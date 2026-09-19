Seçim Tokat ERBAA Seçim Sonuçları – ERBAA Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Tokat ERBAA

Ertuğrul Karagöl

MHP
%52,6
20.427 oy

Hüseyin Yıldırım

AK Parti
%38,1
14.800 oy

Diğer

%9
3.594 oy
Tokat - ERBAA İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • İYİ Parti
  • SP
  • BTP
  • %52,6
  • %38,1
  • %8,1
  • %1,1
  • %0,1
  • %52,6
  • %38,1
  • %8,1
  • %1,1
  • %0,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
  • %55,4
  • %0
  • %1,9
  • %0,1
  • %37,7
  • %55,4
  • %0
  • %1,9
  • %0,1
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • MHP
  • AK Parti
  • CHP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ertuğrul Karagöl MHP
  • Hüseyin Yıldırım AK Parti
  • Murat Toycan Selçuk İYİ Parti
  • Mustafa Yılmaz SP
  • Bekir Ergün BTP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen45.610
  • Kullanılan oy40.270
  • Geçerli oy38.821
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.333
  • 30 Mar 1437.392
  • 30 Mar 1436.083
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erbaa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • CUMHUR
  • MHP
  • AK Parti
  • %90,7
  • %52,6
  • %38,1
  • %90,7
  • %52,6
  • %38,1
  • MİLLET
  • İYİ Parti
  • %8,1
  • %8,1
  • %8,1
  • %8,1
  • Diğer
  • SP
  • BTP
  • %1,2
  • %1,1
  • %0,1
  • %1,2
  • %1,1
  • %0,1
Tüm Partiler
ALM ART ERB NİK REŞ MER TUR ZLE PZR YŞL BŞÇ SLU
ALMUS
yukleniyor
ARTOVA
yukleniyor
BAŞÇİFTLİK
yukleniyor
ERBAA
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
NİKSAR
yukleniyor
PAZAR
yukleniyor
REŞADİYE
yukleniyor
SULUSARAY
yukleniyor
TURHAL
yukleniyor
YEŞİLYURT
yukleniyor
ZİLE
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ertuğrul Karagöl MHP
  • Hüseyin Yıldırım AK Parti
  • Murat Toycan Selçuk İYİ Parti
  • Mustafa Yılmaz SP
  • Bekir Ergün BTP
  • Katılım oranı % 88,3
  • Toplam seçmen45.610
  • Kullanılan oy40.270
  • Geçerli oy38.821
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1441.333
  • 30 Mar 1437.392
  • 30 Mar 1436.083
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Erbaa Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ERBAA Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 144 / 144
  • %100
  • MHP
  • AK Parti
  • %52,6
    20.427 oy
  • %38,1
    14.800 oy
  • %52,6
    20.427 oy
  • %38,1
    14.800 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %37,7
    13.613 oy
  • %55,4
    19.997 oy
  • %37,7
    13.613 oy
  • %55,4
    19.997 oy
  • İYİ Parti
  • SP
  • %8,1
    3.132 oy
  • %1,1
    408 oy
  • %8,1
    3.132 oy
  • %1,1
    408 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,9
    681 oy
  • %0
  • %1,9
    681 oy
  • BTP
  • %0,1
    54 oy
  • %0,1
    54 oy
  • 30 Mar 14
  • %0,1
    47 oy
  • %0,1
    47 oy

Tokat İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Tokat ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Tokat Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 311 / 311
  • %100
  • AK Parti
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • %48,8
    40.581 oy
  • %28
    23.297 oy
  • %20,5
    17.012 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
    0 oy
  • %52
    41.390 oy
  • %39
    31.066 oy
  • %0
  • SP
  • DP
  • TKP
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • %2,1
    1.740 oy
  • %0,2
    168 oy
  • %0,2
    163 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,8
    2.255 oy
  • %0,3
    201 oy
  • %0
  • DSP
  • BTP
  • CHP
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    111 oy
  • %0,1
    80 oy
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy
  • %0
    34 oy
  • %0,1
    74 oy
  • %5,2
    4.130 oy

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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