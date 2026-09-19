31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Bartın KURUCAŞİLE
Mehmet Zihni Sayın
AK Parti
%43,1
541 oy
Nergiz Kartal
CHP
%36
452 oy
Diğer
%21
263 oy
Bartın - KURUCAŞİLE İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
KURUCAŞİLE Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 6 / 6
- %100
Bartın İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Bartın ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AbdipaşaYaşar Dönmez % 100 % 45,4 % 40,7 % 8,3 % 0 % 0 % 5,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ABDİPAŞA Yaşar Dönmez % 100 % 45,4 % 40,74 % 8,31 % 0 % 0 % 5,54 SP
- ABDİPAŞA (30 Mar 2014) Yaşar Dönmez % 65,25 % 5,98 % 24,93 % 0 % 0 % 3,83 SP
-
AmasraRecai Çakır % 100 % 26,9 % 13,7 % 44,7 % 13,1 % 0 % 1,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AMASRA Recai Çakır % 100 % 26,89 % 13,66 % 44,67 % 13,09 % 0 % 1,43 SP
- AMASRA (30 Mar 2014) Mehmet Emin Timur % 30,95 % 12,27 % 53,29 % 0 % 0 % 2,16 SP
-
HasankadıŞeref Emiroğlu % 100 % 43,1 % 54,7 % 0 % 0 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HASANKADI Şeref Emiroğlu % 100 % 43,06 % 54,73 % 0 % 0 % 0 % 2,21 SP
- HASANKADI (30 Mar 2014) Zeki Erdoğan % 49,78 % 0,88 % 44,93 % 0 % 0 % 3,96 SP
-
KozcağızMustafa Karaman % 100 % 39,2 % 38,7 % 19,3 % 0 % 0 % 2,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOZCAĞIZ Mustafa Karaman % 100 % 39,19 % 38,67 % 19,25 % 0 % 0 % 2,89 SP
- KOZCAĞIZ (30 Mar 2014) Mustafa Karaman % 42,7 % 20,89 % 31,14 % 0 % 0 % 5,03 SP
-
Kumlucaİsmail Can % 100 % 43,1 % 50,4 % 4,3 % 0 % 0 % 2,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KUMLUCA İsmail Can % 100 % 43,1 % 50,42 % 4,28 % 0 % 0 % 2,2 SP
- KUMLUCA (30 Mar 2014) İsmail Can % 40,82 % 57,85 % 0 % 0 % 0 % 1,33 SP
-
KurucaşileMehmet Zihni Sayın % 100 % 43,1 % 18,8 % 36 % 1,6 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KURUCAŞİLE Mehmet Zihni Sayın % 100 % 43,07 % 18,79 % 35,99 % 1,59 % 0 % 0,56 SP
- KURUCAŞİLE (30 Mar 2014) Mehmet Zihni Sayın % 46,25 % 5,48 % 45,91 % 0 % 0 % 2,11 SP
-
MerkezCemal Akın % 100 % 35,3 % 35,8 % 25,4 % 0 % 0 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Cemal Akın % 100 % 35,33 % 35,76 % 25,44 % 0 % 0 % 2,68 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 26,67 % 45,86 % 24,56 % 0 % 0 % 2,31 SP
-
UlusHasan Hüseyin Uzun % 100 % 56,7 % 1,9 % 40,4 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ULUS Hasan Hüseyin Uzun % 100 % 56,73 % 1,87 % 40,36 % 0 % 0 % 1 SP
- ULUS (30 Mar 2014) Hasan Hüseyin Uzun % 51,73 % 4,33 % 40,19 % 0 % 0 % 1,82 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Bartın Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 154 / 154
- %100
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