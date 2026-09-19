Seçim İzmir BAYRAKLI Seçim Sonuçları – BAYRAKLI Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları İzmir BAYRAKLI

Serdar Sandal

CHP
%55,1
106.485 oy

Ali Aslan

AK Parti
%41,1
79.424 oy

Diğer

%4
7.327 oy
İzmir - BAYRAKLI İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 700 / 700
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %55,1
  • %41,1
  • %1,5
  • %0,7
  • %0,5
  • %55,1
  • %41,1
  • %1,5
  • %0,7
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,1
  • %37,8
  • %0,7
  • %0,7
  • %0,3
  • %44,1
  • %37,8
  • %0,7
  • %0,7
  • %0,3
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
ALİAĞA
yukleniyor
BALÇOVA
yukleniyor
BAYINDIR
yukleniyor
BAYRAKLI
yukleniyor
BERGAMA
yukleniyor
BEYDAĞ
yukleniyor
BORNOVA
yukleniyor
BUCA
yukleniyor
ÇEŞME
yukleniyor
ÇİĞLİ
yukleniyor
DİKİLİ
yukleniyor
FOÇA
yukleniyor
GAZİEMİR
yukleniyor
GÜZELBAHÇE
yukleniyor
KARABAĞLAR
yukleniyor
KARABURUN
yukleniyor
KARŞIYAKA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
KINIK
yukleniyor
KİRAZ
yukleniyor
KONAK
yukleniyor
MENDERES
yukleniyor
MENEMEN
yukleniyor
NARLIDERE
yukleniyor
ÖDEMİŞ
yukleniyor
SEFERİHİSAR
yukleniyor
SELÇUK
yukleniyor
TİRE
yukleniyor
TORBALI
yukleniyor
URLA
yukleniyor
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serdar Sandal CHP
  • Ali Aslan AK Parti
  • Vedat Kolukısa SP
  • Hacı İbrahim Kireşci BBP
  • Aydan Kocaman DP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen236.339
  • Kullanılan oy198.602
  • Geçerli oy193.236
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14231.625
  • 30 Mar 14209.841
  • 30 Mar 14201.335
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayraklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 700 / 700
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %55,1
  • %55,1
  • %55,1
  • %55,1
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %41,1
  • %41,1
  • %41,1
  • %41,1
  • Diğer
  • SP
  • BBP
  • DP
  • %3,8
  • %1,5
  • %0,7
  • %0,5
  • %3,8
  • %1,5
  • %0,7
  • %0,5
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
ALİAĞA
yukleniyor
BALÇOVA
yukleniyor
BAYINDIR
yukleniyor
BAYRAKLI
yukleniyor
BERGAMA
yukleniyor
BEYDAĞ
yukleniyor
BORNOVA
yukleniyor
BUCA
yukleniyor
ÇEŞME
yukleniyor
ÇİĞLİ
yukleniyor
DİKİLİ
yukleniyor
FOÇA
yukleniyor
GAZİEMİR
yukleniyor
GÜZELBAHÇE
yukleniyor
KARABAĞLAR
yukleniyor
KARABURUN
yukleniyor
KARŞIYAKA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
KINIK
yukleniyor
KİRAZ
yukleniyor
KONAK
yukleniyor
MENDERES
yukleniyor
MENEMEN
yukleniyor
NARLIDERE
yukleniyor
ÖDEMİŞ
yukleniyor
SEFERİHİSAR
yukleniyor
SELÇUK
yukleniyor
TİRE
yukleniyor
TORBALI
yukleniyor
URLA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Serdar Sandal CHP
  • Ali Aslan AK Parti
  • Vedat Kolukısa SP
  • Hacı İbrahim Kireşci BBP
  • Aydan Kocaman DP
  • Katılım oranı % 84
  • Toplam seçmen236.339
  • Kullanılan oy198.602
  • Geçerli oy193.236
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14231.625
  • 30 Mar 14209.841
  • 30 Mar 14201.335
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bayraklı Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BAYRAKLI Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 700 / 700
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • %55,1
    106.485 oy
  • %41,1
    79.424 oy
  • %1,5
    2.807 oy
  • %55,1
    106.485 oy
  • %41,1
    79.424 oy
  • %1,5
    2.807 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %44,1
    88.745 oy
  • %37,8
    76.130 oy
  • %0,7
    1.360 oy
  • %44,1
    88.745 oy
  • %37,8
    76.130 oy
  • %0,7
    1.360 oy
  • BBP
  • DP
  • TKP
  • %0,7
    1.347 oy
  • %0,5
    985 oy
  • %0,5
    931 oy
  • %0,7
    1.347 oy
  • %0,5
    985 oy
  • %0,5
    931 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    1.368 oy
  • %0,3
    687 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    1.368 oy
  • %0,3
    687 oy
  • %0
  • Bağımsız
  • VP
  • BTP
  • %0,3
    509 oy
  • %0,2
    412 oy
  • %0,2
    336 oy
  • %0,3
    509 oy
  • %0,2
    412 oy
  • %0,2
    336 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %4,4
    8.931 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    211 oy
  • %4,4
    8.931 oy
  • %0
  • %0,1
    211 oy

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.161 / 10.161
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %58,1
    1.549.693 oy
  • %38,7
    1.032.020 oy
  • %1,1
    30.179 oy
  • %0,8
    20.528 oy
  • %58,1
    1.549.693 oy
  • %38,7
    1.032.020 oy
  • %1,1
    30.179 oy
  • %0,8
    20.528 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,4
    11.369 oy
  • %0,3
    8.535 oy
  • %0,3
    8.061 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • %0,4
    11.369 oy
  • %0,3
    8.535 oy
  • %0,3
    8.061 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    4.555 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    2.871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.871 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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