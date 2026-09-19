Seçim Kastamonu AZDAVAY Seçim Sonuçları – AZDAVAY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kastamonu AZDAVAY

Osman Nuri Civelek

AK Parti
%39,4
825 oy

Mehmet Emin Tuncay

CHP
%30,2
633 oy

Diğer

%31
637 oy
Kastamonu - AZDAVAY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %39,4
  • %30,2
  • %30
  • %0,3
  • %0,1
  • %39,4
  • %30,2
  • %30
  • %0,3
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42
  • %25,1
  • %30,4
  • %0,3
  • %0,5
  • %42
  • %25,1
  • %30,4
  • %0,3
  • %0,5
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
ABANA
yukleniyor
AĞLI
yukleniyor
ARAÇ
yukleniyor
AZDAVAY
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
CİDE
yukleniyor
ÇATALZEYTİN
yukleniyor
DADAY
yukleniyor
DEVREKANİ
yukleniyor
DOĞANYURT
yukleniyor
HANÖNÜ
yukleniyor
İHSANGAZİ
yukleniyor
İNEBOLU
yukleniyor
KÜRE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SEYDİLER
yukleniyor
ŞENPAZAR
yukleniyor
TAŞKÖPRÜ
yukleniyor
TOSYA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Nuri Civelek AK Parti
  • Mehmet Emin Tuncay CHP
  • Akif Özdemir MHP
  • İlyas Ak SP
  • Gürsoy Yıldırım BTP
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen2.449
  • Kullanılan oy2.180
  • Geçerli oy2.095
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.244
  • 30 Mar 141.963
  • 30 Mar 141.866
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Azdavay Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %69,4
  • %39,4
  • %30
  • %69,4
  • %39,4
  • %30
  • MİLLET
  • CHP
  • %30,2
  • %30,2
  • %30,2
  • %30,2
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
ABANA
yukleniyor
AĞLI
yukleniyor
ARAÇ
yukleniyor
AZDAVAY
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
CİDE
yukleniyor
ÇATALZEYTİN
yukleniyor
DADAY
yukleniyor
DEVREKANİ
yukleniyor
DOĞANYURT
yukleniyor
HANÖNÜ
yukleniyor
İHSANGAZİ
yukleniyor
İNEBOLU
yukleniyor
KÜRE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SEYDİLER
yukleniyor
ŞENPAZAR
yukleniyor
TAŞKÖPRÜ
yukleniyor
TOSYA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Osman Nuri Civelek AK Parti
  • Mehmet Emin Tuncay CHP
  • Akif Özdemir MHP
  • İlyas Ak SP
  • Gürsoy Yıldırım BTP
  • Katılım oranı % 89
  • Toplam seçmen2.449
  • Kullanılan oy2.180
  • Geçerli oy2.095
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.244
  • 30 Mar 141.963
  • 30 Mar 141.866
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Azdavay Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

AZDAVAY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 8 / 8
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %39,4
    825 oy
  • %30,2
    633 oy
  • %39,4
    825 oy
  • %30,2
    633 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42
    784 oy
  • %25,1
    468 oy
  • %42
    784 oy
  • %25,1
    468 oy
  • MHP
  • SP
  • %30
    628 oy
  • %0,3
    6 oy
  • %30
    628 oy
  • %0,3
    6 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,4
    567 oy
  • %0,3
    5 oy
  • %30,4
    567 oy
  • %0,3
    5 oy
  • BTP
  • %0,1
    3 oy
  • %0,1
    3 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,5
    10 oy
  • %0,5
    10 oy

Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kastamonu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 240 / 240
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %49,5
    30.621 oy
  • %30,9
    19.091 oy
  • %18,2
    11.226 oy
  • %49,5
    30.621 oy
  • %30,9
    19.091 oy
  • %18,2
    11.226 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %0,7
    411 oy
  • %0,3
    180 oy
  • %0,2
    112 oy
  • %0,7
    411 oy
  • %0,3
    180 oy
  • %0,2
    112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    74 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    84 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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