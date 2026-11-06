Seçim Mardin İttifak Seçim Sonuçları - 2023 Mardin İttifak Oy Dağılımı

Mardin İttifak Seçim Sonuçları - 14 Mayıs 2023 Genel Seçim

Genel Seçim - Milletvekili Seçimi Mardin Geneli Sonuçları

Genele Göre İttifaka Göre
  • Açılan sandık
  • 1.846 / 1.846
  • %100
  • Y.Sol Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İyi Parti
  • Y.Refah
  • Zafer
  • Memleket
  • BBP
  • Diğer
  • 4
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %54,6
  • %25,2
  • %7,2
  • %3,5
  • %1,2
  • %1,1
  • %0,5
  • %0,3
  • %0,2
  • %6,3
  • %54,6
  • %25,2
  • %7,2
  • %3,5
  • %1,2
  • %1,1
  • %0,5
  • %0,3
  • %0,2
  • %6,3
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 4
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %59,3
  • %30,4
  • %3,3
  • %2,6
  • %1,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,2
  • %59,3
  • %30,4
  • %3,3
  • %2,6
  • %1,1
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %3,2
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
4 2
Kazanan Milletvekili Listesi
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor

  • AK Parti

  • MHP

  • CHP

  • İyi Parti

  • Memleket

  • Y.Sol Parti

  • BBP

  • Adalet

  • TİP

  • Y.Refah

  • Zafer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Mardin Milletvekilleri

  • Y.Sol Parti 4
  • AK Parti 2
  • CHP 0
  • MHP 0
  • İyi Parti 0
  • Y.Refah 0
  • Zafer 0
  • Memleket 0
  • BBP 0

  • Salihe Aydeniz

     1

  • Kamuran Tanhan

     2

  • Beritan Güneş Altın

     3

  • George Aslan

     4

  • Leyla Kaya

     5

  • Selahattin Ertaş

     6

  • Faruk Kılıç

     1

  • Muhammed Adak

     2

  • Mehmet Akif Nuhoğlu

     3

  • Abdulvahap Arbağ

     4

  • Mehmet Samsa

     5

  • Ayhan Aslan

     6

  • Mehmet Sait Çelebi

     1

  • Şükrü Karaboğa

     2

  • Nurettin Kılıç

     3

  • İbrahim Taşdelen

     4

  • Nilgün Bayraktar

     5

  • Ömer Durak

     6

  • Ferhan Bozkuş

     1

  • Mehmet Erboğan

     2

  • Mehmet Sait Tezdönen

     3

  • Zeyni Albayrak

     4

  • Bedrettin Aslan

     5

  • Oktay Şengül

     6

  • Enver Abeş

     1

  • Songül Sadioğlu

     2

  • Abdullah Karakeçi

     3

  • Abdulmuttalip Irmak

     4

  • Şeyhmus Musaoğlu

     5

  • Aziz Arda Uğur

     6

  • Ömer Faruk Afadle

     1

  • Abdullah Çelik

     2

  • Yasin Çifçi

     3

  • Mehmet Şerif Gümüşay

     4

  • Abdulkadir Çavuşoğlu

     5

  • Mahmut Özer

     6

  • Fatih Kaya

     1

  • Halil İbrahim Gündoğdu

     2

  • Murat Oral

     3

  • Taner Gündoğdu

     4

  • Gökhan Gündoğdu

     5

  • Hulusi Alkaya

     6

  • Mehmet Dicle

     1

  • Selma Ademhan

     2

  • Muhittin Çoğala

     3

  • Abdurrahman Çokal

     4

  • Hasan Can Dede

     5

  • Enes Dağ

     6

  • Türkan Çifçi

     1

  • Hakkan Sevük

     2

  • Rıdvan Yalçin

     3

  • İsmail Sarohan

     4

  • Ümit Ekinci

     5

  • Aslan Aydoğan

     6
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 83,2
  • Toplam seçmen556.505
  • Kullanılan oy463.062
  • Geçerli oy446.712
  • 24 Haz 18 % 84,5
  • 24 Haz 18482.446
  • 24 Haz 18407.633
  • 24 Haz 18397.182
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu
  • Açılan sandık
  • 1.846 / 1.846
  • %100
  • EMEK VE ÖZG
  • Y.Sol Parti
  • 4
  • 4
  • %54,6
  • %54,6
  • %54,6
  • %54,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • Y.Refah
  • BBP
  • 2
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • %30
  • %25,2
  • %3,5
  • %1,1
  • %0,2
  • %30
  • %25,2
  • %3,5
  • %1,1
  • %0,2
  • MİLLET
  • CHP
  • İyi Parti
  • 0
  • 0
  • 0
  • %8,4
  • %7,2
  • %1,2
  • %8,4
  • %7,2
  • %1,2
  • ATA
  • Zafer
  • 0
  • 0
  • %0,5
  • %0,5
  • %0,5
  • %0,5
  • Diğer
  • 0
  • %6,5
  • %6,5
Tüm Partiler
Milletvekili Dağılımı
4 2
Kazanan Milletvekili Listesi
DER KZT MZD MDY NSY ÖMR SAV DRG ART YŞL
ARTUKLU
yukleniyor
DARGEÇİT
yukleniyor
DERİK
yukleniyor
KIZILTEPE
yukleniyor
MAZIDAĞI
yukleniyor
MİDYAT
yukleniyor
NUSAYBİN
yukleniyor
ÖMERLİ
yukleniyor
SAVUR
yukleniyor
YEŞİLLİ
yukleniyor

  • CUMHUR

  • MİLLET

  • EMEK VE ÖZG

  • ATA

  • SOSYALİST G.B.

  • Diğer

* 31 Mart 2023 Genel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

* Sonuçlar, yurtdışı oyları da dahil edilerek hesaplanmıştır.

* 24 Haz 2018 Yeşil Sol Parti verileri, 24 Haz 2018 HDP partisinin genel seçim sonuçlarına aittir.

Mardin Milletvekilleri

  • Y.Sol Parti 4
  • AK Parti 2
  • CHP 0
  • MHP 0
  • İyi Parti 0
  • Y.Refah 0
  • Zafer 0
  • Memleket 0
  • BBP 0

  • Salihe Aydeniz

     1

  • Kamuran Tanhan

     2

  • Beritan Güneş Altın

     3

  • George Aslan

     4

  • Leyla Kaya

     5

  • Selahattin Ertaş

     6

  • Faruk Kılıç

     1

  • Muhammed Adak

     2

  • Mehmet Akif Nuhoğlu

     3

  • Abdulvahap Arbağ

     4

  • Mehmet Samsa

     5

  • Ayhan Aslan

     6

  • Mehmet Sait Çelebi

     1

  • Şükrü Karaboğa

     2

  • Nurettin Kılıç

     3

  • İbrahim Taşdelen

     4

  • Nilgün Bayraktar

     5

  • Ömer Durak

     6

  • Ferhan Bozkuş

     1

  • Mehmet Erboğan

     2

  • Mehmet Sait Tezdönen

     3

  • Zeyni Albayrak

     4

  • Bedrettin Aslan

     5

  • Oktay Şengül

     6

  • Enver Abeş

     1

  • Songül Sadioğlu

     2

  • Abdullah Karakeçi

     3

  • Abdulmuttalip Irmak

     4

  • Şeyhmus Musaoğlu

     5

  • Aziz Arda Uğur

     6

  • Ömer Faruk Afadle

     1

  • Abdullah Çelik

     2

  • Yasin Çifçi

     3

  • Mehmet Şerif Gümüşay

     4

  • Abdulkadir Çavuşoğlu

     5

  • Mahmut Özer

     6

  • Fatih Kaya

     1

  • Halil İbrahim Gündoğdu

     2

  • Murat Oral

     3

  • Taner Gündoğdu

     4

  • Gökhan Gündoğdu

     5

  • Hulusi Alkaya

     6

  • Mehmet Dicle

     1

  • Selma Ademhan

     2

  • Muhittin Çoğala

     3

  • Abdurrahman Çokal

     4

  • Hasan Can Dede

     5

  • Enes Dağ

     6

  • Türkan Çifçi

     1

  • Hakkan Sevük

     2

  • Rıdvan Yalçin

     3

  • İsmail Sarohan

     4

  • Ümit Ekinci

     5

  • Aslan Aydoğan

     6
Tüm Liste
  • Katılım oranı % 83,2
  • Toplam seçmen556.505
  • Kullanılan oy463.062
  • Geçerli oy446.712
  • 24 Haz 18 % 84,5
  • 24 Haz 18482.446
  • 24 Haz 18407.633
  • 24 Haz 18397.182
Parti Listesi Milletvekili Aday Listesi Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu

Mardin İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Mardin ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET EMEK VE ÖZG ATA Diğer
  • Şehir Sandık AK Parti MHP BBP Y.Refah CHP İyi Parti Y.Sol Parti TİP Adalet Zafer Memleket Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Mardin Milletvekilleri

* Mardin ilinde milletvekilliği kazanan adayları gösterir.

  • 4 Y.Sol Parti 2 AK Parti
  • Mardin
  • 1

    Salihe Aydeniz

     +206513

    Faruk Kılıç

     +63762
  • 2

    Kamuran Tanhan

     +168990

    Muhammed Adak

     +14955
  • 3

    Beritan Güneş Altın

     +131467

    Mehmet Akif Nuhoğlu

     -70458
  • 4

    George Aslan

     +93944

    Abdulvahap Arbağ

     -131467
  • 5

    Leyla Kaya

     -37387

    Mehmet Samsa

     -192476
  • 6

    Selahattin Ertaş

     -93671

    Ayhan Aslan

     -253485

Mardin Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.846 / 1.846
  • %100
  • Y.Sol Parti
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İyi Parti
  • Y.Refah
  • Zafer
  • Sol Parti
  • 4
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %54,6
    244.036 oy
  • %25,2
    112.569 oy
  • %7,2
    31.955 oy
  • %3,5
    15.572 oy
  • %1,2
    5.361 oy
  • %1,1
    5.039 oy
  • %0,5
    2.221 oy
  • %0,5
    2.086 oy
  • %54,6
    244.036 oy
  • %25,2
    112.569 oy
  • %7,2
    31.955 oy
  • %3,5
    15.572 oy
  • %1,2
    5.361 oy
  • %1,1
    5.039 oy
  • %0,5
    2.221 oy
  • %0,5
    2.086 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 4
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %59,3
    235.453 oy
  • %30,4
    120.839 oy
  • %3,3
    13.149 oy
  • %2,6
    10.426 oy
  • %1,1
    4.482 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %59,3
    235.453 oy
  • %30,4
    120.839 oy
  • %3,3
    13.149 oy
  • %2,6
    10.426 oy
  • %1,1
    4.482 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • Memleket
  • BBP
  • AB
  • HAK-PAR
  • ANAP
  • GBP
  • TKP
  • Genç Parti
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,3
    1.249 oy
  • %0,2
    757 oy
  • %0,2
    696 oy
  • %0,1
    590 oy
  • %0,1
    452 oy
  • %0,1
    373 oy
  • %0,1
    276 oy
  • %0,1
    264 oy
  • %0,3
    1.249 oy
  • %0,2
    757 oy
  • %0,2
    696 oy
  • %0,1
    590 oy
  • %0,1
    452 oy
  • %0,1
    373 oy
  • %0,1
    276 oy
  • %0,1
    264 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • Vatan
  • MİLLET
  • HKP
  • TKH
  • Milli Yol
  • YP
  • Bağımsız
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,1
    225 oy
  • %0
    191 oy
  • %0
    179 oy
  • %0
    111 oy
  • %0
    99 oy
  • %0
    71 oy
  • %5
    22.340 oy
  • %0,1
    225 oy
  • %0
    191 oy
  • %0
    179 oy
  • %0
    111 oy
  • %0
    99 oy
  • %0
    71 oy
  • %5
    22.340 oy
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 24 Haz 18
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • %0,2
    937 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    350 oy
  • %0,2
    937 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0
  • %0,1
    350 oy

Mardin Genel Seçim Sonuçları Mayıs 2023

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