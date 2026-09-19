Seçim Tokat NİKSAR Seçim Sonuçları – NİKSAR Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tokat NİKSAR

Özdilek Özcan

AK Parti
%42,3
8.237 oy

Emrah Köknar

İYİ Parti
%29,8
5.797 oy

Diğer

%28
5.421 oy
Tokat - NİKSAR İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 81 / 81
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • MHP
  • SP
  • BTP
  • %42,3
  • %29,8
  • %26,9
  • %0,7
  • %0,1
  • %42,3
  • %29,8
  • %26,9
  • %0,7
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,8
  • %0
  • %36,5
  • %2,1
  • %0,3
  • %53,8
  • %0
  • %36,5
  • %2,1
  • %0,3
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özdilek Özcan AK Parti
  • Emrah Köknar İYİ Parti
  • Duran Yadigar MHP
  • Mehmet Somuncu SP
  • Ahmet Turan Kiriş BTP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen24.062
  • Kullanılan oy20.420
  • Geçerli oy19.455
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.272
  • 30 Mar 1419.262
  • 30 Mar 1418.384
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Niksar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 81 / 81
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %69,2
  • %42,3
  • %26,9
  • %69,2
  • %42,3
  • %26,9
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %29,8
  • %29,8
  • %29,8
  • %29,8
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • Bağımsız
  • %1
  • %0,7
  • %0,1
  • %0,1
  • %1
  • %0,7
  • %0,1
  • %0,1
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Özdilek Özcan AK Parti
  • Emrah Köknar İYİ Parti
  • Duran Yadigar MHP
  • Mehmet Somuncu SP
  • Ahmet Turan Kiriş BTP
  • Katılım oranı % 84,9
  • Toplam seçmen24.062
  • Kullanılan oy20.420
  • Geçerli oy19.455
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1422.272
  • 30 Mar 1419.262
  • 30 Mar 1418.384
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Niksar Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

NİKSAR Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 81 / 81
  • %100
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • %42,3
    8.237 oy
  • %29,8
    5.797 oy
  • %42,3
    8.237 oy
  • %29,8
    5.797 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %53,8
    9.885 oy
  • %0
    0 oy
  • %53,8
    9.885 oy
  • %0
  • MHP
  • SP
  • %26,9
    5.232 oy
  • %0,7
    143 oy
  • %26,9
    5.232 oy
  • %0,7
    143 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,5
    6.706 oy
  • %2,1
    382 oy
  • %36,5
    6.706 oy
  • %2,1
    382 oy
  • BTP
  • Bağımsız
  • %0,1
    23 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0,1
    23 oy
  • %0,1
    23 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,3
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,3
    57 oy
  • %0

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • CHP
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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