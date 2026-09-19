Seçim Tokat SULUSARAY Seçim Sonuçları – SULUSARAY Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tokat SULUSARAY

Necmettin Coruk

AK Parti
%57
1.624 oy

Sinan Genç

MHP
%41,2
1.175 oy

Diğer

%2
51 oy
Tokat - SULUSARAY İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • CHP
  • SP
  • BTP
  • %57
  • %41,2
  • %1,2
  • %0,3
  • %0,3
  • %57
  • %41,2
  • %1,2
  • %0,3
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,7
  • %19,6
  • %0
  • %0,5
  • %0
  • %57,7
  • %19,6
  • %0
  • %0,5
  • %0
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necmettin Coruk AK Parti
  • Sinan Genç MHP
  • Memet Alkan CHP
  • Ebubekir Yılmaz SP
  • Özkan Yıldırım BTP
  • Katılım oranı % 92,1
  • Toplam seçmen3.216
  • Kullanılan oy2.961
  • Geçerli oy2.850
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.160
  • 30 Mar 142.040
  • 30 Mar 141.987
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sulusaray Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %98,2
  • %57
  • %41,2
  • %98,2
  • %57
  • %41,2
  • MİLLET
  • CHP
  • %1,2
  • %1,2
  • %1,2
  • %1,2
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,3
  • %0,6
  • %0,3
  • %0,3
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Necmettin Coruk AK Parti
  • Sinan Genç MHP
  • Memet Alkan CHP
  • Ebubekir Yılmaz SP
  • Özkan Yıldırım BTP
  • Katılım oranı % 92,1
  • Toplam seçmen3.216
  • Kullanılan oy2.961
  • Geçerli oy2.850
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 142.160
  • 30 Mar 142.040
  • 30 Mar 141.987
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Sulusaray Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

SULUSARAY Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 11 / 11
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • %57
    1.624 oy
  • %41,2
    1.175 oy
  • %57
    1.624 oy
  • %41,2
    1.175 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %57,7
    1.147 oy
  • %19,6
    390 oy
  • %57,7
    1.147 oy
  • %19,6
    390 oy
  • CHP
  • SP
  • %1,2
    33 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %1,2
    33 oy
  • %0,3
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,5
    9 oy
  • %0
  • %0,5
    9 oy
  • BTP
  • %0,3
    9 oy
  • %0,3
    9 oy
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • CHP
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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