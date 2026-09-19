Seçim Tokat MERKEZ Seçim Sonuçları – MERKEZ Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tokat MERKEZ

Eyüp Eroğlu

AK Parti
%48,8
40.581 oy

Adnan Özmen

MHP
%28
23.297 oy

Diğer

%23
19.274 oy
Tokat - MERKEZ İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • DP
  • %48,8
  • %28
  • %20,5
  • %2,1
  • %0,2
  • %48,8
  • %28
  • %20,5
  • %2,1
  • %0,2
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
  • %39
  • %0
  • %2,8
  • %0,3
  • %52
  • %39
  • %0
  • %2,8
  • %0,3
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Eyüp Eroğlu AK Parti
  • Adnan Özmen MHP
  • Hüseyin Yarıcı İYİ Parti
  • Alparslan Akyüz SP
  • Ahmet Öztürk DP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen100.477
  • Kullanılan oy85.466
  • Geçerli oy83.152
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1491.418
  • 30 Mar 1482.420
  • 30 Mar 1479.567
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %76,8
  • %48,8
  • %28
  • %76,8
  • %48,8
  • %28
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %20,5
  • %20,5
  • %20,5
  • %20,5
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %2,7
  • %2,1
  • %0,2
  • %0,2
  • %2,7
  • %2,1
  • %0,2
  • %0,2
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Eyüp Eroğlu AK Parti
  • Adnan Özmen MHP
  • Hüseyin Yarıcı İYİ Parti
  • Alparslan Akyüz SP
  • Ahmet Öztürk DP
  • Katılım oranı % 85,1
  • Toplam seçmen100.477
  • Kullanılan oy85.466
  • Geçerli oy83.152
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1491.418
  • 30 Mar 1482.420
  • 30 Mar 1479.567
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Merkez Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

MERKEZ Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • CHP
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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