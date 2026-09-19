Seçim Gümüşhane KÖSE Seçim Sonuçları – KÖSE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gümüşhane KÖSE

Turgay Kesler

MHP
%54,9
1.297 oy

Şerif Aygün

AK Parti
%44,4
1.049 oy

Diğer

%1
17 oy
Gümüşhane - KÖSE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • %54,9
  • %44,4
  • %0,5
  • %0,3
  • %54,9
  • %44,4
  • %0,5
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
  • %50
  • %2,7
  • %0
  • %47,3
  • %50
  • %2,7
  • %0
Tüm Partiler
KLK KÜR TRL MER ŞİR KÖS
KELKİT
yukleniyor
KÖSE
yukleniyor
KÜRTÜN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ŞİRAN
yukleniyor
TORUL
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgay Kesler MHP
  • Şerif Aygün AK Parti
  • Yusuf Korkmaz SP
  • Timur Çeçen BTP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen2.813
  • Kullanılan oy2.417
  • Geçerli oy2.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.161
  • 30 Mar 141.924
  • 30 Mar 141.866
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köse Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %99,3
  • %54,9
  • %44,4
  • %99,3
  • %54,9
  • %44,4
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,7
  • %0,5
  • %0,3
  • %0,7
  • %0,5
  • %0,3
Tüm Partiler
KLK KÜR TRL MER ŞİR KÖS
KELKİT
yukleniyor
KÖSE
yukleniyor
KÜRTÜN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ŞİRAN
yukleniyor
TORUL
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Turgay Kesler MHP
  • Şerif Aygün AK Parti
  • Yusuf Korkmaz SP
  • Timur Çeçen BTP
  • Katılım oranı % 85,9
  • Toplam seçmen2.813
  • Kullanılan oy2.417
  • Geçerli oy2.363
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.161
  • 30 Mar 141.924
  • 30 Mar 141.866
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Köse Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KÖSE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10 / 10
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %54,9
    1.297 oy
  • %44,4
    1.049 oy
  • %54,9
    1.297 oy
  • %44,4
    1.049 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,3
    883 oy
  • %50
    933 oy
  • %47,3
    883 oy
  • %50
    933 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,5
    11 oy
  • %0,3
    6 oy
  • %0,5
    11 oy
  • %0,3
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,7
    50 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,7
    50 oy
  • %0

      Gümüşhane İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Gümüşhane ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Gümüşhane Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 85 / 85
      • %100
      • AK Parti
      • MHP
      • İYİ Parti
      • %49,2
        9.182 oy
      • %30
        5.606 oy
      • %11,5
        2.142 oy
      • %49,2
        9.182 oy
      • %30
        5.606 oy
      • %11,5
        2.142 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %57,5
        12.193 oy
      • %36,3
        7.687 oy
      • %0
        0 oy
      • %57,5
        12.193 oy
      • %36,3
        7.687 oy
      • %0
      • CHP
      • SP
      • DSP
      • %7,5
        1.410 oy
      • %1,3
        250 oy
      • %0,2
        33 oy
      • %7,5
        1.410 oy
      • %1,3
        250 oy
      • %0,2
        33 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %3,6
        755 oy
      • %1,3
        278 oy
      • %0
        0 oy
      • %3,6
        755 oy
      • %1,3
        278 oy
      • %0
      • BTP
      • TKP
      • BBP
      • %0,2
        29 oy
      • %0,1
        25 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        29 oy
      • %0,1
        25 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,1
        23 oy
      • %0
        0 oy
      • %1,2
        260 oy
      • %0,1
        23 oy
      • %0
      • %1,2
        260 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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