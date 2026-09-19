Seçim Kastamonu TAŞKÖPRÜ Seçim Sonuçları – TAŞKÖPRÜ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kastamonu TAŞKÖPRÜ

Abdullah Çatal

MHP
%44,8
4.412 oy

Hüseyin Arslan

AK Parti
%43,5
4.286 oy

Diğer

%11
1.147 oy
Kastamonu - TAŞKÖPRÜ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %44,8
  • %43,5
  • %8,4
  • %2,8
  • %0,3
  • %44,8
  • %43,5
  • %8,4
  • %2,8
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,3
  • %48,2
  • %3,1
  • %0
  • %1,1
  • %46,3
  • %48,2
  • %3,1
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
ABANA
yukleniyor
AĞLI
yukleniyor
ARAÇ
yukleniyor
AZDAVAY
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
CİDE
yukleniyor
ÇATALZEYTİN
yukleniyor
DADAY
yukleniyor
DEVREKANİ
yukleniyor
DOĞANYURT
yukleniyor
HANÖNÜ
yukleniyor
İHSANGAZİ
yukleniyor
İNEBOLU
yukleniyor
KÜRE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SEYDİLER
yukleniyor
ŞENPAZAR
yukleniyor
TAŞKÖPRÜ
yukleniyor
TOSYA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Çatal MHP
  • Hüseyin Arslan AK Parti
  • Ahmet Kesim CHP
  • Satılmış Şen İYİ Parti
  • Tayyip Köse SP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen12.229
  • Kullanılan oy10.323
  • Geçerli oy9.845
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.720
  • 30 Mar 1410.370
  • 30 Mar 149.919
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Taşköprü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %88,3
  • %44,8
  • %43,5
  • %88,3
  • %44,8
  • %43,5
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %11,2
  • %8,4
  • %2,8
  • %11,2
  • %8,4
  • %2,8
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
  • %0,4
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
ABANA
yukleniyor
AĞLI
yukleniyor
ARAÇ
yukleniyor
AZDAVAY
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
CİDE
yukleniyor
ÇATALZEYTİN
yukleniyor
DADAY
yukleniyor
DEVREKANİ
yukleniyor
DOĞANYURT
yukleniyor
HANÖNÜ
yukleniyor
İHSANGAZİ
yukleniyor
İNEBOLU
yukleniyor
KÜRE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SEYDİLER
yukleniyor
ŞENPAZAR
yukleniyor
TAŞKÖPRÜ
yukleniyor
TOSYA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Abdullah Çatal MHP
  • Hüseyin Arslan AK Parti
  • Ahmet Kesim CHP
  • Satılmış Şen İYİ Parti
  • Tayyip Köse SP
  • Katılım oranı % 84,4
  • Toplam seçmen12.229
  • Kullanılan oy10.323
  • Geçerli oy9.845
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.720
  • 30 Mar 1410.370
  • 30 Mar 149.919
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Taşköprü Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TAŞKÖPRÜ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 43 / 43
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %44,8
    4.412 oy
  • %43,5
    4.286 oy
  • %44,8
    4.412 oy
  • %43,5
    4.286 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,3
    4.592 oy
  • %48,2
    4.785 oy
  • %46,3
    4.592 oy
  • %48,2
    4.785 oy
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %8,4
    826 oy
  • %2,8
    277 oy
  • %8,4
    826 oy
  • %2,8
    277 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,1
    305 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,1
    305 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,3
    32 oy
  • %0,1
    12 oy
  • %0,3
    32 oy
  • %0,1
    12 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    110 oy
  • %0,2
    23 oy
  • %1,1
    110 oy
  • %0,2
    23 oy

Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kastamonu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 240 / 240
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %49,5
    30.621 oy
  • %30,9
    19.091 oy
  • %18,2
    11.226 oy
  • %49,5
    30.621 oy
  • %30,9
    19.091 oy
  • %18,2
    11.226 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %0,7
    411 oy
  • %0,3
    180 oy
  • %0,2
    112 oy
  • %0,7
    411 oy
  • %0,3
    180 oy
  • %0,2
    112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    74 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    84 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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