Seçim Muş HASKÖY Seçim Sonuçları – HASKÖY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muş HASKÖY

Hikmet Karayel

AK Parti
%44,4
2.638 oy

Cemal Orbay

MHP
%36,9
2.193 oy

Diğer

%19
1.112 oy
Muş - HASKÖY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • DP
  • HDP
  • %44,4
  • %36,9
  • %12,4
  • %4,6
  • %0,8
  • %44,4
  • %36,9
  • %12,4
  • %4,6
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
  • %32,5
  • %13,5
  • %0
  • %1,1
  • %52,5
  • %32,5
  • %13,5
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
BUL MLZ MER VRT HAS KOR
BULANIK
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HASKÖY
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KORKUT
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MALAZGİRT
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MERKEZ
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VARTO
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hikmet Karayel AK Parti
  • Cemal Orbay MHP
  • Güven Baykal SP
  • Ersin Matpan DP
  • Ersin Hergül HDP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen7.272
  • Kullanılan oy6.031
  • Geçerli oy5.943
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.007
  • 30 Mar 145.633
  • 30 Mar 145.538
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hasköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %81,3
  • %44,4
  • %36,9
  • %81,3
  • %44,4
  • %36,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • CHP
  • %0,6
  • %0,4
  • %0,2
  • %0,6
  • %0,4
  • %0,2
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • HDP
  • %18,1
  • %12,4
  • %4,6
  • %0,8
  • %18,1
  • %12,4
  • %4,6
  • %0,8
Tüm Partiler
BUL MLZ MER VRT HAS KOR
BULANIK
yukleniyor
HASKÖY
yukleniyor
KORKUT
yukleniyor
MALAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
VARTO
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Hikmet Karayel AK Parti
  • Cemal Orbay MHP
  • Güven Baykal SP
  • Ersin Matpan DP
  • Ersin Hergül HDP
  • Katılım oranı % 82,9
  • Toplam seçmen7.272
  • Kullanılan oy6.031
  • Geçerli oy5.943
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 147.007
  • 30 Mar 145.633
  • 30 Mar 145.538
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Hasköy Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

HASKÖY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 26 / 26
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • %44,4
    2.638 oy
  • %36,9
    2.193 oy
  • %12,4
    737 oy
  • %44,4
    2.638 oy
  • %36,9
    2.193 oy
  • %12,4
    737 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52,5
    2.908 oy
  • %32,5
    1.800 oy
  • %13,5
    747 oy
  • %52,5
    2.908 oy
  • %32,5
    1.800 oy
  • %13,5
    747 oy
  • DP
  • HDP
  • İYİ Parti
  • %4,6
    275 oy
  • %0,8
    46 oy
  • %0,4
    22 oy
  • %4,6
    275 oy
  • %0,8
    46 oy
  • %0,4
    22 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    59 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %1,1
    59 oy
  • %0
  • BBP
  • CHP
  • BTP
  • %0,3
    18 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %0
    2 oy
  • %0,3
    18 oy
  • %0,2
    12 oy
  • %0
    2 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    4 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,3
    16 oy
  • %0,1
    4 oy

Muş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %34,8
    15.919 oy
  • %33,6
    15.381 oy
  • %27,7
    12.701 oy
  • %1,4
    658 oy
  • %34,8
    15.919 oy
  • %33,6
    15.381 oy
  • %27,7
    12.701 oy
  • %1,4
    658 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    351 oy
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
  • %0,9
    351 oy
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • VP
  • %1,1
    486 oy
  • %0,8
    386 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %1,1
    486 oy
  • %0,8
    386 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,7
    1.431 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

belediye-baskan-secim-ilce-sonuclari-h3