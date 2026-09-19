Seçim Muş BULANIK Seçim Sonuçları – BULANIK Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muş BULANIK

Adnan Topçu

HDP
%55,1
6.294 oy

Selami Aral

AK Parti
%38,3
4.381 oy

Diğer

%7
757 oy
Muş - BULANIK İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 49 / 49
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • SP
  • %55,1
  • %38,3
  • %5,2
  • %0,7
  • %0,4
  • %55,1
  • %38,3
  • %5,2
  • %0,7
  • %0,4
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
  • %45,3
  • %0
  • %0
  • %1,1
  • %45,8
  • %45,3
  • %0
  • %0
  • %1,1
Tüm Partiler
BUL MLZ MER VRT HAS KOR
BULANIK
yukleniyor
HASKÖY
yukleniyor
KORKUT
yukleniyor
MALAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
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VARTO
yukleniyor
  • HDP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Topçu HDP
  • Selami Aral AK Parti
  • Faruk Çebi İYİ Parti
  • Hasan Çelik Bağımsız
  • Seyyid Abdulbaki Güven SP
  • Katılım oranı % 77,2
  • Toplam seçmen15.853
  • Kullanılan oy12.236
  • Geçerli oy11.432
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.411
  • 30 Mar 1410.410
  • 30 Mar 149.932
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bulanık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 49 / 49
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %38,3
  • %38,3
  • %38,3
  • %38,3
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %5,2
  • %5,2
  • %5,2
  • %5,2
  • Diğer
  • HDP
  • Bağımsız
  • SP
  • %56,4
  • %55,1
  • %0,7
  • %0,4
  • %56,4
  • %55,1
  • %0,7
  • %0,4
Tüm Partiler
BUL MLZ MER VRT HAS KOR
BULANIK
yukleniyor
HASKÖY
yukleniyor
KORKUT
yukleniyor
MALAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
VARTO
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Adnan Topçu HDP
  • Selami Aral AK Parti
  • Faruk Çebi İYİ Parti
  • Hasan Çelik Bağımsız
  • Seyyid Abdulbaki Güven SP
  • Katılım oranı % 77,2
  • Toplam seçmen15.853
  • Kullanılan oy12.236
  • Geçerli oy11.432
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1413.411
  • 30 Mar 1410.410
  • 30 Mar 149.932
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Bulanık Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

BULANIK Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 49 / 49
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • %55,1
    6.294 oy
  • %38,3
    4.381 oy
  • %55,1
    6.294 oy
  • %38,3
    4.381 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    4.553 oy
  • %45,3
    4.495 oy
  • %45,8
    4.553 oy
  • %45,3
    4.495 oy
  • İYİ Parti
  • Bağımsız
  • %5,2
    598 oy
  • %0,7
    75 oy
  • %5,2
    598 oy
  • %0,7
    75 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,4
    50 oy
  • %0,3
    34 oy
  • %0,4
    50 oy
  • %0,3
    34 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,1
    106 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,1
    106 oy
  • %0

Muş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %34,8
    15.919 oy
  • %33,6
    15.381 oy
  • %27,7
    12.701 oy
  • %1,4
    658 oy
  • %34,8
    15.919 oy
  • %33,6
    15.381 oy
  • %27,7
    12.701 oy
  • %1,4
    658 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    351 oy
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
  • %0,9
    351 oy
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • VP
  • %1,1
    486 oy
  • %0,8
    386 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %1,1
    486 oy
  • %0,8
    386 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,7
    1.431 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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