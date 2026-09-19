Seçim Tokat ZİLE Seçim Sonuçları – ZİLE Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tokat ZİLE

Şükrü Sargın

CHP
%37,6
7.599 oy

Mehmet Salih Ün

AK Parti
%31,6
6.388 oy

Diğer

%30
6.219 oy
Tokat - ZİLE İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %37,6
  • %31,6
  • %30
  • %0,7
  • %0,1
  • %37,6
  • %31,6
  • %30
  • %0,7
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,1
  • %39
  • %32,1
  • %1,1
  • %0,2
  • %27,1
  • %39
  • %32,1
  • %1,1
  • %0,2
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şükrü Sargın CHP
  • Mehmet Salih Ün AK Parti
  • Ali Özgan MHP
  • Nihat Utaş SP
  • Davut Alkan BTP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen24.276
  • Kullanılan oy20.890
  • Geçerli oy20.206
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.835
  • 30 Mar 1421.836
  • 30 Mar 1421.058
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Zile Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %61,6
  • %31,6
  • %30
  • %61,6
  • %31,6
  • %30
  • MİLLET
  • CHP
  • %37,6
  • %37,6
  • %37,6
  • %37,6
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,8
  • %0,7
  • %0,1
  • %0,8
  • %0,7
  • %0,1
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Şükrü Sargın CHP
  • Mehmet Salih Ün AK Parti
  • Ali Özgan MHP
  • Nihat Utaş SP
  • Davut Alkan BTP
  • Katılım oranı % 86,1
  • Toplam seçmen24.276
  • Kullanılan oy20.890
  • Geçerli oy20.206
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1424.835
  • 30 Mar 1421.836
  • 30 Mar 1421.058
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Zile Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ZİLE Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 88 / 88
  • %100
  • CHP
  • AK Parti
  • %37,6
    7.599 oy
  • %31,6
    6.388 oy
  • %37,6
    7.599 oy
  • %31,6
    6.388 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %27,1
    5.711 oy
  • %39
    8.217 oy
  • %27,1
    5.711 oy
  • %39
    8.217 oy
  • MHP
  • SP
  • %30
    6.064 oy
  • %0,7
    133 oy
  • %30
    6.064 oy
  • %0,7
    133 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %32,1
    6.760 oy
  • %1,1
    225 oy
  • %32,1
    6.760 oy
  • %1,1
    225 oy
  • BTP
  • %0,1
    22 oy
  • %0,1
    22 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    33 oy
  • %0,2
    33 oy

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • CHP
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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