadiroğlu

     4

  • Nevzat Ulutürk

     5

  • Ahmet Hakan Kaya

     6

  • Ahmet Arslan

     7

  • Hayrullah Can

     8

  • Hüseyin Eroğlu

     1

  • Ayşegül Demiroğlu

     2

  • Abdulhakim Gülmez

     3

  • Nurten Gülmez

     4

  • Bahir Horuz

     5

  • Ali İper

     6

  • Ali Ardıç

     7

  • Yunus Yıldız

     8

  • Hilmi Emre Kazancı

     1

  • Halil İbrahim Kuruçay

     2

  • Ömer Canpolat

     3

  • Durmuş Karakaş

     4

  • Hamza Erpaylaştıran

     5

  • Erdal Çiftci

     6

  • Oğuzhan Keklik

     7

  • Feriha Cansu Aksoy Kayacık

     8

  • İsmail Özbay

     1

  • Melike Ünlü

     2

  • Erdem Okumuş

     3

  • Nureddin Fidan

     4

  • Ahmet Durular

     5

  • Abdulkadir Eyicil

     6

  • Hatice Gürbüz

     7

  • Ali Bozköse

     8
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen774.533
  • Kullanılan oy664.618
  • Geçerli oy648.559
  • 24 Haz 18 % 89,8
  • 24 Haz 18758.718
  • 24 Haz 18681.181
  • 24 Haz 18668.827
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 2.405 / 2.405
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 6
  • 5
  • 1
  • 0
  • 0
  • %70,9
  • %47,7
  • %16,2
  • %5,4
  • %1,6
  • %70,9
  • %47,7
  • %16,2
  • %5,4
  • %1,6
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 2
  • 2
  • 0
  • %23,3
  • %16,3
  • %7
  • %23,3
  • %16,3
  • %7
  • ATA
  • Zafer
  • Adalet
  • 0
  • 0
  • 0
  • %2
  • %1,7
  • %0,3
  • %2
  • %1,7
  • %0,3
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • 0
  • 0
  • %1,5
  • %1,5
  • %1,5
  • %1,5
  • Diğer
  • 0
  • %2,4
  • %2,4
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
6 2
Kazanan Milletvekili Listesi
AFŞ AND ELB GKS PZR TRK EKN NRH ÇĞL DUL OİŞ
AFŞİN
yukleniyor
ANDIRIN
yukleniyor
ÇAĞLAYANCERİT
yukleniyor
DULKADİROĞLU
yukleniyor
EKİNÖZÜ
yukleniyor
ELBİSTAN
yukleniyor
GÖKSUN
yukleniyor
NURHAK
yukleniyor
ONİKİŞUBAT
yukleniyor
PAZARCIK
yukleniyor
TÜRKOĞLU
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Kahramanmaraş Milletvekilleri

  • AK Parti 5
  • CHP 2
  • MHP 1
  • İyi Parti 0
  • Y.Refah 0
  • Zafer 0
  • BBP 0
  • Y.Sol Parti 0
  • Memleket 0
  • Adalet 0

  • Vahit Kirişci

     1

  • Ömer Oruç Bilal Debgici

     2

  • Mevlüt Kurt

     3

  • Tuba Köksal

     4

  • Mehmet Şahin

     5

  • Hasan Gezginç

     6

  • Koray Kıraç

     7

  • Ramazan Gürbak

     8

  • Ali Öztunç

     1

  • İrfan Karatutlu

     2

  • Mehmet Bağlar

     3

  • Ejder Kaygusuz

     4

  • Naile İşlek

     5

  • Tufan Yanar

     6

  • Aziz Cem Güner

     7

  • Çağatay Atasay

     8

  • Zuhal Karakoç Dora

     1

  • Turan Şahin

     2

  • Ertuğrul Doğan

     3

  • Ömer Özkan

     4

  • Aziz Kömürcü

     5

  • Hüseyin Çiçek

     6

  • Sermet Yıldız

     7

  • Mesut Çakar

     8

  • Ahmet Çabukel

     1

  • Neslihan Koca Nergiz

     2

  • Ziya Dumlupınar

     3

  • Burak Sert

     4

  • Şeyma Aytemiz Arslantürk

     5

  • İrfan Mert Yıkan

     6

  • Emine Leblebici

     7

  • Serdal Kurtoğlu

     8

  • Muhammed Aydoğar

     1

  • Mehmet Dere

     2

  • Levent Parlak

     3

  • Mahmut Sulayıcı

     4

  • Ekrem Bekereci

     5

  • Merve Kırmacı Kutlu

     6

  • Hakan Zıba

     7

  • Mikdat Kuzhan

     8

  • Alparslan Kenger

     1

  • Ufuk Doğan

     2

  • Osman Doğan Bastırmacı

     3

  • Kamber Harmankaya

     4

  • Merve Suyadal

     5

  • Hüseyin Çolak

     6

  • Yunus Emre Kurt

     7

  • Yüksel Bağcıoğlu

     8

  • Bülent İspir

     1

  • Nedat Türk

     2

  • Oğuzhan Koca

     3

  • Songül Zülkadiroğlu

     4

  • Nevzat Ulutürk

     5

  • Ahmet Hakan Kaya

     6

  • Ahmet Arslan

     7

  • Hayrullah Can

     8

  • Hüseyin Eroğlu

     1

  • Ayşegül Demiroğlu

     2

  • Abdulhakim Gülmez

     3

  • Nurten Gülmez

     4

  • Bahir Horuz

     5

  • Ali İper

     6

  • Ali Ardıç

     7

  • Yunus Yıldız

     8

  • Hilmi Emre Kazancı

     1

  • Halil İbrahim Kuruçay

     2

  • Ömer Canpolat

     3

  • Durmuş Karakaş

     4

  • Hamza Erpaylaştıran

     5

  • Erdal Çiftci

     6

  • Oğuzhan Keklik

     7

  • Feriha Cansu Aksoy Kayacık

     8

  • İsmail Özbay

     1

  • Melike Ünlü

     2

  • Erdem Okumuş

     3

  • Nureddin Fidan

     4

  • Ahmet Durular

     5

  • Abdulkadir Eyicil

     6

  • Hatice Gürbüz

     7

  • Ali Bozköse

     8
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 85,8
  • Toplam seçmen774.533
  • Kullanılan oy664.618
  • Geçerli oy648.559
  • 24 Haz 18 % 89,8
  • 24 Haz 18758.718
  • 24 Haz 18681.181
  • 24 Haz 18668.827
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Kahramanmaraş Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Kahramanmaraş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kahramanmaraş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kahramanmaraş Milletvekilleri

* Kahramanmaraş ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 5 AK Parti 2 CHP 1 MHP
  • Kahramanmaraş
  • 1

    Vahit Kirişci

     +257046

    Ali Öztunç

     +53302

    Zuhal Karakoç Dora

     +53285
  • 2

    Ömer Oruç Bilal Debgici

     +204613

    İrfan Karatutlu

     +869

    Turan Şahin

     -869
  • 3

    Mevlüt Kurt

     +152180

    Mehmet Bağlar

     -79953

    Ertuğrul Doğan

     -53736
  • 4

    Tuba Köksal

     +99748

    Ejder Kaygusuz

     -141848

    Ömer Özkan

     -106603
  • 5

    Mehmet Şahin

     +47315

    Naile İşlek

     -203744

    Aziz Kömürcü

     -159470
  • 6

    Hasan Gezginç

     -7724

    Tufan Yanar

     -265640

    Hüseyin Çiçek

     -212337
  • 7

    Koray Kıraç

     -60591

    Aziz Cem Güner

     -327535

    Sermet Yıldız

     -265204
  • 8

    Ramazan Gürbak

     -113458

    Çağatay Atasay

     -389431

    Mesut Çakar

     -318071

Kahramanmaraş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 2.405 / 2.405
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İyi Parti
  • Y.Refah
  • Zafer
  • BBP
  • Y.Sol Parti
  • 5
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %47,7
    309.478 oy
  • %16,3
    105.734 oy
  • %16,2
    104.865 oy
  • %7
    45.698 oy
  • %5,4
    35.127 oy
  • %1,7
    11.066 oy
  • %1,6
    10.109 oy
  • %1,5
    9.417 oy
  • %47,7
    309.478 oy
  • %16,3
    105.734 oy
  • %16,2
    104.865 oy
  • %7
    45.698 oy
  • %5,4
    35.127 oy
  • %1,7
    11.066 oy
  • %1,6
    10.109 oy
  • %1,5
    9.417 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 6
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %58,5
    390.968 oy
  • %9,8
    65.307 oy
  • %16,3
    109.192 oy
  • %9,6
    64.426 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,8
    25.723 oy
  • %58,5
    390.968 oy
  • %9,8
    65.307 oy
  • %16,3
    109.192 oy
  • %9,6
    64.426 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,8
    25.723 oy
  • Memleket
  • Adalet
  • Milli Yol
  • ANAP
  • Genç Parti
  • HAK-PAR
  • TKP
  • MİLLET
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,7
    4.704 oy
  • %0,3
    1.650 oy
  • %0,2
    1.545 oy
  • %0,2
    1.054 oy
  • %0,1
    730 oy
  • %0,1
    645 oy
  • %0,1
    543 oy
  • %0,1
    529 oy
  • %0,7
    4.704 oy
  • %0,3
    1.650 oy
  • %0,2
    1.545 oy
  • %0,2
    1.054 oy
  • %0,1
    730 oy
  • %0,1
    645 oy
  • %0,1
    543 oy
  • %0,1
    529 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • HKP
  • Vatan
  • GBP
  • Sol Parti
  • TKH
  • YP
  • Bağımsız
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    470 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0,1
    355 oy
  • %0
    322 oy
  • %0
    196 oy
  • %0
    146 oy
  • %0,6
    3.716 oy
  • %0,1
    470 oy
  • %0,1
    460 oy
  • %0,1
    355 oy
  • %0
    322 oy
  • %0
    196 oy
  • %0
    146 oy
  • %0,6
    3.716 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    1.376 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    1.376 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0

Kahramanmaraş Genel Seçim Sonuçları Mayıs 2023

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