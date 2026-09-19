Seçim Muş MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muş MERKEZ

Feyat Asya

AK Parti
%34,8
15.919 oy

Sırrı Sakik

HDP
%33,6
15.381 oy

Diğer

%31
14.496 oy
Muş - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • SP
  • %34,8
  • %33,6
  • %27,7
  • %1,4
  • %1,1
  • %34,8
  • %33,6
  • %27,7
  • %1,4
  • %1,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
  • %40,8
  • %0
  • %0,9
  • %3,7
  • %48,5
  • %40,8
  • %0
  • %0,9
  • %3,7
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  • HDP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Feyat Asya AK Parti
  • Sırrı Sakik HDP
  • Şerefettin Yatci Bağımsız
  • Fatih Aslan BTP
  • Sadık Aydın SP
  • Katılım oranı % 77,5
  • Toplam seçmen62.279
  • Kullanılan oy48.245
  • Geçerli oy45.796
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1449.122
  • 30 Mar 1440.517
  • 30 Mar 1438.738
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %34,8
  • %34,8
  • %34,8
  • %34,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %0,8
  • %0,8
  • %0,8
  • %0,8
  • Diğer
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %64,4
  • %33,6
  • %27,7
  • %1,4
  • %64,4
  • %33,6
  • %27,7
  • %1,4
Tüm Partiler
BUL MLZ MER VRT HAS KOR
BULANIK
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HASKÖY
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KORKUT
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MALAZGİRT
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MERKEZ
yukleniyor
VARTO
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Feyat Asya AK Parti
  • Sırrı Sakik HDP
  • Şerefettin Yatci Bağımsız
  • Fatih Aslan BTP
  • Sadık Aydın SP
  • Katılım oranı % 77,5
  • Toplam seçmen62.279
  • Kullanılan oy48.245
  • Geçerli oy45.796
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1449.122
  • 30 Mar 1440.517
  • 30 Mar 1438.738
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • %34,8
    15.919 oy
  • %33,6
    15.381 oy
  • %27,7
    12.701 oy
  • %34,8
    15.919 oy
  • %33,6
    15.381 oy
  • %27,7
    12.701 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
    0 oy
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
  • BTP
  • SP
  • CHP
  • %1,4
    658 oy
  • %1,1
    486 oy
  • %0,8
    386 oy
  • %1,4
    658 oy
  • %1,1
    486 oy
  • %0,8
    386 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    351 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0,9
    351 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • %1,2
    455 oy
  • DSP
  • VP
  • TKP
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %0,1
    39 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • %0

Muş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %34,8
    15.919 oy
  • %33,6
    15.381 oy
  • %27,7
    12.701 oy
  • %1,4
    658 oy
  • %34,8
    15.919 oy
  • %33,6
    15.381 oy
  • %27,7
    12.701 oy
  • %1,4
    658 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    351 oy
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
  • %0,9
    351 oy
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • VP
  • %1,1
    486 oy
  • %0,8
    386 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %1,1
    486 oy
  • %0,8
    386 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,7
    1.431 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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