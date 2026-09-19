Seçim Muş KORKUT Seçim Sonuçları – KORKUT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muş KORKUT

Sami Pekbay

AK Parti
%65,4
1.201 oy

Kasım Ataman

MHP
%14,5
266 oy

Diğer

%21
369 oy
Muş - KORKUT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • HDP
  • CHP
  • SP
  • %65,4
  • %14,5
  • %13,9
  • %5,9
  • %0,3
  • %65,4
  • %14,5
  • %13,9
  • %5,9
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,6
  • %0,1
  • %5,1
  • %0
  • %0,8
  • %53,6
  • %0,1
  • %5,1
  • %0
  • %0,8
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  • HDP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sami Pekbay AK Parti
  • Kasım Ataman MHP
  • Maşallah Çakır HDP
  • Atıf Demirtaş CHP
  • Mevlüt Furkan Altuntaş SP
  • Katılım oranı % 90
  • Toplam seçmen2.178
  • Kullanılan oy1.960
  • Geçerli oy1.836
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.946
  • 30 Mar 141.781
  • 30 Mar 141.727
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Korkut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %79,9
  • %65,4
  • %14,5
  • %79,9
  • %65,4
  • %14,5
  • MİLLET
  • CHP
  • %5,9
  • %5,9
  • %5,9
  • %5,9
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • BTP
  • %14,2
  • %13,9
  • %0,3
  • %0
  • %14,2
  • %13,9
  • %0,3
  • %0
Tüm Partiler
BUL MLZ MER VRT HAS KOR
BULANIK
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HASKÖY
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KORKUT
yukleniyor
MALAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
VARTO
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Sami Pekbay AK Parti
  • Kasım Ataman MHP
  • Maşallah Çakır HDP
  • Atıf Demirtaş CHP
  • Mevlüt Furkan Altuntaş SP
  • Katılım oranı % 90
  • Toplam seçmen2.178
  • Kullanılan oy1.960
  • Geçerli oy1.836
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 141.946
  • 30 Mar 141.781
  • 30 Mar 141.727
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Korkut Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

KORKUT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 7 / 7
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %65,4
    1.201 oy
  • %14,5
    266 oy
  • %65,4
    1.201 oy
  • %14,5
    266 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,6
    926 oy
  • %0,1
    1 oy
  • %53,6
    926 oy
  • %0,1
    1 oy
  • HDP
  • CHP
  • %13,9
    255 oy
  • %5,9
    108 oy
  • %13,9
    255 oy
  • %5,9
    108 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %5,1
    88 oy
  • %0
    0 oy
  • %5,1
    88 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,3
    6 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    6 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    14 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    14 oy
  • %0

Muş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %34,8
    15.919 oy
  • %33,6
    15.381 oy
  • %27,7
    12.701 oy
  • %1,4
    658 oy
  • %34,8
    15.919 oy
  • %33,6
    15.381 oy
  • %27,7
    12.701 oy
  • %1,4
    658 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    351 oy
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
  • %0,9
    351 oy
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • VP
  • %1,1
    486 oy
  • %0,8
    386 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %1,1
    486 oy
  • %0,8
    386 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,7
    1.431 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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