Seçim İzmir BUCA Seçim Sonuçları – BUCA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları İzmir BUCA

Erhan Kılıç

CHP
%49,6
143.180 oy

Mustafa Arslan

AK Parti
%44,2
127.583 oy

Diğer

%6
17.904 oy
İzmir - BUCA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 1.087 / 1.087
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • SP
  • TKP
  • %49,6
  • %44,2
  • %2,9
  • %2
  • %0,4
  • %49,6
  • %44,2
  • %2,9
  • %2
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,1
  • %37,6
  • %0,7
  • %0,6
  • %0
  • %43,1
  • %37,6
  • %0,7
  • %0,6
  • %0
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
ALİAĞA
yukleniyor
BALÇOVA
yukleniyor
BAYINDIR
yukleniyor
BAYRAKLI
yukleniyor
BERGAMA
yukleniyor
BEYDAĞ
yukleniyor
BORNOVA
yukleniyor
BUCA
yukleniyor
ÇEŞME
yukleniyor
ÇİĞLİ
yukleniyor
DİKİLİ
yukleniyor
FOÇA
yukleniyor
GAZİEMİR
yukleniyor
GÜZELBAHÇE
yukleniyor
KARABAĞLAR
yukleniyor
KARABURUN
yukleniyor
KARŞIYAKA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
KINIK
yukleniyor
KİRAZ
yukleniyor
KONAK
yukleniyor
MENDERES
yukleniyor
MENEMEN
yukleniyor
NARLIDERE
yukleniyor
ÖDEMİŞ
yukleniyor
SEFERİHİSAR
yukleniyor
SELÇUK
yukleniyor
TİRE
yukleniyor
TORBALI
yukleniyor
URLA
yukleniyor
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erhan Kılıç CHP
  • Mustafa Arslan AK Parti
  • İsmail Hakkı Bekiroğlu DSP
  • Ceren Kara SP
  • Elif Doğan Çiftçi TKP
  • Katılım oranı % 81,3
  • Toplam seçmen365.061
  • Kullanılan oy296.774
  • Geçerli oy288.667
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14331.012
  • 30 Mar 14294.155
  • 30 Mar 14284.318
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Buca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 1.087 / 1.087
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %49,6
  • %49,6
  • %49,6
  • %49,6
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %44,2
  • %44,2
  • %44,2
  • %44,2
  • Diğer
  • DSP
  • SP
  • TKP
  • %6,2
  • %2,9
  • %2
  • %0,4
  • %6,2
  • %2,9
  • %2
  • %0,4
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
ALİAĞA
yukleniyor
BALÇOVA
yukleniyor
BAYINDIR
yukleniyor
BAYRAKLI
yukleniyor
BERGAMA
yukleniyor
BEYDAĞ
yukleniyor
BORNOVA
yukleniyor
BUCA
yukleniyor
ÇEŞME
yukleniyor
ÇİĞLİ
yukleniyor
DİKİLİ
yukleniyor
FOÇA
yukleniyor
GAZİEMİR
yukleniyor
GÜZELBAHÇE
yukleniyor
KARABAĞLAR
yukleniyor
KARABURUN
yukleniyor
KARŞIYAKA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
KINIK
yukleniyor
KİRAZ
yukleniyor
KONAK
yukleniyor
MENDERES
yukleniyor
MENEMEN
yukleniyor
NARLIDERE
yukleniyor
ÖDEMİŞ
yukleniyor
SEFERİHİSAR
yukleniyor
SELÇUK
yukleniyor
TİRE
yukleniyor
TORBALI
yukleniyor
URLA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Erhan Kılıç CHP
  • Mustafa Arslan AK Parti
  • İsmail Hakkı Bekiroğlu DSP
  • Ceren Kara SP
  • Elif Doğan Çiftçi TKP
  • Katılım oranı % 81,3
  • Toplam seçmen365.061
  • Kullanılan oy296.774
  • Geçerli oy288.667
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14331.012
  • 30 Mar 14294.155
  • 30 Mar 14284.318
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Buca Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BUCA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 1.087 / 1.087
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DSP
  • %49,6
    143.180 oy
  • %44,2
    127.583 oy
  • %2,9
    8.429 oy
  • %49,6
    143.180 oy
  • %44,2
    127.583 oy
  • %2,9
    8.429 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %43,1
    122.640 oy
  • %37,6
    106.816 oy
  • %0,7
    2.014 oy
  • %43,1
    122.640 oy
  • %37,6
    106.816 oy
  • %0,7
    2.014 oy
  • SP
  • TKP
  • DP
  • %2
    5.644 oy
  • %0,4
    1.174 oy
  • %0,4
    1.123 oy
  • %2
    5.644 oy
  • %0,4
    1.174 oy
  • %0,4
    1.123 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,6
    1.619 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    828 oy
  • %0,6
    1.619 oy
  • %0
  • %0,3
    828 oy
  • VP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,3
    760 oy
  • %0,1
    395 oy
  • %0,1
    379 oy
  • %0,3
    760 oy
  • %0,1
    395 oy
  • %0,1
    379 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    413 oy
  • %4,2
    11.882 oy
  • %0
  • %0,1
    413 oy
  • %4,2
    11.882 oy

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.161 / 10.161
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %58,1
    1.549.693 oy
  • %38,7
    1.032.020 oy
  • %1,1
    30.179 oy
  • %0,8
    20.528 oy
  • %58,1
    1.549.693 oy
  • %38,7
    1.032.020 oy
  • %1,1
    30.179 oy
  • %0,8
    20.528 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,4
    11.369 oy
  • %0,3
    8.535 oy
  • %0,3
    8.061 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • %0,4
    11.369 oy
  • %0,3
    8.535 oy
  • %0,3
    8.061 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    4.555 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    2.871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.871 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3