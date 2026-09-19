Seçim Gümüşhane KELKİT Seçim Sonuçları – KELKİT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gümüşhane KELKİT

Aziz Nas

AK Parti
%47
3.557 oy

Ünal Yılmaz

Bağımsız
%45,9
3.475 oy

Diğer

%7
543 oy
Gümüşhane - KELKİT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • CHP
  • BTP
  • SP
  • %47
  • %45,9
  • %3,5
  • %2,3
  • %1,3
  • %47
  • %45,9
  • %3,5
  • %2,3
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
  • %0
  • %20,8
  • %0
  • %3,6
  • %49,5
  • %0
  • %20,8
  • %0
  • %3,6
Tüm Partiler
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  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aziz Nas AK Parti
  • Ünal Yılmaz Bağımsız
  • Osman Yegin CHP
  • Yusuf Yılmaz BTP
  • Sıtkı Yazıcı SP
  • Katılım oranı % 75
  • Toplam seçmen10.599
  • Kullanılan oy7.947
  • Geçerli oy7.575
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.378
  • 30 Mar 147.235
  • 30 Mar 147.032
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kelkit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %47
  • %47
  • %47
  • %47
  • MİLLET
  • CHP
  • %3,5
  • %3,5
  • %3,5
  • %3,5
  • Diğer
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %49,5
  • %45,9
  • %2,3
  • %1,3
  • %49,5
  • %45,9
  • %2,3
  • %1,3
Tüm Partiler
KLK KÜR TRL MER ŞİR KÖS
KELKİT
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KÖSE
yukleniyor
KÜRTÜN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ŞİRAN
yukleniyor
TORUL
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Aziz Nas AK Parti
  • Ünal Yılmaz Bağımsız
  • Osman Yegin CHP
  • Yusuf Yılmaz BTP
  • Sıtkı Yazıcı SP
  • Katılım oranı % 75
  • Toplam seçmen10.599
  • Kullanılan oy7.947
  • Geçerli oy7.575
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 149.378
  • 30 Mar 147.235
  • 30 Mar 147.032
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Kelkit Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KELKİT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 36 / 36
  • %100
  • AK Parti
  • Bağımsız
  • %47
    3.557 oy
  • %45,9
    3.475 oy
  • %47
    3.557 oy
  • %45,9
    3.475 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,5
    3.479 oy
  • %0
    0 oy
  • %49,5
    3.479 oy
  • %0
  • CHP
  • BTP
  • %3,5
    267 oy
  • %2,3
    177 oy
  • %3,5
    267 oy
  • %2,3
    177 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %20,8
    1.464 oy
  • %0
    0 oy
  • %20,8
    1.464 oy
  • %0
  • SP
  • %1,3
    99 oy
  • %1,3
    99 oy
  • 30 Mar 14
  • %3,6
    254 oy
  • %3,6
    254 oy

Gümüşhane İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gümüşhane ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gümüşhane Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %49,2
    9.182 oy
  • %30
    5.606 oy
  • %11,5
    2.142 oy
  • %49,2
    9.182 oy
  • %30
    5.606 oy
  • %11,5
    2.142 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,5
    12.193 oy
  • %36,3
    7.687 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,5
    12.193 oy
  • %36,3
    7.687 oy
  • %0
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %7,5
    1.410 oy
  • %1,3
    250 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %7,5
    1.410 oy
  • %1,3
    250 oy
  • %0,2
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,6
    755 oy
  • %1,3
    278 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,6
    755 oy
  • %1,3
    278 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • BBP
  • %0,2
    29 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    260 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
  • %1,2
    260 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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