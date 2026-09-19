31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gümüşhane KELKİT
Aziz Nas
AK Parti
%47
3.557 oy
Ünal Yılmaz
Bağımsız
%45,9
3.475 oy
Diğer
%7
543 oy
Gümüşhane - KELKİT İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 36 / 36
- %100
- Açılan sandık
- 36 / 36
- %100
KELKİT Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 36 / 36
- %100
Gümüşhane İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Gümüşhane ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
ArzularkabaköyÇetin Rıza Tanış % 100 % 32,3 % 65,5 % 0 % 0 % 0 % 1,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARZULARKABAKÖY Çetin Rıza Tanış % 100 % 32,33 % 65,5 % 0 % 0 % 0 % 1,69 SP
- ARZULARKABAKÖY (30 Mar 2014) Necati Uçan % 68,13 % 21,91 % 0 % 0 % 0 % 0,4 SP
-
DeredoluÖzgül Alkan % 100 % 37,4 % 61 % 0 % 1,6 % 0 % 0,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEREDOLU Özgül Alkan % 100 % 37,37 % 60,95 % 0 % 1,58 % 0 % 0,09 SP
- DEREDOLU (30 Mar 2014) Ahmet Genel % 67,84 % 23,39 % 0 % 0 % 0 % 8,77 SP
-
GümüşgözeHasan Aksel % 100 % 49,8 % 49,5 % 0 % 0,4 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜMÜŞGÖZE Hasan Aksel % 100 % 49,76 % 49,51 % 0 % 0,41 % 0 % 0,32 SP
- GÜMÜŞGÖZE (30 Mar 2014) Hasan Aksel % 38,51 % 0,29 % 0 % 0 % 0 % 39,66 SP
-
KelkitAziz Nas % 100 % 47 % 0 % 3,5 % 0 % 0 % 45,9 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KELKİT Aziz Nas % 100 % 46,96 % 0 % 3,52 % 0 % 0 % 45,87 Bağımsız
- KELKİT (30 Mar 2014) Ünal Yılmaz % 49,47 % 26,09 % 20,82 % 0 % 0 % 3,61 SP
-
KöseTurgay Kesler % 100 % 44,4 % 54,9 % 0 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÖSE Turgay Kesler % 100 % 44,39 % 54,89 % 0 % 0 % 0 % 0,47 SP
- KÖSE (30 Mar 2014) Şerif Aygün % 50 % 47,32 % 0 % 0 % 0 % 2,68 SP
-
KürtünEnver Şen % 100 % 41,9 % 56,1 % 1,4 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÜRTÜN Enver Şen % 100 % 41,9 % 56,08 % 1,39 % 0 % 0 % 0,39 SP
- KÜRTÜN (30 Mar 2014) Ahmet Kanat % 51,88 % 46,93 % 0,69 % 0 % 0 % 0,5 SP
-
MerkezErcan Çimen % 100 % 49,2 % 30 % 7,5 % 11,5 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Ercan Çimen % 100 % 49,16 % 30,02 % 7,55 % 11,47 % 0 % 1,34 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 57,53 % 36,27 % 3,56 % 0 % 0 % 1,31 SP
-
ÖbektaşYemen Demir % 100 % 4 % 48,2 % 0 % 0,6 % 0 % 46,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÖBEKTAŞ Yemen Demir % 100 % 4,01 % 48,24 % 0 % 0,62 % 0 % 46,3 BBP
- ÖBEKTAŞ (30 Mar 2014) Muzaffer Kartal % 63,58 % 29,48 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÖzkürtünYakup Turgut % 100 % 48,8 % 49,7 % 0 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÖZKÜRTÜN Yakup Turgut % 100 % 48,83 % 49,69 % 0 % 0 % 0 % 1,48 SP
- ÖZKÜRTÜN (30 Mar 2014) Aynur Zorlu Kaya % 35,73 % 32,2 % 0 % 0 % 0 % 16,61 SP
-
SöğütlüSalim Koç % 100 % 48,6 % 51,4 % 0 % 0 % 0 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SÖĞÜTLÜ Salim Koç % 100 % 48,61 % 51,39 % 0 % 0 % 0 % 0
- SÖĞÜTLÜ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ŞiranMutlu Özel % 100 % 42,4 % 51,8 % 3,5 % 0 % 0 % 1,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞİRAN Mutlu Özel % 100 % 42,45 % 51,81 % 3,54 % 0 % 0 % 1,92 SP
- ŞİRAN (30 Mar 2014) Yavuz Altıparmak % 50,58 % 47,21 % 0,61 % 0 % 0 % 1,6 SP
-
TorulEvren Evrim Özdemir % 100 % 36,1 % 61,7 % 0 % 0 % 0 % 1,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TORUL Evren Evrim Özdemir % 100 % 36,1 % 61,68 % 0 % 0 % 0 % 1,82 SP
- TORUL (30 Mar 2014) Nidai Köroğlu % 47,48 % 47,17 % 4,31 % 0 % 0 % 0,58 SP
-
ÜnlüpınarAhmet Nas % 100 % 31,1 % 18 % 0 % 0 % 0 % 49,9 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÜNLÜPINAR Ahmet Nas % 100 % 31,07 % 17,98 % 0 % 0 % 0 % 49,85 BBP
- ÜNLÜPINAR (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YeşilbükSezai Doğan % 100 % 30,7 % 36,2 % 0 % 0 % 0 % 32,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YEŞİLBÜK Sezai Doğan % 100 % 30,71 % 36,18 % 0 % 0 % 0 % 32,75 BBP
- YEŞİLBÜK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Gümüşhane Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 85 / 85
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