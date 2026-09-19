Seçim Gümüşhane MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gümüşhane MERKEZ

Ercan Çimen

AK Parti
%49,2
9.182 oy

Sabri Varan

MHP
%30
5.606 oy

Diğer

%21
3.889 oy
Gümüşhane - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • CHP
  • SP
  • %49,2
  • %30
  • %11,5
  • %7,5
  • %1,3
  • %49,2
  • %30
  • %11,5
  • %7,5
  • %1,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,5
  • %36,3
  • %0
  • %3,6
  • %1,3
  • %57,5
  • %36,3
  • %0
  • %3,6
  • %1,3
Tüm Partiler
KLK KÜR TRL MER ŞİR KÖS
KELKİT
yukleniyor
KÖSE
yukleniyor
KÜRTÜN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ŞİRAN
yukleniyor
TORUL
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercan Çimen AK Parti
  • Sabri Varan MHP
  • Mustafa Canlı İYİ Parti
  • Bedri Ağaç CHP
  • Şerif Erdal SP
  • Katılım oranı % 80,9
  • Toplam seçmen23.948
  • Kullanılan oy19.385
  • Geçerli oy18.677
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.364
  • 30 Mar 1421.806
  • 30 Mar 1421.196
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %79,2
  • %49,2
  • %30
  • %79,2
  • %49,2
  • %30
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %19
  • %11,5
  • %7,5
  • %19
  • %11,5
  • %7,5
  • Diğer
  • SP
  • DSP
  • BTP
  • %1,8
  • %1,3
  • %0,2
  • %0,2
  • %1,8
  • %1,3
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
KLK KÜR TRL MER ŞİR KÖS
KELKİT
yukleniyor
KÖSE
yukleniyor
KÜRTÜN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ŞİRAN
yukleniyor
TORUL
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ercan Çimen AK Parti
  • Sabri Varan MHP
  • Mustafa Canlı İYİ Parti
  • Bedri Ağaç CHP
  • Şerif Erdal SP
  • Katılım oranı % 80,9
  • Toplam seçmen23.948
  • Kullanılan oy19.385
  • Geçerli oy18.677
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.364
  • 30 Mar 1421.806
  • 30 Mar 1421.196
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %49,2
    9.182 oy
  • %30
    5.606 oy
  • %11,5
    2.142 oy
  • %49,2
    9.182 oy
  • %30
    5.606 oy
  • %11,5
    2.142 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,5
    12.193 oy
  • %36,3
    7.687 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,5
    12.193 oy
  • %36,3
    7.687 oy
  • %0
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %7,5
    1.410 oy
  • %1,3
    250 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %7,5
    1.410 oy
  • %1,3
    250 oy
  • %0,2
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,6
    755 oy
  • %1,3
    278 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,6
    755 oy
  • %1,3
    278 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • %0,2
    29 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0,1
    25 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0

Gümüşhane İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Gümüşhane ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Gümüşhane Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 85 / 85
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %49,2
    9.182 oy
  • %30
    5.606 oy
  • %11,5
    2.142 oy
  • %49,2
    9.182 oy
  • %30
    5.606 oy
  • %11,5
    2.142 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,5
    12.193 oy
  • %36,3
    7.687 oy
  • %0
    0 oy
  • %57,5
    12.193 oy
  • %36,3
    7.687 oy
  • %0
  • CHP
  • SP
  • DSP
  • %7,5
    1.410 oy
  • %1,3
    250 oy
  • %0,2
    33 oy
  • %7,5
    1.410 oy
  • %1,3
    250 oy
  • %0,2
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,6
    755 oy
  • %1,3
    278 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,6
    755 oy
  • %1,3
    278 oy
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • BBP
  • %0,2
    29 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    29 oy
  • %0,1
    25 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    23 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,2
    260 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0
  • %1,2
    260 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3