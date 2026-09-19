Seçim Sivas DOĞANŞAR Seçim Sonuçları – DOĞANŞAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sivas DOĞANŞAR

Halil Balık

MHP
%41,3
399 oy

Emin Karaman

Bağımsız
%28,4
275 oy

Diğer

%31
293 oy
Sivas - DOĞANŞAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • MHP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • BBP
  • BTP
  • %41,3
  • %28,4
  • %23,5
  • %3
  • %1,8
  • %41,3
  • %28,4
  • %23,5
  • %3
  • %1,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,2
  • %0
  • %54
  • %0
  • %0
  • %43,2
  • %0
  • %54
  • %0
  • %0
Tüm Partiler
DİV GEM GRN HFK İMR KNG KOY MER SŞH ŞAR YLD ZRA AKN ALT DĞN GÖL ULŞ
Akıncılar
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
DİVRİĞİ
yukleniyor
DOĞANŞAR
yukleniyor
GEMEREK
yukleniyor
GÖLOVA
yukleniyor
GÜRÜN
yukleniyor
HAFİK
yukleniyor
İMRANLI
yukleniyor
KANGAL
yukleniyor
KOYULHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUŞEHRİ
yukleniyor
ŞARKIŞLA
yukleniyor
ULAŞ
yukleniyor
YILDIZELİ
yukleniyor
ZARA
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • BBP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Balık MHP
  • Emin Karaman Bağımsız
  • Şerif Yürük AK Parti
  • Kuddusi Serin BBP
  • Hatice Kübra Kılınç BTP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen1.194
  • Kullanılan oy1.003
  • Geçerli oy967
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.093
  • 30 Mar 14985
  • 30 Mar 14919
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğanşar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %64,7
  • %41,3
  • %23,5
  • %64,7
  • %41,3
  • %23,5
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %1,4
  • %1,4
  • %1,4
  • %1,4
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BBP
  • BTP
  • %33,8
  • %28,4
  • %3
  • %1,8
  • %33,8
  • %28,4
  • %3
  • %1,8
Tüm Partiler
DİV GEM GRN HFK İMR KNG KOY MER SŞH ŞAR YLD ZRA AKN ALT DĞN GÖL ULŞ
Akıncılar
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
DİVRİĞİ
yukleniyor
DOĞANŞAR
yukleniyor
GEMEREK
yukleniyor
GÖLOVA
yukleniyor
GÜRÜN
yukleniyor
HAFİK
yukleniyor
İMRANLI
yukleniyor
KANGAL
yukleniyor
KOYULHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUŞEHRİ
yukleniyor
ŞARKIŞLA
yukleniyor
ULAŞ
yukleniyor
YILDIZELİ
yukleniyor
ZARA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Halil Balık MHP
  • Emin Karaman Bağımsız
  • Şerif Yürük AK Parti
  • Kuddusi Serin BBP
  • Hatice Kübra Kılınç BTP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen1.194
  • Kullanılan oy1.003
  • Geçerli oy967
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.093
  • 30 Mar 14985
  • 30 Mar 14919
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğanşar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DOĞANŞAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • MHP
  • Bağımsız
  • AK Parti
  • %41,3
    399 oy
  • %28,4
    275 oy
  • %23,5
    227 oy
  • %41,3
    399 oy
  • %28,4
    275 oy
  • %23,5
    227 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,2
    397 oy
  • %0
    0 oy
  • %54
    496 oy
  • %43,2
    397 oy
  • %0
  • %54
    496 oy
  • BBP
  • BTP
  • İYİ Parti
  • %3
    29 oy
  • %1,8
    17 oy
  • %1,4
    14 oy
  • %3
    29 oy
  • %1,8
    17 oy
  • %1,4
    14 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0
  • SP
  • %0,6
    6 oy
  • %0,6
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • %2,8
    26 oy
  • %2,8
    26 oy

Sivas İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sivas ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sivas Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 699 / 699
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • CHP
  • %49,3
    93.284 oy
  • %36,4
    68.900 oy
  • %7,7
    14.528 oy
  • %49,3
    93.284 oy
  • %36,4
    68.900 oy
  • %7,7
    14.528 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,3
    106.887 oy
  • %30,8
    56.601 oy
  • %4,7
    8.626 oy
  • %58,3
    106.887 oy
  • %30,8
    56.601 oy
  • %4,7
    8.626 oy
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %4,7
    8.913 oy
  • %1,5
    2.806 oy
  • %0,2
    285 oy
  • %4,7
    8.913 oy
  • %1,5
    2.806 oy
  • %0,2
    285 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,8
    6.914 oy
  • %2
    3.673 oy
  • %0,1
    248 oy
  • %3,8
    6.914 oy
  • %2
    3.673 oy
  • %0,1
    248 oy
  • VP
  • TKP
  • DSP
  • %0,1
    150 oy
  • %0,1
    117 oy
  • %0
    53 oy
  • %0,1
    150 oy
  • %0,1
    117 oy
  • %0
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    121 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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