Mardin İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim
Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Mardin Geneli Sonuçları
- Açılan sandık
- 1.846 / 1.846
- %100
Milletvekili Dağılımı
Mardin Milletvekilleri
-
Salihe Aydeniz1
-
Kamuran Tanhan2
-
Beritan Güneş Altın3
-
George Aslan4
-
Leyla Kaya5
-
Selahattin Ertaş6
-
Faruk Kılıç1
-
Muhammed Adak2
-
Mehmet Akif Nuhoğlu3
-
Abdulvahap Arbağ4
-
Mehmet Samsa5
-
Ayhan Aslan6
-
Mehmet Sait Çelebi1
-
Şükrü Karaboğa2
-
Nurettin Kılıç3
-
İbrahim Taşdelen4
-
Nilgün Bayraktar5
-
Ömer Durak6
-
Ferhan Bozkuş1
-
Mehmet Erboğan2
-
Mehmet Sait Tezdönen3
-
Zeyni Albayrak4
-
Bedrettin Aslan5
-
Oktay Şengül6
-
Enver Abeş1
-
Songül Sadioğlu2
-
Abdullah Karakeçi3
-
Abdulmuttalip Irmak4
-
Şeyhmus Musaoğlu5
-
Aziz Arda Uğur6
-
Ömer Faruk Afadle1
-
Abdullah Çelik2
-
Yasin Çifçi3
-
Mehmet Şerif Gümüşay4
-
Abdulkadir Çavuşoğlu5
-
Mahmut Özer6
-
Fatih Kaya1
-
Halil İbrahim Gündoğdu2
-
Murat Oral3
-
Taner Gündoğdu4
-
Gökhan Gündoğdu5
-
Hulusi Alkaya6
-
Mehmet Dicle1
-
Selma Ademhan2
-
Muhittin Çoğala3
-
Abdurrahman Çokal4
-
Hasan Can Dede5
-
Enes Dağ6
-
Türkan Çifçi1
-
Hakkan Sevük2
-
Rıdvan Yalçin3
-
İsmail Sarohan4
-
Ümit Ekinci5
-
Aslan Aydoğan6
- Katılım oranı % 83,2
- Toplam seçmen556.505
- Kullanılan oy463.062
- Geçerli oy446.712
- 24 Haz 18 % 84,5
- 24 Haz 18482.446
- 24 Haz 18407.633
- 24 Haz 18397.182
- Açılan sandık
- 1.846 / 1.846
- %100
Milletvekili Dağılımı
Mardin Milletvekilleri
-
Salihe Aydeniz1
-
Kamuran Tanhan2
-
Beritan Güneş Altın3
-
George Aslan4
-
Leyla Kaya5
-
Selahattin Ertaş6
-
Faruk Kılıç1
-
Muhammed Adak2
-
Mehmet Akif Nuhoğlu3
-
Abdulvahap Arbağ4
-
Mehmet Samsa5
-
Ayhan Aslan6
-
Mehmet Sait Çelebi1
-
Şükrü Karaboğa2
-
Nurettin Kılıç3
-
İbrahim Taşdelen4
-
Nilgün Bayraktar5
-
Ömer Durak6
-
Ferhan Bozkuş1
-
Mehmet Erboğan2
-
Mehmet Sait Tezdönen3
-
Zeyni Albayrak4
-
Bedrettin Aslan5
-
Oktay Şengül6
-
Enver Abeş1
-
Songül Sadioğlu2
-
Abdullah Karakeçi3
-
Abdulmuttalip Irmak4
-
Şeyhmus Musaoğlu5
-
Aziz Arda Uğur6
-
Ömer Faruk Afadle1
-
Abdullah Çelik2
-
Yasin Çifçi3
-
Mehmet Şerif Gümüşay4
-
Abdulkadir Çavuşoğlu5
-
Mahmut Özer6
-
Fatih Kaya1
-
Halil İbrahim Gündoğdu2
-
Murat Oral3
-
Taner Gündoğdu4
-
Gökhan Gündoğdu5
-
Hulusi Alkaya6
-
Mehmet Dicle1
-
Selma Ademhan2
-
Muhittin Çoğala3
-
Abdurrahman Çokal4
-
Hasan Can Dede5
-
Enes Dağ6
-
Türkan Çifçi1
-
Hakkan Sevük2
-
Rıdvan Yalçin3
-
İsmail Sarohan4
-
Ümit Ekinci5
-
Aslan Aydoğan6
- Katılım oranı % 83,2
- Toplam seçmen556.505
- Kullanılan oy463.062
- Geçerli oy446.712
- 24 Haz 18 % 84,5
- 24 Haz 18482.446
- 24 Haz 18407.633
- 24 Haz 18397.182
Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Mardin% 100 % 25,2 2 % 3,5 % 0,2 % 1,1 % 7,2 % 1,2 % 54,6 4 % 0 % 0 % 0,5 % 0,3 % 5 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
Mardin% 100 % 25,2 2 % 3,49 % 0,17 % 1,13 % 7,15 % 1,2 % 54,63 4 % 0 % 0 % 0,5 % 0,28 % 5 Bağımsız
- Mardin (24 Haz 18) % 30,42 2 % 2,62 % 0 % 0 % 3,31 % 1,13 % 59,28 4 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,09 Bağımsız
-
ARTUKLU% 100 % 36,9 % 7 % 0,2 % 1,6 % 8 % 1,7 % 37,3 % 0 % 0 % 0,9 % 0,4 % 4,8 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ARTUKLU% 100 % 36,89 % 7 % 0,24 % 1,57 % 8,01 % 1,69 % 37,28 % 0 % 0 % 0,85 % 0,36 % 4,76 Bağımsız
- ARTUKLU (24 Haz 18) % 47,75 % 4,51 % 0 % 0 % 4,27 % 1,65 % 38,25 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,1 Bağımsız
-
DARGEÇİT% 100 % 24,5 % 1,7 % 0,2 % 1,2 % 6,1 % 1 % 62,5 % 0 % 0 % 0,7 % 0,5 % 0,5 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DARGEÇİT% 100 % 24,54 % 1,65 % 0,17 % 1,17 % 6,06 % 1,02 % 62,49 % 0 % 0 % 0,7 % 0,51 % 0,47 Sol Parti
- DARGEÇİT (24 Haz 18) % 20,83 % 1,43 % 0 % 0 % 1,7 % 0,91 % 69,04 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,05 Bağımsız
-
DERİK% 100 % 10,8 % 1,8 % 0,1 % 0,2 % 4,4 % 1,9 % 72,5 % 0 % 0 % 0,3 % 0,2 % 6,8 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
DERİK% 100 % 10,8 % 1,79 % 0,05 % 0,25 % 4,4 % 1,89 % 72,45 % 0 % 0 % 0,29 % 0,17 % 6,85 Bağımsız
- DERİK (24 Haz 18) % 14,04 % 1,43 % 0 % 0 % 2,38 % 0,89 % 79,03 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
KIZILTEPE% 100 % 13 % 1 % 0,1 % 0,7 % 4,6 % 0,7 % 68,2 % 0 % 0 % 0,2 % 0,1 % 10,2 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
KIZILTEPE% 100 % 13,01 % 1,03 % 0,09 % 0,71 % 4,57 % 0,66 % 68,19 % 0 % 0 % 0,21 % 0,13 % 10,24 Bağımsız
- KIZILTEPE (24 Haz 18) % 17,86 % 0,72 % 0 % 0 % 2,88 % 0,52 % 74,91 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,16 Bağımsız
-
MAZIDAĞI% 100 % 15,9 % 1 % 0,1 % 0,7 % 8 % 1,3 % 67,5 % 0 % 0 % 0,4 % 0,3 % 2,8 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MAZIDAĞI% 100 % 15,88 % 1,03 % 0,09 % 0,66 % 8,04 % 1,29 % 67,45 % 0 % 0 % 0,4 % 0,32 % 2,82 Bağımsız
- MAZIDAĞI (24 Haz 18) % 17,18 % 1,02 % 0 % 0 % 4,02 % 0,69 % 71,93 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,07 Bağımsız
-
MİDYAT% 100 % 43,8 % 3,8 % 0,2 % 2,1 % 11,8 % 1,1 % 34,5 % 0 % 0 % 0,6 % 0,4 % 0,6 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
MİDYAT% 100 % 43,75 % 3,76 % 0,2 % 2,11 % 11,77 % 1,05 % 34,46 % 0 % 0 % 0,57 % 0,37 % 0,65 Bağımsız
- MİDYAT (24 Haz 18) % 50,45 % 4,22 % 0 % 0 % 2,03 % 1,77 % 37,47 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
NUSAYBİN% 100 % 11,3 % 1,5 % 0,1 % 0,7 % 5,4 % 0,7 % 77,9 % 0 % 0 % 0,4 % 0,2 % 0,6 Sol Parti
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
NUSAYBİN% 100 % 11,26 % 1,51 % 0,09 % 0,66 % 5,39 % 0,72 % 77,9 % 0 % 0 % 0,38 % 0,22 % 0,6 Sol Parti
- NUSAYBİN (24 Haz 18) % 13,04 % 0,89 % 0 % 0 % 1,53 % 0,6 % 81,66 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,04 Bağımsız
-
ÖMERLİ% 100 % 42,9 % 9 % 0,8 % 1,6 % 5,9 % 1,8 % 34,6 % 0 % 0 % 0,7 % 0,4 % 1,2 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
ÖMERLİ% 100 % 42,91 % 8,99 % 0,79 % 1,56 % 5,93 % 1,76 % 34,58 % 0 % 0 % 0,75 % 0,41 % 1,24 Bağımsız
- ÖMERLİ (24 Haz 18) % 47,65 % 8,23 % 0 % 0 % 3,39 % 1,4 % 37,65 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,03 Bağımsız
-
SAVUR% 100 % 35,9 % 5,8 % 0,2 % 1,4 % 4,2 % 1,4 % 47,3 % 0 % 0 % 0,7 % 0,3 % 1,4 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
SAVUR% 100 % 35,9 % 5,83 % 0,21 % 1,45 % 4,23 % 1,39 % 47,34 % 0 % 0 % 0,72 % 0,35 % 1,4 Bağımsız
- SAVUR (24 Haz 18) % 39,93 % 3,55 % 0 % 0 % 2,59 % 1,49 % 50,32 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,01 Bağımsız
-
YEŞİLLİ% 100 % 60 % 5,1 % 0,3 % 2,3 % 4,3 % 0,9 % 21,5 % 0 % 0 % 0,4 % 0,3 % 4 Bağımsız
- 2018 Genel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
- Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer
-
YEŞİLLİ% 100 % 60,01 % 5,05 % 0,33 % 2,35 % 4,3 % 0,92 % 21,52 % 0 % 0 % 0,4 % 0,3 % 4,02 Bağımsız
- YEŞİLLİ (24 Haz 18) % 63,57 % 7,88 % 0 % 0 % 2,03 % 0,9 % 22,13 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,14 Bağımsız
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Mardin Milletvekilleri
* Mardin ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.
- 4 Y.Sol Parti 2 AK Parti
- Mardin
- 1
Salihe Aydeniz+206513
Faruk Kılıç+63762
- 2
Kamuran Tanhan+168990
Muhammed Adak+14955
- 3
Beritan Güneş Altın+131467
Mehmet Akif Nuhoğlu-70458
- 4
George Aslan+93944
Abdulvahap Arbağ-131467
- 5
Leyla Kaya-37387
Mehmet Samsa-192476
- 6
Selahattin Ertaş-93671
Ayhan Aslan-253485
Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 1.846 / 1.846
- %100
-
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