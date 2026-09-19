Seçim Muş MALAZGİRT Seçim Sonuçları – MALAZGİRT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muş MALAZGİRT

Cengiz Altın

AK Parti
%39,8
3.641 oy

Erdal Çakar

HDP
%39,7
3.638 oy

Diğer

%20
1.880 oy
Muş - MALAZGİRT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %39,8
  • %39,7
  • %20
  • %0,3
  • %0,3
  • %39,8
  • %39,7
  • %20
  • %0,3
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,7
  • %39,3
  • %0
  • %1,7
  • %0
  • %23,7
  • %39,3
  • %0
  • %1,7
  • %0
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  • HDP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cengiz Altın AK Parti
  • Erdal Çakar HDP
  • Ahmet Kenan Türker CHP
  • Nihat Taşer SP
  • Mehmet Kıvık BTP
  • Katılım oranı % 80,2
  • Toplam seçmen11.966
  • Kullanılan oy9.591
  • Geçerli oy9.159
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.323
  • 30 Mar 148.941
  • 30 Mar 148.498
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Malazgirt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • %39,8
  • %39,8
  • %39,8
  • %39,8
  • MİLLET
  • CHP
  • %20
  • %20
  • %20
  • %20
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %40,3
  • %39,7
  • %0,3
  • %0,3
  • %40,3
  • %39,7
  • %0,3
  • %0,3
Tüm Partiler
BUL MLZ MER VRT HAS KOR
BULANIK
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HASKÖY
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KORKUT
yukleniyor
MALAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
VARTO
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Cengiz Altın AK Parti
  • Erdal Çakar HDP
  • Ahmet Kenan Türker CHP
  • Nihat Taşer SP
  • Mehmet Kıvık BTP
  • Katılım oranı % 80,2
  • Toplam seçmen11.966
  • Kullanılan oy9.591
  • Geçerli oy9.159
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1411.323
  • 30 Mar 148.941
  • 30 Mar 148.498
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Malazgirt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MALAZGİRT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 39 / 39
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • %39,8
    3.641 oy
  • %39,7
    3.638 oy
  • %39,8
    3.641 oy
  • %39,7
    3.638 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %23,7
    2.017 oy
  • %39,3
    3.343 oy
  • %23,7
    2.017 oy
  • %39,3
    3.343 oy
  • CHP
  • SP
  • %20
    1.829 oy
  • %0,3
    27 oy
  • %20
    1.829 oy
  • %0,3
    27 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,7
    142 oy
  • %0
  • %1,7
    142 oy
  • BTP
  • %0,3
    24 oy
  • %0,3
    24 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Muş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %34,8
    15.919 oy
  • %33,6
    15.381 oy
  • %27,7
    12.701 oy
  • %1,4
    658 oy
  • %34,8
    15.919 oy
  • %33,6
    15.381 oy
  • %27,7
    12.701 oy
  • %1,4
    658 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    351 oy
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
  • %0,9
    351 oy
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • VP
  • %1,1
    486 oy
  • %0,8
    386 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %1,1
    486 oy
  • %0,8
    386 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,7
    1.431 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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