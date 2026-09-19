31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tokat NİKSAR
Özdilek Özcan
AK Parti
%42,3
8.237 oy
Emrah Köknar
İYİ Parti
%29,8
5.797 oy
Diğer
%28
5.421 oy
Tokat - NİKSAR İlçesi Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 81 / 81
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Özdilek Özcan AK Parti
- Emrah Köknar İYİ Parti
- Duran Yadigar MHP
- Mehmet Somuncu SP
- Ahmet Turan Kiriş BTP
- Katılım oranı % 84,9
- Toplam seçmen24.062
- Kullanılan oy20.420
- Geçerli oy19.455
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1422.272
- 30 Mar 1419.262
- 30 Mar 1418.384
- Açılan sandık
- 81 / 81
- %100
Belediye Başkan Adayları
- Özdilek Özcan AK Parti
- Emrah Köknar İYİ Parti
- Duran Yadigar MHP
- Mehmet Somuncu SP
- Ahmet Turan Kiriş BTP
- Katılım oranı % 84,9
- Toplam seçmen24.062
- Kullanılan oy20.420
- Geçerli oy19.455
- 30 Mar 14 % 100
- 30 Mar 1422.272
- 30 Mar 1419.262
- 30 Mar 1418.384
NİKSAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 81 / 81
- %100
Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları
* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
-
Akarçay GörümlüAli Güneş % 100 % 0,5 % 0 % 65,8 % 0 % 0 % 33,5 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- AKARÇAY GÖRÜMLÜ Ali Güneş % 100 % 0,52 % 0 % 65,84 % 0 % 0 % 33,51 DSP
- AKARÇAY GÖRÜMLÜ (30 Mar 2014) - - - - - -
-
AlmusBekir Özer % 100 % 44 % 54,3 % 0 % 1,2 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ALMUS Bekir Özer % 100 % 44,02 % 54,33 % 0 % 1,21 % 0 % 0,24 SP
- ALMUS (30 Mar 2014) Hasan Hüseyin Arıkan % 51,14 % 44,93 % 2,81 % 0 % 0 % 1,02 SP
-
ArtovaLütvü Yalçın % 100 % 50,2 % 47,9 % 0 % 1,4 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ARTOVA Lütvü Yalçın % 100 % 50,17 % 47,87 % 0 % 1,37 % 0 % 0,55 SP
- ARTOVA (30 Mar 2014) Lütvü Yalçın % 69,19 % 29,97 % 0 % 0 % 0 % 0,73 SP
-
AtaköyServet Durmuş % 100 % 1,6 % 0 % 58,6 % 0 % 0 % 39,5 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ATAKÖY Servet Durmuş % 100 % 1,61 % 0 % 58,56 % 0 % 0 % 39,54 DSP
- ATAKÖY (30 Mar 2014) Servet Durmuş % 0 % 0 % 23,08 % 0 % 0 % 76,92 DSP
-
BaşçiftlikMurat Tunçel % 100 % 51,6 % 47,7 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAŞÇİFTLİK Murat Tunçel % 100 % 51,57 % 47,74 % 0 % 0 % 0 % 0,62 SP
- BAŞÇİFTLİK (30 Mar 2014) Murat Tunçel % 60,14 % 38,07 % 0 % 0 % 0 % 0,98 SP
-
Baydarlıİlyas Demir % 100 % 58 % 37,9 % 0 % 0 % 0 % 4,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BAYDARLI İlyas Demir % 100 % 58,03 % 37,92 % 0 % 0 % 0 % 4,05 SP
- BAYDARLI (30 Mar 2014) İlyas Demir % 51,13 % 1,06 % 0 % 0 % 0 % 47,81 SP
-
BereketliNecaattin Şahin % 100 % 40,7 % 58,7 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BEREKETLİ Necaattin Şahin % 100 % 40,7 % 58,73 % 0 % 0 % 0 % 0,57 SP
- BEREKETLİ (30 Mar 2014) Necaattin Şahin % 41,3 % 57,62 % 0 % 0 % 0 % 1,07 SP
-
BozçalıYücel Gülbahar % 100 % 58,8 % 38,1 % 0 % 0 % 0 % 2,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- BOZÇALI Yücel Gülbahar % 100 % 58,83 % 38,09 % 0 % 0 % 0 % 2,59 BBP
- BOZÇALI (30 Mar 2014) Bolhan Durmuş % 40,59 % 42,9 % 0 % 0 % 0 % 16,51 SP
-
CimitekkeKaya Gül % 100 % 51,1 % 48,4 % 0 % 0 % 0 % 0,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- CİMİTEKKE Kaya Gül % 100 % 51,13 % 48,41 % 0 % 0 % 0 % 0,46 SP
- CİMİTEKKE (30 Mar 2014) Erol Aydın % 47,65 % 51,36 % 0 % 0 % 0 % 0,99 SP
-
ÇamlıbelAdem Akgül % 100 % 53,5 % 46,4 % 0 % 0 % 0 % 0,2 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAMLIBEL Adem Akgül % 100 % 53,47 % 46,36 % 0 % 0 % 0 % 0,17 SP
- ÇAMLIBEL (30 Mar 2014) Adem Akgül % 63,69 % 2,77 % 32 % 0 % 0 % 1,54 SP
-
ÇatMustafa Coşar % 100 % 41,8 % 44,4 % 0 % 0 % 0 % 13,7 Bağımsız
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇAT Mustafa Coşar % 100 % 41,84 % 44,39 % 0 % 0 % 0 % 13,67 Bağımsız
- ÇAT (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ÇevreliSadiertan Soysal % 100 % 48,1 % 51,3 % 0 % 0 % 0 % 0,6 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÇEVRELİ Sadiertan Soysal % 100 % 48,06 % 51,33 % 0 % 0 % 0 % 0,61 SP
- ÇEVRELİ (30 Mar 2014) Ercan Gürer % 59,81 % 8,65 % 0 % 0 % 0 % 29,46 BBP
-
EmirseyitTuran Kapan % 100 % 32,5 % 30,6 % 0 % 8,1 % 0 % 28,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- EMİRSEYİT Turan Kapan % 100 % 32,46 % 30,58 % 0 % 8,06 % 0 % 28,56 BBP
- EMİRSEYİT (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ErbaaErtuğrul Karagöl % 100 % 38,1 % 52,6 % 0 % 8,1 % 0 % 1,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ERBAA Ertuğrul Karagöl % 100 % 38,12 % 52,62 % 0 % 8,07 % 0 % 1,05 SP
- ERBAA (30 Mar 2014) Hüseyin Yıldırım % 55,42 % 37,73 % 4,61 % 0 % 0 % 1,89 SP
-
GökalOsman Akbulut % 100 % 44,7 % 52,2 % 0 % 2,7 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖKAL Osman Akbulut % 100 % 44,68 % 52,18 % 0 % 2,72 % 0 % 0,42 SP
- GÖKAL (30 Mar 2014) Osman Akbulut % 44,38 % 53,93 % 0 % 0 % 0 % 1,69 SP
-
GökçeliMustafa Koyuncu % 100 % 61,2 % 38,1 % 0 % 0 % 0 % 0,8 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖKÇELİ Mustafa Koyuncu % 100 % 61,16 % 38,05 % 0 % 0 % 0 % 0,79 SP
- GÖKÇELİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
Gölgeliİbrahim Karahan % 100 % 0,4 % 0 % 50,4 % 0 % 0 % 49,1 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÖLGELİ İbrahim Karahan % 100 % 0,39 % 0 % 50,39 % 0 % 0 % 49,11 DSP
- GÖLGELİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GürçeşmeMehmet Çorak % 100 % 53,4 % 46,3 % 0 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜRÇEŞME Mehmet Çorak % 100 % 53,37 % 46,28 % 0 % 0 % 0 % 0,35 SP
- GÜRÇEŞME (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
GüryıldızMustafa Özer % 100 % 47,7 % 51,8 % 0 % 0 % 0 % 0,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- GÜRYILDIZ Mustafa Özer % 100 % 47,73 % 51,83 % 0 % 0 % 0 % 0,43 SP
- GÜRYILDIZ (30 Mar 2014) Habib Han % 64,29 % 35,71 % 0 % 0 % 0 % 0
-
HasanşeyhRecep Külekçi % 100 % 74,5 % 24,5 % 0 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HASANŞEYH Recep Külekçi % 100 % 74,46 % 24,5 % 0 % 0 % 0 % 1,04 SP
- HASANŞEYH (30 Mar 2014) Recep Külekçi % 54,9 % 44,38 % 0 % 0 % 0 % 0,72 SP
-
HatipliMurat Cengiz % 100 % 28,8 % 41,8 % 0 % 0 % 0 % 29,4 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- HATİPLİ Murat Cengiz % 100 % 28,75 % 41,82 % 0 % 0 % 0 % 29,43 SP
- HATİPLİ (30 Mar 2014) Şemsettin Yavuz % 25,49 % 33,4 % 0 % 0 % 0 % 33,96 SP
-
KarayakaMehmet Başar % 100 % 51,6 % 48,1 % 0 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KARAYAKA Mehmet Başar % 100 % 51,61 % 48,06 % 0 % 0 % 0 % 0,34 SP
- KARAYAKA (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
KınıkGüven Arslan % 100 % 0,2 % 0 % 43,8 % 0 % 0 % 40,6 DSP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- KINIK Güven Arslan % 100 % 0,19 % 0 % 43,79 % 0 % 0 % 40,57 DSP
- KINIK (30 Mar 2014) Hacı Yusuf Geçene % 1,21 % 0 % 47,98 % 0 % 0 % 50,81 DSP
-
MerkezEyüp Eroğlu % 100 % 48,8 % 28 % 0 % 20,5 % 0 % 2,1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- MERKEZ Eyüp Eroğlu % 100 % 48,8 % 28,02 % 0 % 20,46 % 0 % 2,09 SP
- MERKEZ (30 Mar 2014) % 52,02 % 39,04 % 5,19 % 0 % 0 % 2,83 SP
-
NiksarÖzdilek Özcan % 100 % 42,3 % 26,9 % 0 % 29,8 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- NİKSAR Özdilek Özcan % 100 % 42,34 % 26,89 % 0 % 29,8 % 0 % 0,74 SP
- NİKSAR (30 Mar 2014) Özdilek Özcan % 53,77 % 36,48 % 7,37 % 0 % 0 % 2,08 SP
-
PazarErdoğan Yılmaz % 100 % 44,5 % 20,9 % 0 % 0,9 % 0 % 32,8 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- PAZAR Erdoğan Yılmaz % 100 % 44,51 % 20,93 % 0 % 0,89 % 0 % 32,84 BBP
- PAZAR (30 Mar 2014) Şerafettin Pervanlar % 53,95 % 36,74 % 7,57 % 0 % 0 % 1,21 SP
-
ReşadiyeMustafa Yılmaz % 100 % 31 % 21,9 % 16,8 % 0 % 0 % 29,6 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- REŞADİYE Mustafa Yılmaz % 100 % 30,95 % 21,86 % 16,77 % 0 % 0 % 29,56 BBP
- REŞADİYE (30 Mar 2014) Cemil Kılıç % 56,79 % 30,24 % 10,95 % 0 % 0 % 1,83 SP
-
SerenliNurettin Keleş % 100 % 35,3 % 63,2 % 0 % 0 % 0 % 1,5 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SERENLİ Nurettin Keleş % 100 % 35,34 % 63,2 % 0 % 0 % 0 % 1,46 SP
- SERENLİ (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
SulusarayNecmettin Coruk % 100 % 57 % 41,2 % 1,2 % 0 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- SULUSARAY Necmettin Coruk % 100 % 56,98 % 41,23 % 1,16 % 0 % 0 % 0,32 SP
- SULUSARAY (30 Mar 2014) Halil Demirkol % 57,73 % 19,63 % 0 % 0 % 0 % 22,19 BBP
-
ŞenyurtCafer Ünal Arslan % 100 % 50,6 % 47,7 % 0 % 1,3 % 0 % 0,3 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ŞENYURT Cafer Ünal Arslan % 100 % 50,65 % 47,71 % 0 % 1,3 % 0 % 0,34 SP
- ŞENYURT (30 Mar 2014) Cafer Ünal Arslan % 67,65 % 3,78 % 0,96 % 0 % 0 % 27,61 SP
-
TanobaVural Özdemir % 100 % 45,1 % 54 % 0 % 0 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TANOBA Vural Özdemir % 100 % 45,12 % 54,03 % 0 % 0 % 0 % 0,86 SP
- TANOBA (30 Mar 2014) Ali Genç % 52,06 % 26,79 % 0 % 0 % 0 % 0,48 SP
-
Turhalİlker Bekler % 100 % 42,4 % 15,1 % 31,2 % 10,4 % 0 % 0,9 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- TURHAL İlker Bekler % 100 % 42,41 % 15,13 % 31,16 % 10,35 % 0 % 0,88 SP
- TURHAL (30 Mar 2014) Yılmaz Bekler % 42,04 % 38,64 % 17,36 % 0 % 0 % 1,8 SP
-
Üzümörenİsmail Karakaş % 100 % 55,1 % 43,9 % 0 % 0 % 0 % 1 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ÜZÜMÖREN İsmail Karakaş % 100 % 55,1 % 43,94 % 0 % 0 % 0 % 0,96 SP
- ÜZÜMÖREN (30 Mar 2014) Çeşminaz Güraslan % 50,37 % 0 % 0 % 0 % 0 % 49,63 SP
-
YazıcıkTuncer Uzunoğlu % 100 % 0,4 % 0,1 % 40,7 % 0 % 0 % 37,5 VP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YAZICIK Tuncer Uzunoğlu % 100 % 0,45 % 0,06 % 40,72 % 0 % 0 % 37,55 VP
- YAZICIK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
YeşilyurtMuhsin Yılmaz % 100 % 14,6 % 49,3 % 0 % 0,3 % 0 % 35,3 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YEŞİLYURT Muhsin Yılmaz % 100 % 14,61 % 49,31 % 0 % 0,28 % 0 % 35,35 BBP
- YEŞİLYURT (30 Mar 2014) Kazım Misafir % 49,96 % 48,19 % 0,39 % 0 % 0 % 0,85 SP
-
YolkonakNurettin Dinç % 100 % 31 % 14 % 37,5 % 0 % 0 % 16,7 BBP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- YOLKONAK Nurettin Dinç % 100 % 30,98 % 14,03 % 37,54 % 0 % 0 % 16,71 BBP
- YOLKONAK (30 Mar 2014) % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0
-
ZileŞükrü Sargın % 100 % 31,6 % 30 % 37,6 % 0 % 0 % 0,7 SP
- 2014 Yerel Seçimi ile kıyaslama
- CUMHUR MİLLET Diğer
- İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer
- ZİLE Şükrü Sargın % 100 % 31,61 % 30,01 % 37,61 % 0 % 0 % 0,66 SP
- ZİLE (30 Mar 2014) Lütfi Vidinel % 39,02 % 32,1 % 27,12 % 0 % 0 % 1,07 SP
Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.
Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları
- Açılan sandık
- 311 / 311
- %100
-
2024 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2023 Genel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
Haziran 2019 İstanbul Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
-
2019 Yerel Seçimi Sonuçlarıseçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2018 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2017 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Kasım 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- Haziran 2015 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2014 Yerel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2011 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2010 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2007 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 2002 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1999 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1995 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1991 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1988 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1987 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1983 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1982 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1977 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1973 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1969 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1965 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1961 Anayasa Referandumu Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1957 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1954 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1950 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi
- 1946 Genel Seçimi Sonuçları seçim hakkında bilgi