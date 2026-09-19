Seçim İzmir ÖDEMİŞ Seçim Sonuçları – ÖDEMİŞ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları İzmir ÖDEMİŞ

Mehmet Eriş

CHP
%52,9
45.783 oy

Münir Bezmez

AK Parti
%44,6
38.570 oy

Diğer

%2
2.138 oy
İzmir - ÖDEMİŞ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %52,9
  • %44,6
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,4
  • %52,9
  • %44,6
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,5
  • %39,2
  • %1,1
  • %0,7
  • %0
  • %37,5
  • %39,2
  • %1,1
  • %0,7
  • %0
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
ALİAĞA
yukleniyor
BALÇOVA
yukleniyor
BAYINDIR
yukleniyor
BAYRAKLI
yukleniyor
BERGAMA
yukleniyor
BEYDAĞ
yukleniyor
BORNOVA
yukleniyor
BUCA
yukleniyor
ÇEŞME
yukleniyor
ÇİĞLİ
yukleniyor
DİKİLİ
yukleniyor
FOÇA
yukleniyor
GAZİEMİR
yukleniyor
GÜZELBAHÇE
yukleniyor
KARABAĞLAR
yukleniyor
KARABURUN
yukleniyor
KARŞIYAKA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
KINIK
yukleniyor
KİRAZ
yukleniyor
KONAK
yukleniyor
MENDERES
yukleniyor
MENEMEN
yukleniyor
NARLIDERE
yukleniyor
ÖDEMİŞ
yukleniyor
SEFERİHİSAR
yukleniyor
SELÇUK
yukleniyor
TİRE
yukleniyor
TORBALI
yukleniyor
URLA
yukleniyor
  • MHP
  • CHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Eriş CHP
  • Münir Bezmez AK Parti
  • Halis Danagüden DP
  • Şahap Bozkurt SP
  • Güngör Demirkaya DSP
  • Katılım oranı % 86,8
  • Toplam seçmen103.370
  • Kullanılan oy89.750
  • Geçerli oy86.491
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14100.576
  • 30 Mar 1492.467
  • 30 Mar 1488.012
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ödemiş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • MİLLET
  • CHP
  • %52,9
  • %52,9
  • %52,9
  • %52,9
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %44,6
  • %44,6
  • %44,6
  • %44,6
  • Diğer
  • DP
  • SP
  • DSP
  • %2,5
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,4
  • %2,5
  • %1,1
  • %0,6
  • %0,4
Tüm Partiler
ALİ BAY BER BOR ÇEŞ DİK FOÇ KRB KMP KIN KİR MEN ÖDE SFH SEL TİR TOR URL BYĞ BUC MDR
ALİAĞA
yukleniyor
BALÇOVA
yukleniyor
BAYINDIR
yukleniyor
BAYRAKLI
yukleniyor
BERGAMA
yukleniyor
BEYDAĞ
yukleniyor
BORNOVA
yukleniyor
BUCA
yukleniyor
ÇEŞME
yukleniyor
ÇİĞLİ
yukleniyor
DİKİLİ
yukleniyor
FOÇA
yukleniyor
GAZİEMİR
yukleniyor
GÜZELBAHÇE
yukleniyor
KARABAĞLAR
yukleniyor
KARABURUN
yukleniyor
KARŞIYAKA
yukleniyor
KEMALPAŞA
yukleniyor
KINIK
yukleniyor
KİRAZ
yukleniyor
KONAK
yukleniyor
MENDERES
yukleniyor
MENEMEN
yukleniyor
NARLIDERE
yukleniyor
ÖDEMİŞ
yukleniyor
SEFERİHİSAR
yukleniyor
SELÇUK
yukleniyor
TİRE
yukleniyor
TORBALI
yukleniyor
URLA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Eriş CHP
  • Münir Bezmez AK Parti
  • Halis Danagüden DP
  • Şahap Bozkurt SP
  • Güngör Demirkaya DSP
  • Katılım oranı % 86,8
  • Toplam seçmen103.370
  • Kullanılan oy89.750
  • Geçerli oy86.491
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14100.576
  • 30 Mar 1492.467
  • 30 Mar 1488.012
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Ödemiş Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ÖDEMİŞ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 362 / 362
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • DP
  • %52,9
    45.783 oy
  • %44,6
    38.570 oy
  • %1,1
    915 oy
  • %52,9
    45.783 oy
  • %44,6
    38.570 oy
  • %1,1
    915 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,5
    32.999 oy
  • %39,2
    34.462 oy
  • %1,1
    936 oy
  • %37,5
    32.999 oy
  • %39,2
    34.462 oy
  • %1,1
    936 oy
  • SP
  • DSP
  • VP
  • %0,6
    558 oy
  • %0,4
    361 oy
  • %0,2
    211 oy
  • %0,6
    558 oy
  • %0,4
    361 oy
  • %0,2
    211 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    587 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    587 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    93 oy
  • %0,1
    93 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    114 oy
  • %0,1
    114 oy

İzmir İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin İzmir ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

İzmir Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 10.161 / 10.161
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • SP
  • DSP
  • %58,1
    1.549.693 oy
  • %38,7
    1.032.020 oy
  • %1,1
    30.179 oy
  • %0,8
    20.528 oy
  • %58,1
    1.549.693 oy
  • %38,7
    1.032.020 oy
  • %1,1
    30.179 oy
  • %0,8
    20.528 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • %49,6
    1.306.904 oy
  • %35,9
    946.941 oy
  • %0,5
    13.808 oy
  • %0,5
    13.977 oy
  • DP
  • VP
  • TKP
  • BTP
  • %0,4
    11.369 oy
  • %0,3
    8.535 oy
  • %0,3
    8.061 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • %0,4
    11.369 oy
  • %0,3
    8.535 oy
  • %0,3
    8.061 oy
  • %0,1
    3.958 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    4.555 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • %0,2
    4.555 oy
  • %0
  • %0,1
    2.241 oy
  • %0,1
    2.924 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    2.871 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    2.871 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,4
    88.710 oy
  • %8
    210.001 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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