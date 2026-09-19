31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sivas Akıncılar
Hasan Şen
AK Parti
%43,8
735 oy
Necati Us
CHP
%34,4
578 oy
Diğer
%22
365 oy
Sivas - Akıncılar İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 10 / 10
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hasan Şen AK Parti
- Necati Us CHP
- Murat Sevinç MHP
- Ahmet Aydın Bağımsız
- Zehra Aytak BTP
- Katılım oranı % 85,7
- Toplam seçmen2.027
- Kullanılan oy1.737
- Geçerli oy1.678
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.919
- 30 Mar 141.624
- 30 Mar 141.554
- Açılan sandık
- 10 / 10
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Hasan Şen AK Parti
- Necati Us CHP
- Murat Sevinç MHP
- Ahmet Aydın Bağımsız
- Zehra Aytak BTP
- Katılım oranı % 85,7
- Toplam seçmen2.027
- Kullanılan oy1.737
- Geçerli oy1.678
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 141.919
- 30 Mar 141.624
- 30 Mar 141.554
Akıncılar Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 10 / 10
- %100
Sivas İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Sivas ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AkıncılarHasan Şen % 100 % 43,8 % 17,6 % 34,4 % 0 % 0 % 2,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- Akıncılar Hasan Şen % 100 % 43,8 % 17,64 % 34,45 % 0 % 0 % 2,62 Bağımsız
- Akıncılar (30 Mar 2014) Hasan Şen % 40,93 % 27,09 % 30,37 % 0 % 0 % 1,42 SP
-
AltınyaylaSinan Akbulut % 100 % 51,6 % 45,9 % 1,4 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALTINYAYLA Sinan Akbulut % 100 % 51,6 % 45,94 % 1,39 % 0 % 0 % 0,68 SP
- ALTINYAYLA (30 Mar 2014) Necmettin Mermer % 61,89 % 2,98 % 0,52 % 0 % 0 % 32,58 BBP
-
CemelGazi Öztürk % 100 % 56,5 % 43 % 0 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- CEMEL Gazi Öztürk % 100 % 56,52 % 43,03 % 0 % 0 % 0 % 0,45 SP
- CEMEL (30 Mar 2014) Hakverdi Bulut % 55,46 % 3,83 % 1,37 % 0 % 0 % 39,34 BBP
-
ÇepniZerener Damlapınar % 100 % 4,9 % 0 % 29,2 % 30,5 % 0 % 35,4 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇEPNİ Zerener Damlapınar % 100 % 4,87 % 0 % 29,24 % 30,51 % 0 % 35,38 DSP
- ÇEPNİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
DeliilyasMehmet Tek % 100 % 51,3 % 0,8 % 47,7 % 0 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DELİİLYAS Mehmet Tek % 100 % 51,35 % 0,8 % 47,71 % 0 % 0 % 0,15 SP
- DELİİLYAS (30 Mar 2014) Mehmet Tek % 29,06 % 6,78 % 26,12 % 0 % 0 % 22,18 BBP
-
DivriğiHakan Gök % 100 % 48,5 % 0 % 49,4 % 0 % 0 % 1,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DİVRİĞİ Hakan Gök % 100 % 48,55 % 0 % 49,36 % 0 % 0 % 1,42 Bağımsız
- DİVRİĞİ (30 Mar 2014) Hakan Gök % 42,72 % 8,01 % 48,21 % 0 % 0 % 0,7 SP
-
DoğanşarHalil Balık % 100 % 23,5 % 41,3 % 0 % 1,4 % 0 % 28,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DOĞANŞAR Halil Balık % 100 % 23,47 % 41,26 % 0 % 1,45 % 0 % 28,44 Bağımsız
- DOĞANŞAR (30 Mar 2014) Necdet Oktay Karaman % 53,97 % 43,2 % 0 % 0 % 0 % 2,83 SP
-
GemerekRemzi Kılıçdağı % 100 % 34,3 % 32,6 % 0 % 10 % 0 % 22,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GEMEREK Remzi Kılıçdağı % 100 % 34,28 % 32,64 % 0 % 10,04 % 0 % 22,29 BBP
- GEMEREK (30 Mar 2014) Mustafa Demir % 32,26 % 24,65 % 8,53 % 0 % 0 % 33,21 BBP
-
GölovaHalil Önge % 100 % 32,5 % 64,9 % 0 % 0 % 0 % 1 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖLOVA Halil Önge % 100 % 32,52 % 64,91 % 0 % 0 % 0 % 1,03 Bağımsız
- GÖLOVA (30 Mar 2014) İbrahim Yenidünya % 62,27 % 3,33 % 0 % 0 % 0 % 24,53 Bağımsız
-
GüneykayaHasan Erçoban % 100 % 27,5 % 50 % 0 % 0 % 0 % 22 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜNEYKAYA Hasan Erçoban % 100 % 27,53 % 50 % 0 % 0 % 0 % 22,03 BBP
- GÜNEYKAYA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GürçayırTemel Toy % 100 % 60,5 % 0,4 % 0 % 0 % 0 % 38,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜRÇAYIR Temel Toy % 100 % 60,5 % 0,39 % 0 % 0 % 0 % 38,73 BBP
- GÜRÇAYIR (30 Mar 2014) Hayri Solmaz % 37,8 % 36,92 % 0 % 0 % 0 % 24,83 BBP
-
GürünNami Çiftçi % 100 % 44,4 % 54,1 % 0 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜRÜN Nami Çiftçi % 100 % 44,41 % 54,14 % 0 % 0 % 0 % 1,11 SP
- GÜRÜN (30 Mar 2014) Nami Çiftçi % 34,28 % 61,1 % 3,14 % 0 % 0 % 1,22 SP
-
HafikSelahattin Çuhadaroğlu % 100 % 44,6 % 53,4 % 0 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HAFİK Selahattin Çuhadaroğlu % 100 % 44,59 % 53,37 % 0 % 0 % 0 % 1,8 SP
- HAFİK (30 Mar 2014) Mitat İlhan % 34,57 % 30,23 % 0,5 % 0 % 0 % 34 SP
-
İmranlıMurat Açıl % 100 % 38,6 % 21,9 % 39 % 0 % 0 % 0,3 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İMRANLI Murat Açıl % 100 % 38,6 % 21,9 % 38,98 % 0 % 0 % 0,33 BTP
- İMRANLI (30 Mar 2014) Pehlül İşleyen % 24,82 % 39,91 % 34,47 % 0 % 0 % 0,47 SP
-
KangalAhmet Kürşad Apaydın % 100 % 35,8 % 12,8 % 2,6 % 0 % 0 % 48 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KANGAL Ahmet Kürşad Apaydın % 100 % 35,76 % 12,84 % 2,64 % 0 % 0 % 48 BBP
- KANGAL (30 Mar 2014) Mehmet Öztürk % 47,27 % 14,11 % 2,65 % 0 % 0 % 32,08 BBP
-
KoyulhisarOsman Epsileli % 100 % 40,3 % 56,4 % 0 % 0 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KOYULHİSAR Osman Epsileli % 100 % 40,28 % 56,41 % 0 % 0 % 0 % 1,92 SP
- KOYULHİSAR (30 Mar 2014) Osman Epsileli % 37,93 % 59,6 % 0 % 0 % 0 % 1,79 SP
-
MerkezHilmi Bilgin % 100 % 49,3 % 4,7 % 7,7 % 0 % 0 % 36,4 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Hilmi Bilgin % 100 % 49,35 % 4,71 % 7,69 % 0 % 0 % 36,45 BBP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 58,25 % 3,77 % 4,7 % 0 % 0 % 30,85 BBP
-
SızırAli Tamer % 100 % 0 % 55,5 % 44,1 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SIZIR Ali Tamer % 100 % 0 % 55,53 % 44,14 % 0 % 0 % 0,33 SP
- SIZIR (30 Mar 2014) Nevzat Göksu % 42,91 % 1,77 % 53,55 % 0 % 0 % 1,77 SP
-
SuşehriFazlı Yüksel % 100 % 47,4 % 38,9 % 0 % 3,3 % 0 % 8,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SUŞEHRİ Fazlı Yüksel % 100 % 47,41 % 38,92 % 0 % 3,28 % 0 % 8,26 BBP
- SUŞEHRİ (30 Mar 2014) Fazlı Yüksel % 61,33 % 11,39 % 0,71 % 0 % 0 % 24,53 BBP
-
ŞarkışlaAhmet Turgay Oğuz % 100 % 47,7 % 3,2 % 5,5 % 3,6 % 0 % 38,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞARKIŞLA Ahmet Turgay Oğuz % 100 % 47,7 % 3,2 % 5,5 % 3,65 % 0 % 38,9 BBP
- ŞARKIŞLA (30 Mar 2014) Ahmet Turgay Oğuz % 46,91 % 6,57 % 3,87 % 0 % 0 % 41,18 BBP
-
UlaşTuran İlbey % 100 % 30,7 % 32 % 30 % 0 % 0 % 6,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ULAŞ Turan İlbey % 100 % 30,75 % 31,98 % 30 % 0 % 0 % 6,7 BBP
- ULAŞ (30 Mar 2014) Hüseyin Gülkanat % 27,4 % 21,47 % 28,8 % 0 % 0 % 20,19 Bağımsız
-
YıldızMustafa Öztürk % 100 % 28,4 % 41,1 % 0 % 0 % 0 % 30,1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YILDIZ Mustafa Öztürk % 100 % 28,38 % 41,08 % 0 % 0 % 0 % 30,11 BBP
- YILDIZ (30 Mar 2014) Mahmut Aktaş % 29,76 % 28,35 % 0 % 0 % 0 % 22,08 DP
-
YıldızeliMehmet Sabit Karakaş % 100 % 60,5 % 17,5 % 8,1 % 0 % 0 % 12,2 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YILDIZELİ Mehmet Sabit Karakaş % 100 % 60,52 % 17,45 % 8,11 % 0 % 0 % 12,24 BBP
- YILDIZELİ (30 Mar 2014) Yılmaz Navruz % 44,68 % 50,93 % 1,19 % 0 % 0 % 2,16 BBP
-
ZaraFatih Çelik % 100 % 36,3 % 44,2 % 19,2 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ZARA Fatih Çelik % 100 % 36,28 % 44,17 % 19,24 % 0 % 0 % 0,24 SP
- ZARA (30 Mar 2014) Sayıt Ahmet Pala % 40,56 % 29,29 % 28,88 % 0 % 0 % 0,56 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Sivas Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 699 / 699
- %100
-
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