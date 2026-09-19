31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muş MERKEZ
Feyat Asya
AK Parti
%34,8
15.919 oy
Sırrı Sakik
HDP
%33,6
15.381 oy
Diğer
%31
14.496 oy
Muş - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 192 / 192
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Feyat Asya AK Parti
- Sırrı Sakik HDP
- Şerefettin Yatci Bağımsız
- Fatih Aslan BTP
- Sadık Aydın SP
- Katılım oranı % 77,5
- Toplam seçmen62.279
- Kullanılan oy48.245
- Geçerli oy45.796
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1449.122
- 30 Mar 1440.517
- 30 Mar 1438.738
- Açılan sandık
- 192 / 192
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Feyat Asya AK Parti
- Sırrı Sakik HDP
- Şerefettin Yatci Bağımsız
- Fatih Aslan BTP
- Sadık Aydın SP
- Katılım oranı % 77,5
- Toplam seçmen62.279
- Kullanılan oy48.245
- Geçerli oy45.796
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1449.122
- 30 Mar 1440.517
- 30 Mar 1438.738
MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 192 / 192
- %100
Muş İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Muş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
AltınovaCasim Budak % 100 % 44,4 % 0 % 0 % 0 % 55,2 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALTINOVA Casim Budak % 100 % 44,37 % 0 % 0 % 0 % 55,21 % 0,42 SP
- ALTINOVA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
BulanıkAdnan Topçu % 100 % 38,3 % 0 % 0 % 5,2 % 55,1 % 0,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BULANIK Adnan Topçu % 100 % 38,32 % 0 % 0 % 5,23 % 55,06 % 0,66 Bağımsız
- BULANIK (30 Mar 2014) Figen Yaşar % 45,26 % 0 % 2,58 % 0 % 45,84 % 1,07 SP
-
DüzkışlaHüseyin Kasak % 100 % 40,6 % 29 % 2,5 % 5 % 0 % 22,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- DÜZKIŞLA Hüseyin Kasak % 100 % 40,56 % 29,05 % 2,52 % 5,04 % 0 % 22,66 BBP
- DÜZKIŞLA (30 Mar 2014) Göksel Kavçan % 26,18 % 54,87 % 15,12 % 0 % 2,41 % 1,42 SP
-
ElmakayaMehmet Emin Yıldırım % 100 % 52,2 % 0,4 % 6 % 0 % 41 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ELMAKAYA Mehmet Emin Yıldırım % 100 % 52,21 % 0,38 % 6,01 % 0 % 41,02 % 0,38 SP
- ELMAKAYA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ErentepeDilaver Kesik % 100 % 12,7 % 0,7 % 40,3 % 0 % 45,9 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERENTEPE Dilaver Kesik % 100 % 12,66 % 0,66 % 40,3 % 0 % 45,91 % 0,48 SP
- ERENTEPE (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
HasköyHikmet Karayel % 100 % 44,4 % 36,9 % 0,2 % 0,4 % 0,8 % 12,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HASKÖY Hikmet Karayel % 100 % 44,39 % 36,9 % 0,2 % 0,37 % 0,77 % 12,4 SP
- HASKÖY (30 Mar 2014) Mursel Özen % 52,51 % 32,5 % 0,29 % 0 % 1,07 % 13,49 SP
-
KaraağaçlıSuphi Özbayam % 100 % 42,9 % 0,7 % 0 % 0,3 % 0 % 56,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAAĞAÇLI Suphi Özbayam % 100 % 42,91 % 0,73 % 0 % 0,29 % 0 % 56,07 SP
- KARAAĞAÇLI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KırköyNahit Dizman % 100 % 48,8 % 0,1 % 0,1 % 50,8 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIRKÖY Nahit Dizman % 100 % 48,84 % 0,1 % 0,1 % 50,76 % 0 % 0,2 SP
- KIRKÖY (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KızılağaçBurhan Öğüt % 100 % 49,4 % 0,5 % 0 % 0 % 0 % 50,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KIZILAĞAÇ Burhan Öğüt % 100 % 49,39 % 0,54 % 0 % 0 % 0 % 50,06 SP
- KIZILAĞAÇ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KonakkuranAbdurrahman Ömeroğlu % 100 % 30,6 % 0,5 % 0 % 0 % 20,7 % 48,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KONAKKURAN Abdurrahman Ömeroğlu % 100 % 30,64 % 0,5 % 0 % 0 % 20,68 % 48,17 SP
- KONAKKURAN (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KonukbeklerBahri Fırat % 100 % 35 % 0,1 % 0 % 33,9 % 0 % 31 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KONUKBEKLER Bahri Fırat % 100 % 34,97 % 0,06 % 0 % 33,93 % 0 % 31,05 SP
- KONUKBEKLER (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KorkutSami Pekbay % 100 % 65,4 % 14,5 % 5,9 % 0 % 13,9 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KORKUT Sami Pekbay % 100 % 65,41 % 14,49 % 5,88 % 0 % 13,89 % 0,33 SP
- KORKUT (30 Mar 2014) Haşim Arık % 53,62 % 0,06 % 0 % 0 % 5,1 % 40,13 HÜDA-PAR
-
MalazgirtCengiz Altın % 100 % 39,8 % 0 % 20 % 0 % 39,7 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MALAZGİRT Cengiz Altın % 100 % 39,75 % 0 % 19,97 % 0 % 39,72 % 0,29 SP
- MALAZGİRT (30 Mar 2014) Halis Coşkun % 23,73 % 0 % 0 % 0 % 39,34 % 35,26 LDP
-
MerkezFeyat Asya % 100 % 34,8 % 0 % 0,8 % 0 % 33,6 % 27,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Feyat Asya % 100 % 34,76 % 0 % 0,84 % 0 % 33,59 % 27,73 Bağımsız
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 48,53 % 2,54 % 1,17 % 0 % 40,82 % 3,69 SP
-
RüstemgedikFikret Hamarat % 100 % 17,9 % 0 % 42 % 0 % 40,1 % 0
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- RÜSTEMGEDİK Fikret Hamarat % 100 % 17,89 % 0 % 41,99 % 0 % 40,11 % 0
- RÜSTEMGEDİK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SarıpınarGıyasettin Kaya % 100 % 34 % 0,5 % 27,1 % 35 % 3,2 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SARIPINAR Gıyasettin Kaya % 100 % 33,95 % 0,51 % 27,13 % 34,96 % 3,2 % 0,25 SP
- SARIPINAR (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SerinovaEngin Atılgan % 100 % 26,7 % 0,5 % 0 % 29,8 % 0 % 40 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SERİNOVA Engin Atılgan % 100 % 26,66 % 0,46 % 0 % 29,79 % 0 % 39,95 SP
- SERİNOVA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SunguMehmet Salih Gürtürk % 100 % 53 % 0,7 % 0 % 0,4 % 0 % 45,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SUNGU Mehmet Salih Gürtürk % 100 % 52,99 % 0,72 % 0 % 0,37 % 0 % 45,83 BBP
- SUNGU (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
UzgörürKerem Gündoğdu % 100 % 55 % 1 % 0 % 0 % 43,9 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- UZGÖRÜR Kerem Gündoğdu % 100 % 54,98 % 0,97 % 0 % 0 % 43,88 % 0,18 SP
- UZGÖRÜR (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
VartoÜlkü Karaaslan % 100 % 25,1 % 0,6 % 17 % 0 % 45 % 11,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- VARTO Ülkü Karaaslan % 100 % 25,15 % 0,57 % 17,02 % 0 % 44,98 % 11,73 Bağımsız
- VARTO (30 Mar 2014) Sabite Ekinci % 23,46 % 0,42 % 11,61 % 0 % 63,4 % 0,88 BBP
-
YaygınAbdulbaki Elpe % 100 % 55,8 % 0,5 % 0 % 0 % 0 % 43,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAYGIN Abdulbaki Elpe % 100 % 55,8 % 0,48 % 0 % 0 % 0 % 43,72 SP
- YAYGIN (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Yeşilovaİlhan Çiftçi % 100 % 45,7 % 0,3 % 0 % 53,8 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YEŞİLOVA İlhan Çiftçi % 100 % 45,7 % 0,26 % 0 % 53,77 % 0 % 0,26 SP
- YEŞİLOVA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YoncalıSami Özdemir % 100 % 38,7 % 0 % 32,3 % 28,8 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YONCALI Sami Özdemir % 100 % 38,67 % 0 % 32,31 % 28,83 % 0 % 0,2 SP
- YONCALI (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Muş Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 192 / 192
- %100
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