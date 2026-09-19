Seçim Ağrı PATNOS Seçim Sonuçları – PATNOS Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2019 Yerel Seçim Sonuçları Ağrı PATNOS

Emrah Kılıç

HDP
%44,9
11.054 oy

Mehmet Hanifi Alır

AK Parti
%26,3
6.473 oy

Diğer

%29
7.076 oy
Ağrı - PATNOS İlçesi Seçim Sonuçları

Genele Göre

İttifaka Göre

  • Açılan sandık
  • 108 / 108
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • CHP
  • MHP
  • %44,9
  • %26,3
  • %25,7
  • %1,1
  • %0,8
  • %44,9
  • %26,3
  • %25,7
  • %1,1
  • %0,8
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,4
  • %32,4
  • %1,1
  • %0,2
  • %0,3
  • %24,4
  • %32,4
  • %1,1
  • %0,2
  • %0,3
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
DİYADİN
yukleniyor
DOĞUBAYAZIT
yukleniyor
ELEŞKİRT
yukleniyor
HAMUR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PATNOS
yukleniyor
TAŞLIÇAY
yukleniyor
TUTAK
yukleniyor
  • HDP
  • SP
  • AK Parti
  • BBP

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emrah Kılıç HDP
  • Mehmet Hanifi Alır AK Parti
  • Abdulhalık Taşkın SP
  • Lokman Çetin CHP
  • Aydın Şimşek MHP
  • Katılım oranı % 75,1
  • Toplam seçmen34.512
  • Kullanılan oy25.907
  • Geçerli oy24.603
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.213
  • 30 Mar 1423.826
  • 30 Mar 1422.449
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Patnos Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
  • Açılan sandık
  • 108 / 108
  • %100
  • CUMHUR
  • AK Parti
  • MHP
  • %27,1
  • %26,3
  • %0,8
  • %27,1
  • %26,3
  • %0,8
  • MİLLET
  • CHP
  • İYİ Parti
  • %1,8
  • %1,1
  • %0,8
  • %1,8
  • %1,1
  • %0,8
  • Diğer
  • HDP
  • SP
  • DP
  • %71,1
  • %44,9
  • %25,7
  • %0,4
  • %71,1
  • %44,9
  • %25,7
  • %0,4
Tüm Partiler
MER DYN DBY ELŞ HMR PTN TŞL TTK
DİYADİN
yukleniyor
DOĞUBAYAZIT
yukleniyor
ELEŞKİRT
yukleniyor
HAMUR
yukleniyor
MERKEZ
yukleniyor
PATNOS
yukleniyor
TAŞLIÇAY
yukleniyor
TUTAK
yukleniyor
  • CUMHUR
  • MİLLET
  • Diğer

* 31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonuç verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

Belediye Başkan Adayları
  • Emrah Kılıç HDP
  • Mehmet Hanifi Alır AK Parti
  • Abdulhalık Taşkın SP
  • Lokman Çetin CHP
  • Aydın Şimşek MHP
  • Katılım oranı % 75,1
  • Toplam seçmen34.512
  • Kullanılan oy25.907
  • Geçerli oy24.603
  • 30 Mar 14 % 100
  • 30 Mar 1431.213
  • 30 Mar 1423.826
  • 30 Mar 1422.449
Parti Listesi Belediye Başkanlığı Aday Listesi Patnos Belediye Meclisi Seçim Sonuçları

PATNOS Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 108 / 108
  • %100
  • HDP
  • AK Parti
  • SP
  • %44,9
    11.054 oy
  • %26,3
    6.473 oy
  • %25,7
    6.318 oy
  • %44,9
    11.054 oy
  • %26,3
    6.473 oy
  • %25,7
    6.318 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %24,4
    5.488 oy
  • %32,4
    7.272 oy
  • %1,1
    250 oy
  • %24,4
    5.488 oy
  • %32,4
    7.272 oy
  • %1,1
    250 oy
  • CHP
  • MHP
  • İYİ Parti
  • %1,1
    260 oy
  • %0,8
    189 oy
  • %0,8
    189 oy
  • %1,1
    260 oy
  • %0,8
    189 oy
  • %0,8
    189 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,2
    54 oy
  • %0,3
    69 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,2
    54 oy
  • %0,3
    69 oy
  • %0
  • DP
  • BTP
  • %0,4
    87 oy
  • %0,1
    33 oy
  • %0,4
    87 oy
  • %0,1
    33 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %19,7
    4.417 oy
  • %0,7
    158 oy
  • %19,7
    4.417 oy
  • %0,7
    158 oy

Ağrı İlçeleri Seçim Sonuçları

* Partilerin Ağrı ilinin ilçelerinde aldıkları sonuçları gösterir.

  • CUMHUR MİLLET Diğer
  • İlçe - Belde Kazanan Aday Sandık AK Parti MHP CHP İYİ Parti HDP Diğer

Resmi kurumların yayımladığı sonuçlar esas alınarak hazırlanan bu içeriklerde tre (-) ile belirtilen il ya da ilçelerle ilgili verilere ulaşılamamıştır.

Ağrı Ayrıntılı Seçim Sonuçları

  • Açılan sandık
  • 194 / 194
  • %100
  • AK Parti
  • HDP
  • İYİ Parti
  • SP
  • %55,6
    25.799 oy
  • %37,1
    17.240 oy
  • %2,6
    1.227 oy
  • %2
    949 oy
  • %55,6
    25.799 oy
  • %37,1
    17.240 oy
  • %2,6
    1.227 oy
  • %2
    949 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
    0 oy
  • %2,9
    1.305 oy
  • %45,8
    20.577 oy
  • %45,5
    20.481 oy
  • %0
  • %2,9
    1.305 oy
  • CHP
  • Bağımsız
  • DSP
  • TKP
  • %1,9
    892 oy
  • %0,3
    132 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    64 oy
  • %1,9
    892 oy
  • %0,3
    132 oy
  • %0,1
    67 oy
  • %0,1
    64 oy
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,8
    363 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,8
    363 oy
  • %0,2
    105 oy
  • %0
  • %0
  • BTP
  • DP
  • BBP
  • %0,1
    57 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,1
    57 oy
  • %0
  • %0
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • 30 Mar 14
  • %0,9
    398 oy
  • %0
    0 oy
  • %0
    0 oy
  • %0,9
    398 oy
  • %0
  • %0

Yerel Seçim Sonuçları Mart 2019

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