Seçim Bartın AMASRA Seçim Sonuçları – AMASRA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bartın AMASRA

Recai Çakır

CHP
%44,7
1.723 oy

Uğur Timur

AK Parti
%26,9
1.037 oy

Diğer

%28
1.097 oy
Bartın - AMASRA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %44,7
  • %26,9
  • %13,7
  • %13,1
  • %1,4
  • %44,7
  • %26,9
  • %13,7
  • %13,1
  • %1,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,3
  • %31
  • %12,3
  • %0
  • %2,2
  • %53,3
  • %31
  • %12,3
  • %0
  • %2,2
Tüm Partiler
MER KCŞ ULS AMS
AMASRA
yukleniyor
KURUCAŞİLE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ULUS
yukleniyor
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recai Çakır CHP
  • Uğur Timur AK Parti
  • Asım Soydan MHP
  • Levent Gülbezer İYİ Parti
  • Celal Vakit SP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen4.752
  • Kullanılan oy3.985
  • Geçerli oy3.857
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.884
  • 30 Mar 144.335
  • 30 Mar 144.158
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Amasra Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %57,8
  • %44,7
  • %13,1
  • %57,8
  • %44,7
  • %13,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %40,5
  • %26,9
  • %13,7
  • %40,5
  • %26,9
  • %13,7
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • BTP
  • %1,7
  • %1,4
  • %0,2
  • %0,1
  • %1,7
  • %1,4
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
MER KCŞ ULS AMS
AMASRA
yukleniyor
KURUCAŞİLE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ULUS
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Recai Çakır CHP
  • Uğur Timur AK Parti
  • Asım Soydan MHP
  • Levent Gülbezer İYİ Parti
  • Celal Vakit SP
  • Katılım oranı % 83,9
  • Toplam seçmen4.752
  • Kullanılan oy3.985
  • Geçerli oy3.857
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 144.884
  • 30 Mar 144.335
  • 30 Mar 144.158
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Amasra Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AMASRA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • %44,7
    1.723 oy
  • %26,9
    1.037 oy
  • %13,7
    527 oy
  • %44,7
    1.723 oy
  • %26,9
    1.037 oy
  • %13,7
    527 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,3
    2.216 oy
  • %31
    1.287 oy
  • %12,3
    510 oy
  • %53,3
    2.216 oy
  • %31
    1.287 oy
  • %12,3
    510 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %13,1
    505 oy
  • %1,4
    55 oy
  • %0,2
    6 oy
  • %13,1
    505 oy
  • %1,4
    55 oy
  • %0,2
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %2,2
    90 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %2,2
    90 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    10 oy
  • %0,2
    10 oy

Bartın İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Bartın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Bartın Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 154 / 154
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %35,8
    14.024 oy
  • %35,3
    13.855 oy
  • %25,4
    9.977 oy
  • %35,8
    14.024 oy
  • %35,3
    13.855 oy
  • %25,4
    9.977 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • %45,9
    16.888 oy
  • %26,7
    9.823 oy
  • %24,6
    9.043 oy
  • SP
  • DSP
  • DP
  • %2,7
    1.053 oy
  • %0,2
    97 oy
  • %0,2
    66 oy
  • %2,7
    1.053 oy
  • %0,2
    97 oy
  • %0,2
    66 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,3
    850 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,3
    850 oy
  • %0,2
    57 oy
  • %0
  • TKP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,2
    62 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    32 oy
  • %0,2
    62 oy
  • %0,1
    55 oy
  • %0,1
    32 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,2
    61 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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