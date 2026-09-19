Seçim Kastamonu İNEBOLU Seçim Sonuçları – İNEBOLU Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Kastamonu İNEBOLU

Mustafa Huner Özay

AK Parti
%52
3.096 oy

Engin Uzuner

MHP
%35,6
2.119 oy

Diğer

%12
743 oy
Kastamonu - İNEBOLU İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %52
  • %35,6
  • %9,2
  • %2,5
  • %0,3
  • %52
  • %35,6
  • %9,2
  • %2,5
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,7
  • %49,1
  • %2,3
  • %0
  • %1,6
  • %46,7
  • %49,1
  • %2,3
  • %0
  • %1,6
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
ABANA
yukleniyor
AĞLI
yukleniyor
ARAÇ
yukleniyor
AZDAVAY
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
CİDE
yukleniyor
ÇATALZEYTİN
yukleniyor
DADAY
yukleniyor
DEVREKANİ
yukleniyor
DOĞANYURT
yukleniyor
HANÖNÜ
yukleniyor
İHSANGAZİ
yukleniyor
İNEBOLU
yukleniyor
KÜRE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SEYDİLER
yukleniyor
ŞENPAZAR
yukleniyor
TAŞKÖPRÜ
yukleniyor
TOSYA
yukleniyor
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Huner Özay AK Parti
  • Engin Uzuner MHP
  • Faruk Öz CHP
  • Oğuzhan Canoğlu İYİ Parti
  • Nizam Kuvvet SP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen7.142
  • Kullanılan oy6.208
  • Geçerli oy5.958
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.538
  • 30 Mar 145.806
  • 30 Mar 145.562
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İnebolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %87,5
  • %52
  • %35,6
  • %87,5
  • %52
  • %35,6
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %11,7
  • %9,2
  • %2,5
  • %11,7
  • %9,2
  • %2,5
  • Diğer
  • SP
  • VP
  • BTP
  • %0,8
  • %0,3
  • %0,3
  • %0,1
  • %0,8
  • %0,3
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
ABN ARÇ AZD BZT CİD ÇTZ DDY DVR İNB MER KRE TŞK TOS İHS PNB ŞNP AĞL DĞN HNÖ SYD
ABANA
yukleniyor
AĞLI
yukleniyor
ARAÇ
yukleniyor
AZDAVAY
yukleniyor
BOZKURT
yukleniyor
CİDE
yukleniyor
ÇATALZEYTİN
yukleniyor
DADAY
yukleniyor
DEVREKANİ
yukleniyor
DOĞANYURT
yukleniyor
HANÖNÜ
yukleniyor
İHSANGAZİ
yukleniyor
İNEBOLU
yukleniyor
KÜRE
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PINARBAŞI
yukleniyor
SEYDİLER
yukleniyor
ŞENPAZAR
yukleniyor
TAŞKÖPRÜ
yukleniyor
TOSYA
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Huner Özay AK Parti
  • Engin Uzuner MHP
  • Faruk Öz CHP
  • Oğuzhan Canoğlu İYİ Parti
  • Nizam Kuvvet SP
  • Katılım oranı % 86,9
  • Toplam seçmen7.142
  • Kullanılan oy6.208
  • Geçerli oy5.958
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.538
  • 30 Mar 145.806
  • 30 Mar 145.562
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi İnebolu Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

İNEBOLU Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 28 / 28
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • %52
    3.096 oy
  • %35,6
    2.119 oy
  • %9,2
    551 oy
  • %52
    3.096 oy
  • %35,6
    2.119 oy
  • %9,2
    551 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %46,7
    2.598 oy
  • %49,1
    2.729 oy
  • %2,3
    126 oy
  • %46,7
    2.598 oy
  • %49,1
    2.729 oy
  • %2,3
    126 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • VP
  • %2,5
    147 oy
  • %0,3
    20 oy
  • %0,3
    17 oy
  • %2,5
    147 oy
  • %0,3
    20 oy
  • %0,3
    17 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    90 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,6
    90 oy
  • %0
  • BTP
  • %0,1
    8 oy
  • %0,1
    8 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    19 oy
  • %0,3
    19 oy

Kastamonu İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Kastamonu ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Kastamonu Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 240 / 240
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP
  • %49,5
    30.621 oy
  • %30,9
    19.091 oy
  • %18,2
    11.226 oy
  • %49,5
    30.621 oy
  • %30,9
    19.091 oy
  • %18,2
    11.226 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • %45,3
    26.656 oy
  • %45,8
    26.932 oy
  • %7,2
    4.215 oy
  • SP
  • DP
  • DSP
  • %0,7
    411 oy
  • %0,3
    180 oy
  • %0,2
    112 oy
  • %0,7
    411 oy
  • %0,3
    180 oy
  • %0,2
    112 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,7
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,7
    398 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • TKP
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0,1
    87 oy
  • %0,1
    74 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    84 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    84 oy
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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