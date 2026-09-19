Seçim Bartın MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bartın MERKEZ

Cemal Akın

MHP
%35,8
14.024 oy

Yusuf Ziya Aldatmaz

AK Parti
%35,3
13.855 oy

Diğer

%29
11.342 oy
Bartın - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %35,8
  • %35,3
  • %25,4
  • %2,7
  • %0,2
  • %35,8
  • %35,3
  • %25,4
  • %2,7
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
  • %26,7
  • %24,6
  • %2,3
  • %0,2
  • %45,9
  • %26,7
  • %24,6
  • %2,3
  • %0,2
Tüm Partiler
MER KCŞ ULS AMS
AMASRA
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KURUCAŞİLE
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MERKEZ
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ULUS
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cemal Akın MHP
  • Yusuf Ziya Aldatmaz AK Parti
  • Mehmet Arslan CHP
  • Muhammed Emin Titiz SP
  • Nilüfer Akbal DSP
  • Katılım oranı % 80,3
  • Toplam seçmen50.817
  • Kullanılan oy40.783
  • Geçerli oy39.221
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1443.332
  • 30 Mar 1438.234
  • 30 Mar 1436.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %71,1
  • %35,8
  • %35,3
  • %71,1
  • %35,8
  • %35,3
  • MİLLET
  • CHP
  • %25,4
  • %25,4
  • %25,4
  • %25,4
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %3,5
  • %2,7
  • %0,2
  • %0,2
  • %3,5
  • %2,7
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
MER KCŞ ULS AMS
AMASRA
yukleniyor
KURUCAŞİLE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ULUS
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cemal Akın MHP
  • Yusuf Ziya Aldatmaz AK Parti
  • Mehmet Arslan CHP
  • Muhammed Emin Titiz SP
  • Nilüfer Akbal DSP
  • Katılım oranı % 80,3
  • Toplam seçmen50.817
  • Kullanılan oy40.783
  • Geçerli oy39.221
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1443.332
  • 30 Mar 1438.234
  • 30 Mar 1436.826
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %35,8
    14.024 oy
  • %35,3
    13.855 oy
  • %25,4
    9.977 oy
  • %35,8
    14.024 oy
  • %35,3
    13.855 oy
  • %25,4
    9.977 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %2,7
    1.053 oy
  • %0,2
    97 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %2,7
    1.053 oy
  • %0,2
    97 oy
  • %0,2
    66 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    850 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    850 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,2
    62 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0,2
    62 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    61 oy
  • %0

Bartın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bartın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bartın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %35,8
    14.024 oy
  • %35,3
    13.855 oy
  • %25,4
    9.977 oy
  • %35,8
    14.024 oy
  • %35,3
    13.855 oy
  • %25,4
    9.977 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %2,7
    1.053 oy
  • %0,2
    97 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %2,7
    1.053 oy
  • %0,2
    97 oy
  • %0,2
    66 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    850 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    850 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,2
    62 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0,2
    62 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    61 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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