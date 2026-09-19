Seçim Tokat TURHAL Seçim Sonuçları – TURHAL Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tokat TURHAL

İlker Bekler

AK Parti
%42,4
16.495 oy

Hasan Yücel Resuloğlu

CHP
%31,2
12.121 oy

Diğer

%27
10.277 oy
Tokat - TURHAL İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 150 / 150
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %42,4
  • %31,2
  • %15,1
  • %10,4
  • %0,9
  • %42,4
  • %31,2
  • %15,1
  • %10,4
  • %0,9
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42
  • %17,4
  • %38,6
  • %0
  • %1,8
  • %42
  • %17,4
  • %38,6
  • %0
  • %1,8
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlker Bekler AK Parti
  • Hasan Yücel Resuloğlu CHP
  • Gökhan Bozkurt MHP
  • Bekir Baklacı İYİ Parti
  • Mustafa Şahin SP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen46.375
  • Kullanılan oy40.021
  • Geçerli oy38.893
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1445.102
  • 30 Mar 1439.979
  • 30 Mar 1438.549
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Turhal Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 150 / 150
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %57,5
  • %42,4
  • %15,1
  • %57,5
  • %42,4
  • %15,1
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %41,5
  • %31,2
  • %10,4
  • %41,5
  • %31,2
  • %10,4
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %0,9
  • %0,9
  • %0,1
  • %0,9
  • %0,9
  • %0,1
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • İlker Bekler AK Parti
  • Hasan Yücel Resuloğlu CHP
  • Gökhan Bozkurt MHP
  • Bekir Baklacı İYİ Parti
  • Mustafa Şahin SP
  • Katılım oranı % 86,3
  • Toplam seçmen46.375
  • Kullanılan oy40.021
  • Geçerli oy38.893
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1445.102
  • 30 Mar 1439.979
  • 30 Mar 1438.549
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Turhal Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

TURHAL Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 150 / 150
  • %100
  • AK Parti
  • CHP
  • %42,4
    16.495 oy
  • %31,2
    12.121 oy
  • %42,4
    16.495 oy
  • %31,2
    12.121 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %42
    16.205 oy
  • %17,4
    6.693 oy
  • %42
    16.205 oy
  • %17,4
    6.693 oy
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %15,1
    5.886 oy
  • %10,4
    4.026 oy
  • %15,1
    5.886 oy
  • %10,4
    4.026 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %38,6
    14.897 oy
  • %0
    0 oy
  • %38,6
    14.897 oy
  • %0
  • SP
  • BTP
  • %0,9
    344 oy
  • %0,1
    21 oy
  • %0,9
    344 oy
  • %0,1
    21 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %1,8
    693 oy
  • %0,2
    61 oy
  • %1,8
    693 oy
  • %0,2
    61 oy

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • CHP
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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