Seçim Bartın ULUS Seçim Sonuçları – ULUS Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bartın ULUS

Hasan Hüseyin Uzun

AK Parti
%56,7
1.303 oy

Çetin Selçuk Arslan

CHP
%40,4
927 oy

Diğer

%3
67 oy
Bartın - ULUS İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %56,7
  • %40,4
  • %1,9
  • %1
  • %0
  • %56,7
  • %40,4
  • %1,9
  • %1
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,7
  • %40,2
  • %4,3
  • %1,8
  • %0,2
  • %51,7
  • %40,2
  • %4,3
  • %1,8
  • %0,2
Tüm Partiler
MER KCŞ ULS AMS
AMASRA
yukleniyor
KURUCAŞİLE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ULUS
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Hüseyin Uzun AK Parti
  • Çetin Selçuk Arslan CHP
  • Sevgi Ünal MHP
  • Bayram Taşçı SP
  • Recep Özkan BTP
  • Katılım oranı % 89,8
  • Toplam seçmen2.681
  • Kullanılan oy2.407
  • Geçerli oy2.297
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.538
  • 30 Mar 142.271
  • 30 Mar 142.192
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ulus Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %58,6
  • %56,7
  • %1,9
  • %58,6
  • %56,7
  • %1,9
  • MİLLET
  • CHP
  • %40,4
  • %40,4
  • %40,4
  • %40,4
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1
  • %1
  • %0
  • %1
  • %1
  • %0
Tüm Partiler
MER KCŞ ULS AMS
AMASRA
yukleniyor
KURUCAŞİLE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ULUS
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hasan Hüseyin Uzun AK Parti
  • Çetin Selçuk Arslan CHP
  • Sevgi Ünal MHP
  • Bayram Taşçı SP
  • Recep Özkan BTP
  • Katılım oranı % 89,8
  • Toplam seçmen2.681
  • Kullanılan oy2.407
  • Geçerli oy2.297
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.538
  • 30 Mar 142.271
  • 30 Mar 142.192
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ulus Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ULUS Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %56,7
    1.303 oy
  • %40,4
    927 oy
  • %56,7
    1.303 oy
  • %40,4
    927 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %51,7
    1.134 oy
  • %40,2
    881 oy
  • %51,7
    1.134 oy
  • %40,2
    881 oy
  • MHP
  • SP
  • %1,9
    43 oy
  • %1
    23 oy
  • %1,9
    43 oy
  • %1
    23 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,3
    95 oy
  • %1,8
    40 oy
  • %4,3
    95 oy
  • %1,8
    40 oy
  • BTP
  • %0
    1 oy
  • %0
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    5 oy
  • %0,2
    5 oy

Bartın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bartın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bartın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %35,8
    14.024 oy
  • %35,3
    13.855 oy
  • %25,4
    9.977 oy
  • %35,8
    14.024 oy
  • %35,3
    13.855 oy
  • %25,4
    9.977 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %2,7
    1.053 oy
  • %0,2
    97 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %2,7
    1.053 oy
  • %0,2
    97 oy
  • %0,2
    66 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    850 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    850 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,2
    62 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0,2
    62 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    61 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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