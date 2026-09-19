Seçim Tokat YEŞİLYURT Seçim Sonuçları – YEŞİLYURT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tokat YEŞİLYURT

Muhsin Yılmaz

MHP
%49,3
1.600 oy

Mustafa Güler

BBP
%35,3
1.147 oy

Diğer

%16
498 oy
Tokat - YEŞİLYURT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • MHP
  • BBP
  • AK Parti
  • SP
  • İYİ Parti
  • %49,3
  • %35,3
  • %14,6
  • %0,3
  • %0,3
  • %49,3
  • %35,3
  • %14,6
  • %0,3
  • %0,3
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,2
  • %0,5
  • %50
  • %0,9
  • %0
  • %48,2
  • %0,5
  • %50
  • %0,9
  • %0
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhsin Yılmaz MHP
  • Mustafa Güler BBP
  • Ümit Mutlu Özügenç AK Parti
  • Mustafa Aktaş SP
  • İlhan Aslan İYİ Parti
  • Katılım oranı % 90,6
  • Toplam seçmen3.692
  • Kullanılan oy3.344
  • Geçerli oy3.245
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.142
  • 30 Mar 142.893
  • 30 Mar 142.822
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yeşilyurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %63,9
  • %49,3
  • %14,6
  • %63,9
  • %49,3
  • %14,6
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %0,3
  • %0,3
  • %0,3
  • %0,3
  • Diğer
  • BBP
  • SP
  • BTP
  • %35,8
  • %35,3
  • %0,3
  • %0,1
  • %35,8
  • %35,3
  • %0,3
  • %0,1
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Muhsin Yılmaz MHP
  • Mustafa Güler BBP
  • Ümit Mutlu Özügenç AK Parti
  • Mustafa Aktaş SP
  • İlhan Aslan İYİ Parti
  • Katılım oranı % 90,6
  • Toplam seçmen3.692
  • Kullanılan oy3.344
  • Geçerli oy3.245
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 143.142
  • 30 Mar 142.893
  • 30 Mar 142.822
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Yeşilyurt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

YEŞİLYURT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 14 / 14
  • %100
  • MHP
  • BBP
  • %49,3
    1.600 oy
  • %35,3
    1.147 oy
  • %49,3
    1.600 oy
  • %35,3
    1.147 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %48,2
    1.360 oy
  • %0,5
    14 oy
  • %48,2
    1.360 oy
  • %0,5
    14 oy
  • AK Parti
  • SP
  • %14,6
    474 oy
  • %0,3
    11 oy
  • %14,6
    474 oy
  • %0,3
    11 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %50
    1.410 oy
  • %0,9
    24 oy
  • %50
    1.410 oy
  • %0,9
    24 oy
  • İYİ Parti
  • BTP
  • %0,3
    9 oy
  • %0,1
    4 oy
  • %0,3
    9 oy
  • %0,1
    4 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    3 oy
  • %0
  • %0,1
    3 oy

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • CHP
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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