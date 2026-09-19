Seçim İzmir TİRE Seçim Sonuçları – TİRE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları İzmir TİRE

Salih Atakan Duran

İYİ Parti
%46,1
25.486 oy

Mustafa Selman İçelli

AK Parti
%43
23.816 oy

Diğer

%11
6.029 oy
İzmir - TİRE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 234 / 234
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • DSP
  • DP
  • SP
  • %46,1
  • %43
  • %8,2
  • %1
  • %0,6
  • %46,1
  • %43
  • %8,2
  • %1
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
  • %33,6
  • %0,2
  • %0,9
  • %4,9
  • %0
  • %33,6
  • %0,2
  • %0,9
  • %4,9
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
ALİAĞA
yukleniyor
BALÇOVA
yukleniyor
BAYINDIR
yukleniyor
BAYRAKLI
yukleniyor
BERGAMA
yukleniyor
BEYDAĞ
yukleniyor
BORNOVA
yukleniyor
BUCA
yukleniyor
ÇEŞME
yukleniyor
ÇİĞLİ
yukleniyor
DİKİLİ
yukleniyor
FOÇA
yukleniyor
GAZİEMİR
yukleniyor
GÜZELBAHÇE
yukleniyor
KARABAĞLAR
yukleniyor
KARABURUN
yukleniyor
KARŞIYAKA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
KINIK
yukleniyor
KİRAZ
yukleniyor
KONAK
yukleniyor
MENDERES
yukleniyor
MENEMEN
yukleniyor
NARLIDERE
yukleniyor
ÖDEMİŞ
yukleniyor
SEFERİHİSAR
yukleniyor
SELÇUK
yukleniyor
TİRE
yukleniyor
TORBALI
yukleniyor
URLA
yukleniyor
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Salih Atakan Duran İYİ Parti
  • Mustafa Selman İçelli AK Parti
  • Tayfur Çiçek DSP
  • Hasan Sinan Sarp DP
  • Mehmet Ekmen SP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen65.977
  • Kullanılan oy57.942
  • Geçerli oy55.331
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1461.972
  • 30 Mar 1456.797
  • 30 Mar 1453.586
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tire Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 234 / 234
  • %100
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %46,1
  • %46,1
  • %46,1
  • %46,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %43
  • %43
  • %43
  • %43
  • Diğer
  • DSP
  • DP
  • SP
  • %10,9
  • %8,2
  • %1
  • %0,6
  • %10,9
  • %8,2
  • %1
  • %0,6
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
ALİAĞA
yukleniyor
BALÇOVA
yukleniyor
BAYINDIR
yukleniyor
BAYRAKLI
yukleniyor
BERGAMA
yukleniyor
BEYDAĞ
yukleniyor
BORNOVA
yukleniyor
BUCA
yukleniyor
ÇEŞME
yukleniyor
ÇİĞLİ
yukleniyor
DİKİLİ
yukleniyor
FOÇA
yukleniyor
GAZİEMİR
yukleniyor
GÜZELBAHÇE
yukleniyor
KARABAĞLAR
yukleniyor
KARABURUN
yukleniyor
KARŞIYAKA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
KINIK
yukleniyor
KİRAZ
yukleniyor
KONAK
yukleniyor
MENDERES
yukleniyor
MENEMEN
yukleniyor
NARLIDERE
yukleniyor
ÖDEMİŞ
yukleniyor
SEFERİHİSAR
yukleniyor
SELÇUK
yukleniyor
TİRE
yukleniyor
TORBALI
yukleniyor
URLA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Salih Atakan Duran İYİ Parti
  • Mustafa Selman İçelli AK Parti
  • Tayfur Çiçek DSP
  • Hasan Sinan Sarp DP
  • Mehmet Ekmen SP
  • Katılım oranı % 87,8
  • Toplam seçmen65.977
  • Kullanılan oy57.942
  • Geçerli oy55.331
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1461.972
  • 30 Mar 1456.797
  • 30 Mar 1453.586
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Tire Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TİRE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 234 / 234
  • %100
  • İYİ Parti
  • AK Parti
  • DSP
  • %46,1
    25.486 oy
  • %43
    23.816 oy
  • %8,2
    4.563 oy
  • %46,1
    25.486 oy
  • %43
    23.816 oy
  • %8,2
    4.563 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %33,6
    18.025 oy
  • %0,2
    81 oy
  • %0
  • %33,6
    18.025 oy
  • %0,2
    81 oy
  • DP
  • SP
  • BBP
  • %1
    533 oy
  • %0,6
    339 oy
  • %0,4
    233 oy
  • %1
    533 oy
  • %0,6
    339 oy
  • %0,4
    233 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    474 oy
  • %4,9
    2.625 oy
  • %0,4
    225 oy
  • %0,9
    474 oy
  • %4,9
    2.625 oy
  • %0,4
    225 oy
  • VP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %0,3
    182 oy
  • %0,2
    96 oy
  • %0,2
    83 oy
  • %0,3
    182 oy
  • %0,2
    96 oy
  • %0,2
    83 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,5
    794 oy
  • %0,1
    77 oy
  • %0
  • %1,5
    794 oy
  • %0,1
    77 oy

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.161 / 10.161
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %58,1
    1.549.693 oy
  • %38,7
    1.032.020 oy
  • %1,1
    30.179 oy
  • %0,8
    20.528 oy
  • %58,1
    1.549.693 oy
  • %38,7
    1.032.020 oy
  • %1,1
    30.179 oy
  • %0,8
    20.528 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,4
    11.369 oy
  • %0,3
    8.535 oy
  • %0,3
    8.061 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • %0,4
    11.369 oy
  • %0,3
    8.535 oy
  • %0,3
    8.061 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    4.555 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    2.871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.871 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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