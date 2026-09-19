Seçim Sivas SUŞEHRİ Seçim Sonuçları – SUŞEHRİ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sivas SUŞEHRİ

Fazlı Yüksel

AK Parti
%47,4
3.841 oy

Candan Ersoy

MHP
%38,9
3.153 oy

Diğer

%14
1.108 oy
Sivas - SUŞEHRİ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • BBP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %47,4
  • %38,9
  • %8,3
  • %3,3
  • %2
  • %47,4
  • %38,9
  • %8,3
  • %3,3
  • %2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,3
  • %11,4
  • %24,5
  • %0
  • %1,6
  • %61,3
  • %11,4
  • %24,5
  • %0
  • %1,6
Tüm Partiler
DİV GEM GRN HFK İMR KNG KOY MER SŞH ŞAR YLD ZRA AKN ALT DĞN GÖL ULŞ
Akıncılar
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
DİVRİĞİ
yukleniyor
DOĞANŞAR
yukleniyor
GEMEREK
yukleniyor
GÖLOVA
yukleniyor
GÜRÜN
yukleniyor
HAFİK
yukleniyor
İMRANLI
yukleniyor
KANGAL
yukleniyor
KOYULHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUŞEHRİ
yukleniyor
ŞARKIŞLA
yukleniyor
ULAŞ
yukleniyor
YILDIZELİ
yukleniyor
ZARA
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • BBP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fazlı Yüksel AK Parti
  • Candan Ersoy MHP
  • Ayhan Özer BBP
  • Ali Tercanlıoğlu İYİ Parti
  • Halim Uzun SP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen10.017
  • Kullanılan oy8.381
  • Geçerli oy8.102
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.751
  • 30 Mar 148.573
  • 30 Mar 148.263
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Suşehri Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %86,3
  • %47,4
  • %38,9
  • %86,3
  • %47,4
  • %38,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %3,3
  • %3,3
  • %3,3
  • %3,3
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %10,4
  • %8,3
  • %2
  • %0,1
  • %10,4
  • %8,3
  • %2
  • %0,1
Tüm Partiler
DİV GEM GRN HFK İMR KNG KOY MER SŞH ŞAR YLD ZRA AKN ALT DĞN GÖL ULŞ
Akıncılar
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
DİVRİĞİ
yukleniyor
DOĞANŞAR
yukleniyor
GEMEREK
yukleniyor
GÖLOVA
yukleniyor
GÜRÜN
yukleniyor
HAFİK
yukleniyor
İMRANLI
yukleniyor
KANGAL
yukleniyor
KOYULHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUŞEHRİ
yukleniyor
ŞARKIŞLA
yukleniyor
ULAŞ
yukleniyor
YILDIZELİ
yukleniyor
ZARA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Fazlı Yüksel AK Parti
  • Candan Ersoy MHP
  • Ayhan Özer BBP
  • Ali Tercanlıoğlu İYİ Parti
  • Halim Uzun SP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen10.017
  • Kullanılan oy8.381
  • Geçerli oy8.102
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.751
  • 30 Mar 148.573
  • 30 Mar 148.263
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Suşehri Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SUŞEHRİ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 35 / 35
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %47,4
    3.841 oy
  • %38,9
    3.153 oy
  • %47,4
    3.841 oy
  • %38,9
    3.153 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %61,3
    5.068 oy
  • %11,4
    941 oy
  • %61,3
    5.068 oy
  • %11,4
    941 oy
  • BBP
  • İYİ Parti
  • %8,3
    669 oy
  • %3,3
    266 oy
  • %8,3
    669 oy
  • %3,3
    266 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,5
    2.027 oy
  • %0
    0 oy
  • %24,5
    2.027 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %2
    161 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %2
    161 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,6
    136 oy
  • %0,4
    32 oy
  • %1,6
    136 oy
  • %0,4
    32 oy

Sivas İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sivas ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sivas Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 699 / 699
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • CHP
  • %49,3
    93.284 oy
  • %36,4
    68.900 oy
  • %7,7
    14.528 oy
  • %49,3
    93.284 oy
  • %36,4
    68.900 oy
  • %7,7
    14.528 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,3
    106.887 oy
  • %30,8
    56.601 oy
  • %4,7
    8.626 oy
  • %58,3
    106.887 oy
  • %30,8
    56.601 oy
  • %4,7
    8.626 oy
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %4,7
    8.913 oy
  • %1,5
    2.806 oy
  • %0,2
    285 oy
  • %4,7
    8.913 oy
  • %1,5
    2.806 oy
  • %0,2
    285 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,8
    6.914 oy
  • %2
    3.673 oy
  • %0,1
    248 oy
  • %3,8
    6.914 oy
  • %2
    3.673 oy
  • %0,1
    248 oy
  • VP
  • TKP
  • DSP
  • %0,1
    150 oy
  • %0,1
    117 oy
  • %0
    53 oy
  • %0,1
    150 oy
  • %0,1
    117 oy
  • %0
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    121 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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