Seçim Ağrı ELEŞKİRT Seçim Sonuçları – ELEŞKİRT Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ağrı ELEŞKİRT

Ramazan Yakut

SP
%35,9
1.690 oy

Aytekin Arslan

AK Parti
%28,7
1.351 oy

Diğer

%35
1.669 oy
Ağrı - ELEŞKİRT İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 23 / 23
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • DP
  • HDP
  • Bağımsız
  • %35,9
  • %28,7
  • %21,8
  • %8,2
  • %4,1
  • %35,9
  • %28,7
  • %21,8
  • %8,2
  • %4,1
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,7
  • %43,2
  • %0
  • %17,1
  • %0
  • %36,7
  • %43,2
  • %0
  • %17,1
  • %0
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
DİYADİN
yukleniyor
DOĞUBAYAZIT
yukleniyor
ELEŞKİRT
yukleniyor
HAMUR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PATNOS
yukleniyor
TAŞLIÇAY
yukleniyor
TUTAK
yukleniyor
  • HDP
  • SP
  • AK Parti
  • BBP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramazan Yakut SP
  • Aytekin Arslan AK Parti
  • Sait Yami DP
  • Rıfat Yerlikaya HDP
  • Halil Yılmaz Bağımsız
  • Katılım oranı % 76
  • Toplam seçmen6.565
  • Kullanılan oy4.989
  • Geçerli oy4.710
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.171
  • 30 Mar 144.889
  • 30 Mar 144.641
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eleşkirt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 23 / 23
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %29,2
  • %28,7
  • %0,6
  • %29,2
  • %28,7
  • %0,6
  • MİLLET
  • CHP
  • %0,4
  • %0,4
  • %0,4
  • %0,4
  • Diğer
  • SP
  • DP
  • HDP
  • %70,3
  • %35,9
  • %21,8
  • %8,2
  • %70,3
  • %35,9
  • %21,8
  • %8,2
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
DİYADİN
yukleniyor
DOĞUBAYAZIT
yukleniyor
ELEŞKİRT
yukleniyor
HAMUR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PATNOS
yukleniyor
TAŞLIÇAY
yukleniyor
TUTAK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Ramazan Yakut SP
  • Aytekin Arslan AK Parti
  • Sait Yami DP
  • Rıfat Yerlikaya HDP
  • Halil Yılmaz Bağımsız
  • Katılım oranı % 76
  • Toplam seçmen6.565
  • Kullanılan oy4.989
  • Geçerli oy4.710
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 146.171
  • 30 Mar 144.889
  • 30 Mar 144.641
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Eleşkirt Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

ELEŞKİRT Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 23 / 23
  • %100
  • SP
  • AK Parti
  • DP
  • %35,9
    1.690 oy
  • %28,7
    1.351 oy
  • %21,8
    1.026 oy
  • %35,9
    1.690 oy
  • %28,7
    1.351 oy
  • %21,8
    1.026 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %36,7
    1.702 oy
  • %43,2
    2.006 oy
  • %0
    0 oy
  • %36,7
    1.702 oy
  • %43,2
    2.006 oy
  • %0
  • HDP
  • Bağımsız
  • MHP
  • %8,2
    386 oy
  • %4,1
    193 oy
  • %0,6
    26 oy
  • %8,2
    386 oy
  • %4,1
    193 oy
  • %0,6
    26 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %17,1
    794 oy
  • %0
    0 oy
  • %1,4
    64 oy
  • %17,1
    794 oy
  • %0
  • %1,4
    64 oy
  • CHP
  • BTP
  • %0,4
    20 oy
  • %0,4
    18 oy
  • %0,4
    20 oy
  • %0,4
    18 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0
    0 oy
  • %1,6
    75 oy
  • %0
  • %1,6
    75 oy

Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %55,6
    25.799 oy
  • %37,1
    17.240 oy
  • %2,6
    1.227 oy
  • %2
    949 oy
  • %55,6
    25.799 oy
  • %37,1
    17.240 oy
  • %2,6
    1.227 oy
  • %2
    949 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    1.305 oy
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
  • %2,9
    1.305 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • %1,9
    892 oy
  • %0,3
    132 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %1,9
    892 oy
  • %0,3
    132 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    363 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    363 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DP
  • BBP
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    398 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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