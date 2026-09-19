Seçim Sivas ŞARKIŞLA Seçim Sonuçları – ŞARKIŞLA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Sivas ŞARKIŞLA

Ahmet Turgay Oğuz

AK Parti
%47,7
6.133 oy

Mahir Arı

BBP
%38,9
5.002 oy

Diğer

%13
1.722 oy
Sivas - ŞARKIŞLA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 52 / 52
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • MHP
  • %47,7
  • %38,9
  • %5,5
  • %3,6
  • %3,2
  • %47,7
  • %38,9
  • %5,5
  • %3,6
  • %3,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
  • %41,2
  • %3,9
  • %0
  • %6,6
  • %46,9
  • %41,2
  • %3,9
  • %0
  • %6,6
Tüm Partiler
DİV GEM GRN HFK İMR KNG KOY MER SŞH ŞAR YLD ZRA AKN ALT DĞN GÖL ULŞ
Akıncılar
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
DİVRİĞİ
yukleniyor
DOĞANŞAR
yukleniyor
GEMEREK
yukleniyor
GÖLOVA
yukleniyor
GÜRÜN
yukleniyor
HAFİK
yukleniyor
İMRANLI
yukleniyor
KANGAL
yukleniyor
KOYULHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUŞEHRİ
yukleniyor
ŞARKIŞLA
yukleniyor
ULAŞ
yukleniyor
YILDIZELİ
yukleniyor
ZARA
yukleniyor
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • BBP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Turgay Oğuz AK Parti
  • Mahir Arı BBP
  • Ayfer Temel CHP
  • Turgay Şahin İYİ Parti
  • Cemil Çelik MHP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen15.865
  • Kullanılan oy13.268
  • Geçerli oy12.857
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.393
  • 30 Mar 1412.669
  • 30 Mar 1412.201
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şarkışla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 52 / 52
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %50,9
  • %47,7
  • %3,2
  • %50,9
  • %47,7
  • %3,2
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %9,1
  • %5,5
  • %3,6
  • %9,1
  • %5,5
  • %3,6
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %40
  • %38,9
  • %0,8
  • %0,3
  • %40
  • %38,9
  • %0,8
  • %0,3
Tüm Partiler
DİV GEM GRN HFK İMR KNG KOY MER SŞH ŞAR YLD ZRA AKN ALT DĞN GÖL ULŞ
Akıncılar
yukleniyor
ALTINYAYLA
yukleniyor
DİVRİĞİ
yukleniyor
DOĞANŞAR
yukleniyor
GEMEREK
yukleniyor
GÖLOVA
yukleniyor
GÜRÜN
yukleniyor
HAFİK
yukleniyor
İMRANLI
yukleniyor
KANGAL
yukleniyor
KOYULHİSAR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
SUŞEHRİ
yukleniyor
ŞARKIŞLA
yukleniyor
ULAŞ
yukleniyor
YILDIZELİ
yukleniyor
ZARA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Turgay Oğuz AK Parti
  • Mahir Arı BBP
  • Ayfer Temel CHP
  • Turgay Şahin İYİ Parti
  • Cemil Çelik MHP
  • Katılım oranı % 83,6
  • Toplam seçmen15.865
  • Kullanılan oy13.268
  • Geçerli oy12.857
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1414.393
  • 30 Mar 1412.669
  • 30 Mar 1412.201
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Şarkışla Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ŞARKIŞLA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 52 / 52
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • CHP
  • %47,7
    6.133 oy
  • %38,9
    5.002 oy
  • %5,5
    707 oy
  • %47,7
    6.133 oy
  • %38,9
    5.002 oy
  • %5,5
    707 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,9
    5.724 oy
  • %41,2
    5.024 oy
  • %3,9
    472 oy
  • %46,9
    5.724 oy
  • %41,2
    5.024 oy
  • %3,9
    472 oy
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • %3,6
    469 oy
  • %3,2
    411 oy
  • %0,8
    102 oy
  • %3,6
    469 oy
  • %3,2
    411 oy
  • %0,8
    102 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %6,6
    801 oy
  • %0,9
    114 oy
  • %0
  • %6,6
    801 oy
  • %0,9
    114 oy
  • BTP
  • %0,3
    33 oy
  • %0,3
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,4
    46 oy
  • %0,4
    46 oy

Sivas İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Sivas ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Sivas Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 699 / 699
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • CHP
  • %49,3
    93.284 oy
  • %36,4
    68.900 oy
  • %7,7
    14.528 oy
  • %49,3
    93.284 oy
  • %36,4
    68.900 oy
  • %7,7
    14.528 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %58,3
    106.887 oy
  • %30,8
    56.601 oy
  • %4,7
    8.626 oy
  • %58,3
    106.887 oy
  • %30,8
    56.601 oy
  • %4,7
    8.626 oy
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %4,7
    8.913 oy
  • %1,5
    2.806 oy
  • %0,2
    285 oy
  • %4,7
    8.913 oy
  • %1,5
    2.806 oy
  • %0,2
    285 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,8
    6.914 oy
  • %2
    3.673 oy
  • %0,1
    248 oy
  • %3,8
    6.914 oy
  • %2
    3.673 oy
  • %0,1
    248 oy
  • VP
  • TKP
  • DSP
  • %0,1
    150 oy
  • %0,1
    117 oy
  • %0
    53 oy
  • %0,1
    150 oy
  • %0,1
    117 oy
  • %0
    53 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    121 oy
  • %0
  • %0
  • %0,1
    121 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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