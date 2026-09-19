Seçim Kastamonu SEYDİLER Seçim Sonuçları – SEYDİLER Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kastamonu SEYDİLER

Mehmet Erdoğan

MHP
%34,8
598 oy

Oğuz Yılmaz

AK Parti
%33,7
579 oy

Diğer

%31
539 oy
Kastamonu - SEYDİLER İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %34,8
  • %33,7
  • %31,2
  • %0,2
  • %0,1
  • %34,8
  • %33,7
  • %31,2
  • %0,2
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,3
  • %41,1
  • %26,1
  • %0,8
  • %0,8
  • %31,3
  • %41,1
  • %26,1
  • %0,8
  • %0,8
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
ABANA
yukleniyor
AĞLI
yukleniyor
ARAÇ
yukleniyor
AZDAVAY
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
CİDE
yukleniyor
ÇATALZEYTİN
yukleniyor
DADAY
yukleniyor
DEVREKANİ
yukleniyor
DOĞANYURT
yukleniyor
HANÖNÜ
yukleniyor
İHSANGAZİ
yukleniyor
İNEBOLU
yukleniyor
KÜRE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SEYDİLER
yukleniyor
ŞENPAZAR
yukleniyor
TAŞKÖPRÜ
yukleniyor
TOSYA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Erdoğan MHP
  • Oğuz Yılmaz AK Parti
  • Halit Cesur CHP
  • Hasip Yazıcıoğlu SP
  • Yıldız Gümüş BTP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen1.946
  • Kullanılan oy1.777
  • Geçerli oy1.716
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.869
  • 30 Mar 141.707
  • 30 Mar 141.649
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seydiler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %68,6
  • %34,8
  • %33,7
  • %68,6
  • %34,8
  • %33,7
  • MİLLET
  • CHP
  • %31,2
  • %31,2
  • %31,2
  • %31,2
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,1
  • %0,2
  • %0,2
  • %0,1
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
ABANA
yukleniyor
AĞLI
yukleniyor
ARAÇ
yukleniyor
AZDAVAY
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
CİDE
yukleniyor
ÇATALZEYTİN
yukleniyor
DADAY
yukleniyor
DEVREKANİ
yukleniyor
DOĞANYURT
yukleniyor
HANÖNÜ
yukleniyor
İHSANGAZİ
yukleniyor
İNEBOLU
yukleniyor
KÜRE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SEYDİLER
yukleniyor
ŞENPAZAR
yukleniyor
TAŞKÖPRÜ
yukleniyor
TOSYA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mehmet Erdoğan MHP
  • Oğuz Yılmaz AK Parti
  • Halit Cesur CHP
  • Hasip Yazıcıoğlu SP
  • Yıldız Gümüş BTP
  • Katılım oranı % 91,3
  • Toplam seçmen1.946
  • Kullanılan oy1.777
  • Geçerli oy1.716
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.869
  • 30 Mar 141.707
  • 30 Mar 141.649
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Seydiler Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SEYDİLER Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 12 / 12
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %34,8
    598 oy
  • %33,7
    579 oy
  • %34,8
    598 oy
  • %33,7
    579 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %31,3
    516 oy
  • %41,1
    677 oy
  • %31,3
    516 oy
  • %41,1
    677 oy
  • CHP
  • SP
  • %31,2
    535 oy
  • %0,2
    3 oy
  • %31,2
    535 oy
  • %0,2
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %26,1
    430 oy
  • %0,8
    13 oy
  • %26,1
    430 oy
  • %0,8
    13 oy
  • BTP
  • %0,1
    1 oy
  • %0,1
    1 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    13 oy
  • %0,8
    13 oy

Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kastamonu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 240 / 240
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %49,5
    30.621 oy
  • %30,9
    19.091 oy
  • %18,2
    11.226 oy
  • %49,5
    30.621 oy
  • %30,9
    19.091 oy
  • %18,2
    11.226 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %0,7
    411 oy
  • %0,3
    180 oy
  • %0,2
    112 oy
  • %0,7
    411 oy
  • %0,3
    180 oy
  • %0,2
    112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    74 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    84 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3