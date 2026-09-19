Seçim Kastamonu DOĞANYURT Seçim Sonuçları – DOĞANYURT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kastamonu DOĞANYURT

Ahmet Kaya

AK Parti
%53,2
364 oy

Hakkı Çolak

MHP
%44,4
304 oy

Diğer

%3
16 oy
Kastamonu - DOĞANYURT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 3 / 3
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %53,2
  • %44,4
  • %1,2
  • %1,2
  • %53,2
  • %44,4
  • %1,2
  • %1,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,9
  • %31,4
  • %2,1
  • %0
  • %42,9
  • %31,4
  • %2,1
  • %0
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
ABANA
yukleniyor
AĞLI
yukleniyor
ARAÇ
yukleniyor
AZDAVAY
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
CİDE
yukleniyor
ÇATALZEYTİN
yukleniyor
DADAY
yukleniyor
DEVREKANİ
yukleniyor
DOĞANYURT
yukleniyor
HANÖNÜ
yukleniyor
İHSANGAZİ
yukleniyor
İNEBOLU
yukleniyor
KÜRE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SEYDİLER
yukleniyor
ŞENPAZAR
yukleniyor
TAŞKÖPRÜ
yukleniyor
TOSYA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Kaya AK Parti
  • Hakkı Çolak MHP
  • Ömer Yalçın SP
  • Mustafa Hüseyin Civelek BTP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen866
  • Kullanılan oy725
  • Geçerli oy684
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14840
  • 30 Mar 14720
  • 30 Mar 14672
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğanyurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 3 / 3
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %97,7
  • %53,2
  • %44,4
  • %97,7
  • %53,2
  • %44,4
  • MİLLET
  • %0
  • %0
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %2,3
  • %1,2
  • %1,2
  • %2,3
  • %1,2
  • %1,2
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
ABANA
yukleniyor
AĞLI
yukleniyor
ARAÇ
yukleniyor
AZDAVAY
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
CİDE
yukleniyor
ÇATALZEYTİN
yukleniyor
DADAY
yukleniyor
DEVREKANİ
yukleniyor
DOĞANYURT
yukleniyor
HANÖNÜ
yukleniyor
İHSANGAZİ
yukleniyor
İNEBOLU
yukleniyor
KÜRE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SEYDİLER
yukleniyor
ŞENPAZAR
yukleniyor
TAŞKÖPRÜ
yukleniyor
TOSYA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ahmet Kaya AK Parti
  • Hakkı Çolak MHP
  • Ömer Yalçın SP
  • Mustafa Hüseyin Civelek BTP
  • Katılım oranı % 83,7
  • Toplam seçmen866
  • Kullanılan oy725
  • Geçerli oy684
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 14840
  • 30 Mar 14720
  • 30 Mar 14672
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Doğanyurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

DOĞANYURT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 3 / 3
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %53,2
    364 oy
  • %44,4
    304 oy
  • %53,2
    364 oy
  • %44,4
    304 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42,9
    288 oy
  • %31,4
    211 oy
  • %42,9
    288 oy
  • %31,4
    211 oy
  • SP
  • BTP
  • %1,2
    8 oy
  • %1,2
    8 oy
  • %1,2
    8 oy
  • %1,2
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,1
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,1
    14 oy
  • %0

      Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları

      * Partilerin Kastamonu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

      • CUMHUR MİLLET Diğer
      • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

      Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

      Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

      • Açılan sandık
      • 240 / 240
      • %100
      • MHP
      • AK Parti
      • CHP
      • %49,5
        30.621 oy
      • %30,9
        19.091 oy
      • %18,2
        11.226 oy
      • %49,5
        30.621 oy
      • %30,9
        19.091 oy
      • %18,2
        11.226 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %45,3
        26.656 oy
      • %45,8
        26.932 oy
      • %7,2
        4.215 oy
      • %45,3
        26.656 oy
      • %45,8
        26.932 oy
      • %7,2
        4.215 oy
      • SP
      • DP
      • DSP
      • %0,7
        411 oy
      • %0,3
        180 oy
      • %0,2
        112 oy
      • %0,7
        411 oy
      • %0,3
        180 oy
      • %0,2
        112 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,7
        398 oy
      • %0
        0 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,7
        398 oy
      • %0
      • %0
      • BTP
      • TKP
      • %0,1
        87 oy
      • %0,1
        74 oy
      • %0,1
        87 oy
      • %0,1
        74 oy
      • 30 Mar 14
      • 30 Mar 14
      • %0,1
        84 oy
      • %0
        0 oy
      • %0,1
        84 oy
      • %0

      Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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