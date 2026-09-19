31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları İzmir SELÇUK
Filiz Ceritoğlu Sengel
CHP
%51,5
12.572 oy
Osman Başterzi
AK Parti
%36,9
9.003 oy
Diğer
%11
2.818 oy
İzmir - SELÇUK İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 93 / 93
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Filiz Ceritoğlu Sengel CHP
- Osman Başterzi AK Parti
- Levent Görür İYİ Parti
- Mine Güzel SP
- Mesut Mercan DP
- Katılım oranı % 88,6
- Toplam seçmen28.320
- Kullanılan oy25.083
- Geçerli oy24.393
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1426.524
- 30 Mar 1424.445
- 30 Mar 1423.511
- Açılan sandık
- 93 / 93
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Filiz Ceritoğlu Sengel CHP
- Osman Başterzi AK Parti
- Levent Görür İYİ Parti
- Mine Güzel SP
- Mesut Mercan DP
- Katılım oranı % 88,6
- Toplam seçmen28.320
- Kullanılan oy25.083
- Geçerli oy24.393
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1426.524
- 30 Mar 1424.445
- 30 Mar 1423.511
SELÇUK Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 93 / 93
- %100
İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AliağaSerkan Acar % 100 % 0 % 51,3 % 46,6 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALİAĞA Serkan Acar % 100 % 0 % 51,26 % 46,61 % 0 % 0 % 0,76 SP
- ALİAĞA (30 Mar 2014) Serkan Acar % 29,96 % 32,17 % 20,36 % 0 % 0 % 12,31 DSP
-
BalçovaFatma Çalkaya % 100 % 26,9 % 0 % 67,2 % 0 % 0 % 1,7 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BALÇOVA Fatma Çalkaya % 100 % 26,94 % 0 % 67,22 % 0 % 0 % 1,67 TKP
- BALÇOVA (30 Mar 2014) Mehmet Ali Çalkaya % 22,59 % 6,34 % 60,6 % 0 % 0 % 6,05 DSP
-
BayındırUğur Demirezen % 100 % 58 % 0 % 40,6 % 0 % 0 % 0,6 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAYINDIR Uğur Demirezen % 100 % 58,03 % 0 % 40,55 % 0 % 0 % 0,56 Bağımsız
- BAYINDIR (30 Mar 2014) Ufuk Sesli % 35,09 % 23,95 % 35,69 % 0 % 0 % 3,61 Bağımsız
-
BayraklıSerdar Sandal % 100 % 41,1 % 0 % 55,1 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAYRAKLI Serdar Sandal % 100 % 41,1 % 0 % 55,11 % 0 % 0 % 1,45 SP
- BAYRAKLI (30 Mar 2014) Hasan Karabağ % 37,81 % 8,37 % 44,08 % 0 % 0 % 4,44 Bağımsız
-
BergamaHakan Koştu % 100 % 48,8 % 0 % 48 % 0 % 0 % 1 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BERGAMA Hakan Koştu % 100 % 48,79 % 0 % 48,01 % 0 % 0 % 1,02 BBP
- BERGAMA (30 Mar 2014) Mehmet Gönenç % 31,29 % 30,87 % 34,54 % 0 % 0 % 0,99 Bağımsız
-
BeydağFeridun Yılmazlar % 100 % 48,3 % 0 % 50,5 % 0 % 0 % 0,5 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEYDAĞ Feridun Yılmazlar % 100 % 48,26 % 0 % 50,51 % 0 % 0 % 0,47 VP
- BEYDAĞ (30 Mar 2014) Süleyman Vasfi Şentürk % 26,45 % 17,13 % 53,87 % 0 % 0 % 0,65 İP
-
BornovaMustafa İduğ % 100 % 38,3 % 0 % 57,6 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BORNOVA Mustafa İduğ % 100 % 38,28 % 0 % 57,56 % 0 % 0 % 1,28 SP
- BORNOVA (30 Mar 2014) Olgun Atila % 34,11 % 10,35 % 49,57 % 0 % 0 % 2,93 Bağımsız
-
BucaErhan Kılıç % 100 % 44,2 % 0 % 49,6 % 0 % 0 % 2,9 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BUCA Erhan Kılıç % 100 % 44,2 % 0 % 49,6 % 0 % 0 % 2,92 DSP
- BUCA (30 Mar 2014) Levent Piriştina % 37,57 % 12,09 % 43,13 % 0 % 0 % 4,18 Bağımsız
-
ÇeşmeMuammer Ekrem Oran % 100 % 0 % 42 % 53,7 % 0 % 0 % 2,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇEŞME Muammer Ekrem Oran % 100 % 0 % 41,98 % 53,72 % 0 % 0 % 2,41 Bağımsız
- ÇEŞME (30 Mar 2014) Muhittin Dalgıç % 36,47 % 3,44 % 56,88 % 0 % 0 % 2,14 Bağımsız
-
ÇiğliSelim Utku Gümrükçü % 100 % 34,3 % 0 % 62,1 % 0 % 0 % 1,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇİĞLİ Selim Utku Gümrükçü % 100 % 34,27 % 0 % 62,08 % 0 % 0 % 1,19 DSP
- ÇİĞLİ (30 Mar 2014) Hasan Arslan % 30,88 % 11,35 % 52,38 % 0 % 0 % 2,55 Bağımsız
-
DikiliAdil Kırgöz % 100 % 0 % 39,3 % 57,7 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DİKİLİ Adil Kırgöz % 100 % 0 % 39,3 % 57,7 % 0 % 0 % 1 SP
- DİKİLİ (30 Mar 2014) Mustafa Tosun % 23,95 % 16,57 % 51,62 % 0 % 0 % 3,93 DSP
-
FoçaFatih Gürbüz % 100 % 0 % 42,1 % 56,2 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- FOÇA Fatih Gürbüz % 100 % 0 % 42,09 % 56,22 % 0 % 0 % 0,77 SP
- FOÇA (30 Mar 2014) Gökhan Demirağ % 10,28 % 26,75 % 42,04 % 0 % 0 % 12,01 DSP
-
GaziemirHalil Arda % 100 % 40,2 % 0 % 57,1 % 0 % 0 % 1,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GAZİEMİR Halil Arda % 100 % 40,2 % 0 % 57,09 % 0 % 0 % 1,31 SP
- GAZİEMİR (30 Mar 2014) Halil İbrahim Şenol % 34,14 % 11,6 % 47,27 % 0 % 0 % 4,67 Bağımsız
-
GüzelbahçeÖzdem Mustafa İnce % 100 % 23,1 % 0 % 70,1 % 0 % 0 % 3,9 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜZELBAHÇE Özdem Mustafa İnce % 100 % 23,07 % 0 % 70,14 % 0 % 0 % 3,9 DSP
- GÜZELBAHÇE (30 Mar 2014) Özdem Mustafa İnce % 11,81 % 3,44 % 51,93 % 0 % 0 % 28,81 DSP
-
KarabağlarMuhittin Selvitopu % 100 % 42,6 % 0 % 54 % 0 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARABAĞLAR Muhittin Selvitopu % 100 % 42,59 % 0 % 54 % 0 % 0 % 1,64 SP
- KARABAĞLAR (30 Mar 2014) Muhittin Selvitopu % 38,94 % 10,23 % 42,76 % 0 % 0 % 4,87 Bağımsız
-
Karaburunİlkay Girgin Erdoğan % 100 % 39,7 % 0 % 49,3 % 0 % 0 % 9,8 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARABURUN İlkay Girgin Erdoğan % 100 % 39,73 % 0 % 49,28 % 0 % 0 % 9,85 DSP
- KARABURUN (30 Mar 2014) Ahmet Çakır % 36,33 % 9,07 % 50,93 % 0 % 0 % 2,08 Bağımsız
-
KarşıyakaCemil Tugay % 100 % 20,3 % 0 % 70,8 % 5,7 % 0 % 1,4 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARŞIYAKA Cemil Tugay % 100 % 20,25 % 0 % 70,85 % 5,73 % 0 % 1,35 Bağımsız
- KARŞIYAKA (30 Mar 2014) Hüseyin Mutlu Akpınar % 18,19 % 6,5 % 70,56 % 0 % 0 % 2,1 Bağımsız
-
KemalpaşaRıdvan Karakayalı % 100 % 44,6 % 0 % 45,7 % 0 % 0 % 9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KEMALPAŞA Rıdvan Karakayalı % 100 % 44,56 % 0 % 45,71 % 0 % 0 % 8,96 SP
- KEMALPAŞA (30 Mar 2014) Arif Uğurli % 40,65 % 19,5 % 35,31 % 0 % 0 % 1,97 SP
-
KınıkSadık Doğruer % 100 % 53,2 % 0 % 45,4 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KINIK Sadık Doğruer % 100 % 53,2 % 0 % 45,42 % 0 % 0 % 0,4 SP
- KINIK (30 Mar 2014) Sadık Doğruer % 40,64 % 7,8 % 33,06 % 0 % 0 % 16 DP
-
KirazSaliha Özçınar % 100 % 47,3 % 0 % 0 % 9 % 0 % 41 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KİRAZ Saliha Özçınar % 100 % 47,33 % 0 % 0 % 8,97 % 0 % 40,98 DSP
- KİRAZ (30 Mar 2014) Saliha Şengül % 29,28 % 42,48 % 25,49 % 0 % 0 % 0,76 SP
-
KonakAbdül Batur % 100 % 33,5 % 0 % 63,2 % 0 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KONAK Abdül Batur % 100 % 33,5 % 0 % 63,21 % 0 % 0 % 1,13 SP
- KONAK (30 Mar 2014) Sema Pekdaş % 30,94 % 5,68 % 46,91 % 0 % 0 % 7,88 DSP
-
MenderesMustafa Kayalar % 100 % 42,9 % 0 % 55,7 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MENDERES Mustafa Kayalar % 100 % 42,86 % 0 % 55,66 % 0 % 0 % 0,63 SP
- MENDERES (30 Mar 2014) Bülent Soylu % 40,43 % 5,94 % 39,59 % 0 % 0 % 10,79 Bağımsız
-
MenemenSerdar Aksoy % 100 % 44,2 % 0 % 53,3 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MENEMEN Serdar Aksoy % 100 % 44,16 % 0 % 53,29 % 0 % 0 % 0,99 SP
- MENEMEN (30 Mar 2014) Tahir Şahin % 32,08 % 14,85 % 43 % 0 % 0 % 7,89 Bağımsız
-
NarlıdereAli Engin % 100 % 0 % 16 % 79,4 % 0 % 0 % 1,6 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NARLIDERE Ali Engin % 100 % 0 % 16 % 79,44 % 0 % 0 % 1,58 TKP
- NARLIDERE (30 Mar 2014) Abdül Batur % 17,11 % 6,08 % 61,32 % 0 % 0 % 11,86 Bağımsız
-
ÖdemişMehmet Eriş % 100 % 44,6 % 0 % 52,9 % 0 % 0 % 1,1 DP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÖDEMİŞ Mehmet Eriş % 100 % 44,59 % 0 % 52,93 % 0 % 0 % 1,06 DP
- ÖDEMİŞ (30 Mar 2014) Abdurrahman Mahmut Badem % 39,16 % 20,25 % 37,49 % 0 % 0 % 1,06 DP
-
Seferihisarİsmail Yetişkin % 100 % 44,2 % 0 % 54 % 0 % 0 % 0,6 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SEFERİHİSAR İsmail Yetişkin % 100 % 44,19 % 0 % 54,04 % 0 % 0 % 0,63 DSP
- SEFERİHİSAR (30 Mar 2014) Mustafa Tunç Soyer % 39,28 % 5,31 % 52,25 % 0 % 0 % 1,88 Bağımsız
-
SelçukFiliz Ceritoğlu Sengel % 100 % 36,9 % 0 % 51,5 % 10,5 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SELÇUK Filiz Ceritoğlu Sengel % 100 % 36,91 % 0 % 51,54 % 10,5 % 0 % 0,36 SP
- SELÇUK (30 Mar 2014) Dahi Zeynel Bakıcı % 36,67 % 21,31 % 36,61 % 0 % 0 % 3,88 Bağımsız
-
TireSalih Atakan Duran % 100 % 43 % 0 % 0 % 46,1 % 0 % 8,2 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TİRE Salih Atakan Duran % 100 % 43,04 % 0 % 0 % 46,06 % 0 % 8,25 DSP
- TİRE (30 Mar 2014) Tayfur Çiçek % 33,64 % 20,89 % 37,06 % 0 % 0 % 4,9 SP
-
TorbalıRamazan İsmail Uygur % 100 % 45,2 % 0 % 52,5 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TORBALI Ramazan İsmail Uygur % 100 % 45,2 % 0 % 52,49 % 0 % 0 % 0,9 SP
- TORBALI (30 Mar 2014) Adnan Yaşar Görmez % 34,89 % 15,94 % 33,55 % 0 % 0 % 7,16 DSP
-
Urlaİbrahim Burak Oğuz % 100 % 25,4 % 0 % 67,5 % 4,8 % 0 % 1,2 TKP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- URLA İbrahim Burak Oğuz % 100 % 25,44 % 0 % 67,49 % 4,76 % 0 % 1,16 TKP
- URLA (30 Mar 2014) Sibel Uyar % 16,82 % 21,38 % 44,43 % 0 % 0 % 13,4 DSP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 10.161 / 10.161
- %100
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