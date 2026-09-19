Seçim Muş VARTO Seçim Sonuçları – VARTO Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Muş VARTO

Ülkü Karaaslan

HDP
%45
2.048 oy

Muhamet Lütfü Turgut

AK Parti
%25,1
1.145 oy

Diğer

%30
1.360 oy
Muş - VARTO İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %45
  • %25,1
  • %17
  • %11,7
  • %0,6
  • %45
  • %25,1
  • %17
  • %11,7
  • %0,6
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,4
  • %23,5
  • %11,6
  • %0
  • %0,4
  • %63,4
  • %23,5
  • %11,6
  • %0
  • %0,4
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HASKÖY
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KORKUT
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MERKEZ
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VARTO
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  • HDP
  • AK Parti

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ülkü Karaaslan HDP
  • Muhamet Lütfü Turgut AK Parti
  • Nazım Aykal CHP
  • Abdulbari Han Bağımsız
  • Doğan Dede Bağımsız
  • Katılım oranı % 73,8
  • Toplam seçmen6.664
  • Kullanılan oy4.921
  • Geçerli oy4.553
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.195
  • 30 Mar 144.567
  • 30 Mar 144.314
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Varto Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %25,7
  • %25,1
  • %0,6
  • %25,7
  • %25,1
  • %0,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %17
  • %17
  • %17
  • %17
  • Diğer
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %57,3
  • %45
  • %11,7
  • %0,4
  • %57,3
  • %45
  • %11,7
  • %0,4
Tüm Partiler
BUL MLZ MER VRT HAS KOR
BULANIK
yukleniyor
HASKÖY
yukleniyor
KORKUT
yukleniyor
MALAZGİRT
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
VARTO
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ülkü Karaaslan HDP
  • Muhamet Lütfü Turgut AK Parti
  • Nazım Aykal CHP
  • Abdulbari Han Bağımsız
  • Doğan Dede Bağımsız
  • Katılım oranı % 73,8
  • Toplam seçmen6.664
  • Kullanılan oy4.921
  • Geçerli oy4.553
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.195
  • 30 Mar 144.567
  • 30 Mar 144.314
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Varto Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

VARTO Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • CHP
  • %45
    2.048 oy
  • %25,1
    1.145 oy
  • %17
    775 oy
  • %45
    2.048 oy
  • %25,1
    1.145 oy
  • %17
    775 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %63,4
    2.735 oy
  • %23,5
    1.012 oy
  • %11,6
    501 oy
  • %63,4
    2.735 oy
  • %23,5
    1.012 oy
  • %11,6
    501 oy
  • Bağımsız
  • MHP
  • BTP
  • %11,7
    534 oy
  • %0,6
    26 oy
  • %0,4
    16 oy
  • %11,7
    534 oy
  • %0,6
    26 oy
  • %0,4
    16 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,4
    18 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0,4
    18 oy
  • %0
  • SP
  • %0,2
    9 oy
  • %0,2
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    10 oy
  • %0,2
    10 oy

Muş İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Muş ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Muş Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 192 / 192
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • Bağımsız
  • BTP
  • %34,8
    15.919 oy
  • %33,6
    15.381 oy
  • %27,7
    12.701 oy
  • %1,4
    658 oy
  • %34,8
    15.919 oy
  • %33,6
    15.381 oy
  • %27,7
    12.701 oy
  • %1,4
    658 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    351 oy
  • %48,5
    18.799 oy
  • %40,8
    15.812 oy
  • %0
  • %0,9
    351 oy
  • SP
  • CHP
  • DSP
  • VP
  • %1,1
    486 oy
  • %0,8
    386 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • %1,1
    486 oy
  • %0,8
    386 oy
  • %0,4
    166 oy
  • %0,1
    60 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %3,7
    1.431 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %3,7
    1.431 oy
  • %1,2
    455 oy
  • %0
  • %0
  • TKP
  • İYİ Parti
  • %0,1
    39 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    39 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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