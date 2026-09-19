31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kastamonu DOĞANYURT
Ahmet Kaya
AK Parti
%53,2
364 oy
Hakkı Çolak
MHP
%44,4
304 oy
Diğer
%3
16 oy
Kastamonu - DOĞANYURT İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3 / 3
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet Kaya AK Parti
- Hakkı Çolak MHP
- Ömer Yalçın SP
- Mustafa Hüseyin Civelek BTP
- Katılım oranı % 83,7
- Toplam seçmen866
- Kullanılan oy725
- Geçerli oy684
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14840
- 30 Mar 14720
- 30 Mar 14672
- Açılan sandık
- 3 / 3
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Ahmet Kaya AK Parti
- Hakkı Çolak MHP
- Ömer Yalçın SP
- Mustafa Hüseyin Civelek BTP
- Katılım oranı % 83,7
- Toplam seçmen866
- Kullanılan oy725
- Geçerli oy684
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 14840
- 30 Mar 14720
- 30 Mar 14672
DOĞANYURT Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 3 / 3
- %100
Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Kastamonu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AbanaYunus Akgül % 100 % 50,8 % 4 % 44,5 % 0 % 0 % 0,3 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ABANA Yunus Akgül % 100 % 50,84 % 4 % 44,46 % 0 % 0 % 0,31 Bağımsız
- ABANA (30 Mar 2014) Rıdvan Oyar % 57,72 % 0,91 % 39,57 % 0 % 0 % 0,95 Bağımsız
-
AğlıŞahin Çolak % 100 % 32,7 % 57,8 % 0 % 9 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AĞLI Şahin Çolak % 100 % 32,69 % 57,83 % 0 % 9,01 % 0 % 0,29 SP
- AĞLI (30 Mar 2014) Şahin Çolak % 22,88 % 40,76 % 1,76 % 0 % 0 % 33,92 BBP
-
AraçSatılmış Sarıkaya % 100 % 35,1 % 7,1 % 57,3 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARAÇ Satılmış Sarıkaya % 100 % 35,06 % 7,12 % 57,32 % 0 % 0 % 0,42 SP
- ARAÇ (30 Mar 2014) Mustafa Ayanoğlu % 39,28 % 22,8 % 36,03 % 0 % 0 % 1,3 SP
-
AzdavayOsman Nuri Civelek % 100 % 39,4 % 30 % 30,2 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AZDAVAY Osman Nuri Civelek % 100 % 39,38 % 29,98 % 30,21 % 0 % 0 % 0,29 SP
- AZDAVAY (30 Mar 2014) Osman Nuri Civelek % 42,02 % 30,39 % 25,08 % 0 % 0 % 1,71 Bağımsız
-
BozkurtMuammer Yanık % 100 % 53,3 % 41,8 % 2,1 % 0 % 0 % 2,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOZKURT Muammer Yanık % 100 % 53,25 % 41,79 % 2,13 % 0 % 0 % 2,66 SP
- BOZKURT (30 Mar 2014) Abdullah Bozkurt Ekeş % 34,35 % 63,48 % 0,57 % 0 % 0 % 1,34 SP
-
CideMehmet Eşref Mutlu % 100 % 44,1 % 6,6 % 48,9 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- CİDE Mehmet Eşref Mutlu % 100 % 44,11 % 6,56 % 48,87 % 0 % 0 % 0,3 SP
- CİDE (30 Mar 2014) Nejdet Demir % 51 % 8,04 % 39,69 % 0 % 0 % 1,03 SP
-
ÇatalzeytinAhmet Demir % 100 % 38,6 % 42,2 % 18,6 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇATALZEYTİN Ahmet Demir % 100 % 38,61 % 42,17 % 18,58 % 0 % 0 % 0,35 SP
- ÇATALZEYTİN (30 Mar 2014) Musa İhsan Uğuz % 41,63 % 39,04 % 16,34 % 0 % 0 % 2,08 SP
-
DadayHasan Fehmi Taş % 100 % 45,7 % 2,2 % 51 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DADAY Hasan Fehmi Taş % 100 % 45,71 % 2,23 % 50,97 % 0 % 0 % 0,79 SP
- DADAY (30 Mar 2014) Hasan Fehmi Taş % 39,48 % 8,97 % 50,58 % 0 % 0 % 0,55 SP
-
DevrekaniEngin Altıkulaç % 100 % 62,1 % 35 % 0 % 2,6 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DEVREKANİ Engin Altıkulaç % 100 % 62,14 % 34,97 % 0 % 2,58 % 0 % 0,19 SP
- DEVREKANİ (30 Mar 2014) Mümtaz Aliustaoğlu % 32,88 % 20,93 % 1,73 % 0 % 0 % 41,25 Bağımsız
-
DoğanyurtAhmet Kaya % 100 % 53,2 % 44,4 % 0 % 0 % 0 % 1,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DOĞANYURT Ahmet Kaya % 100 % 53,22 % 44,44 % 0 % 0 % 0 % 1,17 SP
- DOĞANYURT (30 Mar 2014) Ahmet Kaya % 42,86 % 31,4 % 0 % 0 % 0 % 22,92 BBP
-
HanönüSerkan Uçar % 100 % 36,1 % 30,2 % 18,2 % 0 % 0 % 12,5 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HANÖNÜ Serkan Uçar % 100 % 36,15 % 30,17 % 18,22 % 0 % 0 % 12,47 Bağımsız
- HANÖNÜ (30 Mar 2014) Serkan Uçar % 39,92 % 35,43 % 23,39 % 0 % 0 % 0,55 SP
-
İhsangaziHayati Sağlık % 100 % 44,4 % 54,8 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İHSANGAZİ Hayati Sağlık % 100 % 44,38 % 54,83 % 0 % 0 % 0 % 0,62 SP
- İHSANGAZİ (30 Mar 2014) Zühtü Danacı % 66,87 % 31,16 % 0 % 0 % 0 % 1,31 SP
-
İneboluMustafa Huner Özay % 100 % 52 % 35,6 % 9,2 % 2,5 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- İNEBOLU Mustafa Huner Özay % 100 % 51,96 % 35,57 % 9,25 % 2,47 % 0 % 0,34 SP
- İNEBOLU (30 Mar 2014) Engin Uzuner % 46,71 % 49,07 % 2,27 % 0 % 0 % 1,62 SP
-
KüreSalih Turan % 100 % 35,3 % 28,4 % 13,7 % 22,3 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KÜRE Salih Turan % 100 % 35,25 % 28,4 % 13,71 % 22,28 % 0 % 0,24 SP
- KÜRE (30 Mar 2014) Kamil Aydınlı % 33,84 % 45,61 % 20,23 % 0 % 0 % 0,27 SP
-
MerkezRahmi Galip Vidinlioğlu % 100 % 30,9 % 49,5 % 18,2 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Rahmi Galip Vidinlioğlu % 100 % 30,89 % 49,55 % 18,16 % 0 % 0 % 0,67 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 45,78 % 45,31 % 7,16 % 0 % 0 % 0,75 BBP
-
PınarbaşıŞenol Yaşar % 100 % 43,7 % 21,8 % 0 % 32,3 % 0 % 1,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PINARBAŞI Şenol Yaşar % 100 % 43,67 % 21,8 % 0 % 32,32 % 0 % 1,62 SP
- PINARBAŞI (30 Mar 2014) Mehmet Yılmaz % 49,44 % 43,87 % 3,25 % 0 % 0 % 2,88 SP
-
SeydilerMehmet Erdoğan % 100 % 33,7 % 34,8 % 31,2 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SEYDİLER Mehmet Erdoğan % 100 % 33,74 % 34,85 % 31,18 % 0 % 0 % 0,17 SP
- SEYDİLER (30 Mar 2014) Mehmet Şahin % 41,06 % 31,29 % 26,08 % 0 % 0 % 0,79 SP
-
ŞenpazarCem Çınar % 100 % 69,3 % 8,9 % 0 % 20,8 % 0 % 0,6 BTP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞENPAZAR Cem Çınar % 100 % 69,29 % 8,93 % 0 % 20,83 % 0 % 0,58 BTP
- ŞENPAZAR (30 Mar 2014) Cem Çınar % 53,72 % 40,5 % 4,22 % 0 % 0 % 1,01 SP
-
TaşköprüAbdullah Çatal % 100 % 43,5 % 44,8 % 8,4 % 2,8 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TAŞKÖPRÜ Abdullah Çatal % 100 % 43,53 % 44,81 % 8,39 % 2,81 % 0 % 0,33 SP
- TAŞKÖPRÜ (30 Mar 2014) Hüseyin Arslan % 48,24 % 46,29 % 3,07 % 0 % 0 % 1,11 SP
-
TosyaVolkan Kavaklıgil % 100 % 41,9 % 46,8 % 0 % 10,4 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TOSYA Volkan Kavaklıgil % 100 % 41,92 % 46,78 % 0 % 10,39 % 0 % 0,7 SP
- TOSYA (30 Mar 2014) Kazım Şahin % 61,85 % 33,56 % 1,44 % 0 % 0 % 1,67 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 240 / 240
- %100
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