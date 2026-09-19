Seçim Gümüşhane TORUL Seçim Sonuçları – TORUL Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Gümüşhane TORUL

Evren Evrim Özdemir

MHP
%61,7
1.864 oy

Nidai Köroğlu

AK Parti
%36,1
1.091 oy

Diğer

%2
67 oy
Gümüşhane - TORUL İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • SP
  • BTP
  • %61,7
  • %36,1
  • %1,8
  • %0,4
  • %61,7
  • %36,1
  • %1,8
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
  • %47,5
  • %0,6
  • %0
  • %47,2
  • %47,5
  • %0,6
  • %0
Tüm Partiler
KLK KÜR TRL MER ŞİR KÖS
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KÜRTÜN
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TORUL
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  • AK Parti
  • MHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Evren Evrim Özdemir MHP
  • Nidai Köroğlu AK Parti
  • Hüseyin Yıldırım SP
  • Gürbüz Öztürk BTP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen3.923
  • Kullanılan oy3.245
  • Geçerli oy3.022
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.194
  • 30 Mar 142.695
  • 30 Mar 142.597
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Torul Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %97,8
  • %61,7
  • %36,1
  • %97,8
  • %61,7
  • %36,1
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %2,2
  • %1,8
  • %0,4
  • %2,2
  • %1,8
  • %0,4
Tüm Partiler
KLK KÜR TRL MER ŞİR KÖS
KELKİT
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KÖSE
yukleniyor
KÜRTÜN
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
ŞİRAN
yukleniyor
TORUL
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Evren Evrim Özdemir MHP
  • Nidai Köroğlu AK Parti
  • Hüseyin Yıldırım SP
  • Gürbüz Öztürk BTP
  • Katılım oranı % 82,7
  • Toplam seçmen3.923
  • Kullanılan oy3.245
  • Geçerli oy3.022
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.194
  • 30 Mar 142.695
  • 30 Mar 142.597
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Torul Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TORUL Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 16 / 16
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %61,7
    1.864 oy
  • %36,1
    1.091 oy
  • %61,7
    1.864 oy
  • %36,1
    1.091 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %47,2
    1.225 oy
  • %47,5
    1.233 oy
  • %47,2
    1.225 oy
  • %47,5
    1.233 oy
  • SP
  • BTP
  • %1,8
    55 oy
  • %0,4
    12 oy
  • %1,8
    55 oy
  • %0,4
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    15 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,6
    15 oy
  • %0

      Gümüşhane İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Gümüşhane ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Gümüşhane Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 85 / 85
      • %100
      • AK Parti
      • MHP
      • İYİ Parti
      • %49,2
        9.182 oy
      • %30
        5.606 oy
      • %11,5
        2.142 oy
      • %49,2
        9.182 oy
      • %30
        5.606 oy
      • %11,5
        2.142 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %57,5
        12.193 oy
      • %36,3
        7.687 oy
      • %0
        0 oy
      • %57,5
        12.193 oy
      • %36,3
        7.687 oy
      • %0
      • CHP
      • SP
      • DSP
      • %7,5
        1.410 oy
      • %1,3
        250 oy
      • %0,2
        33 oy
      • %7,5
        1.410 oy
      • %1,3
        250 oy
      • %0,2
        33 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %3,6
        755 oy
      • %1,3
        278 oy
      • %0
        0 oy
      • %3,6
        755 oy
      • %1,3
        278 oy
      • %0
      • BTP
      • TKP
      • BBP
      • %0,2
        29 oy
      • %0,1
        25 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,2
        29 oy
      • %0,1
        25 oy
      • %0
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,1
        23 oy
      • %0
        0 oy
      • %1,2
        260 oy
      • %0,1
        23 oy
      • %0
      • %1,2
        260 oy

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

      belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3