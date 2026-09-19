Seçim Tokat REŞADİYE Seçim Sonuçları – REŞADİYE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tokat REŞADİYE

Mustafa Yılmaz

AK Parti
%31
1.672 oy

Cemil Kılıç

BBP
%29,6
1.597 oy

Diğer

%39
2.133 oy
Tokat - REŞADİYE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • %31
  • %29,6
  • %21,9
  • %16,8
  • %0,5
  • %31
  • %29,6
  • %21,9
  • %16,8
  • %0,5
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,8
  • %0,1
  • %30,2
  • %10,9
  • %1,8
  • %56,8
  • %0,1
  • %30,2
  • %10,9
  • %1,8
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Yılmaz AK Parti
  • Cemil Kılıç BBP
  • Mustafa Şahin MHP
  • Yusuf Duran CHP
  • Erdal Avşar SP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen6.459
  • Kullanılan oy5.626
  • Geçerli oy5.402
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.597
  • 30 Mar 145.893
  • 30 Mar 145.691
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Reşadiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %52,8
  • %31
  • %21,9
  • %52,8
  • %31
  • %21,9
  • MİLLET
  • CHP
  • %16,8
  • %16,8
  • %16,8
  • %16,8
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %30,4
  • %29,6
  • %0,5
  • %0,4
  • %30,4
  • %29,6
  • %0,5
  • %0,4
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Mustafa Yılmaz AK Parti
  • Cemil Kılıç BBP
  • Mustafa Şahin MHP
  • Yusuf Duran CHP
  • Erdal Avşar SP
  • Katılım oranı % 87,1
  • Toplam seçmen6.459
  • Kullanılan oy5.626
  • Geçerli oy5.402
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.597
  • 30 Mar 145.893
  • 30 Mar 145.691
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Reşadiye Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

REŞADİYE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 22 / 22
  • %100
  • AK Parti
  • BBP
  • %31
    1.672 oy
  • %29,6
    1.597 oy
  • %31
    1.672 oy
  • %29,6
    1.597 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %56,8
    3.232 oy
  • %0,1
    5 oy
  • %56,8
    3.232 oy
  • %0,1
    5 oy
  • MHP
  • CHP
  • %21,9
    1.181 oy
  • %16,8
    906 oy
  • %21,9
    1.181 oy
  • %16,8
    906 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %30,2
    1.721 oy
  • %10,9
    623 oy
  • %30,2
    1.721 oy
  • %10,9
    623 oy
  • SP
  • BTP
  • %0,5
    26 oy
  • %0,4
    20 oy
  • %0,5
    26 oy
  • %0,4
    20 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    104 oy
  • %0,1
    6 oy
  • %1,8
    104 oy
  • %0,1
    6 oy

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • CHP
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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